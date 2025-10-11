ETV Bharat / state

ଦୁର୍ଗମ ଗାଁ ଡେରାପଥର: ମୌଳିକ ସୁବିଧା ସ୍ବପ୍ନ, ପାଠ ପଢ଼଼ିବାକୁ 5ରୁ 10 କିଲୋମିଟର ଯାଆନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ

ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଆଦିବାସୀ ଗ୍ରାମ ଡେରାପଥର । ଦିନେ ଥିଲା ମାଓ ପ୍ରଭାବିତ । ଏବେ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗରୁ ବଞ୍ଚିତ । ସ୍କୁଲ ଯିବାକୁ ପାରି ହେବାକୁ ପଡୁଛି 7ଟି ନାଳ ।

By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 11, 2025 at 2:03 PM IST

ସ୍ପେସାଲ ରିପୋର୍ଟ: ବାଦଶାହ ଜୁସ୍ମନ ରାଣା

SAMBALPUR DERAPATHAR TRIBAL VILLAGE ସମ୍ବଲପୁର : ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଖାଲ ଖମାରେ ଭରି ପାଦଚଲା ରାସ୍ତା ... ରାସ୍ତା ଅତି ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ରହିଥିବା ବେଳେ ପାଦେପାଦେ ରହିଛି ବିପଦ । ବଡ଼ ବଡ଼ ନାଳ ଆଉ ବନ୍ୟ ଜନ୍ତୁଙ୍କ ଭୟ ଭିତରେ ପାରିହେବାକୁ ପଡ଼େ ଭୟଙ୍କର ଜଙ୍ଗଲ ... ଚାଲି ଚାଲି ପ୍ରାୟ 5 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ଅତିକ୍ରମ କଲେ ପାହାଡ଼ ତଳେ ପଡ଼େ ଏକ ଛୋଟିଆ ଗାଁ । ଆଉ ଗାଁର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲେ ଲାଗିବ ଯେମିତି ସରକାରଙ୍କ ବିକାଶ ନୀଳ ନକ୍ସାରୁ ଏହି ଗାଁର ନାଁ ଲିଭିଯାଇଛି । ଏଠାରେ ସ୍କୁଲ ଅଛି ସତ ହେଲେ ସ୍କୁଲରେ ଝୁଲୁଛି ତାଲା । ବିଜୁଳି ଖୁଣ୍ଟ ପୋତା ହୋଇଛି ହେଲେ ଗାଁ ଲୋକ ବିଜୁଳି ଆଲୁଅ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି । ପାନୀୟ ଜଳଠୁ ନେଇ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ଯ ବ୍ୟବସ୍ଥା .. ଏମିତି କେତେ କ'ଣ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖିନ ହେଉଛନ୍ତି ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ରେଢ଼ାଖୋଲ ଉପଖଣ୍ଡ ନାକଟିଦେଉଳ ବ୍ଲକ ସରାପାଲି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଡେରାପଥର ଗ୍ରାମବାସୀ । ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ ପହଞ୍ଚି ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଜାଣିବା ସହ ସ୍ଥିତି ପରଖିଛି ETV ଭାରତ ଟିମ୍ ।

ଡେରାପଥର ଅପହଞ୍ଚ ବିକାଶ:

ଡେରାପଥର ଗାଁରେ ଏବେ ବି ବିକାଶ ଅପହଞ୍ଚ ହୋଇ ରହିଛି । ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟାଳୟରୁ ଗାଁର ଦୂରତା ପାଖାପାଖି 90 କିଲୋମିଟର । ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ପାହାଡ଼ ତଳେ ରହିଛି ଡେରାପଥର ଗାଁ । ଏହା ଏକ ରାଜସ୍ବ ଗାଁ । ଏହି ଗାଁ ସହ ପାଖକୁ ଲାଗି ରହିଛି ଆଉ ଏକ ଛୋଟ ଗାଁ ହିତମ । ଗାଁରେ 100ରୁ ଅଧିକ ଆଦିବାସୀ କନ୍ଧ ଲୋକ ବହୁ ଦିନରୁ ରହି ଆସୁଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ ଜମିବାଡ଼ି ନାହିଁ କହିଲେ ଚଳେ । ଗାଁର ଲୋକେ ଦିନ ମଜୁରିଆ ଅଥବା ଜଙ୍ଗଲ ଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରନ୍ତି । ତେବେ ସବୁଠାରୁ ବିଡମ୍ବନାର କଥା ହେଲା ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ନାହିଁ କି ବିଜୁଳି ନାହିଁ । ପାନୀୟ ଜଳ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସୋଲାର ପରିଚାଳିତ ଟ୍ୟୁବୱେଲ ରହିଛି ସତ, ହେଲେ ସେଥିରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପାଣି ଆସେନାହିଁ ।

ବିକାଶ ଠାରୁ ବହୁ ଦୂରରେ ଡେରାପଥର ଗାଁ
ସ୍କୁଲରେ ଝୁଲୁଛି ତାଲା:

ଗାଁରେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ନ କହିବା ଭଲ । ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍କୁଲ ଟିଏ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ । କେଵଳ ରହିଛି ଏକ ପୁରୁଣା ସ୍କୁଲ କୋଠା, ଯେଉଁଠି 2007 ମସିହାରୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ ବନ୍ଦ ରହିଛି । ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ 5 କିଲୋମିଟର ଦୂର ଖାଲଖମା ରାସ୍ତା ଦେଇ ହିକପାଲି ପ୍ରାଥମିକ ସ୍କୁଲକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼େ । ଏହି 5 କିମି ମଧ୍ୟରେ ପିଲାମାନେ 7ଟି ନାଳ ବା ପ୍ରାକୃତିକ ଝରଣା ପାରି ହୋଇ ବଡ଼ ବିପଦଜନକ ଅବସ୍ଥାରେ ସ୍କୁଲରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି । ଅନ୍ୟପଟେ ହାଇସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଏହି ଗାଁରୁ ପ୍ରାୟ 10 କିମି ଦୂରରେ ଥିବା ସାରାପାଲି ହାଇସ୍କୁଲକୁ ଯିବାକୁ ପଡେ । ଏଠାକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେହି 7ଟି ନାଳ ପାରି ହୋଇ ଯିବାକୁ ପଡ଼େ । ନକଟିଦେଉଳଠାରୁ ଏହି ଗାଁକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ହିକପାଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତା ରହିଛି । ଏହା ପରେ ହିକପାଲି ଠାରୁ ପ୍ରାୟ 5 କିମିର ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଅଣ ଓସାରିଆ ମାଟି ଓ ପଥର ରହିଛି । ରାସ୍ତାରେ ବାଇକରେ ଅଥବା ସାଇକେଲରେ ଯିବା ମଧ୍ୟ ଅସମ୍ଭବ । ତେଣୁ ଚାଲି ଚାଲି ଏହି ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ଆସିବା କରିବା ଲୋକଙ୍କ ଏକ ନୀତି ଦିନିଆ ଅଭ୍ୟାସ । ରାସ୍ତାରେ ଭାଲୁ ଓ ହାତୀ ପରି ବନ୍ୟା ଜନ୍ତୁର ଭୟ ଲାଗି ରହିଥାଏ । ତେଣୁ ପୁରୁଷ ହୁଅନ୍ତୁ କି ମହିଳା, ଏହି ରାସ୍ତାରେ ଯିଏ ଯାଏ ହାତରେ ଏକ ଅସ୍ତ୍ର ଧରି ଯିବା ଆସିବା କରିଥାନ୍ତି ।

ବିକାଶ ଠାରୁ ବହୁ ଦୂରରେ ଡେରାପଥର ଗାଁ
ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ ETV ଭାରତ ଟିମ

ସ୍ଥିତି ପରଖିବାକୁ ଡେରାପଥର ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ETV ଭାରତ ପ୍ରତିନିଧି ବାଦଶାହ ଜୁସ୍ମନ ରାଣା । ଡେରାପଥର ଗାଁର 5 କିମି ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ଏକ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ କାର୍ଯାଳୟ ପାଖରେ ଗାଡି ରଖି ଯିବାକୁ ପଡିଥିଲା । ଅଣ ଓସାରିଆ ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତାଟି କେବଳ ମାଟି ଓ ପଥରରେ ତିଆରି ହୋଇଛି । ପୁଣି ଗାଁକୁ ଯିବା ରାସ୍ତାରେ ETV Bharat ଟିମକୁ 7ଟି ନାଳକୁ ପାର ହୋଇ ଯିବାକୁ ପଡିଥିଲା । ଜଙ୍ଗଲିଆ ପଥିରିଆ ରାସ୍ତା ଅତିକ୍ରମ କରିବା ବେଳେ 80 ଦଶକର ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର ଗାଁର ଅନୁଭୂତି ଦେଉଥିଲା । ଗୋଟିଏ ପଟେ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଓ ଅନ୍ୟପଟେ କୁଳୁ କୁଳୁ ନାଦରେ ବହି ଯାଉଥିବା ଝରଣା ମଝିରେ ଲମ୍ବି ରହିଛି ରାସ୍ତା । ରାସ୍ତାର କିଛି ଅଂଶ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିଛି । ଏହି 5 କିମି ରାସ୍ତାରେ ETV Bharat ଟିମକୁ ଅରଖାଇ, ଡେରା ପଥର, ସୁଜିଲାତ, ରଜାପାଲ, ଭେଜି ଦରହ, ଦେବତା ଦରହ, ଦେବୀ ଖୋଲ ଆଦି ନାଳ ପାର ହୋଇ ଯିବାକୁ ପଡିଥିଲା । ପ୍ରାୟ 2 ଘଣ୍ଟା ଚାଲି ଚାଲି ଡେରାପଥର ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ETV ଭାରତ ଟିମ ।

ETV Bharat Team Crossing Waterfall
ETV Bharat ଟିମ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିବା ବେଳକୁ କିଛି ଯୁବକ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଥିବା ଅନାବନା ଗଛ ଓ ବୁଦାକୁ କାଟି ସଫା କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ସେମାନଙ୍କୁ ଏନେଇ ପଚରା ଯିବାରୁ ସେମାନେ କହିଥିଲେ ଯେ, ଗାଁର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସ୍କୁଲରୁ ଫେରିଲା ବେଳକୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇ ଯାଉଛି । ସାପ ଓ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଭୟ ଯୋଗୁଁ, ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଥିବା ଗଛ ଓ ବୁଦାଗୁଡ଼ିକୁ କାଟାଯାଉଛି । ଲୋକଙ୍କୁ ଗାଁର ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ପଚରାଯିବାରୁ ସେମାନେ କହିଥିଲେ ଯେ, ଗାଁରେ ରାସ୍ତା, ସ୍କୁଲ, ବିଜୁଳି, ମୋବାଇଲ ସେବା ଆଦୌ ନାହିଁ l

10ରୁ 15 କିଲୋମିଟର ଅତିକ୍ରମ କରି ସ୍କୁଲ ଯାଉଛନ୍ତି ପିଲା:

ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସାଦ ହାଇସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢୁଥିବା ଗାଁର ଜଣେ ନବମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ର ରାଜୁ ଝାଙ୍କରଙ୍କ କହିବା କଥା, "ଆମ ଗାଁରେ ରାସ୍ତାଘାଟ, ବିଜୁଳି ସେବା, ସ୍କୁଲ ଓ ମୋବାଇଲ ସେବା ଆଦୌ ନାହିଁ । ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛୁ । ପ୍ରଥମରୁ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀର ପାଠପଢ଼ା ପାଇଁ ଆମକୁ 5 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା ହିକପାଲିକୁ ଚାଲି ଚାଲି ଯିବାକୁ ପଡେ । ହାଇସ୍କୁଲ ପାଠ ପଢିବାକୁ 10ରୁ 15 କିମି ଦୂରରେ ଥିବା ସରାପାଲି ହାଇସ୍କୁଲ ଅଥବା ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସାଦ ହାଇସ୍କୁଲ ଯିବାକୁ ପଡିଥାଏ । ଆମ ଗାଁରେ ବିଦ୍ୟୁତ ଖୁଣ୍ଟ ଓ ତାର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବିଜୁଳି ସେବା ନାହିଁ । ଆଉ ମୋବାଇଲ ସେବା ଆଦୌ ନାହିଁ । କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଅସୁସ୍ଥ ହେଲେ କିମ୍ବା ଗର୍ବବତୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲ ନେବାକୁ ହେଲେ ଖଟିଆରେ ବୋହି ହିକପାଲି ଗାଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେବାକୁ ପଡେ ଓ ପରେ ସେଠାରୁ ନାକଟିଦେଉଳ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ନେବାକୁ ପଡେ ।"

ETV Bharat Team Going To Derapathar Village
ଗାଁରେ କାହିଁକି ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା ସ୍କୁଲ ?

ଗାଁ ସ୍କୁଲ ଘର ଅଛି । ହେଲେ ସ୍କୁଲରେ ତାଲା ଝୁଲୁଛି । ଏହି ସ୍କୁଲକୁ ଦେଖିଲେ ମନରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ ଯେ, ଗାଁରେ ଏକ ସ୍କୁଲ ବିଲଡିଂ ଥାଇ ଏଠାରେ କାହିଁକି ଶିକ୍ଷାଦାନ ହେଉନାହିଁ ? ଏନେଇ ଗାଁର ଜଣେ ଯୁବକ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଝାଙ୍କର କହିଛନ୍ତି, "ଆମ ଗାଁରେ ଏହି ପ୍ରାଥମିକ ସ୍କୁଲ ଥିଲା । ସେତେବେଳେ ଆମେ ଏଠାରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲୁ । 2003-04 ମସିହାର କଥା । ମୁଁ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲି । ସେତେବେଳେ ଆମର ଶିକ୍ଷକ ଥିଲେ ଜୟଚନ୍ଦ୍ର ଧଳ । ସେ ଦିନେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆମ ଗାଁ ସ୍କୁଲକୁ ଆସୁଥିଲେ, ହେଲେ ସ୍କୁଲରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନଥିଲେ । ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ କିଛି ମାଓବାଦୀ ତାଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରି ନେଇଥିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ମାଡ଼ ମାରିଥିଲେ । ସେହିଦିନଠାରୁ ଆମ ଶିକ୍ଷକ ଜୟଚନ୍ଦ୍ର ଧଳ ଆଉ ସ୍କୁଲକୁ ଆସିଲେ ନାହିଁ । ପରେ ଅନ୍ୟ କିଛି ଶିକ୍ଷକ ସ୍କୁଲକୁ ଆସିଥିଲେ । ଧିରେ ଧିରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସଂଖ୍ୟା କମି ଯିବାରୁ ସ୍କୁଲକୁ 2007 ମସିହାରେ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥିଲା ।"

Road To Derapathar Village
ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଏଠି ପାଣିର ଗାର !

ଏହି ମାଓ ଘଟଣା ପରେ ଏହି ସ୍କୁଲକୁ କୌଣସି ଶିକ୍ଷକ ଆସିବାକୁ ଭୟ କରୁଥିଲେ ବୋଲି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ କହିଛନ୍ତି । ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଏହି ଗାଁକୁ କୌଣସି ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ, ଜନ ପ୍ରତିନିଧି ତଥା ବିଧାୟକ କେବେ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ । କେଵଳ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ କିଛି ନେତା ଗାଁକୁ ଆସି ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଅନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଗାଁର ଯୁବକ କାର୍ତ୍ତିକ ଦେହୁରୀ । ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ଏହି ଗାଁର କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କ ବିଧାୟକ କିଏ ତାହା ମଧ୍ୟ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ।

ETV Bharat Team Crossing Waterfall
ଗାଁର ସବୁ ସମସ୍ୟା ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ଶିବାନୀ ବାରିକ ନିଜର ଅସହାୟତା ପ୍ରକାଶ କରି କହିଛନ୍ତି, "ଏହି ଗାଁକୁ ଯାଉଥିବା ରାସ୍ତା ଅଧିକାଂଶ ଜଙ୍ଗଲ ଜମିରେ ଅଛି । ତାହା ସହ ବହୁତ ନାଳ ରହିଛି । ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଆମ ପାଖରେ ରାସ୍ତା ତିଆରି କରିବାକୁ ସେତିକି ପାଣ୍ଠି ମଧ୍ୟ ନାହିଁ । ଆଗକୁ ରାସ୍ତା ତିଆରି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ । ସେହି ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକେ ମୁଖ୍ୟତଃ ରାସ୍ତା ସମସ୍ୟା ଓ ବିଜୁଳି ସମସ୍ୟା ନେଇ ଆମକୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି । ଆମେ ଏନେଇ ଉପରୀସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଲିଖିତ ଭାବେ ଜାଣାଇଛୁ ।

1997ରେ ଯାହା ଥିଲା ଏବେ ବି ଅଛି ସେହି ସମସ୍ୟା:

ପୂର୍ବତନ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସୁଦର୍ଶନ ସାହୁ କୁହନ୍ତି, "1997ରେ ମୁଁ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଥିବା ବେଳେ ସେ ଗାଁକୁ ଯାଇଥିଲି । ସେ ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ନାହିଁ । ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ସାହାଯ୍ୟ ନଥିଲା । ଏନେଇ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲି । ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ସେ ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ନାହିଁ । 5 କିଲୋମିଟର ଚାଲି ଚାଲି ଗାଁକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ହିକପାଲି ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ।"

ବିକାଶ ଠାରୁ ବହୁ ଦୂରରେ ଡେରାପଥର ଗାଁ
'ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯିବ'

ନାକଟିଦେଉଳ ବ୍ଲକ BDO ବିଦ୍ୟାଧର ରାଉତରାୟ କହିଛନ୍ତି, "ଡେରାପଥର ଓ ହିତମ ଗାଁ ଯାହା ସରାପାଲି ପଞ୍ଚାୟତରେ ରହିଛି । ତାହା ଭୌଗୋଳିକ ସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ବିଛିନ୍ନ ହୋଇ ରହିଛି । ସେଠାରେ ବହୁତ କମ ପରିବାର ରହୁଛନ୍ତି । ପୂର୍ବରୁ ଡେରାପଥରର କିଛିଟା ପରିବାରଙ୍କୁ ସେହି ପଞ୍ଚାୟତର ଚନ୍ଦ୍ରପୁରକୁ ବିସ୍ଥାପିତ କରିଥିଲୁ । ଏବେ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ କିଛି ପରିବାର ରହୁଛନ୍ତି । ପୂର୍ବରୁ ଏମଏଲଏ ଲାଡ ପାଣ୍ଠିରୁ ସେହି ଗାଁର ରାସ୍ତାରେ କେତେକ ନାଳରେ କଲଭଟ କାମ ହୋଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଭୌଗୋଳିକ କାରଣଯୁକ୍ତ ବାଧା ରହିଛି । ବର୍ଷା ଦିନେ କିଛି କାମ କରି ହୁଏ ନାହିଁ । ନିତିଦିନିଆ ରାସ୍ତା ତିଆରି ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ WODC ର କିଛି ପାଣ୍ଠି ରହିଛି, ଯାହା ଆଗକୁ କାମ ହେବ । ଏହାସହ ଆଗକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଯୋଗେଇ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯିବ । ସେହି ଗାଁର ସ୍କୁଲରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ କମ ହେବାରୁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ ଅନୁସାରେ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି । ସେହି ଗାଁର ଲୋକେ ଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଆଡକୁ ବିସ୍ଥାପିତ ହୋଇ ଆସିଲେ ସବୁ ସୁବିଧା ପାଇ ପାରିବେ ।

ବିକାଶ ଠାରୁ ବହୁ ଦୂରରେ ଡେରାପଥର ଗାଁ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର

