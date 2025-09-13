OERC ଡ୍ରାଫ୍ଟ ପଲିସି: ବିଦ୍ୟୁତ ସେବାରେ ବିଭ୍ରାଟ ହେଲେ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବ ବିତରଣକାରୀ ସଂସ୍ଥା
ବିଦ୍ୟୁତ ବଣ୍ଟନରେ ଅବହେଳା ହେଲେ କ୍ଷତିପୂରଣ ପାଇବେ ସାଧାରଣ ବିଜୁଳି ଉପଭୋକ୍ତା । ଓଡିଶା ବିଦ୍ୟୁତ ନିୟାମକ ଆୟୋଗ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି ଡ୍ରାଫ୍ଟ ନୀତି ।
Published : September 13, 2025 at 5:48 PM IST
Discoms to Pay compensation to consumers Odisha, ଭୁବନେଶ୍ବର: ରାଜ୍ୟର ବିଦ୍ୟୁତ ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର । ଏବେ ବିଜୁଳି ଗ୍ରାହକ ମାନେ ଫେରି ପାଇବେ ଟଙ୍କା । ରାଜ୍ୟରେ ବିଦ୍ୟୁତ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଫେରାଇବ TATA । ବିଦ୍ୟୁତ ବଣ୍ଟନରେ ଅବହେଳା କରିଲେ କ୍ଷତିପୂରଣ ପାଇବେ ସାଧାରଣ ବିଜୁଳି ଉପଭୋକ୍ତା । ଯଦି ଗ୍ରହିତାମାନଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟୁତ ସେବା ଯୋଗାଇବାରେ ବିଦ୍ୟୁତ ବିତରଣ କମ୍ପାନୀ ବିଫଳ ହୁଏ, ତେବେ ଟଙ୍କା ଫେରାଇବାକୁ TATA ବାଧ୍ୟ ହେବ । ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ କ୍ଷତିପୂରଣ ମିଳିବ । ୧୦ଟି ଭିନ୍ନ ବର୍ଗରେ ସେବା ବିଫଳତା ପ୍ରମାଣ ହେଲେ ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ କରିବ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗ । ଏଭଳି ଏକ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛି ଓଡିଶା ବିଦ୍ୟୁତ ନିୟାମକ ଆୟୋଗ (Odisha Electricity Regulatory Commission) ।
ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବ TATA:
ଓଡିଶା ବିଦ୍ୟୁତ ନିୟାମକ ଆୟୋଗ(OERC) TATA ବିଦ୍ୟୁତ ବିତରଣ କମ୍ପାନୀ ପାଇଁ ପ୍ରଣୟନ କରିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମାନଦଣ୍ଡ । ଏହି ମାନଦଣ୍ଡ ଅନୁଯାୟୀ ବିଦ୍ୟୁତ ସେବା ଯୋଗାଇବାରେ ବିଫଳ ହେଲେ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବାକୁ ହେବ । ଯଦି ବାରମ୍ବାର ଅଘୋଷିତ ବିଦ୍ୟୁତ କାଟ କରାଯାଏ, ତେବେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବ TATA । ବିଦ୍ୟୁତ ଆବଣ୍ଟନକାରୀ କମ୍ପାନୀ (Discoms)ର ସେବା ବ୍ୟାଘାତ ପାଇଁ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର କ୍ଷତିପୂରଣ ଦିଆଯିବ । ଏଥିପାଇଁ OERC ବା ଓଡିଶା ବିଦ୍ୟୁତ ନିୟାମକ ଆୟୋଗ ନିୟମ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି ଡ୍ରାଫ୍ଟ ନୀତି ।
ରାଜ୍ୟ ବିଦ୍ୟୁତଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ(Electricity production) ଏବଂ ବ୍ୟବହାର(Consumption) କ୍ଷେତ୍ର ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଛି । ଉତ୍ପାଦନ ଠାରୁ ବ୍ୟବହାର କମ୍ ହେଉଥିବାରୁ ଏକାଧିକ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ବିଦ୍ୟୁତ ବିକ୍ରି କରୁଛି ଓଡିଶା । ଲମ୍ବା ସମୟ ଧରି ଏହି ଉଦ୍ୟମ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ପ୍ରଶଂସିତ ହୋଇଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟୁତ ଆବଣ୍ଟନକାରୀ କମ୍ପାନୀ (Discoms) । ମାତ୍ର ଟାଟା ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅଧିକ ଦେୟ ଲାଗୁ କରୁଛି ବୋଲି ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରି ଆସୁଛନ୍ତି । TATA ଗ୍ରାହକ ସେବା ଯୋଗାଇଦେବା ବଦଳରେ ଅଧିକ ବିଲ ଚାର୍ଜ କରୁଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଉପଭୋକ୍ତା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିବା ପରେ ଏବେ ତତ୍ପର ହୋଇଛି ଓଡିଶା ବିଦ୍ୟୁତ ନିୟାମକ ଆୟୋଗ ।
ଜଣେ ବିଦ୍ୟୁତ ଉପଭୋକ୍ତା ବିରଞ୍ଚି ହରିଚନ୍ଦନ କହିଛନ୍ତି, "ବିଦ୍ୟୁତ ବିତରକ କମ୍ପାନୀମାନେ ମନଇଚ୍ଛା ବିଦ୍ୟୁତ କାଟ କରିଥାନ୍ତି । ମାତ୍ର ବିଲ ଆଦାୟ କରିବାରେ କୋହଳ ନୀତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ନାହିଁ । ଏନେଇ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି । ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବାରେ ବହୁ ତ୍ରୁଟି ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି । ଏପରି ତ୍ରୁଟି ପାଇଁ ବିତରଣ କମ୍ପାନୀମାନେ କ୍ଷତିପୂରଣ ଯୋଗାଇ ଦେବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ।
ଓଡିଶା ବିଦ୍ୟୁତ ନିୟାମକ ଆୟୋଗ(OERC)ର ଡ୍ରାଫ୍ଟ ନୀତି:
ଟାଟା ପାୱାର ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଚାରୋଟି ବିତରଣ କମ୍ପାନୀର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ମାନଦଣ୍ଡ ଉପରେ ନିଆଯିବ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ସଂକଳ୍ପ । ଓଡ଼ିଶା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ନିୟାମକ କମିଶନ (OERC) ଦ୍ୱାରା ଏହା ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି । ଏଥିପାଇଁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 22 ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତ ଅଂଶୀଦାରଙ୍କଠାରୁ ପରାମର୍ଶ ଆମନ୍ତ୍ରିତ କରାଯାଇଛି ।
ଡ୍ରାଫ୍ଟ ରିଜୋଲ୍ୟୁସନ ଅନୁଯାୟୀ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମିଳିବ କ୍ଷତିପୂରଣ?
- ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଉପରେ ବିଳମ୍ବ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା
- ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଣର ପୁନରୁଦ୍ଧାର
- ନୂତନ ସଂଯୋଗ ଦେବା ସମୟରେ
- ପୁନଃ ସଂଯୋଗ
- ସଂଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରିବା
- ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ଲୋଡ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ସମୟରେ
- ଭୋଲ୍ଟେଜ ଓ ବିଲ୍ ସମ୍ପର୍କିତ ଅଭିଯୋଗ ହେଲେ
- ମିଟର ସେବା ଲାଇନ ସ୍ଥାନାନ୍ତର
ବିଦ୍ୟୁତ ଉପଭୋକ୍ତା ମହାସଂଘର ସଭାପତି ପଞ୍ଚାନନ କାନୁନଗୋ କହିଛନ୍ତି, "ଅଘୋଷିତ ବିଜୁଳି କାଟ ଅନେକ ସମୟରେ ହେଉଛି । ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉ ନାହିଁ । ଏଣିକି ଉପଭୋକ୍ତା ବିଜୁଳି କାଟ ହେଲେ ବିତରଣ କମ୍ପାନୀ ତାଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଫେରାଇବେ । ଓଡିଶା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ନିୟାମକ ଆୟୁକ୍ତ ଏବେ ବିଦ୍ୟୁତ ବିତରଣ କମ୍ପାନୀକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି । ନୂଆ ମିଟର ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କମ୍ପାନୀ ଦେବା ଉଚିତ । ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟିଏ ମାସରେ 46 ଘଣ୍ଟା ବିଜୁଳି କାଟ ହେଉଛି । ମାତ୍ର ଜାତୀୟ ହାର ହେଉଛି 11 ଘଣ୍ଟା । ବିଜୁଳି ଉପଭୋକ୍ତା ୟୁନିଟ ପିଛା ଅଧିକ ଦେୟ ଦେଉଛନ୍ତି । ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରତି କିଲୋୱାଟ ଉପରେ 20 ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରୁଛନ୍ତି । ଉପଭୋକ୍ତା ମାନଙ୍କୁ ରିହାତି ଦେବାକୁ ଦାବି କରିଛି ସଙ୍ଘ ।"
ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗର ହେବ ତ୍ବରିତ ଶୁଣାଣି:
ଅଭିଯୋଗ ପାଇଁ ପଞ୍ଜିକୃତ ଫୋନ ନମ୍ବରଗୁଡ଼ିକରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ପାଇଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସମୟ ତିନି ମିନିଟ ରହିବ । ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଯେକୌଣସି ବିଳମ୍ବ ପାଇଁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବ କମ୍ପାନୀ । ଉପଭୋକ୍ତା କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ପଞ୍ଜିକରଣ ପାଇଁ ସମୟ ସୀମା, କ୍ଷତିପୂରଣ ସମୟ ପାଇଁ ଦାବି ଦାଖଲ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି SMS, ଅନଲାଇନ୍ ପଞ୍ଜିକରଣ, ୱେବ୍-ଚାଟ୍ ଏବଂ ମୋବାଇଲ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କରପାରିବେ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଟୋଲ୍ ଫ୍ରି ଟେଲିଫୋନ ନମ୍ବର ଜରିଆରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଲାଇସେନ୍ସଧାରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ ପଞ୍ଜୀକୃତ କରିପାରିବେ ।
ସଠିକ ସମୟରେ ନ ଦେଲେ ଦେବେ 1.5 ଗୁଣ ଅଧିକ କ୍ଷତିପୂରଣ:
ସମ୍ପୃକ୍ତ ଡିସକମ୍ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗର ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଏବଂ ଦାବି ଦାଖଲ କରିବାର ତାରିଖରୁ ସର୍ବାଧିକ 30 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ । ସଠିକ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କ୍ଷତିପୂରଣ ନ ଦେଲେ କ୍ଷତିପୂରଣ ପରିମାଣ 1.5 ଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ।
ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭ୍ରାଟ ପାଇଁ ସମୟସୀମା ଧାର୍ଯ୍ୟ:
ସାଧାରଣ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭ୍ରାଟ ହେଲେ, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଣ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ସମୟସୀମା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି ।
- ପୌରନିଗମ- ୧ ଘଣ୍ଟା
- ସହରାଞ୍ଚଳ- ୨ ଘଣ୍ଟା
- ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ- ୬ ଘଣ୍ଟା
ବିଳମ୍ବ ହେଲେ କ୍ଷତିପୂରଣ ଗଣିବେ:
ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଣ ପୁନରୁଦ୍ଧାରରେ ଯେକୌଣସି ବିଳମ୍ବ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ଠାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଲାଗିଲେ, ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ହିସାବରେ 30 ଟଙ୍କା ଅଧିକ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବେ । ସେହିପରି ମହାନଗର ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ତିନି ଦିନ, ସହରାଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଏକ ଦିନ ଏବଂ ଦୂର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ୧୫ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବାକୁ ହେବ । ବିଦ୍ୟୁତ ବିତରଣ କମ୍ପାନୀ(ଡିସ୍କମ୍ସ)ଗୁଡ଼ିକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଦିନ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବାକୁ ହେବ । ବିଳମ୍ବ ହେଲେ ଦର ପିଛା ୧୦୦ଟଙ୍କା ଅଧିକ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବାକୁ ପଡିବ ।
ଓଡ଼ିଶା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ନିୟାମକ ଆୟୋଗ(OERC) (ବଣ୍ଟନ ଲାଇସେନ୍ସ ମାନକ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା) ନିୟମାବଳୀ, 2025 ମସିହାର ଡ୍ରାଫ୍ଟରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି, ଲାଇସେନ୍ସଧାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା କ୍ଷତିପୂରଣକୁ ରାଜସ୍ୱ ଆକାରରେ ଆଦାୟ କରାଯିବ ନାହିଁ ।
ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଦ୍ୟୁତ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା:
- ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜୁଳି ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ (ସବୁ ବର୍ଗ) ସମୁଦାୟ ସଂଖ୍ୟା ୧କୋଟି ୧୨ ଲକ୍ଷ ।
- 82 ଲକ୍ଷ ଉପଭୋକ୍ତା 2 କିଲୋ ୱାଟ ଦେୟମୁକ୍ତ ବିଜୁଳି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ।
ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ଉପରେ ବିଜୁଳି ବୋଝ:
ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବିଦ୍ୟୁତ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ଘର ବିଦ୍ୟୁତ ଖୁଣ୍ଟ ଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିଥିଲେ, ତାର ଏବଂ ଅନୁଷଙ୍ଗିକ ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ ପାଇଁ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଅର୍ଥ ଆଦାୟ କରାଯାଉଛି । ଯାହା ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଏକ ଶକ୍ତ ବୋଝ ହେଉଛି । ମୁମ୍ବାଇ ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀ ଭଳି ଢାଞ୍ଚାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ୫୦%, ବିତରଣ କମ୍ପାନୀ ୨୫% ଏବଂ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉପଭୋକ୍ତା ୨୫% ଅନୁଷାଙ୍ଗିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ କରିବାକୁ ବହୁ ସମୟରେ ଦାବି ହୋଇ ଆସୁଛି ।
ଓଡ଼ିଶାରେ ୟୁନିଟ ପିଛା ବିଜୁଳିଦର:
ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସ୍ଲାବ୍ ହାର ବିଦ୍ୟୁତ ବିତରଣ କମ୍ପାନୀ (DISCOM) ଏବଂ ବ୍ୟବହାର ଅନୁସାରେ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ । କିନ୍ତୁ TP Western Odisha Distribution Limited (TPWODL) TATA ପାୱାର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ବଣ୍ଟନ ଲିମିଟେଡ୍ (TPWODL)ରେ ସାଧାରଣ ଘରୋଇ ବର୍ଗ ପାଇଁ ଦର ନିମ୍ନରେ ରହିଲା ।
- 0-50 ୟୁନିଟ୍ - 3 ଟଙ୍କା/ୟୁନିଟ
- 51-200 ୟୁନିଟ୍ - 4.80 ଟଙ୍କା/ୟୁନିଟ୍
- 201-400 ୟୁନିଟ୍ - 5.80 ଟଙ୍କା/ୟୁନିଟ୍
400 ୟୁନିଟ୍ ରୁ ଅଧିକ - 6.20 ଟଙ୍କା/ୟୁନିଟ
TP Central Odisha Distribution Limited (TPCODL) TATA ପାୱାର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଓଡ଼ିଶା ବଣ୍ଟନ ଲିମିଟେଡ୍ (TPCODL) ଏବଂ TP Northern Odisha Distribution Limited (TPNODL) TATA ପାୱାର ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ବଣ୍ଟନ ଲିମିଟେଡ୍ (TPNODL) ଭଳି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଦ୍ୟୁତ ବିତରଣ କମ୍ପାନୀ (DISCOM) ପାଇଁ ସମାନ ହାର ରହିଛି, ଯାହାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହାର ପ୍ରତିବର୍ଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ।
ଶକ୍ତି ସମୀକ୍ଷକ ଆନନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, "ବିଦ୍ୟୁତ ବିତରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ଅସଙ୍ଗତି ହେଲେ, ଉପଭୋକ୍ତା ଅଭିଯୋଗ କଲେ ତାହାକୁ ତତ୍କ୍ଷଣାତ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ । 3 ମିନିଟ ଭିତରେ ଏକ ଅଭିଯୋଗ ଗ୍ରହଣ କରି ଅଭିଯୋଗ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ । ଯଦି ଏପରି ନ ହୁଏ, ତେବେ କମ୍ପାନୀକୁ 50 ଟଙ୍କା ଜୋରିମାନା ଦେବାକୁ ହେବ । ଦିନକୁ କେତେଥର ବିଜୁଳି କାଟ ହେବ? ଏହାର ମାନଦଣ୍ଡ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯିବ । ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କର ମିଟର ସମସ୍ୟା ହେଲେ ତାକୁ କିଭଳି ଠିକ କରାଯିବ ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ନିୟମ ରହିଛି ।"
ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ମୁଖ୍ୟତଃ କୋଇଲା ଏବଂ ଜଳସ୍ରୋତରୁ ଉତ୍ପାଦିତ ହେଉଛି । ସାରା ଦେଶରେ ଓଡ଼ିଶା ଦ୍ଵିତୀୟ ସର୍ବାଧିକ ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ରାଜ୍ୟ ଭାବରେ ପରିଗଣିତ । କିନ୍ତୁ ପରିତାପର ବିଷୟ ଓଡିଶା ଏକ ବିଦ୍ୟୁତ ବଳକା ରାଜ୍ୟ ଭାବେ ପରିଗଣିତ ହୋଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଆମ ରାଜ୍ୟର ବିଦ୍ୟୁତ ଦେୟ ସର୍ବ ଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ । ଓଡ଼ିଶାରେ ୟୁନିଟ ପିଛା କ୍ରୟ ଦର ଟ ୨.୪୦ ପଇସା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବିକ୍ରୟ ଦର ଟ ୭.୬୦ ପଇସା ଯାହାକି ଦେଶର ସର୍ବାଧିକ ।
ଓଡିଶାରୁ ଉତ୍ପାଦିତ ହେଉଥିବା ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ଏହି ସବୁ ଶକ୍ତିସ୍ରୋତରୁ ଉତ୍ପାଦିତ ହୋଇଥାଏ ।
କୋଇଲା- ୮୨%
ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ- ୧୧%
ଅକ୍ଷୟ ଶକ୍ତି- ୪%
ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୂତ୍ର- ୩%
ଆଜିର ଦିନରେ ବିଦ୍ୟୁତ ପରିବହନ ଓ ବିତରଣ କ୍ଷତି ୪୧%ରୁ କମି ୧୭% ପହଞ୍ଚିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବିଦ୍ୟୁତ ଦର କମ୍ ହେଉନାହିଁ । ରାଜ୍ୟରେ ୯୦୦୦ ମେଗାୱାଟ ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା ରହିଛି । ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା ୫୫୦୦ ମେଗାୱାଟ ରହିଥିବା ବେଳେ ୪୩୦୦ - ୪୭୦୦ ମେଗାୱାଟ ବିତରଣ କରାଯାଉଛି । ଅଘୋଷିତ ବିଦ୍ୟୁତ କାଟ ହେଲେ ବିଦ୍ୟୁତ ବିତରକ କମ୍ପାନୀ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ବାବଦରେ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କେତେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି ତାହା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ହିଁ ଜଣାପଡିବ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର