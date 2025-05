ETV Bharat / state

ରାଜ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ଭଳି ଭୟାବହ ପରିସ୍ଥିତି, ମିଳିମିଶି ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଚାଲିଲା ମକଡ୍ରିଲ୍ - MOCK DRILL IN ODISHA

Published : May 7, 2025 at 8:31 PM IST | Updated : May 7, 2025 at 9:12 PM IST

ଭୁବନେଶ୍ବର: ଘଣ୍ଟାରେ ବାଜିଲା 4ଟା... ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ପଶିଲା ଯୁଦ୍ଧ ଛନକା...ବାଜିଲା ଯୁଦ୍ଧ ସାଇରନ... ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା ଯୁଦ୍ଧ ତୟାରୀ । ଚାରିଆଡେ ଶୁଭିଲା ଢୋ ଢା କରି ବିକଟାଳ ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ ଶବ୍ଦ । କିଛି କ୍ଷଣ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ‌ ପରେ ଗୋଟିଏ ବୋମାର ବିସ୍ଫୋରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଭୟଭିତ କରାଇଲା । କେଉଁଠି ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥାଏ ଆଉ କେଉଁଠି ଲୋକ ଛପଟପ ହୋଇ ଚିତ୍କାର କରୁଥାନ୍ତି ରାସ୍ତା ଉପରେ। ସତେ ଯେପରି ଶତ୍ରୁପକ୍ଷର ଆକ୍ରମଣ । ଏମିତି କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱର ସମେତ ରାଜ୍ୟର 12ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ପ୍ରଥମ ସାଇରନ ବାଜିବା ପରେ ମକଡ୍ରିଲ ହୋଇଥିଲା । ଦ୍ବିତୀୟ ସାଇରନ ବାଜିବା ପରେ ଏହା ଶେଷ ହୋଇଥିଲା । ରାଜ୍ୟରେ ଭୁବନେଶ୍ବର, ତାଳଚେର, ବାଲେଶ୍ବର, ଗୋପାଳପୁର, ସମ୍ବଲପୁର, ପାରାଦ୍ବୀପ, ରାଉରକେଲା, ଭଦ୍ରକ, ଢେଙ୍କାନାଳ, କୋରାପୁଟ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଓ ପୁରୀରେ ମକଡ୍ରିଲ କରାଯାଇଥିଲା । ଶତ୍ରୁଦେଶ ଆକ୍ରମଣ କଲେ କିପରି ବର୍ତ୍ତିବେ ଓ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ? odisha conducts civil defence mock drill (ETV BHARAT ODISHA) ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଯେପରି ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜେ ଠିକ ସେହିପରି ପରିସ୍ଥିତି ଆଜି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା । ଯଦି ଯୁଦ୍ଧ ହୁଏ ସେହି ସମୟରେ ନିଜକୁ କିପରି ସୁରକ୍ଷିତ କରି ରଖିପାରିବେ ସେନେଇ ମକଡ୍ରିଲ ହୋଇଥିଲା । ବିଶେଷ କରି ଭୁବନେଶ୍ୱରର ରାଜମହଲ ଛକ ଉପରେ ଏମିତି କିଛି ଅଭ୍ୟାସ ହୋଇଥିଲା। ଯେଉଁଥିରେ ପୋଲିସ,ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ, ଡାକ୍ତରୀ ଟିମ ,ବିଏମସି ,ସ୍ବେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ,ବେସାମରିକ ବାହିନୀ ,ଫାୟାର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଭଳି ଛାତ୍ରହଛାତ୍ରୀ,ସ୍କାଉଟ ଗାଇଡ ଓ ଏନସିସି ପିଲାଙ୍କୁ ଏକାଠି କରି ଏଭଳି ଏକ ମକ ଡ୍ରିଲ କରାଯାଇଥିଲା । ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ ଓ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ହେବା ପରେ କିପରି ମୁକାବିଲା କରିହେବ ସେନେଇ ଅଭ୍ୟାସ କରିଥିଲେ । ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ଦ୍ବାରା ସାଧାରଣ ଲୋକେ ମାନେ ଜୁରୁରୀକାଳିନ ସମୟରେ କିପରି ଆତ୍ମରକ୍ଷା କରିପାରିବେ ଓ ଲୋକଙ୍କୁ କିପରି ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇପାରିବ ତାହା ଶିକ୍ଷାଲାଭ କରିଥିଲେ । odisha conducts civil defence mock drill in 12 districts (ETV BHARAT ODISHA)



ଏନେଇ ପୋଲିସ କମିଶନର ସୁରେଶ ଦେବଦତ୍ତ ସିଂ କହିଛନ୍ତି, ''କେବଳ ପୋଲିସ ନୁହେଁ ନାଗରିକ ମନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି । ସମସ୍ତଙ୍କ ଭାବନା ଭାରତ ସରକାର ଓ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବିଭାଗର ସହ ରହିଛି । ମାନସିକ ଓ ଶାରିରୀକ ଭାବେ ସମସ୍ତେ ଏକଜୁଟ ଅଛନ୍ତି । ସିଭିଲ ଡିଫେନ୍ସ ପରସୋନାଲ, ହୋମଗାର୍ଡ, ଫାୟାର ସର୍ଭିସେସ , ପୋଲିସ ,ସ୍କାଉଟ ଗାଇଡ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ନିଜ କାମ କରୁଛନ୍ତି । ଏପରି ଏକଜୁଟ ଆମର ଡିଫେନ୍ସ କୁ ସୁଦୃଢ କରିବ। ସାମ୍ଭାବ୍ୟ ଶତ୍ରୁଦେଶର ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ଏହା ଡ୍ରିଲ ରହିଥିଲା । ନିଆଁ ଲାଗିଗଲା ପରେ କେମିତି ଲିଭାଯିବ ଓ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଛି ତାକୁ କେମିତି ଷ୍ଟ୍ରେଚରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ନିଆଯିବ, ପୋଲିସ କିପରି ଟ୍ରାଫିକ ଖାଲିକରିବ, ଆବଶ୍ୟକ ପଡିଲେ ସାଇରନ ବାଜିଲେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କିପରି ସୁରକ୍ଷାସ୍ଥାନକୁ ପଠାଯିବ ସେନେଇ ମକଡ୍ରିଲ ହୋଇଥିଲା । ।ଆର୍ମିରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି । '' mock drill in bhubaneswar (ETV BHARAT ODISHA) ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ-ମେ ୭ରେ ୧୨ ଜିଲ୍ଲାରେ ମକଡ୍ରିଲ, ବାଜିବ ସାଇରନ - MOCK DRILL IN ODISHA





ଏନେଇ ମକଡ୍ରିଲ ଦେଖିଥିବା କିରଣ କୁମାର ନାୟକ କହିଛନ୍ତି,'' ଛୁଆ ମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଆସିଥିଲି । ମକ ଡ୍ରିଲ ଚାଲିଥିଲା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା । ଆଗାମି ଦିନରେ ଯଦି ଶତ୍ରୁଦେଶ ଆକ୍ରମଣ କରନ୍ତି ତେବ ଆମେ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବା ଅନ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବା । ମକଡ୍ରିଲ ଏକ ପ୍ରକାର ଯୁଦ୍ଧର ମାହୋଲ ପରି ଥିଲା ଅତି ଭୟଙ୍କର ଥିଲା। ''

ମକଡ୍ରିଲ ଦେଖିଥିବା କମଳେଦୁ ଦାସ କହିଛନ୍ତି, '' ଶତ୍ରୁର ଆକ୍ରମଣ ସମୟହେ ନିଜେ ପରିବାର କେମିତି ସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇପାରିବ ତାହା ଆମେ ଶିଖିଲୁ। ଘରେ ଯେହେତୁ ପିଲା ଥିଲେ ଡର ଥିଲା କାରଣ ଆଗରୁ ଏମିତି କେବେ ସାମ୍ନା କରିନୁ । ତେଣୁ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଲେ କେମିତି ପରିବାରକୁ ବଞ୍ଚାଇବୁ, ସମାଜର ଅନ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ କିପରି ସୁରକ୍ଷିତ ଉଦ୍ଧାର କରିବୁ ସେ ସବୁ ମକଡ୍ରିଲ ଜରିଆରେ ଶିଖିଲୁ ।'' odisha conducts civil defence mock drill (ETV BHARAT ODISHA) ସେହିପରି ଶିବାଙ୍ଗ ଦାସ କହିଛନ୍ତି ,'' ଘର ଉପରେ ବୋମା ପଡ଼ିଲେ କେମିତି ଆମ ଲୋକଙ୍କୁ ରେସ୍କ୍ୟୁ କରିବା। ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲେ ଫାୟାର ସର୍ଭିସ କର୍ମଚାରୀ ଆମକୁ କେମିତି ରେସ୍କ୍ୟୁ କରିବେ। ଏପରି ସମ.ରେ ଆମେ କେମିତି ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ ତା ସହିତ ଆମେ ମଧ୍ୟ କେମତି ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନରେ ଟେବୁଲ୍ ତଳେ ବେଞ୍ଚ ତଳେ ଲୁଚି ରହିବା ସେସବୁ ମଧ୍ୟ ଶିଖିଲୁ । '' ଯୁଦ୍ଧ ହେଲେ ଏପରି ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବେ: odisha conducts civil defence mock drill (ETV BHARAT ODISHA) ଯୁଦ୍ଧ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ସାଇରନ ବଜାଇ ଲୋକଙ୍କୁ ସତର୍କ କରାଇ ଦିଆଯିବ।

ଏହାପରେ ଆତ୍ମରକ୍ଷା ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବେ।

ମାଟିରେ ମୁହଁ ତଳକୁ କରି ଶୋଇବା ସହ ମୁହଁକୁ ତଳ କରି କାନ ବନ୍ଦ କରିଦେବେ।

ଦ୍ବିତୀୟ ଥର ସାଇରନ ବାଜିବା ପର୍ଯନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିବେ ।

ଏହା ବାଜିବା ପରେ ଶତ୍ରୁର ଆକ୍ରମଣ ଆଶଙ୍କା ଟଳିବା ଦୂର ହେବ ।

ପରେ କେଉଁଠି କିଏ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡ଼ିଥିବେ ସେମାନଙ୍କୁ କିପିରି ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିବେ।

ଏହାପରେ ଫସିରହିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ପୋଲିସ ଓ ଅଗ୍ନିଶମକୁ ଜଣାଇବେ ।

ପରେ ସେଠାରେ ଅଗ୍ନିଶମ ,ପୋଲିସ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଉଦ୍ଧାର କରାଯିବ ।

କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ନିଆଁ ଲାଗିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଗ୍ନାଶୟ ଜରିଆରେ ଉଦ୍ଧାର କରାଯିବ ।

କୋଠା ତଳେ ଚାପି ହୋଇ ରହିଥିଲେ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ତୁରନ୍ତ ହସ୍ପିଟାଲ ପଠାଯିବ ।







ଏଇଭଳି ଢଙ୍ଗରେ ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ସହର, ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ସ୍ଥାନ ଓ ଜାତୀୟ ନିରାପତ୍ତା ସୁରକ୍ଷାକୁ ଗୁରୁତ୍ବ ଦେଇଥିବା ସ୍ଥାନ ମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ମକଡ୍ରିଲ କରଯାଇଛି।

odisha conducts civil defence mock drill (ETV BHARAT ODISHA) ବାଲେଶ୍ବରରେ ମକଡ୍ରିଲ: ବାଲେଶ୍ବରର ସହରର ବିଭିନ୍ନ ଜନଗହଳି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟରେ ୧୦ଟି ସ୍ଥାନ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଥିଲା। ଯାହାକି ସହରର ଗୋଳାପୋଖରୀ, ସିନେମା ଛକ, ପୋଲିସ ଲାଇନ, ବିବେକାନନ୍ଦ ମାର୍ଗ, ମୋତିଗଞ୍ଜ ବଜାର, ଫାଣ୍ଡି ଛକ, ଟାଉନ ଥାନା, ଭାସ୍କର ଗଞ୍ଜ, ବସ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଏବଂ ଆଇ.ଟି.ଆଇ. ଛକରେ ମକଡ୍ରିଲ ଜରିଆରେ ବ୍ୟବସାୟିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ, ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ, ବ୍ୟାଙ୍କ୍ ସେବା, ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତରେ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଚଳ ପ୍ରଚଳ ସମୟରେ ମକଡ୍ରିଲ କରି ଏପରି ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ବାଲେଶ୍ବରବାସୀ କିପରି ସଜାଗ ରହିବେ ସେନେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଥିଲା।

ସମ୍ବଲପୁରରେ ମକଡ୍ରିଲ:

ସେହିପରି ସମ୍ବଲପୁର ସହରର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଟକିଜ ଛକରୁ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ଅଞ୍ଚଳ ରାସ୍ତାରେ ମକ ଡ୍ରିଲ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା l ସମ୍ବଲପୁର ସହର ମୁଦିପଡାର ସିଟି ସେଣ୍ଟର ମଲରେ ଏହାର ଏକ ଡେମୋ ମଧ୍ୟ ଦେଖା ଯାଇଛି lସମ୍ବଲପୁର ସହ ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ସିଭିଲ ଡିଫେନ୍ସ ମକଡ୍ରିଲ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି l ଏହି ଅବସର ରେ ଜିଲ୍ଲାପାଲ ସିଦ୍ଧେଶ୍ବର ବଳିରାମ ବୋନ୍ଦର ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ ରହିବା ସହ ସରକାର ଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀକୁ ମାନିବାକୁ ଅପିଲ କରିଛନ୍ତି ।

ଗଞ୍ଜାମରେ ମକଡ୍ରିଲ: odisha conducts civil defence mock drill (ETV BHARAT ODISHA)

ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଗୋପାଳପୁର ବନ୍ଦର ସମେତ ଆଇ.ଆର୍.ଇ ସମେତ ଗୋପାଳପୁର ବେଳାଭୂମିରେ କରାଯାଇଛି ମକଡ୍ରିଲ। ଅପରାହ୍ନ ୪ଟା ସମୟରେ ସାଇରନ୍ ବାଜିବା ପରେ ସମସ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ମକଡ୍ରିଲ।ଆର୍ଯ୍ୟପଲ୍ଲୀ ଅଞ୍ଚଳର ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ମାନଙ୍କୁ ଶତ୍ରୁପକ୍ଷ ଆକ୍ରମଣ କଲେ କିଭଳି ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ସହ ଅନ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ନିଆଯାଇପାରିବ ସେ ବିଷୟରେ ଏହି ମକଡ୍ରିଲ ସମୟରେ କୁହାଯାଇଥିଲା ।

କେନ୍ଦ୍ରାପଡାରେ ମକଡ୍ରିଲ: odisha conducts civil defence mock drill (ETV BHARAT ODISHA)

କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାର ୧୭ଟି ସ୍ଥାନରେ ଏକକାଳୀନ ମକଡ୍ରିଲ କରାଯାଇଛି । କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ବ୍ଲକ ଓ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ପକ୍ଷରୁ ପୁରୁଣା ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଠାରେ ମକଡ୍ରିଲ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ମହାକାଳପଡ଼ା ବ୍ଲକର ମହାକାଳପଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅଫିସ ଓ ଖରିନାସୀ, ରାଜକନିକା ବ୍ଲକର କାଟଣା ଓ କୋଇଲିପୁର,ରାଜନଗର ବ୍ଲକର ମହିଷାସୁର ଓ ପ୍ରସନ୍ନପୁର, ଆଳି ବ୍ଲକର ବ୍ଲକ ଅଫିସ ଓ ପଦନିପାଳ,ମାର୍ଶାଘାଇ ବ୍ଲକର ପୋଦନା ଓ ପରକୁଳା,ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ବ୍ଲକ ଓ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଓ ବଡ଼ ମୂଳବସନ୍ତ ହାଇସ୍କୁଲ, ଡେରାବିଶ୍ ବ୍ଲକର ଡେରାବିଶ୍ ଫାୟାର ଷ୍ଟେସନ ଓ ଡେରାବିଶ୍ ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ଗରଦପୁର ବ୍ଲକର କୋରୁଆ ଓ ଗରଦପୁର ଫାୟାର ଅଫିସରେ ଏହି ମକଡ୍ରିଲ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି।



