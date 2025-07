ETV Bharat / state

ଓଡ଼ିଶା ଟେକ୍ସଟାଇଲ କନକ୍ଲେଭ 2025: ୭୮୦୮ କୋଟି ନିବେଶ, ୫୩୩୦୦ ନିଯୁକ୍ତି - ODISHA TEXTILE INVESTMENT SUMMIT

Published : July 25, 2025 at 6:26 PM IST

By ETV Bharat Odisha Team

Odisha Textile Investment Summit 2025 ଭୁବନେଶ୍ବର: ଆସନ୍ତା ଦଶନ୍ଧି ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରେ ଟେକ୍ସଟାଇଲ କ୍ଷେତ୍ରରେ ୫ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ରୋଜଗାର ସୃଷ୍ଟି ହେବ । ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଟେକ୍ସଟାଇଲ କନକ୍ଲେଭର ଆୟୋଜନ କରାଯିବ । ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଓଡିଶାର ପ୍ରଥମ ଓଡିଶା ଟେକ୍ସଟାଇଲ କନକ୍ଲେଭରେ ଏହା କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ । ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ବୁଣାକାରଙ୍କ ମଜୁରୀ ରିହାତି ବୃଦ୍ଧି ଘୋଷଣା କରିବା ସହ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦୁଇଟି ଟେକ୍ସଟାଇଲ ପାର୍କ ଲୋକାର୍ପିତ କରିଛନ୍ତି । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ୩୩ଟି ଏମଓୟୁ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଛି । ମୋଟ ୭,୮୦୮ କୋଟି ଟଙ୍କାର ପୁଞ୍ଜିନିବେଶରେ ୫୩,୩୦୦ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି । ସମସ୍ତ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ସପ୍ତାହକୁ ଦିନଟେ ହସ୍ତତନ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି ।

ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଶା ଟେକ୍ସଟାଇଲ କନକ୍ଲେଭ (ETV Bharat Odisha)

ପୂର୍ବଭାରତର ସର୍ବବୃହତ ଟେକ୍ସଟାଇଲ କନକ୍ଲେଭ:



ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ଓ-ଟେକ୍ସ ୨୦୨୫ । ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଥମ ଟେକ୍ସଟାଇଲ ଓ ଆପାରେଲ କନକ୍ଲେଭ । ଲୋକସେବା ଭବନ କନଭେନ୍ସନ ସେଣ୍ଟରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ଓଡିଶା ଟେକ୍ସଟାଇଲ କନକ୍ଲେଭ । ଆଜିର କନକ୍ଲେଭରେ ୧୬୦ରୁ ଅଧିକ ବୃହତ ଓ ନୂତନ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି । ବିଶ୍ୱର ନାମୀଦାମୀ ବ୍ରାଣ୍ଡ Page Industries, First Step Baby Wear, KPR Mills, Sportking, Adarsh Knitwear, Anubhav Apparels, Bon & Co. and B.L. ପ୍ରମୁଖ ଏହି କନକ୍ଲେଭରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି । ଦେଶର ବୟନ ଓ ପୋଷାକ ଶିଳ୍ପକ୍ଷେତ୍ରର ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ଶିଳ୍ପପତି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ । ଏହା ପୂର୍ବଭାରତର ସର୍ବବୃହତ ଟେକ୍ସଟାଇଲ କନକ୍ଲେଭ ବୋଲି ଉଦଘାଟନ କରି କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ।