ETV Bharat / state

ଅକ୍ଟୋବର ୨୪କୁ ବଢ଼ିଲା ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ଆବେଦନ ଅବଧି

ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର । ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ଆବେଦନ ଅବଧିକୁ ବୃଦ୍ଧି କଲେ ସରକାର ।ଏମିତି କରନ୍ତୁ ଆବେଦନ ।

Odisha Extends Scholarship Application Deadline for Students
Odisha Extends Scholarship Application Deadline for Students (File pic)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 13, 2025 at 8:23 PM IST

Updated : October 13, 2025 at 8:39 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ବର: ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର । ବଢିଲା ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ଆବେଦନ ତାରିଖ । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଯୋଜନା ଆବେଦନ ଅବଧି ବଢ଼ାଇଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର । ଏହାସହ ଇ-ମେଧାବୃତ୍ତି, ବ୍ୟାସକବି ଫକୀରମୋହନ ଭାଷାବୃତ୍ତି, ଗୋପବନ୍ଧୁ ଶିକ୍ଷା ସହାୟତା ଯୋଜନା ଆବେଦନ ଅବଧିକୁ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି । ଏହି ଆବେଦନ ଅବଧିକୁ ଅକ୍ଟୋବର ୨୪ ତାରିଖ ଯାଏଁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ । ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ୨୦୨୫-୨୬ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧାବୀ ଛାତ୍ର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଯୋଜନା ଅଧିନରେ ବୃତ୍ତି ପାଇଁ ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ ପାଇଁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ।

ODISHA STUDENT SCHOLARSHIP
ODISHA STUDENT SCHOLARSHIP (ETV Bharat Odisha)

ଇ-ମେଧାବୃତ୍ତି:
ଗରିବ ଓ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ SAMS ଓ ଅଣ-SAMS ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ ସ୍ନାତକ, ସ୍ନାତକୋତ୍ତର, ବୈଷୟିକ ଏବଂ ବୃତ୍ତିଗତ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ରୂପେ ୧୦ ହଜାର (ସ୍ନାତକ), ୧୫ ହଜାର (ସ୍ନାତକୋତ୍ତର) ଏବଂ ୨୦ ହଜାର (ବୈଷୟିକ ଓ ବୃତ୍ତିଗତ) ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି ।

ଗୋପବନ୍ଧୁ ଶିକ୍ଷା ସହାୟତା ଯୋଜନା:
ବିଭିନ୍ନ ପଛୁଆ ବର୍ଗର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପରିବାରିକ ବାର୍ଷିକ ଆୟ ୨ ଲକ୍ଷ ୫୦ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ରହିନଥିବ, ସେହି ପରିବାରର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏହି ଯୋଜନାରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ୨୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ବୃତ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ।

ବ୍ୟାସକବି ଫକୀର ମୋହନ ଭାଷା ବୃତ୍ତି :
ଓଡ଼ିଆରେ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏକକାଳୀନ ୩୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ । ସେହିପରି ଓଡିଆ ସମ୍ମାନ (ମେଜର) ସ୍ନାତକ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏକକାଳୀନ ଭାବରେ ୯୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ଆର୍ଥିକ ଅନୁଦାନ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ । ତେବେ ଯୋଗ୍ୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ www.scholarship.odisha.gov.in ରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ।

Odisha Extends Scholarship Application Deadline for Students
Odisha Extends Scholarship Application Deadline for Students (screenshot from Odisha State Scholarship Portal)



ବୃତ୍ତି ପାଇଁ କ'ଣ ରହିବ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ:
ଇ-ମେଧାବୃତ୍ତି ପାଇଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଏମଏ, ଏମକମ୍, ଏମସିଏ ବିଭାଗ ରହିଛି । ତେବେ ଏହି ବିଭାଗର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ବାର୍ଷିକ ୮ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାଠାରୁ ଅଧିକ ରୋଜଗାର କରୁନଥିବେ । ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମାର୍କ ୫୫ ପ୍ରତିଶତ ରହିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ । ତେବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆଧାର କାର୍ଡ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଇନକମ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ, ଆବାସ ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର, ଜାତିଗତ ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର, କଲେଜ ଆଇଡି କାର୍ଡ଼ ସହିତ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ପରୀକ୍ଷାର ମାର୍କ ସିଟ୍ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ।

ODISHA STUDENT SCHOLARSHIP
ODISHA STUDENT SCHOLARSHIP (ETV Bharat Odisha)

ଗୋପବନ୍ଧୁ ଶିକ୍ଷା ସହାୟତା ଯୋଜନା:

ଏହା ବିଶେଷ ଭାବରେ ସ୍ନାତକ ଏବଂ ସ୍ନାତକତ୍ତୋର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଧିଷ୍ଟ । ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆଧାର କାର୍ଡ, ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଇନକମ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ, ଆବାସ ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର, ଜାତିଗତ ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର, କଲେଜ ଆଇଡି କାର୍ଡ଼ ସହିତ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ପରୀକ୍ଷାର ମାର୍କ ସିଟ୍ ଏବଂ HIV/AIDS ପ୍ରଭାବିତ ପିତାମାତାଙ୍କ ପ୍ରମାଣପତ୍ର, ଦୁର୍ବଳ ଜନଜାତି ଗୋଷ୍ଠୀ ପ୍ରମାଣପତ୍ର, ଶ୍ରମିକ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଆଦି ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ଅର୍ଥନୀତିରେ ନୋବେଲ: 'ଉଦ୍ଭାବନ ଭିତ୍ତିକ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି' ପାଇଁ 3 ଅର୍ଥନୀତିଜ୍ଞ ପାଇବେ ପୁରସ୍କାର

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...Impact: ଇଟିଭି ଭାରତ-ଇନାଡୁରେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ଗଛ ମଣିଷଙ୍କୁ ମିଳିଲା ନୂତନ ବାସଗୃହ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ବାଉଁଶରୁ ଟୁଥ ବ୍ରସ; ଇକୋ-ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ସହ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ମୁକ୍ତ



ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

Last Updated : October 13, 2025 at 8:39 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

CM MEDHABI CHHATRA PROTSAHAN YOJANAODISHA GOVT E MEDHABRUTIGOPABANDHU SIKSHYA SAHAYATA YOJANAODISHA SCHOLARSHIP 2025ODISHA STUDENT SCHOLARSHIP

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

OPINION: ଭାରତୀୟ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ କାହିଁକି ବଢୁଛି ଆତ୍ମହତ୍ୟା ? ପ୍ରାଣଘାତକ ସାଜୁଛି କି ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଭେଦଭାବ ?

'ରୂପା' ହେବ ଭବିଷ୍ୟତର ନୂଆ ସୁନା !; ଅଚାନକ କାହିଁକି ବଢ଼ୁଛି ଦର, ଜାଣନ୍ତୁ...

AI ROBOT CHEF: ଚାଇନିଜ୍‌ଠୁ ମେକ୍ସିକାନ୍‌, ଚୁଟ୍‌କିରେ ତିଆରି କରୁଛି ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳର ସ୍ବାଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ

ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁହାର ଜାତୀୟ ହାରଠୁ ଅଧିକ, କଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ସରକାର ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.