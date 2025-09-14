ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ସାର ସମସ୍ୟା; ରାସ୍ତାରେ ଚାଷୀ, ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ ବିରୋଧୀ
ରାଜ୍ୟରେ ସାର ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ମୁହାଁମୁହିଁ ଶାସକ ଏବଂ ବିରୋଧୀ । ଆଗାମୀ ୧୫ ତାରିଖରେ ପ୍ରତି ବ୍ଲକରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବ ବିଜେଡି, ସେପଟେ ଜବାବ ରଖିଲା ବିଜେପି ।
Published : September 14, 2025 at 7:54 AM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ସାର ପାଇଁ ହନ୍ତସନ୍ତ ଚାଷୀକୂଳ । ସଠିକ୍ ସମୟରେ ସଠିକ୍ ପରିମାଣର ସାର ମିଳୁନଥିବା ଚାଷୀକୂଳ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି । ସାର ପାଇଁ ଚାଷୀକୂଳ ଲମ୍ବା ଲାଇନରେ ଛିଡ଼ା ହେଉଥିବା ଚିତ୍ର ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆସୁଛି । କିନ୍ତୁ ସାର ସମସ୍ୟା ବା ନିଅଣ୍ଟ ନଥିବା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବାରମ୍ବାର କହିଛନ୍ତି । ନିକଟରେ ସାର ଯୋଗାଣ ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମୀକ୍ଷା ପରେ ଏକଥା ଦୋହରାଇଛନ୍ତି ଉପ-ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ । ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ସାରା ମହଜୁଦ ଅଛି ବୋଲି ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ।ହେଲେ ସାର ଯୋଗାଣ ନେଇ ସମବାୟ ବିଭାଗର ତଥ୍ୟ ଭିନ୍ନ କଥା କହୁଛି । ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାର ସାର ସ୍ଥିତି ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ପରିମାଣରୁ ବହୁତ କମ୍ ଥିବା ତଥ୍ୟ ସାମାନାକୁ ଆସିଛି । ଯାହାକୁ ନେଇ ରାଜନୀତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବାବେଳେ ଆସନ୍ତା ୧୫ ତାରିଖରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଡାକରା ଦେଇଛି ବିଜେଡି ।
ସାର ଅଭାବରୁ ଅସୁବିଧା ଭୋଗୁଛନ୍ତି କୃଷକ ସମାଜ :
ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକସଂଖ୍ୟାର ୭୦ ପ୍ରତିଶତ ଲୋକ ଚାଷ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି । ୨୦୦୪ରୁ ଓଡିଶା ସରକାର ଏଫସିଆଇ ସହିତ ଅନୁବନ୍ଧିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ବିକେନ୍ଦ୍ରୀକୃତ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓଡିଶାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଫଳରେ ଓଡିଶାରେ ଧାନ ଉତ୍ପାଦନ ବଢି ଚାଲିଛି । ଓଡିଶା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଶର ତୃତୀୟ ଧାନ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ରାଜ୍ୟ । କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାର ଅଭାବକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟର କୃଷକ ସମାଜ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ରାଜ୍ୟରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ସାର ମହଜୁଦ ରହିଛି ବୋଲି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବାରମ୍ବାର ଦାବି କରୁଛନ୍ତି । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମୀକ୍ଷା ପରେ ସାରା ସମସ୍ୟା ନଥିବା ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଓ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ସମବାୟ ବିଭାଗର ତଥ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ସାର ନିଅଣ୍ଟ ଥିବାର ପ୍ରମାଣ ଦେଇଛି ।
ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ ଚିନ୍ତାଜନକ :
ମାର୍କଫେଡ଼ ଜରିଆରେ ରାଜ୍ୟରେ ସାର ବଣ୍ଟନ ହୁଏ । ଏହାର ସୁପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଚଳିତ ମାସ ୨ ତାରିଖରେ ସମବାୟ ବିଭାଗର ଶାସନ ସଚିବ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ କରିଥିଲେ । ବୈଠକରୁ ମିଳିଥିବା ତଥ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚିନ୍ତାଜନକ । ଚଳିତ ସିଜନ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମାନେ ଜିଲ୍ଲାର ଅବଶ୍ୟକ ସାର ପାଇଁ ଇଣ୍ଡେଣ୍ଟ । କିନ୍ତୁ ଇଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଠାରୁ ବହୁତ କମ ସାର ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି । ଗତ ଶୁକ୍ରବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିବା ସାର ଯୋଗାଣ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ୧୯,୫୬୧ ମେଟ୍ରିକ ଟନ ସାର ପାଇଁ ଇଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଦେଇଥିଲା ବେଳେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ମାତ୍ର ୧୦,୬୪୦ ମେଟ୍ରିକ ଟନ ସାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅବଶ୍ୟକ ରହିଛି ୮,୫୩୭ ମେଟ୍ରିକ ଟନ ସାର ।
ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାକୁ ମିଳିଛି ଆବଶ୍ୟକରୁ କମ ଚାଷ :
ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ ୬୧୮୮ ମେଟ୍ରିକ ଟନ ସାର ମାଗିଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ମାତ୍ର ୮୬୩ ମେଟ୍ରିକ ଟନ ସାର ମିଳିଛି । ଜିଲ୍ଲାରେ ଆହୁରି ୮୦୦ ମେଟ୍ରିକ ଟନ ସାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି । ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ୨୫୦୦ ମେଟ୍ରିକ ଟନ ସାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ମାତ୍ର ୯୦୦ ମେଟ୍ରିକ ଟନ ସାର ମିଳିଛି । ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ୧୫୦୦ ମେଟ୍ରିକ ଟନ ସାର । ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ୮୧୦୦ ମେଟ୍ରିକ ଟନ ସାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା ବେଳେ ମିଳିଛି ୪୯୫୪ ମେଟ୍ରିକ ଟନ ସାର । ୨୦୧୧ ମେଟ୍ରିକ ଟନ ସାର ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ପାଇନାହିଁ । କଟକ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ୫୭୦୦ ମେଟ୍ରିକ ଟନ ସାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି । ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଆହୁରି ୧୫୦୦ ମେଟ୍ରିକ ଟନ ସାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ।
୨୦୨୫ ପାଇଁ ୫୮.୫୦ ଲକ୍ଷ ହେକ୍ଟର ଖରିଫ ଫସଲ ଯୋଜନା :
ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ କୃଷି ଓ କୃଷକ ସଶକ୍ତିକରଣ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ୨୦୨୫ ପାଇଁ ୫୮.୫୦ ଲକ୍ଷ ହେକ୍ଟର ଖରିଫ ଫସଲ ଯୋଜନା ରହିଛି । ସେଥିରେ ଧାନ ୩୪.୯୪ ଲକ୍ଷ ହେକ୍ଟର ଏବଂ ଅଣ-ଧାନ ଫସଲ ୨୩.୫୬ ଲକ୍ଷ ହେକ୍ଟର ସାମିଲ । ରାଜ୍ୟକୁ ଆବଣ୍ଟନ ପାଇଁ ୧୦.୦୦ ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ ଟନ ସାର ଯୋଗାଣ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା । ଭାରତ ସରକାର ଖରିଫ ଋତୁ ପାଇଁ ମାସିକ ଫସଲ କଭରେଜ ଉପରେ ଆଧାର କରି ରାଜ୍ୟକୁ ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରେଡର ଯଥା ସିଧା ଏବଂ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ସାର ୯.୫୫ ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ ଟନ ଆବଣ୍ଟନ କରିଥିଲେ । ଖରିଫ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟ ପକ୍ଷରୁ ମାର୍କଫେଡ଼, ପାକ୍ସ, ଲ୍ୟାମ୍ପସ ଓ ଖୁଚୁରା ଡିଲରମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ବିଭିନ୍ନ ସାର ଉପଲବ୍ଧ କରାଇବା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା ।
ଏପ୍ରିଲ ୧ ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା, ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ୨.୯୪ ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ ଟନ ସାର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିଲା । ସେଥିରେ ୟୁରିଆ ୧,୪୭ ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ ଟନ, DAP ୦.୨୬ ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ ଟନ, MOP: ୦.୩୪ ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ ଟନ, SSP ୦.୧୦ ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ ଟନ ଏବଂ NP/NPK/NPKS ୦.୭୬ ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ ଟନ ରହିଛି । ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଓଡ଼ିଶାକୁ ୮.୬୦ ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ ସାର ମିଳିବା କଥା । ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ରାଜ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ୮.୧୦ ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ ଟନ ସାର ପାଇସାରିଥିଲା । ଯାହା ଦ୍ୱାରା ମୋଟ ସାରର ଉପଲବ୍ଧତା ୧୧.୦୪ ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ ଟନ ଗତମାସ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ପାଇଛି । ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ଗତବର୍ଷ ଖରିଫ ୨୦୨୪ର ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରେ କେବଳ ୭.୦୩ ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ ଟନ ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରେଡର ସାର ବିକ୍ରି ହୋଇଥିଲା ।
ଖୁଚୁରା ଦୋକାନ ଯାଞ୍ଚ ଓ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସ :
ବେଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଉପରେ ନିୟମିତ ଭାବରେ ସାର ଖୁଚୁରା ଏବଂ ପାଇକାରୀ ପଏଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକର ଅଚାନକ ଯାଞ୍ଚ କରି ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କରାଯାଉଛି । ପ୍ରାୟ ୪୫୪୬ଟି ଖୁଚୁରା ଦୋକାନ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି । ପ୍ରାୟ ୧୨୦୨ଟି ଖୁଚୁରା ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସ ଜାରି କରାଯାଇଛି । ସେହିଭଳି ୩୦ ଟି ମାମଲାରେ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ବିକ୍ରୟ ବନ୍ଦ ନୋଟିସ ଜାରି କରାଯାଇଛି । ସାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଆଦେଶ ୧୯୮୫ ଅନୁଯାୟୀ ଉଲ୍ଲଂଘନ ଅଭିଯୋଗରେ ୬୨ଟି ଡିଲର ଲାଇସେନ୍ସକୁ ନିଲମ୍ବିତ ବା ବାତିଲ କରାଯାଇଛି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ୬ଟି ଡିଲରଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଷ୍ଟକ ଜବତ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି ।
ୟୁରିଆ ସଙ୍କଟ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାରେ ଚାଷୀ :
ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲା ଭଳି ପୁରୀର ପିପିଲିରେ ମଧ୍ୟ ସାର ସଙ୍କଟ ରହିଛି । ଧାନ ଚାଷ ପାଇଁ ୟୁରିଆ ସାର ବଜାରରେ ମିଳୁ ନଥିବାରୁ ଚିନ୍ତାରେ ଚାଷୀ କୂଳ । ଧାନ ରୁଆର ୧୫ ଦିନ ପରେ ୟୁରିଆର ଆବଶ୍ୟକତା ରହୁଥିବା ବେଳେ ୟୁରିଆର ଅଭାବ ଧାନ ଚାଷରେ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ସରକାରୀ ହିସାବରେ ୟୁରିଆ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ଗଛିତ ଥିବା କୁହାଯାଉଥିବା ବେଳେ ୟୁରିଆ ସଙ୍କଟକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି ଚାଷୀ । ପିପିଲି ଓ ଡେଲାଙ୍ଗ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ଭାତ ହାଣ୍ଡି କୁହାଯାଉଥିବାବେଳେ ୟୁରିଆ ଅଭାବ ଚାଷକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି ।
ସାର ପାଇଁ ବୁଲିବୁଲି ହତାଶ :
ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ଚାଷୀ ଅଜୟ କୁମାର ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି, "ଚାଷ କାମ ଯାହାର କେତେ ସୁଖ ତାହାର ଆମେ ଏବେ ବି ଅନୁଭବ କରୁଛୁ ୪/୫ ଏକକର ଧାନ କରୁଛୁ । ଆମେ ଏବେ ସାର ପାଉନୁ ଲୋକଙ୍କ ମଜୁରୀ ଦେଇପାରୁନାହୁଁ । ଏବେ ସାର ପଡ଼ିଲେ ଧାନ ହେବ ଧାନ ଗଛ ଗ୍ରୋଥ ହେବାକୁ ନାହିଁ । ଆମେ ଚାଷୀ ଲୋକ ସରକାର ସବୁ ବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ସାର ଅଛି ଏବେ ତ ଆମେ ତିନି ଟା ପଞ୍ଚାୟତ ବୁଲିସାରିଲାନୁ କୋଉଠି ସାର ମିଳୁନାହିଁ । ପିପିଲିରୁ ସତ୍ୟବାଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଲି ସାରିଲାଣି କୋଉଠି ସାର ମିଳୁନାହିଁ । ଚାଷୀ ସାର ପାଉନଥିବାବେଳେ ସାର ଥିବା କଥା ସରକାର ବସିକି କହିଲେ କଣ ହେବ । ସରକାର ଚାଷୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତୁ । ସରକାର ତୁରନ୍ତ ସାର ଯୋଗନ୍ତୁ ନ ହେଲେ ଚାଷୀର ବହୁତ କ୍ଷତି ହେବ ।"
ମାର୍କଫେଡ ଅଫିସ ସବୁଦିନ ତାଲା :
କୃଷକ ମହାସଂଘ ପୂର୍ବତନ ସଭାପତି ସୁଦର୍ଶନ ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି, "ସାର ସୋସାଇଟ ଯେଉଁ ଆଲ୍ଟମେଣ୍ଟ କରାଯାଇଛି ସେ ସୋସାଇ ରେ ମୁଁ ବି ଅଛି ବୋର୍ଡ ଡାଇରେକ୍ଟର । ତେଣୁ ଏ ସୋସାଇଟରେ ସଭାପତି ସମ୍ପାଦକ ମିଶିକି ଏଭଳି କାମ କରୁଛନ୍ତି । ମାର୍କଫେଡ ଅଫିସ ସବୁଦିନ ତାଲା ପଡ଼ିଛି । ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗଲେ ମାର୍କଫେଡ ଅଫିସରଙ୍କୁ ଦେଖା ପାଉନାହୁଁ । ସରସ୍ଵତୀପୁର ସେବା ସମବାୟ ସମିତିକୁ ଟନ ଟନ ସାର ଆସିଛି କିନ୍ତୁ ଟ୍ରକ ଟ୍ରକ ସାର ବିକ୍ରୀ ହୋଇଛି । ସାର ଦୋକାନ ଆଗରେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି ସାର ନାହିଁ ।"
ସ୍ଥିତିକୁ ସାମ୍ନା କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ମିଥ୍ୟା କହୁଛନ୍ତି ସରକାର :
ବିଜେଡିର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ଦାସବର୍ମା କହିଛନ୍ତି, "ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସାର ସମସ୍ୟା ଉପରେ ସମୀକ୍ଷା କରିବା ପରେ ରାଜ୍ୟରେ ଆବଶ୍ୟକ ପରିମାଣର ସାର ମହଜୁଦ ରହିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ସାର ନମିଳିବା କାରଣରୁ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ କୃଷକମାନେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି । ସରକାର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନକରି ସମୀକ୍ଷା ନାଁରେ ସାରର ଅଭାବ ନାହିଁ ବୋଲି ମିଥ୍ୟା ଦାବି କରୁଛନ୍ତି । ସମବାୟ ବିଭାଗରେ ସାରର ସ୍ଥିତି ଓ ବଣ୍ଟନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ନେଇ ଦିଆଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ପାର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ସାର ମହଜୁଦ ଦାବି ଏକ ପ୍ରହସନ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି । ରାଜ୍ୟର ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାର ସାର ସ୍ଥିତି ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ପରିମାଣରୁ ବହୁତ କମ ପରିମାଣର ସାର ମିଳିଛି । ସରକାର ସ୍ଥିତିକୁ ସାମ୍ନା କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ମିଥ୍ୟା ଦାବି ମାଧ୍ୟମରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଭୁଆଁ ବୁଲାଉଛନ୍ତି । ସାର ଯୋଗାଉଥିବା କମ୍ପାନୀ ରାଜ୍ୟକୁ ସାର ଯୋଗାଇବାକୁ ଅନିଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ୟା ଅଧିକ ଗମ୍ଭୀର ହୋଇଛି । "
ଆସନ୍ତା ୧୫ ରେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇବ ବିଜେଡି :
ବିଜେଡି ବିଧାୟିକା ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ କହିଛନ୍ତି,"ସରକାରଙ୍କ ବେପରୁଆ ମନୋଭାବ ଯୋଗୁ ସାରର ନିଅଣ୍ଟ ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କେନ୍ଦ୍ର ରସାୟନ ଓ ସାର ମନ୍ତ୍ରୀକୁ ଚିଠି ଲେଖି ତାଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଲୋଡ଼ିଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ କୌଣସି ସମାଧାନର ରାସ୍ତା ବାହାରି ନାହିଁ । ପ୍ରାୟ ସାତ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାଳଚେର ସାର କାରଖାନା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ଏହି କାରଖାନା ୩୬ ମାସରେ କାର୍ୟ୍ୟକ୍ଷମ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସାତ ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ସମୟ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସାର କାରଖାନା କାର୍ୟ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇନାହିଁ । କେବଳ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ କ୍ଷମତା ହାସଲ କରିବା ବିଜେପିର କାମ । ତେଣୁ ରାଜ୍ୟର କୃଷକ ସମାଜର ସ୍ୱାର୍ଥରକ୍ଷା ପାଇଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବ । ସାର ସମସ୍ୟାର ତୁରନ୍ତ ସମାଧାନ ଦାବିରେ ଆଗାମୀ ୧୫ ତାରିଖରେ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତରଫରୁ ରାଜଭବନ ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣା ଦେବ । ଯଦି ସାର ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହେ, ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତି ବ୍ଲକରେ ବିଜେଡି ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବ ।"
ପୂର୍ବ ସରକାରଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେଲା ବିଜେପି :
ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଅଶୋକ ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି,"ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ସାର ଅଧିକାଂଶ ପରିମାଣ ପ୍ରାଇଭେଟ ଡିଲରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛି । ସେହି ଡିଲର ଯାହାଙ୍କୁ ଗତ ସରକାର ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଥିଲେ, ସେମାନେ ତାକୁ ହୋଡିଂ କରି ରଖିଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । ୨୦୦ରୁ ଅଧିକ କଳାବଜାରକାରୀଙ୍କୁ ବରଖାସ୍ତ କରାଯାଇଛି । ସେମାନଙ୍କ ନାଁ'ରେ ମାମଲା ହୋଇଛି । ଅଳ୍ପ ଦିନରେ ସାର ସଙ୍କଟ ରହିବ ନାହିଁ । ସରକାର ଏହାକୁ ଧ୍ୟାନର ସହ ଦେଖୁଛନ୍ତି । ସେହି ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟ ନେଉଛନ୍ତି ।"
ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ଅଧିକ ସାର ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରକୁ କରିବୁ ଅନୁରୋଧ :
ଦୁଇ ଦିନ ତଳେ ରାଜ୍ୟର ସାର ସଙ୍କଟ ନେଇ ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ, "ରାଜ୍ୟରେ ସାରର କୌଣସି ଅଭାବ ନାହିଁ । ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ସାର ଆବଣ୍ଟନ କାର୍ଯ୍ୟ ସୁରୁଖୁରରେ ଚାଲିଛି । ୨୦୨୫ ଖରିଫ ଋତୁରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୩୦ ସୁଦ୍ଧା ସମୁଦାୟ ୯,୫୫,୦୦୦ ମେଟ୍ରିକ ଟନ ସାର ଆବଶ୍ୟକ । କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏହି ପରିମାଣର ସାର ଆବଣ୍ଟନ କରିଛନ୍ତି । ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ଅଧିକ ସାର ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରାଯିବ । ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ସମୁଦାୟ ମହଜୁଦ ଥିବା ୧୧,୬୬,୭୩୩ ମେଟ୍ରିକ ଟନ ସାର ମଧ୍ୟରୁ ୯,୮୫,୯୬୭ ମେଟ୍ରିକଟନ ସାର ବିକ୍ରି ହୋଇସାରିଛି । ଜିଲ୍ଲାରେ ସାରର ଷ୍ଟକ ସ୍ଥିତି ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ପ୍ୟାକ୍ସ କିମ୍ବା ଲ୍ୟାମ୍ପ୍ସକୁ ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରେଡ଼ର ସାର ଯୋଗାଇ ଦେବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ।"
ଇଟିଭି ଭାରତ,ଭୁବନେଶ୍ବର