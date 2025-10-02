Rain Alert: ଅବପାତର ରୂପ ନେଲା ଲଘୁଚାପ, ଧୋଇଯିବ ଦଶହରା-ଭସାଣି !
ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ଲଘୁଚାପ ଅବପାତରରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ଜଗତସିଂହପୁର ଓ ପୁରୀକୁ ରେଡ ଆଲର୍ଟ ଜାରି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ।
Published : October 2, 2025 at 9:14 AM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଭିଜିବ ଦଶହରା ଭସାଣି ! ପଶ୍ଚିମ-କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଲଘୁଚାପ ଅବପାତରରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି । ଏହା ଉତ୍ତର-ଉତ୍ତରପଶ୍ଚିମ ଦିଗ ଦେଇ ଗତ କରିବା ସହ ଅଧିକ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ଗଭୀର ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହେବ । ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଗଭୀର ଅବପାତ ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ ୩ ଦିନ ଯାଏଁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର । ସେପଟେ ଜଗତସିଂହପୁର ଓ ପୁରୀରେ ଭୀଷଣ ବର୍ଷାକୁ ନେଇ ରେଡ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ।
Updated Forecast & Warnings over the State of Odisha for Day-1. pic.twitter.com/uDtoESMOFI— Meteorological Centre, Bhubaneswar (@mcbbsr) October 1, 2025
୨ ଜିଲ୍ଲାକୁ ରେଡ୍, ୧୪ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ:
ଦଶହରାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାକୁ ନେଇ ୨ ଜିଲ୍ଲାକୁ ରେଡ୍,୧୪ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ଓ ୯ ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ । ଆଜି ଜଗତସିଂହପୁର ଓ ପୁରୀରେ ଭୀଷଣ ବର୍ଷାକୁ ନେଇ ରେଡ ଆଲର୍ଟ ଜାରି ହୋଇଛି । ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ବର୍ଷା ହେବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପାଇଁ ବଲାଙ୍ଗୀର, କଳାହାଣ୍ଡି, କନ୍ଧମାଳ, ଗଞ୍ଜାମ ଗଜପତି, ନବରଙ୍ଗପୁର, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, କଟକ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡା, ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଓ ମୟୂରଭଞ୍ଜକୁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ହୋଇଛି । ସହିପରି ରାୟଗଡ଼ା, କୋରାପୁଟ ମାଲକାନଗିରି, ନବରଙ୍ଗପୁର, ନୂଆପଡା, ସୋନପୁର, ବୌଦ୍ଧ ଓ କେନ୍ଦୁଝରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷକୁ ନେଇ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ।
ଆସନ୍ତାକାଲି ପାଇଁ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ:
ଆସନ୍ତାକାଲି ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ନବରଙ୍ଗପୁର, ନୂଆପଡା,ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ସହ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷକୁ ବର୍ଷା ପାଇଁ କଳାହାଣ୍ଡି,ବଲାଙ୍ଗୀର, ସୋନପୁର, ସମ୍ବଲପୁର, ଝାରସୁଗୁଡା, ଦେଓଗଡ, କେନ୍ଦୁଝର ଓ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ହୋଇଛି । ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳ ଯାଏଁ ରାଜ୍ୟରେ ବଡ଼ ବର୍ଷା ଏବଂ ପବନର ପ୍ରଭାବ ରହିବ । ପ୍ରଭାବରେ ପୂଜା ତୋରଣ ସହ ପଣ୍ଡାଲ ଗୁଡିକ ପ୍ରଭାବିତ ହେବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।
Fishermen Warning #Warning #Odisha #WeatherUpdate #fishermen pic.twitter.com/kbaOnpkYgz— Meteorological Centre, Bhubaneswar (@mcbbsr) October 1, 2025
ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ର ମନା:
ପଶ୍ଚିମ-କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ଲଘୁଚାପ ଅବପାତରରେ ପରିଣତ ହେବା ପରେ ଅଶାନ୍ତ ରହିଛି ସମୁଦ୍ର । ମେଘୁଆ ପାଗ ଓ ପବନର ବେଗକୁ ନେଇ ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ରହିବ । ଫଳରେ ଆଗାମୀ ୪ ଦିନ ଯାଏଁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ରକୁ ଯିବାକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ,ଭୁବନେଶ୍ବର