ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ: ହାତୀ ସୁରକ୍ଷାରେ ଐରାବତ, ରହିଛି ଏସବୁ ଫିଚର୍ସ - AIRAVATA VEHICLE

ହାତୀ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ କରି ବ୍ୟବହାର ହେବ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗାଡି । ଯାହାର ନାଁ ରହିଛି ଐରାବତ ।

Odisha Forest Department Use airavata Vehicle For Elephant Safety
Odisha Forest Department Use airavata Vehicle For Elephant Safety (ETV Bharat Odisha)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 24, 2025 at 6:09 PM IST

Angul Forest Department Use Airavata Vehicle ଅନୁଗୋଳ: ହାତୀ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବନ ବିଭାଗର ଅଭିନବ ପଦକ୍ଷେପ । ହାତୀ ସୁରକ୍ଷାରେ ନିୟୋଜିତ ହେବ ଐରାବତ । ବିଶେଷ କରି ହାତୀ ଉପଦ୍ରବ ଅଞ୍ଚଳରେ ହାତୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ହେବ ଐରାବତ । ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ଜାମସେଦପୁର ଠାରେ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ଏହାର ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିବା ଏକ ଗାଡି, ଯାହାର ନାମ ଦିଆଯାଇଛି ‘ଐରାବତ’ । ମୁଖ୍ୟତଃ ହାତୀ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ବେଳେ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିବା ସମସ୍ତ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଏହି ଟ୍ରକରେ ଉପଲବ୍ଧ । ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ କରି ଏଭଳି ଏକ ଗାଡି ଆସିଛି ଅନୁଗୋଳ ବନଖଣ୍ଡକୁ ।

Odisha Forest Department Use airavata Vehicle For Elephant Safety (ETV Bharat Odisha)

ଟ୍ରକରେ ମିଳିବ ଏସବୁ ସୁବିଧା:

ଅନୁଗୋଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ହେଉଥିବା ହାତୀ ଉପଦ୍ରବ ରୋକିବା ପାଇଁ ସରକାର ନେଇଛନ୍ତି ଅଭିନବ ପଦକ୍ଷେପ । ଅନୁଗୋଳ ବନଖଣ୍ଡକୁ ଆସିଛି ଏକ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରକ୍‌ ଯାହାର ନାମ ଦିଆଯାଇଛି ‘ଐରାବତ’ । ଯାହା ଅନୁଗୋଳ ସମେତ ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାରେ ହାତୀ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ। ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ଜାମସେଦପୁର ଠାରେ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ଏହି ଗାଡିକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି । ମୁଖ୍ୟତଃ ହାତୀ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ବେଳେ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିବା ସମସ୍ତ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଏହି ଟ୍ରକରେ ଖଞ୍ଜାଯାଇଛି । ପୂର୍ବରୁ ଯେଭଳି ଟ୍ରକ୍‌ରେ ହାତୀଙ୍କୁ ଟ୍ରକ ଯୋଗେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ବେଳେ ଯେଉଁ ଭଳି ସମସ୍ୟା ହେଉଥିଲା ଏହି ଗାଡି ବା ‘ଐରାବତ’ର ବ୍ୟବହାର କଲେ ଆଉ ହେବ ନାହିଁ । ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଅନୁଗୋଳ ବନଖଣ୍ଡ ଅଧିକାରୀ ନୀତିଶ କୁମାର ।

Odisha Forest Department Use airavata Vehicle For Elephant Safety
Elephant Safety (ETV Bharat Odisha)

ଅନୁଗୋଳ-ଢେଙ୍କାନାଳରେ ଅଧିକ ହାତୀ ଉପଦ୍ରବ:

DFO ନୀତିଶ କୁମାର କହିଛନ୍ତି, ‘ରାଜ୍ୟର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ହାତୀ ଉପଦ୍ରବ ଅଞ୍ଚଳ ହେଉଛି ଅନୁଗୋଳ ଓ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା । ଏହି ଉଭୟ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ହାତୀ ଉପଦ୍ରବ ଲାଗି ରହିଛି । ଜିଲ୍ଲାରେ ସାତକୋଶିଆ ଭଳି ଅଭୟାରଣ୍ୟ ରହିଥିବାରୁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଅସୁସ୍ଥ ହାତୀଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଉଛି । ଅଧିକ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ହାତୀଙ୍କୁ ଅନ୍ୟତ୍ର ସ୍ଥାନାନ୍ତର ବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଉଥିଲା । ତେଣୁ ତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପ୍ରାୟ ୭୦ ଲକ୍ଷ ବ୍ୟୟ ବରାଦରେ ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରକ ‘ଐରାବତ’କୁ ଅଣାଯାଇଛି ।’

Odisha Forest Department Use airavata Vehicle For Elephant Safety
Airavata Vehicle (ETV Bharat Odisha)

ଐରାବତରେ କଣ ରହିଛି ଫିଚର୍ସ ?

ଏଥିରେ ହାତୀର ସୁରକ୍ଷା ଓ ଚିକିତ୍ସାରେ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ୫୨ଟି ଫିଚର୍ସ ରହିଛି । ଜାମସେଦପୁର ଏକ ସଂସ୍ଥା ଏହାର ନିର୍ମାଣ କରିଛି । ଏକ ଟ୍ରକ୍‌ରେ ୧୫ ଶହ ଲିଟର ଜଳଧାରଣ କରୁଥିବା ଟ୍ୟାଙ୍କ୍‌ ରହିଛି । ଦୂର ସ୍ଥାନକୁ ହାତୀ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ସମୟରେ ହାତୀର ଗାଧୋଇବା ଓ ପିଇବା ପାଇଁ ଯେପରି ପାଣିର ଅଭାବ ନହୁଏ ସେଥିପ୍ରତି ଗୁରୁତ୍ବ ଦିଆଯାଇଛି । ସେହିପରି ଜଳାଶୟରୁ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି କରାଯିବାକୁ ଏକ ପାଣି ପମ୍ପ ରହିଛି । ହାତୀର ତାପମାତ୍ରା ମାପିବାକୁ ଅଟୋମେଟିକ୍‌ ମେସିନ୍‌ ଓ ଫାଷ୍ଟଏଡ୍‌ ବକ୍ସ ଖଞ୍ଜା ଯାଇଛି । ସେଥିରେ ୨ ହଜାର ୱାଟ୍‌ର ଜେନେରେଟର ଲାଗିବା ସହିତ ଆଲୋକୀକରଣ ପାଇଁ ଉଜ୍ବଳ ଲାଇଟ୍‌ ରହିଛି ।

Odisha Forest Department Use airavata Vehicle For Elephant Safety
Odisha Forest Department Use airavata Vehicle For Elephant Safety (ETV Bharat Odisha)

ପ୍ରଥମ ଥର ରାଜ୍ୟରେ ହାତୀ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏପରି ଗାଡିର ବ୍ୟବହାର:

ସୁରକ୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ୨ଟି ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ଲଗାଯାଇଛି । ଅସୁସ୍ଥ ହାତୀ ଖାଇବା ପାଇଁ ସେଥିରେ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ପାତ୍ର ରଖାଯାଇଛି । ଗାଡ଼ିଟି ହାତୀକୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ନେଇ ଯାଉଥିବାବେଳେ ସାଇରନ୍‌ ବାଜି ଉଠିବ, ଫଳରେ ଟ୍ରାଫିକ୍‌ ସମସ୍ୟାରେ ଫସିବ ନାହିଁ । ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଏହା ରାଜ୍ୟର ଏକମାତ୍ର ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଗାଡ଼ି, ଯାହାକି ହାତୀ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ପାଇଁ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି ବୋଲି ଅନୁଗୋଳ ଡିଏଫଓ ନୀତିଶ କୁମାର କହିଛନ୍ତି ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଅନୁଗୋଳ

