Angul Forest Department Use Airavata Vehicle ଅନୁଗୋଳ: ହାତୀ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବନ ବିଭାଗର ଅଭିନବ ପଦକ୍ଷେପ । ହାତୀ ସୁରକ୍ଷାରେ ନିୟୋଜିତ ହେବ ଐରାବତ । ବିଶେଷ କରି ହାତୀ ଉପଦ୍ରବ ଅଞ୍ଚଳରେ ହାତୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ହେବ ଐରାବତ । ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ଜାମସେଦପୁର ଠାରେ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ଏହାର ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିବା ଏକ ଗାଡି, ଯାହାର ନାମ ଦିଆଯାଇଛି ‘ଐରାବତ’ । ମୁଖ୍ୟତଃ ହାତୀ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ବେଳେ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିବା ସମସ୍ତ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଏହି ଟ୍ରକରେ ଉପଲବ୍ଧ । ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ କରି ଏଭଳି ଏକ ଗାଡି ଆସିଛି ଅନୁଗୋଳ ବନଖଣ୍ଡକୁ ।
ଟ୍ରକରେ ମିଳିବ ଏସବୁ ସୁବିଧା:
ଅନୁଗୋଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ହେଉଥିବା ହାତୀ ଉପଦ୍ରବ ରୋକିବା ପାଇଁ ସରକାର ନେଇଛନ୍ତି ଅଭିନବ ପଦକ୍ଷେପ । ଅନୁଗୋଳ ବନଖଣ୍ଡକୁ ଆସିଛି ଏକ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରକ୍ ଯାହାର ନାମ ଦିଆଯାଇଛି ‘ଐରାବତ’ । ଯାହା ଅନୁଗୋଳ ସମେତ ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାରେ ହାତୀ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ। ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ଜାମସେଦପୁର ଠାରେ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ଏହି ଗାଡିକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି । ମୁଖ୍ୟତଃ ହାତୀ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ବେଳେ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିବା ସମସ୍ତ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଏହି ଟ୍ରକରେ ଖଞ୍ଜାଯାଇଛି । ପୂର୍ବରୁ ଯେଭଳି ଟ୍ରକ୍ରେ ହାତୀଙ୍କୁ ଟ୍ରକ ଯୋଗେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ବେଳେ ଯେଉଁ ଭଳି ସମସ୍ୟା ହେଉଥିଲା ଏହି ଗାଡି ବା ‘ଐରାବତ’ର ବ୍ୟବହାର କଲେ ଆଉ ହେବ ନାହିଁ । ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଅନୁଗୋଳ ବନଖଣ୍ଡ ଅଧିକାରୀ ନୀତିଶ କୁମାର ।
ଅନୁଗୋଳ-ଢେଙ୍କାନାଳରେ ଅଧିକ ହାତୀ ଉପଦ୍ରବ:
DFO ନୀତିଶ କୁମାର କହିଛନ୍ତି, ‘ରାଜ୍ୟର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ହାତୀ ଉପଦ୍ରବ ଅଞ୍ଚଳ ହେଉଛି ଅନୁଗୋଳ ଓ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା । ଏହି ଉଭୟ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ହାତୀ ଉପଦ୍ରବ ଲାଗି ରହିଛି । ଜିଲ୍ଲାରେ ସାତକୋଶିଆ ଭଳି ଅଭୟାରଣ୍ୟ ରହିଥିବାରୁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଅସୁସ୍ଥ ହାତୀଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଉଛି । ଅଧିକ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ହାତୀଙ୍କୁ ଅନ୍ୟତ୍ର ସ୍ଥାନାନ୍ତର ବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଉଥିଲା । ତେଣୁ ତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପ୍ରାୟ ୭୦ ଲକ୍ଷ ବ୍ୟୟ ବରାଦରେ ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରକ ‘ଐରାବତ’କୁ ଅଣାଯାଇଛି ।’
ଐରାବତରେ କଣ ରହିଛି ଫିଚର୍ସ ?
ଏଥିରେ ହାତୀର ସୁରକ୍ଷା ଓ ଚିକିତ୍ସାରେ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ୫୨ଟି ଫିଚର୍ସ ରହିଛି । ଜାମସେଦପୁର ଏକ ସଂସ୍ଥା ଏହାର ନିର୍ମାଣ କରିଛି । ଏକ ଟ୍ରକ୍ରେ ୧୫ ଶହ ଲିଟର ଜଳଧାରଣ କରୁଥିବା ଟ୍ୟାଙ୍କ୍ ରହିଛି । ଦୂର ସ୍ଥାନକୁ ହାତୀ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ସମୟରେ ହାତୀର ଗାଧୋଇବା ଓ ପିଇବା ପାଇଁ ଯେପରି ପାଣିର ଅଭାବ ନହୁଏ ସେଥିପ୍ରତି ଗୁରୁତ୍ବ ଦିଆଯାଇଛି । ସେହିପରି ଜଳାଶୟରୁ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି କରାଯିବାକୁ ଏକ ପାଣି ପମ୍ପ ରହିଛି । ହାତୀର ତାପମାତ୍ରା ମାପିବାକୁ ଅଟୋମେଟିକ୍ ମେସିନ୍ ଓ ଫାଷ୍ଟଏଡ୍ ବକ୍ସ ଖଞ୍ଜା ଯାଇଛି । ସେଥିରେ ୨ ହଜାର ୱାଟ୍ର ଜେନେରେଟର ଲାଗିବା ସହିତ ଆଲୋକୀକରଣ ପାଇଁ ଉଜ୍ବଳ ଲାଇଟ୍ ରହିଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ବିଶ୍ୱ ହାତୀ ଦିବସ: ଓଡ଼ିଶାରେ ବଢିଛି ହାତୀ ସଂଖ୍ୟା, ଗଜରାଜଙ୍କୁ ନେଇ କିଛି ଅଜଣା କଥା
ଗଜରାଜଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାରେ ବନ ବିଭାଗ, ଜଙ୍ଗଲରେ ହାତୀଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଗିବ ବାଉଁଶ ଓ ପଣସ ଗଛ
ପ୍ରଥମ ଥର ରାଜ୍ୟରେ ହାତୀ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏପରି ଗାଡିର ବ୍ୟବହାର:
ସୁରକ୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ୨ଟି ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ଲଗାଯାଇଛି । ଅସୁସ୍ଥ ହାତୀ ଖାଇବା ପାଇଁ ସେଥିରେ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ପାତ୍ର ରଖାଯାଇଛି । ଗାଡ଼ିଟି ହାତୀକୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ନେଇ ଯାଉଥିବାବେଳେ ସାଇରନ୍ ବାଜି ଉଠିବ, ଫଳରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟାରେ ଫସିବ ନାହିଁ । ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଏହା ରାଜ୍ୟର ଏକମାତ୍ର ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଗାଡ଼ି, ଯାହାକି ହାତୀ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ପାଇଁ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି ବୋଲି ଅନୁଗୋଳ ଡିଏଫଓ ନୀତିଶ କୁମାର କହିଛନ୍ତି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଅନୁଗୋଳ