ETV Bharat / state

ରାଜ୍ୟରେ ମତ୍ସ୍ଯ ଉତ୍ପାଦନ ହେବ ଦ୍ବିଗୁଣିତ, ସମ୍ବଲପୁରରେ ନିର୍ମାଣ ହେବ ଆକ୍ଵା ପାର୍କ

ବଢୁଛି ମଧୁର ଜଳ ମାଛ ଚାହିଦା । ଏହି ମାଛ ଚାଷକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ପାଇଁ ସମ୍ବଲପୁରରେ ତିଆରି ହେବ ଆକ୍ଵା ପାର୍କ ।

Hirakud Fish farming
Hirakud Fish farming (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 6, 2025 at 5:46 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ସମ୍ବଲପୁର: ରାଜ୍ୟରେ ମତ୍ସ୍ଯ ଉତ୍ପାଦନକୁ ଦ୍ବିଗୁଣିତ କରାଯିବ । ଏଥିପାଇଁ ମତ୍ସ୍ୟ ଚାଷୀଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ତଥା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଉଛନ୍ତି । ମୁଖ୍ୟତଃ ରାଜ୍ୟରେ ମଧୁର ଜଳ ମାଛର ଚାହିଦା ବହୁତ ଥିବା ବେଳେ ସେହି ଅନୁସାରେ ମତ୍ସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ହେଉନାହିଁ । ଏଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟର ମଧୁର ଜଳ ମତ୍ସ୍ଯ ଉତ୍ପାଦନକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ନେଇ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି । ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ହୀରାକୁଦରେ ପଞ୍ଜୁରୀ ମାଛ ଚାଷ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ କିଛି ଦିନ ତଳେ ହୀରାକୁଦ ନିକଟରେ ଏକ ପଞ୍ଜୁରୀ ମାଛ ଚାଷ ସାଧାରଣ ସୁବିଧା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଉଦଘାଟନ କରାଯାଇଛି ।

Hirakud Fish farming (ETV Bharat Odisha)

ସମ୍ବଲପୁରରେ ନିର୍ମାଣ ହେବ ଆକ୍ଵା ପାର୍କ:

ତେବେ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ତଥା ଆଖ ପାଖ ଜିଲ୍ଲାରେ ମାଛ ଚାଷର ବ୍ୟାପକ ସମ୍ଭାବନାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସମ୍ବଲପୁର ଗୋଶାଳା, ବାସନ୍ତପୁର ଠାରେ 100 ଏକର ପରିମିତ ଜମିରେ ସରକାର ଏବେ ଏକ ଆକ୍ଵା ପାର୍କ ତିଆରି କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । ଏଥିପାଇଁ ଇଡ଼କୋ ଜମି ଚିହ୍ନଟ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ୱାଲ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଏହି ପାର୍କ ହେଲେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ମତ୍ସ୍ଯ ଚାଷୀଙ୍କୁ ବହୁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ମିଳିବା ସହ ଏହା ରାଜ୍ୟର ମଧୁର ଜଳ ମତ୍ସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି ହେବ ବୋଲି ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ମଲ୍ଲିକ କହିଛନ୍ତି ।

Hirakud Fish farming
Hirakud Fish farming (ETV Bharat Odisha)

'ମତ୍ସ୍ଯ ଉତ୍ପାଦନକୁ ଦ୍ବିଗୁଣିତ କରାଯିବ'

ମତ୍ସ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରାଣୀ ସମ୍ପଦ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ମଲ୍ଲିକ ଏନେଇ କହିଛନ୍ତି,"ରାଜ୍ୟର ମତ୍ସ୍ଯ ଉତ୍ପାଦନକୁ ଦ୍ବିଗୁଣିତ କରାଯିବ । ଏଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା,ମତ୍ସ୍ଯ ସମ୍ପଦ ଯୋଜନା ରହିଛି । ଏହି ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ଏବେ ହୀରାକୁଦରେ ପଞ୍ଜୁରୀ ଚାଷ କରାଯାଉଛି । ଏହାସହ ସମ୍ବଲପୁରର ବସନ୍ତପୁର ଠାରେ 100 ଏକର ଜମିରେ ଆକ୍ଵା ପାର୍କ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଏଠାରେ ଟେଣ୍ଡର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି । କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପାଣ୍ଠି ପ୍ରଦାନ କରି ସାରିଛନ୍ତି। ସେଠାରେ ଏହି ଆକ୍ଵା ପାର୍କ ତିଆରି ହେବ । ଏହି ପାର୍କରେ ମାଛ ଯାଆଁଳା ଉତ୍ପାଦନ,ମତ୍ସ୍ଯଖାଦ୍ୟ ତିଆରି ନେଇ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ତାଲିମ ପ୍ରଦାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ବରଫ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଆଦି ଅନୁସଙ୍ଗିକର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବ l ଏହା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟେକ୍ଷ ଓ ପରୋକ୍ଷରେ 50 ହଜାର ଲୋକ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ l


ରାଜ୍ୟରେ କେତେ ଟନ୍ ମାଛ ଉତ୍ପାଦନ ହୁଏ ?

ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି,"ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟରେ 12 ଲକ୍ଷ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ ଟନ ମାଛ ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଛି । ଏହା ସହ ରାଜ୍ୟରୁ 4 ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କାର ମାଛ ରପ୍ତାନୀ ହେଉଛି । ତେବେ ସର୍ବ ଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ଜଣ ପିଛା ମଧୁର ମାଛର ଆବଶ୍ୟକତା 6 କେଜି ଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଜଣ ପିଛା ଚାହିଦା 18 କେଜି ରହିଛି । ଏଭଳି ଭାବରେ ରାଜ୍ୟର ମଧୁର ମାଛର ଚାହିଦା ଅଧିକ ଥିବାରୁ ରାଜ୍ୟର ମଧୁର ମାଛ ଉତ୍ପାଦନ ଦ୍ବିଗୁଣିତ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ ରଖା ଯାଇଛି । ଅନ୍ୟପଟେ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ 30 ହଜାର ମେଟ୍ରିକ ଟନ୍ ମାଛ ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଥିବା ବେଳେ ପଡୋଶୀ ବରଗଡ଼ ଓ ଝାରସୁଗୁଡା ଜିଲ୍ଲାରେ ମୋଟ 50 ହଜାର ମେଟ୍ରିକ ଟନ୍ ମାଛ ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଛି । ଏହିଭଳି ଭାବେ ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମରୁ 800କୋଟି ଟଙ୍କାର ମାଛ ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଛି ।"

HIRAKUD FISH FARMING
HIRAKUD FISH FARMING (ETV Bharat Odisha)

ଆକ୍ଵା ପାର୍କ ନିର୍ମାଣକୁ ସ୍ବାଗତ କଲେ ମତ୍ସ୍ୟ ଚାଷୀ:

ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଆକ୍ଵା ପାର୍କ ନିର୍ମାଣକୁ ସ୍ଥାନିତ ମତ୍ସ୍ୟ ଚାଷୀମାନେ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି । ବୁର୍ଲାର ଯୁବ ମାଛ ଚାଷୀ ସୌରଭ ସାମନ୍ତରାୟ କହିଛନ୍ତି, "ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବସନ୍ତପୁରରେ ଯେଉଁ ଆକ୍ଵା ପାର୍କ ହେବ,ଏଥିରେ ପ୍ରୋସେସିଂ ୟୁନିଟ, ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାରର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବ । ଏହା ଦ୍ଵାରା ଆମ ଭଳିଆ ଚାଷୀଙ୍କୁ ବହୁତ ସୁବିଧା ମିଳିବ । କାରଣ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଆମର ଉତ୍ପାଦିତ ମାଛକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲୁ ଓ କମ ମୂଲ୍ୟ ପାଉଥିଲୁ। ତେବେ ଏହି ଆକ୍ଵା ପାର୍କ ହେଲେ ଆମେ ଆମର ଉତ୍ପାଦିତ ମାଛକୁ ପ୍ରଥମେ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାରରେ ରଖି, ବରଫରେ ପ୍ୟାକିଂ କରି ରଖିବୁ ।ଏହା ପରେ ପ୍ରୋସେସିଂ ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ଭଲ ଭାବେ ପ୍ରୋସେସ କରି ଆଇସ ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ରଖି ପାରିବୁ ଓ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ ମାଛର ଦାମ ଅଧିକ ଥିବ ସେତେବେଳେ ବିକ୍ରି କରି ଭଲ ଲାଭ ପାଇ ପାରିବୁ l

HIRAKUD FISH FARMING
HIRAKUD FISH FARMING (ETV Bharat Odisha)
ଅନ୍ୟପଟେ ରାଜ୍ୟ ଅତିରିକ୍ତ ମତ୍ସ୍ଯ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସୁବ୍ରତ ଦାସ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ହୀରାକୁଦରେ 66 ହଜାର ହେକ୍ଟର ପରିମିତ ଜଳ ରାଶି ରହିଛି l ଏହି ବିଶାଳ ଜଳ ରାଶିର ମାତ୍ର 1% ଜଳରେ ପଞ୍ଜୁରୀ ମାଛ ଚାଷ କରିଲେ ଭଲ ଉତ୍ପାଦନ ହୋଇ ପାରିବ l "
FRESHWATER FISH FARMING
FRESHWATER FISH FARMING (ETV Bharat Odisha)

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... ହୀରାକୁଦରେ 'ପଞ୍ଜୁରୀ ମାଛ ଚାଷ ସାଧାରଣ ସୁବିଧା କେନ୍ଦ୍ର, ଦ୍ବିଗୁଣିତ ହେବ ମତ୍ସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ'

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... ରଙ୍ଗୀନ ମାଛ ଚାଷ କରିବ ଲକ୍ଷପତି ? ମାର୍କେଟ ଡିମାଣ୍ଡ ପୂରଣ କରିବ ଦେଶୀ ମାଛ, ସରକାରଙ୍କ ଫୋକସରେ ଅଧିକ ଉତ୍ପାଦନ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... ପଞ୍ଜୁରୀରେ ମାଛ ଚାଷ, ଦୁବାଇ-ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାକୁ ହେଉଛି ଏକ୍ସପୋର୍ଟ



ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର

For All Latest Updates

TAGGED:

ODISHA FISH PRODUCTIONFRESHWATER FISH DEMAND ODISHAHIRAKUD FISH FARMINGPANCHURI FISH CULTIVATION ODISHASAMBALPUR AQUA PARK

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ଶଙ୍ଖ ଶାମୁକା ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ସମର୍ପିତ ଜଗନ୍ନାଥ, ପାଇଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପୁରସ୍କାର

ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳିଙ୍କୁ ପରିଚୟ ଦେଇଛି ଜୈବିକ ଚାଷ, ଖୋଲିଛନ୍ତି ସିଡ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ, ସଂରକ୍ଷଣ କଲେଣି 9 ଦେଶୀ ଧାନ

ଶିଶୁରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ସୁବର୍ଣ୍ଣା ଦେବୀ, 27 ବର୍ଷ ଧରି ଆଦିବାସୀ ଓ ଗରିବ ଶିଶୁଙ୍କୁ ମାଗଣା ଚିକିତ୍ସା

ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁହାର ଜାତୀୟ ହାରଠୁ ଅଧିକ, କଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ସରକାର ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.