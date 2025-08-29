'ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ଚାନ୍ଦା ଆଦାୟ କଲେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ', ସମସ୍ତ SPଙ୍କୁ DGPଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ

କଟକ: ପାର୍ବଣ ସମୟରେ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ଚାନ୍ଦା ଆଦାୟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ୱାଇବି ଖୁରାନିଆ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଚାନ୍ଦା ଆଦାୟକାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାର ଏସପି ଓ ରେଞ୍ଜ ଆଇ.ଜି ଓ ଡିଆଇଜି ମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ପାର୍ବଣ ଋତୁରେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ବାରୋପ କରିଛନ୍ତି ଡିଜିପି।
ବିଶେଷ କରି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ସ୍ଥାନଗୁଡିକରେ ପୋଲିସ ପାଟ୍ରୋଲିଂ, କଡାକଡି ଚେକିଂ, ଅଭ୍ୟାସଗତ ଅପରାଧୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ, ସହରର ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକରେ ସିସିଟିଭି ସ୍ଥାପନ, ଗୁଇନ୍ଦା ସୂଚନା ସଂଗ୍ରହ, ପୂଜା କମିଟି ଓ ବିଭିନ୍ନ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା, ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ସହ ସୁସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ ଏବଂ ଗୁଜବ ରୋକିବା ପାଇଁ ଗୁଜବକାରୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ଆଦି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି।
ଏହା ସହିତ ପୂଜା ସ୍ଥଳୀ ଓ ଭସାଣି ସମୟରେ ବ୍ୟାପକ ପୋଲିସ ମୁତୟନ ଏବଂ ସତର୍କତାମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଡିଜିପି ଗୁରୁତ୍ବ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ସ୍ଥାନ ଗୁଡିକରେ ସିସିଟିଭି ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ପଡିଲେ ଡ୍ରୋନ୍ ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାକୁ ଡିଜି ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କଠାରୁ ଯେପରି ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ଚାନ୍ଦା ଆଦାୟ କରାନଯାଏ, ତାହା ଉପରେ ପୋଲିସ କଡା ନଜର ରଖିବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ବରୋଧରେ ଏହି ଅଭିଯୋଗ ଆସିବ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଏସପିମାନଙ୍କୁ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିବା ଡିଜି କହିଛନ୍ତି।
ପାର୍ବଣ ଋତୁ ଆସିଲେ ପୂଜା ପାଇଁ ପୂଜା କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ଜୋରଜବରଦସ୍ତ ଚାନ୍ଦା ଆଦାୟ କରାଯିବାର ନଜିର ରହିଛି। ଏମିତିକି କିଛି କିଛି ପୂଜା କମିଟିର କର୍ମକର୍ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ବି ନିଆଯାଇଛି। ତେବେ ଏହିପରି ଯଦି କେହି ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ଚାନ୍ଦା ଆଦାୟ କରନ୍ତି, ତୁରନ୍ତ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବାକୁ ଡିଜି ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଅଭଯୋଗକାରୀଙ୍କ ନମ୍ବର ଗୋପନ ରଖାଯିବ। ଏହି କ୍ରମରେ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା ଥାନା ମାନଙ୍କରେ ଏନେଇ ସଚେତନ କରିବାକୁ ଡିଜି ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି।
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ