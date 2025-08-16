କଟକ: ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଜଗତଜନନୀ ମା' ଦୁର୍ଗା । କଟକର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ । ମା' ଜଗତ ଜନନୀଙ୍କ ପୂଜା ପାଇଁ ଆଜିଠାରୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ମା'ଙ୍କ ମୃଣ୍ମୟୀ ମୂର୍ତ୍ତି ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ଆଜିଠାରୁ ମାଟି ଉଠାଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । କଟକ ସହରର ଅନେକ ମଣ୍ଡପ ଆଜି ମାଟି ଅନୁକୂଳ କରିଛନ୍ତି । ନନ୍ଦ ଉତ୍ସବରେ ଏହି ମାଟି ଅନୁକୂଳର ପରମ୍ପରା ରହିଛି । ତେବେ କହିଁକି ନନ୍ଦ ଉତ୍ସବରେ ମାଟି ଅନୁକୂଳ କରାଯାଏ ! ମାଟି ଅନୁକୂଳ ପାଇଁ ପୂଜାର ରୀତିନୀତି କ'ଣ ରହିଥାଏ ? ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା..
କଟକ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ମାଟି ଅନୁକୂଳ :
ମା' ଜଗତଜନନୀଙ୍କ ପୂଜା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ପ୍ରକ୍ରିୟା । ଏହି କ୍ରମରେ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଓ ନନ୍ଦ ଉତ୍ସବରୁ ମାଟି ଅନୁକୂଳ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ନଦୀ ପଠାକୁ ଯାଇ ମାଟି ଅନୁକୂଳ କରିଛନ୍ତି ।ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପାରମ୍ପରିକ ବାଦ୍ୟ, ଘଣ୍ଟାଘଣ୍ଟା, ଶଙ୍ଖ ବଜାଇ ବିରାଟ ପଟୁଆରରେ ପୂଜା କମିଟି ଗୁଡ଼ିକ ନଦୀ ପଠାକୁ ଯାଇ ମାଟି ଅନୁକୂଳ କରିଛନ୍ତି । ଏନେଇ ଖାନନଗର ଖପୁରିଆ ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳ ପୂଜା ମଣ୍ଡପର ପୂଜକ ବଂଶୀଧର ଶତପଥୀଙ୍କ କହିବା ମୁତାବକ ନନ୍ଦଉତ୍ସବରେ ହିଁ ଏହି ମାଟି ଅନୁକୂଳ କରିବାର ପରମ୍ପରା ରହିଛି । କାରଣ ଜନ୍ମଷ୍ଟମୀ ରାତିରେ ହିଁ ବିଜୁଳି କନ୍ୟା ଜନ୍ମ ନେଇଥାନ୍ତି । ତେଣୁ ମା'ଙ୍କର ପୂଜା ପାଇଁ ଆଜିଠାରୁ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥାଏ । ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ବିଜୁଳି କନ୍ୟା ଜନ୍ମ ନେବା ପରେ ହିଁ ମା'ଙ୍କ ମୃଣ୍ମୟୀ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥାଏ ।
ଆଜିଠୁ ମା'ଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ:
ଏହି କ୍ରମରେ ଖାନନଗର ଖପୁରିଆ ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳ ପୂଜା କମିଟି, ଶେଖ ବଜାର ପୂଜା କମିଟି ସମେତ ଅନେକ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ଆଜି ମାଟି ଅନୁକୂଳ କରିଛନ୍ତି । ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ମା'ଙ୍କ ମାଟି ଅନୁକୂଳ ସରିବା ପରେ ସାହିର ଲୋକ ଘରେ ଘରେ ମା'ଙ୍କୁ ଦେବୀ ରୂପରେ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ମଣ୍ଡପକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି ।ଆଜିଠାରୁ ମଣ୍ଡପରେ ମା'ଙ୍କ ମୃଣ୍ମୟୀ ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କରିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ କିପରି ହୁଏ ନନ୍ଦୋତ୍ସବ ନୀତି ? ଶୁଣନ୍ତୁ ସେବାୟତଙ୍କ ମୁହଁରୁ - JANMASHTAMI 2025
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... କ୍ଷୀରଚୋରା ଗୋପୀନାଥଙ୍କ ନାହାନ୍ତି ରାଧାରାଣୀ, ପୂଜା ପାଆନ୍ତି ତିନି ଠାକୁର - KHIRACHORA GOPINATHA TEMPLE
ଇଟିଭି ଭାରତ,କଟକ