ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ମ୍ୟୁଜିକ୍ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ରିଦମ୍ ପ୍ରିନସେସ, ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ରରେ ମଞ୍ଚ ଦୁଲୁକାଇଲେ 5 ବାଳିକା

ବ୍ରହ୍ମପୁରର 5 ଜଣ ବାଳିକାଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠନ ହୋଇଛି ମହିଳା ମ୍ୟୁଜିକ୍ ବ୍ୟାଣ୍ଡ । ଯେଉଁଥିରେ ରହିଛନ୍ତି ଦୁଇ ଜଣ କିବୋର୍ଡ ପ୍ଲେୟାର, ଜଣେ ଗିଟାରିଷ୍ଟ, ଜଣେ ସାକ୍ସୋଫୋନିଷ୍ଟ ଏବଂ ଜଣେ ଓକ୍ଟାପ୍ୟାଡ ପ୍ଲେୟାର।

FEMALE MUSIC BAND (ETV BHARAT ODISHA)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 9, 2025 at 3:14 PM IST

Updated : October 9, 2025 at 3:46 PM IST

ସ୍ପେଶାଲ ରିପୋର୍ଟ: ସମୀର କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ

ବ୍ରହ୍ମପୁର: କିଏ ଗିଟାର ବଜାଉଛି ତ ଆଉ କିଏ ଓକ୍ଟାପ୍ୟାଡ... ପୁଣି କିଏ ସାକ୍ସୋଫୋନ ଓ କ୍ୟାସିଓ । ପେଷାଗତ ମ୍ୟୁଜିସିଆନ ନହୋଇବି ଜଣେ ଜଣଙ୍କ ଠାରୁ ବଳିକି... ଖୋକା ଭାଇଙ୍କ ଲୋକପ୍ରିୟ ଯାଯାବର ସଙ୍ଗୀତର ଅନ୍ତରାରୁ ମୁଖୁଡା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ପ୍ରତିଟି ଧାଡିକୁ ବେଶ ତାଳର ସହ ମ୍ୟୁଜିକ ଉପକରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ପରିବେଷଣ କରୁଛନ୍ତି 5 ବାଳିକା । ମଞ୍ଚରେ ଯେକେହିବି ଏହାକୁ ଦେଖିଛୁ ବା ଶୁଣୁଛି ପୁରା ଝୁମିଉଠୁଛି । ବ୍ରହ୍ମପୁରର 5 ଜଣ ବାଳିକା ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କୁ ନେଇ ତିଆରି ହୋଇଛି ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ମ୍ୟୁଜିକ୍ ବ୍ୟାଣ୍ଡ । ଯାହାର ନାମ ହେଉଛି ରିଦମ୍ ପ୍ରିନସେସ ।

ସଙ୍ଗୀତ ପରିବେଷଣ କରୁଛନ୍ତି ଖୋକା ଭାଇଙ୍କ ସୁପୁତ୍ର ଚିତ୍ରଭାନୁ ମହାନ୍ତି
ସଙ୍ଗୀତ ପରିବେଷଣ କରୁଛନ୍ତି ଖୋକା ଭାଇଙ୍କ ସୁପୁତ୍ର ଚିତ୍ରଭାନୁ ମହାନ୍ତି (ETV BHARAT ODISHA)
ରିଦମ୍ ପ୍ରିନସେସର ସଦସ୍ୟା
ରିଦମ୍ ପ୍ରିନସେସର ସଦସ୍ୟା (ETV BHARAT ODISHA)

ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ମ୍ୟୁଜିକ୍ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ରିଦମ୍ ପ୍ରିନସେସ:

ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ମ୍ୟୁଜିକ୍ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ରିଦମ୍ ପ୍ରିନସେସ
ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ମ୍ୟୁଜିକ୍ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ରିଦମ୍ ପ୍ରିନସେସ (ETV BHARAT ODISHA)

କୌଣସି ଉତ୍ସବ ହେଉ କି ପର୍ବପର୍ବାଣୀରେ ସାଧାରଣତଃ ମ୍ୟୁଜିକ ବ୍ୟାଣ୍ଡରେ ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ବଜାଉଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ । କିନ୍ତୁ ମହିଳାଙ୍କ ସ୍ଥାନ ଏଥିରେ ବହୁତ କମ୍‌ ରହିଥାଏ । ରେସମ ସହର ବ୍ରହ୍ମପୁରର ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପ୍ରିୟାଂଶୀ ମହାପାତ୍ର, ସୌମ୍ୟା ଶିତଲ, କେ.ଇରା କିଶୋରୀ, ଅନନ୍ୟା ପାଢୀ ଓ ସ୍ମୃତି ସଞ୍ଚରିକା ପାଠୀଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠନ ହୋଇଛି ରିଦମ୍ ପ୍ରିନସେସ ମହିଳା ମ୍ୟୁଜିକ ବ୍ଯାଣ୍ଡ । ଏମାନଙ୍କ ବୟସ 16ରୁ 18 ବର୍ଷ । ପାଠପଢା ସାଙ୍ଗକୁ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ବଜାଇବା ଶିଖିଛନ୍ତି । ପୂର୍ବରୁ ଏହି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ନିଜ ନିଜର ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ଅଭ୍ୟାସ କରି ଆସୁଥିବା ବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକତ୍ରିତ କରି ମହିଳା ମ୍ୟୁଜିକ୍ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ତିଆରି କରି ଦର୍ଶକଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆଣିଛନ୍ତି ଗୁରୁ ମାଧବ ପାତ୍ର । ଯାହାର ପ୍ରଥମ ଝଲକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରର ଆୟୋଜିତ କୁମାର ପୁନେଇଁ ଜହ୍ନଲୋ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ।

ଗାର୍ଲ୍ସ ବ୍ଯାଣ୍ଡରେ ଦୁଲୁକିଲା ମଞ୍ଚ:

ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରର ଆୟୋଜିତ କୁମାର ପୁନେଇଁ ଜହ୍ନଲୋ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମହିଳା ମ୍ୟୁଜିକ୍ ବ୍ୟାଣ୍ଡ
ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରର ଆୟୋଜିତ କୁମାର ପୁନେଇଁ ଜହ୍ନଲୋ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମହିଳା ମ୍ୟୁଜିକ୍ ବ୍ୟାଣ୍ଡ (ETV BHARAT ODISHA)

ମଞ୍ଚକୁ ନିଜ ନିଜର ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ଧରି ଚଢିଥିଲେ 5 ବାଳିକା । ସୌମ୍ୟା ଶିତଲ ଓକ୍ଟାପ୍ୟାଡ, କେ.ଇରା ସାକ୍ସୋଫୋନ, ପ୍ରିୟାଂଶୀ କିବୋର୍ଡ, ସ୍ମୃତି ସଞ୍ଚରିକା କିବୋର୍ଡ ଓ ଅନନ୍ୟା ଗିଟାର ଧରିଥିଲେ । ମଞ୍ଚରେ ସେଟ୍‌ଅପ୍‌ ସରିଲା ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ । ଖୋକା ଭାଇଙ୍କ ଲୋକପ୍ରିୟ ଗୀତ ଯାଯାବର ତାଙ୍କ ସୁପୁତ୍ର ଚିତ୍ରଭାନୁ ମହାନ୍ତି ଗାନ କରିଥିଲେ । ଆଉ ଗୀତର ତାଳେ ତାଳେ ବାଦ୍ଯଯନ୍ତ୍ର ବଜାଇଥିଲେ ମ୍ୟୁଜିକ ବ୍ୟାଣ୍ଡର ସଦସ୍ୟା । ସଙ୍ଗୀତର ମୁର୍ଚ୍ଚନା ସାଙ୍ଗକୁ ବାଳିକାଙ୍କ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ପରିବେଷଣ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନମୁଗ୍ଧ କରିଦେଇଥିଲା । ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏହି ମହିଳା ବ୍ୟାଣ୍ଡ ମଞ୍ଚରେ ନିଜର କଳା ଦେଖାଇ ପ୍ରଶଂସିତ ହୋଇଥିଲେ ।

ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ରରେ ମଞ୍ଚ ଦୁଲୁକାଅଲେ 5 ବାଳିକା
ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ରରେ ମଞ୍ଚ ଦୁଲୁକାଅଲେ 5 ବାଳିକା (ETV BHARAT ODISHA)

କଣ କୁହନ୍ତି ମ୍ୟୁଜିକ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ସଦସ୍ୟା ?

ମଞ୍ଚରେ ମ୍ଯୁଜିକ ପରିବେଷଣ ପରେ ବେଶ ଖୁସି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ମହିଳା ବ୍ୟାଣ୍ଡ ଟିମର ସଦସ୍ୟା । ଓକ୍ଟାପ୍ୟାଡ ପ୍ଲେୟାର ସୌମ୍ୟା ଶିତଲ କୁହନ୍ତି, " ଓଡିଶାର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଗାର୍ଲ୍ସ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ଭାବେ ଆମେ ଆଜି ଆମ କଳା ମଞ୍ଚରେ ଦେଖାଇଛୁ, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା । ଆମ ମ୍ୟୁଜିକ ବ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଦୁଇ ଜଣ କିବୋର୍ଡ ପ୍ଲେୟାର, ଜଣେ ଗିଟାରିଷ୍ଟ, ଜଣେ ସାକ୍ସୋଫୋନିଷ୍ଟ ଏବଂ ଜଣେ ଓକ୍ଟାପ୍ୟାଡ ପ୍ଲେୟାର ଅଛନ୍ତି । ଆଗକୁ ଆହୁରି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି । ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ଆମେ ପରିବେଷଣ କରିଛୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଥର ମିଶିକି ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ପରର୍ଫରମାନ୍ସ କରିଲୁ । ସେକୋଫେନିଷ୍ଟ ପ୍ଲେୟାର ଇରା କିଶୋରୀ କହିଛନ୍ତି, " ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ସେକ୍ସୋଫେନିଷ୍ଟ ପ୍ଲେୟାର । ଆମ ଟିମ୍‌ରେ 5 ଜଣ ରହିଛୁ । ଯେଉଁବି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆମକୁ ଡକାଯିବ ଆମେ ଯିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ । "

କିବୋର୍ଡ ପ୍ଲେୟାର ସ୍ମତି ସଂସରିକା
ଓକ୍ଟାପ୍ୟାଡ ପ୍ଲେୟାର ସୈମ୍ୟା ଶିତଲ (ETV BHARAT ODISHA)

ପ୍ରିୟାଂଶୀଙ୍କ ବାପା ପ୍ରଦୀପ ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି," ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଗାର୍ଲ୍ସ ବ୍ୟାଣ୍ଡପାର୍ଟି ତିଆରି ହୋଇଛି । ଝିଅ ମାନେ ଏଥିରେ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ବଜାଇବାର କଳା ଦେଖାଉଛନ୍ତି । ସୁନାମ ଧନ୍ୟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଅକ୍ଷୟ ମାହାନ୍ତିଙ୍କ ଯାଯାବର ସଙ୍ଗୀତର ତାଳେ ତାଳେ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ପରିବେଷଣ କରିଥିଲେ ।"

ଅଭ୍ଯାସ କରୁଛନ୍ତି ମ୍ୟୁଜିକ୍ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ରିଦମ୍ ପ୍ରିନସେସର ସଦସ୍ୟା
ଅଭ୍ଯାସ କରୁଛନ୍ତି ମ୍ୟୁଜିକ୍ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ରିଦମ୍ ପ୍ରିନସେସର ସଦସ୍ୟା (ETV BHARAT ODISHA)

ସଂସ୍କୃତି ଗବେଷକ ତଥା କୁମାର ପୁନେଇଁ ଜହ୍ନଲୋ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟୋଜକ ହୃଷିକେଶ ପାଣିଗ୍ରାହୀ କହିଛନ୍ତି, " ଏହି ଗାର୍ଲ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ଓଡି଼ଶାକୁ ଆମେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜରିଆରେ ଏକ ଭେଟି । ରିଦମ୍ ପ୍ରିନସେସ ନାମକ ପ୍ରଥମ ମହିଳା ଗାର୍ଲ ବ୍ୟାଣ୍ଡର ନିଜସ୍ୱ ପ୍ରଡେକସନରେ ମଞ୍ଚରେ ପରିବେଷଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆକର୍ଷଣୀୟ ରହିଥିଲା । "

ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ମତୁଆଲା କଲା ଯାଯାବର ଗୀତ
ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ମତୁଆଲା କଲା ଯାଯାବର ଗୀତ (ETV BHARAT ODISHA)

ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ମହିଳା ବ୍ୟାଣ୍ଡ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ସମେତ ଦେଶର ପ୍ରମୁଖ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି । ସେପଟେ ପିଲାଙ୍କ ପ୍ରତିଭାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପରିବାର ବର୍ଗ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଛନ୍ତି ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର

Last Updated : October 9, 2025 at 3:46 PM IST

RHYTHM PRINCESS MUSIC BANDODISHA FIRST ALL GIRLS BANDGIRLS MUSIC BAND BERHAMPURALL FEMALE MUSIC BAND INDIAGANJAM GIRLS MUSIC BAND

