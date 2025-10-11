ଦୁର୍ଗମ ଗାଁ ଡେରାପଥର: ମୌଳିକ ସୁବିଧା ସ୍ବପ୍ନ, ପାଠ ପଢ଼଼ିବାକୁ 5ରୁ 10 କିଲୋମିଟର ଯାଆନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ
ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଆଦିବାସୀ ଗ୍ରାମ ଡେରାପଥର । ଦିନେ ଥିଲା ମାଓ ପ୍ରଭାବିତ । ଏବେ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗରୁ ବଞ୍ଚିତ । ସ୍କୁଲ ଯିବାକୁ ପାରି ହେବାକୁ ପଡୁଛି 7ଟି ନାଳ ।
ସ୍ପେସାଲ ରିପୋର୍ଟ: ବାଦଶାହ ଜୁସ୍ମନ ରାଣା
SAMBALPUR DERAPATHAR TRIBAL VILLAGE ସମ୍ବଲପୁର : ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଖାଲ ଖମାରେ ଭରି ପାଦଚଲା ରାସ୍ତା ... ରାସ୍ତା ଅତି ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ରହିଥିବା ବେଳେ ପାଦେପାଦେ ରହିଛି ବିପଦ । ବଡ଼ ବଡ଼ ନାଳ ଆଉ ବନ୍ୟ ଜନ୍ତୁଙ୍କ ଭୟ ଭିତରେ ପାରିହେବାକୁ ପଡ଼େ ଭୟଙ୍କର ଜଙ୍ଗଲ ... ଚାଲି ଚାଲି ପ୍ରାୟ 5 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ଅତିକ୍ରମ କଲେ ପାହାଡ଼ ତଳେ ପଡ଼େ ଏକ ଛୋଟିଆ ଗାଁ । ଆଉ ଗାଁର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲେ ଲାଗିବ ଯେମିତି ସରକାରଙ୍କ ବିକାଶ ନୀଳ ନକ୍ସାରୁ ଏହି ଗାଁର ନାଁ ଲିଭିଯାଇଛି । ଏଠାରେ ସ୍କୁଲ ଅଛି ସତ ହେଲେ ସ୍କୁଲରେ ଝୁଲୁଛି ତାଲା । ବିଜୁଳି ଖୁଣ୍ଟ ପୋତା ହୋଇଛି ହେଲେ ଗାଁ ଲୋକ ବିଜୁଳି ଆଲୁଅ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି । ପାନୀୟ ଜଳଠୁ ନେଇ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ଯ ବ୍ୟବସ୍ଥା .. ଏମିତି କେତେ କ'ଣ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖିନ ହେଉଛନ୍ତି ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ରେଢ଼ାଖୋଲ ଉପଖଣ୍ଡ ନାକଟିଦେଉଳ ବ୍ଲକ ସରାପାଲି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଡେରାପଥର ଗ୍ରାମବାସୀ । ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ ପହଞ୍ଚି ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଜାଣିବା ସହ ସ୍ଥିତି ପରଖିଛି ETV ଭାରତ ଟିମ୍ ।
ଡେରାପଥର ଅପହଞ୍ଚ ବିକାଶ:
ଡେରାପଥର ଗାଁରେ ଏବେ ବି ବିକାଶ ଅପହଞ୍ଚ ହୋଇ ରହିଛି । ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟାଳୟରୁ ଗାଁର ଦୂରତା ପାଖାପାଖି 90 କିଲୋମିଟର । ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ପାହାଡ଼ ତଳେ ରହିଛି ଡେରାପଥର ଗାଁ । ଏହା ଏକ ରାଜସ୍ବ ଗାଁ । ଏହି ଗାଁ ସହ ପାଖକୁ ଲାଗି ରହିଛି ଆଉ ଏକ ଛୋଟ ଗାଁ ହିତମ । ଗାଁରେ 100ରୁ ଅଧିକ ଆଦିବାସୀ କନ୍ଧ ଲୋକ ବହୁ ଦିନରୁ ରହି ଆସୁଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ ଜମିବାଡ଼ି ନାହିଁ କହିଲେ ଚଳେ । ଗାଁର ଲୋକେ ଦିନ ମଜୁରିଆ ଅଥବା ଜଙ୍ଗଲ ଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରନ୍ତି । ତେବେ ସବୁଠାରୁ ବିଡମ୍ବନାର କଥା ହେଲା ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ନାହିଁ କି ବିଜୁଳି ନାହିଁ । ପାନୀୟ ଜଳ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସୋଲାର ପରିଚାଳିତ ଟ୍ୟୁବୱେଲ ରହିଛି ସତ, ହେଲେ ସେଥିରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପାଣି ଆସେନାହିଁ ।
ସ୍କୁଲରେ ଝୁଲୁଛି ତାଲା:
ଗାଁରେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ନ କହିବା ଭଲ । ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍କୁଲ ଟିଏ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ । କେଵଳ ରହିଛି ଏକ ପୁରୁଣା ସ୍କୁଲ କୋଠା, ଯେଉଁଠି 2007 ମସିହାରୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ ବନ୍ଦ ରହିଛି । ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ 5 କିଲୋମିଟର ଦୂର ଖାଲଖମା ରାସ୍ତା ଦେଇ ହିକପାଲି ପ୍ରାଥମିକ ସ୍କୁଲକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼େ । ଏହି 5 କିମି ମଧ୍ୟରେ ପିଲାମାନେ 7ଟି ନାଳ ବା ପ୍ରାକୃତିକ ଝରଣା ପାରି ହୋଇ ବଡ଼ ବିପଦଜନକ ଅବସ୍ଥାରେ ସ୍କୁଲରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି । ଅନ୍ୟପଟେ ହାଇସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଏହି ଗାଁରୁ ପ୍ରାୟ 10 କିମି ଦୂରରେ ଥିବା ସାରାପାଲି ହାଇସ୍କୁଲକୁ ଯିବାକୁ ପଡେ । ଏଠାକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେହି 7ଟି ନାଳ ପାରି ହୋଇ ଯିବାକୁ ପଡ଼େ । ନକଟିଦେଉଳଠାରୁ ଏହି ଗାଁକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ହିକପାଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତା ରହିଛି । ଏହା ପରେ ହିକପାଲି ଠାରୁ ପ୍ରାୟ 5 କିମିର ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଅଣ ଓସାରିଆ ମାଟି ଓ ପଥର ରହିଛି । ରାସ୍ତାରେ ବାଇକରେ ଅଥବା ସାଇକେଲରେ ଯିବା ମଧ୍ୟ ଅସମ୍ଭବ । ତେଣୁ ଚାଲି ଚାଲି ଏହି ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ଆସିବା କରିବା ଲୋକଙ୍କ ଏକ ନୀତି ଦିନିଆ ଅଭ୍ୟାସ । ରାସ୍ତାରେ ଭାଲୁ ଓ ହାତୀ ପରି ବନ୍ୟା ଜନ୍ତୁର ଭୟ ଲାଗି ରହିଥାଏ । ତେଣୁ ପୁରୁଷ ହୁଅନ୍ତୁ କି ମହିଳା, ଏହି ରାସ୍ତାରେ ଯିଏ ଯାଏ ହାତରେ ଏକ ଅସ୍ତ୍ର ଧରି ଯିବା ଆସିବା କରିଥାନ୍ତି ।
ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ ETV ଭାରତ ଟିମ
ସ୍ଥିତି ପରଖିବାକୁ ଡେରାପଥର ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ETV ଭାରତ ପ୍ରତିନିଧି ବାଦଶାହ ଜୁସ୍ମନ ରାଣା । ଡେରାପଥର ଗାଁର 5 କିମି ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ଏକ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ କାର୍ଯାଳୟ ପାଖରେ ଗାଡି ରଖି ଯିବାକୁ ପଡିଥିଲା । ଅଣ ଓସାରିଆ ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତାଟି କେବଳ ମାଟି ଓ ପଥରରେ ତିଆରି ହୋଇଛି । ପୁଣି ଗାଁକୁ ଯିବା ରାସ୍ତାରେ ETV Bharat ଟିମକୁ 7ଟି ନାଳକୁ ପାର ହୋଇ ଯିବାକୁ ପଡିଥିଲା । ଜଙ୍ଗଲିଆ ପଥିରିଆ ରାସ୍ତା ଅତିକ୍ରମ କରିବା ବେଳେ 80 ଦଶକର ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର ଗାଁର ଅନୁଭୂତି ଦେଉଥିଲା । ଗୋଟିଏ ପଟେ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଓ ଅନ୍ୟପଟେ କୁଳୁ କୁଳୁ ନାଦରେ ବହି ଯାଉଥିବା ଝରଣା ମଝିରେ ଲମ୍ବି ରହିଛି ରାସ୍ତା । ରାସ୍ତାର କିଛି ଅଂଶ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିଛି । ଏହି 5 କିମି ରାସ୍ତାରେ ETV Bharat ଟିମକୁ ଅରଖାଇ, ଡେରା ପଥର, ସୁଜିଲାତ, ରଜାପାଲ, ଭେଜି ଦରହ, ଦେବତା ଦରହ, ଦେବୀ ଖୋଲ ଆଦି ନାଳ ପାର ହୋଇ ଯିବାକୁ ପଡିଥିଲା । ପ୍ରାୟ 2 ଘଣ୍ଟା ଚାଲି ଚାଲି ଡେରାପଥର ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ETV ଭାରତ ଟିମ ।
ETV Bharat ଟିମ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିବା ବେଳକୁ କିଛି ଯୁବକ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଥିବା ଅନାବନା ଗଛ ଓ ବୁଦାକୁ କାଟି ସଫା କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ସେମାନଙ୍କୁ ଏନେଇ ପଚରା ଯିବାରୁ ସେମାନେ କହିଥିଲେ ଯେ, ଗାଁର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସ୍କୁଲରୁ ଫେରିଲା ବେଳକୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇ ଯାଉଛି । ସାପ ଓ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଭୟ ଯୋଗୁଁ, ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଥିବା ଗଛ ଓ ବୁଦାଗୁଡ଼ିକୁ କାଟାଯାଉଛି । ଲୋକଙ୍କୁ ଗାଁର ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ପଚରାଯିବାରୁ ସେମାନେ କହିଥିଲେ ଯେ, ଗାଁରେ ରାସ୍ତା, ସ୍କୁଲ, ବିଜୁଳି, ମୋବାଇଲ ସେବା ଆଦୌ ନାହିଁ l
10ରୁ 15 କିଲୋମିଟର ଅତିକ୍ରମ କରି ସ୍କୁଲ ଯାଉଛନ୍ତି ପିଲା:
ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସାଦ ହାଇସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢୁଥିବା ଗାଁର ଜଣେ ନବମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ର ରାଜୁ ଝାଙ୍କରଙ୍କ କହିବା କଥା, "ଆମ ଗାଁରେ ରାସ୍ତାଘାଟ, ବିଜୁଳି ସେବା, ସ୍କୁଲ ଓ ମୋବାଇଲ ସେବା ଆଦୌ ନାହିଁ । ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛୁ । ପ୍ରଥମରୁ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀର ପାଠପଢ଼ା ପାଇଁ ଆମକୁ 5 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା ହିକପାଲିକୁ ଚାଲି ଚାଲି ଯିବାକୁ ପଡେ । ହାଇସ୍କୁଲ ପାଠ ପଢିବାକୁ 10ରୁ 15 କିମି ଦୂରରେ ଥିବା ସରାପାଲି ହାଇସ୍କୁଲ ଅଥବା ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସାଦ ହାଇସ୍କୁଲ ଯିବାକୁ ପଡିଥାଏ । ଆମ ଗାଁରେ ବିଦ୍ୟୁତ ଖୁଣ୍ଟ ଓ ତାର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବିଜୁଳି ସେବା ନାହିଁ । ଆଉ ମୋବାଇଲ ସେବା ଆଦୌ ନାହିଁ । କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଅସୁସ୍ଥ ହେଲେ କିମ୍ବା ଗର୍ବବତୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲ ନେବାକୁ ହେଲେ ଖଟିଆରେ ବୋହି ହିକପାଲି ଗାଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେବାକୁ ପଡେ ଓ ପରେ ସେଠାରୁ ନାକଟିଦେଉଳ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ନେବାକୁ ପଡେ ।"
ଗାଁ ସ୍କୁଲ ଘର ଅଛି । ହେଲେ ସ୍କୁଲରେ ତାଲା ଝୁଲୁଛି । ଏହି ସ୍କୁଲକୁ ଦେଖିଲେ ମନରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ ଯେ, ଗାଁରେ ଏକ ସ୍କୁଲ ବିଲଡିଂ ଥାଇ ଏଠାରେ କାହିଁକି ଶିକ୍ଷାଦାନ ହେଉନାହିଁ ? ଏନେଇ ଗାଁର ଜଣେ ଯୁବକ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଝାଙ୍କର କହିଛନ୍ତି, "ଆମ ଗାଁରେ ଏହି ପ୍ରାଥମିକ ସ୍କୁଲ ଥିଲା । ସେତେବେଳେ ଆମେ ଏଠାରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲୁ । 2003-04 ମସିହାର କଥା । ମୁଁ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲି । ସେତେବେଳେ ଆମର ଶିକ୍ଷକ ଥିଲେ ଜୟଚନ୍ଦ୍ର ଧଳ । ସେ ଦିନେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆମ ଗାଁ ସ୍କୁଲକୁ ଆସୁଥିଲେ, ହେଲେ ସ୍କୁଲରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନଥିଲେ । ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ କିଛି ମାଓବାଦୀ ତାଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରି ନେଇଥିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ମାଡ଼ ମାରିଥିଲେ । ସେହିଦିନଠାରୁ ଆମ ଶିକ୍ଷକ ଜୟଚନ୍ଦ୍ର ଧଳ ଆଉ ସ୍କୁଲକୁ ଆସିଲେ ନାହିଁ । ପରେ ଅନ୍ୟ କିଛି ଶିକ୍ଷକ ସ୍କୁଲକୁ ଆସିଥିଲେ । ଧିରେ ଧିରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସଂଖ୍ୟା କମି ଯିବାରୁ ସ୍କୁଲକୁ 2007 ମସିହାରେ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥିଲା ।"
ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଏଠି ପାଣିର ଗାର !
ଏହି ମାଓ ଘଟଣା ପରେ ଏହି ସ୍କୁଲକୁ କୌଣସି ଶିକ୍ଷକ ଆସିବାକୁ ଭୟ କରୁଥିଲେ ବୋଲି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ କହିଛନ୍ତି । ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଏହି ଗାଁକୁ କୌଣସି ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ, ଜନ ପ୍ରତିନିଧି ତଥା ବିଧାୟକ କେବେ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ । କେଵଳ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ କିଛି ନେତା ଗାଁକୁ ଆସି ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଅନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଗାଁର ଯୁବକ କାର୍ତ୍ତିକ ଦେହୁରୀ । ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ଏହି ଗାଁର କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କ ବିଧାୟକ କିଏ ତାହା ମଧ୍ୟ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ।
ଗାଁର ସବୁ ସମସ୍ୟା ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ଶିବାନୀ ବାରିକ ନିଜର ଅସହାୟତା ପ୍ରକାଶ କରି କହିଛନ୍ତି, "ଏହି ଗାଁକୁ ଯାଉଥିବା ରାସ୍ତା ଅଧିକାଂଶ ଜଙ୍ଗଲ ଜମିରେ ଅଛି । ତାହା ସହ ବହୁତ ନାଳ ରହିଛି । ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଆମ ପାଖରେ ରାସ୍ତା ତିଆରି କରିବାକୁ ସେତିକି ପାଣ୍ଠି ମଧ୍ୟ ନାହିଁ । ଆଗକୁ ରାସ୍ତା ତିଆରି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ । ସେହି ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକେ ମୁଖ୍ୟତଃ ରାସ୍ତା ସମସ୍ୟା ଓ ବିଜୁଳି ସମସ୍ୟା ନେଇ ଆମକୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି । ଆମେ ଏନେଇ ଉପରୀସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଲିଖିତ ଭାବେ ଜାଣାଇଛୁ ।
1997ରେ ଯାହା ଥିଲା ଏବେ ବି ଅଛି ସେହି ସମସ୍ୟା:
ପୂର୍ବତନ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସୁଦର୍ଶନ ସାହୁ କୁହନ୍ତି, "1997ରେ ମୁଁ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଥିବା ବେଳେ ସେ ଗାଁକୁ ଯାଇଥିଲି । ସେ ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ନାହିଁ । ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ସାହାଯ୍ୟ ନଥିଲା । ଏନେଇ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲି । ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ସେ ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ନାହିଁ । 5 କିଲୋମିଟର ଚାଲି ଚାଲି ଗାଁକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ହିକପାଲି ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ।"
'ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯିବ'
ନାକଟିଦେଉଳ ବ୍ଲକ BDO ବିଦ୍ୟାଧର ରାଉତରାୟ କହିଛନ୍ତି, "ଡେରାପଥର ଓ ହିତମ ଗାଁ ଯାହା ସରାପାଲି ପଞ୍ଚାୟତରେ ରହିଛି । ତାହା ଭୌଗୋଳିକ ସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ବିଛିନ୍ନ ହୋଇ ରହିଛି । ସେଠାରେ ବହୁତ କମ ପରିବାର ରହୁଛନ୍ତି । ପୂର୍ବରୁ ଡେରାପଥରର କିଛିଟା ପରିବାରଙ୍କୁ ସେହି ପଞ୍ଚାୟତର ଚନ୍ଦ୍ରପୁରକୁ ବିସ୍ଥାପିତ କରିଥିଲୁ । ଏବେ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ କିଛି ପରିବାର ରହୁଛନ୍ତି । ପୂର୍ବରୁ ଏମଏଲଏ ଲାଡ ପାଣ୍ଠିରୁ ସେହି ଗାଁର ରାସ୍ତାରେ କେତେକ ନାଳରେ କଲଭଟ କାମ ହୋଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଭୌଗୋଳିକ କାରଣଯୁକ୍ତ ବାଧା ରହିଛି । ବର୍ଷା ଦିନେ କିଛି କାମ କରି ହୁଏ ନାହିଁ । ନିତିଦିନିଆ ରାସ୍ତା ତିଆରି ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ WODC ର କିଛି ପାଣ୍ଠି ରହିଛି, ଯାହା ଆଗକୁ କାମ ହେବ । ଏହାସହ ଆଗକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଯୋଗେଇ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯିବ । ସେହି ଗାଁର ସ୍କୁଲରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ କମ ହେବାରୁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ ଅନୁସାରେ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି । ସେହି ଗାଁର ଲୋକେ ଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଆଡକୁ ବିସ୍ଥାପିତ ହୋଇ ଆସିଲେ ସବୁ ସୁବିଧା ପାଇ ପାରିବେ ।