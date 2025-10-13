ଅକ୍ଟୋବର ୨୪କୁ ବଢ଼ିଲା ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ଆବେଦନ ଅବଧି
ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର । ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ଆବେଦନ ଅବଧିକୁ ବୃଦ୍ଧି କଲେ ସରକାର ।ଏମିତି କରନ୍ତୁ ଆବେଦନ ।
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର । ବଢିଲା ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ଆବେଦନ ତାରିଖ । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଯୋଜନା ଆବେଦନ ଅବଧି ବଢ଼ାଇଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର । ଏହାସହ ଇ-ମେଧାବୃତ୍ତି, ବ୍ୟାସକବି ଫକୀରମୋହନ ଭାଷାବୃତ୍ତି, ଗୋପବନ୍ଧୁ ଶିକ୍ଷା ସହାୟତା ଯୋଜନା ଆବେଦନ ଅବଧିକୁ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି । ଏହି ଆବେଦନ ଅବଧିକୁ ଅକ୍ଟୋବର ୨୪ ତାରିଖ ଯାଏଁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ । ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ୨୦୨୫-୨୬ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧାବୀ ଛାତ୍ର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଯୋଜନା ଅଧିନରେ ବୃତ୍ତି ପାଇଁ ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ ପାଇଁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ।
ଇ-ମେଧାବୃତ୍ତି:
ଗରିବ ଓ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ SAMS ଓ ଅଣ-SAMS ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ ସ୍ନାତକ, ସ୍ନାତକୋତ୍ତର, ବୈଷୟିକ ଏବଂ ବୃତ୍ତିଗତ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ରୂପେ ୧୦ ହଜାର (ସ୍ନାତକ), ୧୫ ହଜାର (ସ୍ନାତକୋତ୍ତର) ଏବଂ ୨୦ ହଜାର (ବୈଷୟିକ ଓ ବୃତ୍ତିଗତ) ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି ।
ଗୋପବନ୍ଧୁ ଶିକ୍ଷା ସହାୟତା ଯୋଜନା:
ବିଭିନ୍ନ ପଛୁଆ ବର୍ଗର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପରିବାରିକ ବାର୍ଷିକ ଆୟ ୨ ଲକ୍ଷ ୫୦ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ରହିନଥିବ, ସେହି ପରିବାରର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏହି ଯୋଜନାରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ୨୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ବୃତ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ।
ବ୍ୟାସକବି ଫକୀର ମୋହନ ଭାଷା ବୃତ୍ତି :
ଓଡ଼ିଆରେ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏକକାଳୀନ ୩୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ । ସେହିପରି ଓଡିଆ ସମ୍ମାନ (ମେଜର) ସ୍ନାତକ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏକକାଳୀନ ଭାବରେ ୯୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ଆର୍ଥିକ ଅନୁଦାନ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ । ତେବେ ଯୋଗ୍ୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ www.scholarship.odisha.gov.in ରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ।
ବୃତ୍ତି ପାଇଁ କ'ଣ ରହିବ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ:
ଇ-ମେଧାବୃତ୍ତି ପାଇଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଏମଏ, ଏମକମ୍, ଏମସିଏ ବିଭାଗ ରହିଛି । ତେବେ ଏହି ବିଭାଗର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ବାର୍ଷିକ ୮ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାଠାରୁ ଅଧିକ ରୋଜଗାର କରୁନଥିବେ । ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମାର୍କ ୫୫ ପ୍ରତିଶତ ରହିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ । ତେବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆଧାର କାର୍ଡ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଇନକମ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ, ଆବାସ ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର, ଜାତିଗତ ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର, କଲେଜ ଆଇଡି କାର୍ଡ଼ ସହିତ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ପରୀକ୍ଷାର ମାର୍କ ସିଟ୍ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ।
ଗୋପବନ୍ଧୁ ଶିକ୍ଷା ସହାୟତା ଯୋଜନା:
ଏହା ବିଶେଷ ଭାବରେ ସ୍ନାତକ ଏବଂ ସ୍ନାତକତ୍ତୋର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଧିଷ୍ଟ । ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆଧାର କାର୍ଡ, ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଇନକମ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ, ଆବାସ ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର, ଜାତିଗତ ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର, କଲେଜ ଆଇଡି କାର୍ଡ଼ ସହିତ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ପରୀକ୍ଷାର ମାର୍କ ସିଟ୍ ଏବଂ HIV/AIDS ପ୍ରଭାବିତ ପିତାମାତାଙ୍କ ପ୍ରମାଣପତ୍ର, ଦୁର୍ବଳ ଜନଜାତି ଗୋଷ୍ଠୀ ପ୍ରମାଣପତ୍ର, ଶ୍ରମିକ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଆଦି ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ।
