ଜନ୍ମମାଟି ରାଇକଳାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଭବ୍ୟ ସ୍ବାଗତ କଲେ ପରିବାର ଲୋକେ
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଏଥର ଦୁର୍ଗାପୂଜା ନିଜ ଜିଲ୍ଲା କେନ୍ଦୁଝରରେ କଟାଇବେ । ଝୁମ୍ପୁରା ଦୁର୍ଗାପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ମା'ଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ ।
Published : September 30, 2025 at 11:44 AM IST|
Updated : September 30, 2025 at 2:56 PM IST
କେନ୍ଦୁଝର: କେନ୍ଦୁଝରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ । ନିଜ ଜନ୍ମ ମାଟିରେ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ମନାଇବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ । ଆଜି ପୂର୍ବାହ୍ନ ୧୦:୪୫ରେ ନିଜ ବାସଭବନରୁ ବାହାରି ୧୧.୩୫ରେ କେନ୍ଦୁଝରର ରାଇସୁଆଁ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ନିଜ ଜନ୍ମମାଟି ରାଇକଳାରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ସେ । ସେଠାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ପରିବାର ସହ ଘରେ ପୂଜା କରିବେ । ଏହାପରେ ଝୁମ୍ପୁରା ଦୁର୍ଗାପୂଜାକୁ ଯାଇ ମା'ଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ଝୁମ୍ପୁରା ସାଇ ମନ୍ଦିର ଯିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ।
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ:
- ଏହାପରେ କେନ୍ଦୁଝର ସର୍କିଟ ହାଉସକୁ ଯାଇ ବିଶ୍ରାମ ନେବା ସହ ଅପରାହ୍ନ ୪:୪୦ ମିନିଟରେ ପୁରୁଣା ବଜାର ଠାରେ ସାର୍ବଜନୀନ ଦୁର୍ଗାପୂଜାର ୭୫ ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେଇ ମା'ଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରିବେ ।
- ଏହାପରେ ୫:୪୦ ମିନିଟରେ ଜଗନ୍ନାଥପୁର ଦୁର୍ଗାପୂଜା,ସନ୍ଧ୍ୟା ୬:୨୦ରେ ରାହାସ ପଡିଆ ଡେଲି ମାର୍କେଟ ଦୁର୍ଗା ପୂଜାରେ ଯୋଗ ଦେଇ ସର୍କିଟ ହାଉସ ଫେରିବେ।
- ସେଠାରୁ ପୁଣି ରାତି ୧୦ ଟାରେ ଗୁଜୁରାଟୀ ସମାଜର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେଇ ସର୍କିଟ ହାଉସରେ ରାତ୍ରି ଯାପନ କରିବେ ।
- ଆସନ୍ତାକାଲି (ବୁଧବାର) ସକାଳୁ ଭୁବନେଶ୍ବର ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗସ୍ତକୁ ନେଇ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି ।
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କେନ୍ଦୁଝର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ:
ରାଇକଳାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ:
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ରାଇସୁଆଁ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସେଠାରୁ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର କାରକେଟ ଯୋଗେ ନିଜ ଜନ୍ମ ମାଟି ରାଇକଳାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ । ଏହାପରେ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ବାରା ତାଙ୍କୁ ଭବ୍ୟ ସ୍ବାଗତ କରାଯାଇଥିଲା । ଗାଁର ପୁଅ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇ ଗାଁକୁ ଆସିଥିବାରୁ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବେଶ୍ ଉତ୍ସାହିତ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ସେପଟେ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଖୁସିର ଲହରୀ ଖେଳିଯାଇଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, କେନ୍ଦୁଝର