ETV Bharat / state

'ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ଚାନ୍ଦା ଆଦାୟ କଲେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ', ସମସ୍ତ SPଙ୍କୁ DGPଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ - DGP ON DONATION COLLECTION

ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ସ୍ଥାନ ଗୁଡିକରେ ସିସିଟିଭି ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ପଡିଲେ ଡ୍ରୋନ୍ ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାକୁ ଡିଜି ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି।

'ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ଚାନ୍ଦା ଆଦାୟ କଲେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ', ସମସ୍ତ SPଙ୍କୁ DGPଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ
'ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ଚାନ୍ଦା ଆଦାୟ କଲେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ', ସମସ୍ତ SPଙ୍କୁ DGPଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ (ETV BHARAT ODISHA)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 29, 2025 at 6:51 PM IST

1 Min Read

କଟକ: ପାର୍ବଣ ସମୟରେ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ଚାନ୍ଦା ଆଦାୟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ୱାଇବି ଖୁରାନିଆ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଚାନ୍ଦା ଆଦାୟକାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାର ଏସପି ଓ ରେଞ୍ଜ ଆଇ.ଜି ଓ ଡିଆଇଜି ମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ପାର୍ବଣ ଋତୁରେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ବାରୋପ କରିଛନ୍ତି ଡିଜିପି।

'ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ଚାନ୍ଦା ଆଦାୟ କଲେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ', ସମସ୍ତ SPଙ୍କୁ DGPଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ (ETV BHARAT ODISHA)

ବିଶେଷ କରି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ସ୍ଥାନଗୁଡିକରେ ପୋଲିସ ପାଟ୍ରୋଲିଂ, କଡାକଡି ଚେକିଂ, ଅଭ୍ୟାସଗତ ଅପରାଧୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ, ସହରର ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକରେ ସିସିଟିଭି ସ୍ଥାପନ, ଗୁଇନ୍ଦା ସୂଚନା ସଂଗ୍ରହ, ପୂଜା କମିଟି ଓ ବିଭିନ୍ନ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା, ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ସହ ସୁସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ ଏବଂ ଗୁଜବ ରୋକିବା ପାଇଁ ଗୁଜବକାରୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ଆଦି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି।

ଏହା ସହିତ ପୂଜା ସ୍ଥଳୀ ଓ ଭସାଣି ସମୟରେ ବ୍ୟାପକ ପୋଲିସ ମୁତୟନ ଏବଂ ସତର୍କତାମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଡିଜିପି ଗୁରୁତ୍ବ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ସ୍ଥାନ ଗୁଡିକରେ ସିସିଟିଭି ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ପଡିଲେ ଡ୍ରୋନ୍ ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାକୁ ଡିଜି ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କଠାରୁ ଯେପରି ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ଚାନ୍ଦା ଆଦାୟ କରାନଯାଏ, ତାହା ଉପରେ ପୋଲିସ କଡା ନଜର ରଖିବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ବରୋଧରେ ଏହି ଅଭିଯୋଗ ଆସିବ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଏସପିମାନଙ୍କୁ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିବା ଡିଜି କହିଛନ୍ତି।

ପାର୍ବଣ ଋତୁ ଆସିଲେ ପୂଜା ପାଇଁ ପୂଜା କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ଜୋରଜବରଦସ୍ତ ଚାନ୍ଦା ଆଦାୟ କରାଯିବାର ନଜିର ରହିଛି। ଏମିତିକି କିଛି କିଛି ପୂଜା କମିଟିର କର୍ମକର୍ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ବି ନିଆଯାଇଛି। ତେବେ ଏହିପରି ଯଦି କେହି ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ଚାନ୍ଦା ଆଦାୟ କରନ୍ତି, ତୁରନ୍ତ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବାକୁ ଡିଜି ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଅଭଯୋଗକାରୀଙ୍କ ନମ୍ବର ଗୋପନ ରଖାଯିବ। ଏହି କ୍ରମରେ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା ଥାନା ମାନଙ୍କରେ ଏନେଇ ସଚେତନ କରିବାକୁ ଡିଜି ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ମୋବାଇଲ ଯୁଗରେ ବହି ଥିମ୍‌ରେ ପୂଜା, ୬୦୦ ବହିରେ ବିଘ୍ନ ବିନାଶକ

ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ

କଟକ: ପାର୍ବଣ ସମୟରେ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ଚାନ୍ଦା ଆଦାୟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ୱାଇବି ଖୁରାନିଆ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଚାନ୍ଦା ଆଦାୟକାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାର ଏସପି ଓ ରେଞ୍ଜ ଆଇ.ଜି ଓ ଡିଆଇଜି ମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ପାର୍ବଣ ଋତୁରେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ବାରୋପ କରିଛନ୍ତି ଡିଜିପି।

'ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ଚାନ୍ଦା ଆଦାୟ କଲେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ', ସମସ୍ତ SPଙ୍କୁ DGPଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ (ETV BHARAT ODISHA)

ବିଶେଷ କରି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ସ୍ଥାନଗୁଡିକରେ ପୋଲିସ ପାଟ୍ରୋଲିଂ, କଡାକଡି ଚେକିଂ, ଅଭ୍ୟାସଗତ ଅପରାଧୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ, ସହରର ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକରେ ସିସିଟିଭି ସ୍ଥାପନ, ଗୁଇନ୍ଦା ସୂଚନା ସଂଗ୍ରହ, ପୂଜା କମିଟି ଓ ବିଭିନ୍ନ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା, ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ସହ ସୁସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ ଏବଂ ଗୁଜବ ରୋକିବା ପାଇଁ ଗୁଜବକାରୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ଆଦି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି।

ଏହା ସହିତ ପୂଜା ସ୍ଥଳୀ ଓ ଭସାଣି ସମୟରେ ବ୍ୟାପକ ପୋଲିସ ମୁତୟନ ଏବଂ ସତର୍କତାମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଡିଜିପି ଗୁରୁତ୍ବ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ସ୍ଥାନ ଗୁଡିକରେ ସିସିଟିଭି ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ପଡିଲେ ଡ୍ରୋନ୍ ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାକୁ ଡିଜି ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କଠାରୁ ଯେପରି ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ଚାନ୍ଦା ଆଦାୟ କରାନଯାଏ, ତାହା ଉପରେ ପୋଲିସ କଡା ନଜର ରଖିବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ବରୋଧରେ ଏହି ଅଭିଯୋଗ ଆସିବ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଏସପିମାନଙ୍କୁ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିବା ଡିଜି କହିଛନ୍ତି।

ପାର୍ବଣ ଋତୁ ଆସିଲେ ପୂଜା ପାଇଁ ପୂଜା କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ଜୋରଜବରଦସ୍ତ ଚାନ୍ଦା ଆଦାୟ କରାଯିବାର ନଜିର ରହିଛି। ଏମିତିକି କିଛି କିଛି ପୂଜା କମିଟିର କର୍ମକର୍ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ବି ନିଆଯାଇଛି। ତେବେ ଏହିପରି ଯଦି କେହି ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ଚାନ୍ଦା ଆଦାୟ କରନ୍ତି, ତୁରନ୍ତ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବାକୁ ଡିଜି ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଅଭଯୋଗକାରୀଙ୍କ ନମ୍ବର ଗୋପନ ରଖାଯିବ। ଏହି କ୍ରମରେ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା ଥାନା ମାନଙ୍କରେ ଏନେଇ ସଚେତନ କରିବାକୁ ଡିଜି ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ମୋବାଇଲ ଯୁଗରେ ବହି ଥିମ୍‌ରେ ପୂଜା, ୬୦୦ ବହିରେ ବିଘ୍ନ ବିନାଶକ

ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ

For All Latest Updates

TAGGED:

ଜବରଦସ୍ତ ଚାନ୍ଦା ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନFESTIVE SEASON IN ODISHAANTI SOCIAL ACTIVITY FESTIVE SEASONPOLICE ON DONATION COLLECTIONDGP ON DONATION COLLECTION

Quick Links / Policies

ଫିଚର

ଆବର୍ଜନାରୁ ଆକର୍ଷଣ; ଅଦରକାରୀ ଜିନିଷରୁ କଳାକୃତି, ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛି ଭୁବନେଶ୍ବର

ଘରେ ବସି ଦାଖଲ କରନ୍ତୁ Life Certificate, କେମିତି କରିବେ ଜୀବନ ପ୍ରମାଣ ଆପ୍‌ ବ୍ୟବହାର

ହୋବୋସେକ୍ସୁଆଲିଟି କ'ଣ ? ଭାରତରେ କାହିଁକି ବଢ଼ୁଛି ଏହାର ଟ୍ରେଣ୍ଡ

Google ଆଣିଲା ନୂଆ ନିୟମ; ବ୍ଲକ୍‌ ହୋଇଯିବ ବିନା ଭେରିଫିକେସନ ଆପ୍‌

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.