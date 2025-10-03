'Vocal for Local' ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆହ୍ବାନ, ପତ୍ନୀଙ୍କ ସହ ବୟନିକାରୁ କିଣିଲେ ଖଦି
ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ 'Vocal for Local' ହେବା ପାଇଁ ଆହ୍ବାନ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ।
ଭୁବନେଶ୍ବର: 'Vocal for Local' ପାଇଁ ଆହ୍ବାନ ଦେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ । ଗତକାଲି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ହସ୍ତତନ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବସ୍ତ୍ର କିଣିଛନ୍ତି । ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଥିବା ବୟନିକାରେ ସପରିବାର ସହ ହସ୍ତତନ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବସ୍ତ୍ର କିଣିଛନ୍ତି । ଏହା ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ 'Vocal for Local' ହେବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆହ୍ବାନ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଏହି ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି, ‘ଜାତିର ପିତା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଏବଂ ଲାଲବାହାଦୂର ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ପଣ୍ଡିତ ଦିନ ଦୟାଲ ଉପାଧ୍ୟାୟଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ସମେତ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ ପାଇଁ ସଠିକ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ । ସେହିପରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୭ରୁ ଆଜି ଯାଏଁ ପାଳନ ହେଉଛି ସେବା ସପ୍ତାହ । ଆଜି ଭଳି ପବିତ୍ର ଦିନରେ ସପରିବାର ଆସି ରାଜ୍ୟର ବୁଣାକାରଙ୍କ ହାତ ତିଆରି ବସ୍ତ୍ର କିଣି ମୁଁ ଓ ମୋ ପରିବାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦିତ । ଭାରତ ଆଜି ବିଶ୍ବର ଚତୁର୍ଥ ବୃହତ ଅର୍ଥନୀତି । ଦେଶ ସ୍ବାଧୀନତାର ୧୦୦ ବର୍ଷ ୨୦୪୭ ସୁଦ୍ଧା ବିକଶିତ ଅର୍ଥନୀତି ହେବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଆମ ଦେଶ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଅଗ୍ରସର । ଆମେ ଓଡିଆମାନଙ୍କ ସଂକଳ୍ପ ଆମ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଜ୍ୟ ଗଠନର ୧୦୦ ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ୨୦୩୬ ସୁଦ୍ଧା ବିକଶିତ ଓଡିଶା ଗଠନ କରିବୁ । ବିକଶିତ ଭାରତ ଗଠନରେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦାନ ରହିବ । ଏଥିପାଇଁ ସାଢେ ଚାରି କୋଟି ଓଡି଼ଆଙ୍କୁ ସଂକଳ୍ପରୁ ସିଦ୍ଧି ଆଡକୁ ଆଗେଇବାକୁ ପଡିବ । "
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି," ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ 'ମନ କି ବାତ ୨୦୧୪' ଅକ୍ଟୋବର ୩ ତାରିଖରେ କରିଥିଲେ । ତାହା ଥିଲା ପବିତ୍ର ବିଜୟା ଦଶମୀ । ତାଙ୍କ 'ପ୍ରଥମ ମନ କି ବାତ', ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀର ପରଦିନ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଖଦି ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିବାର ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ ।୨୦୧୪ ମସିହାରେ ଖଦିକୁ ଏକ ବ୍ୟାପକ ଅର୍ଥରେ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ । ଖଦିର ବ୍ୟାପକ ଅର୍ଥ ସ୍ବଦେଶୀ । ଏହାର ପ୍ରକୃତ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ହେଉଛି ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ । କୋଭିଡ ସମୟରେ ସମୟର ବାଧ୍ୟବାଧକତା ମାଧ୍ୟମରେ ଭୋକାଲ ଫର ଲୋକାଲର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ସରଳ ଭାବେ ବୁଝାଇ ଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ । ଦେଶର ସୁନ୍ଦର ଭବିଷ୍ୟତ, ଖଦି, ସ୍ବଦେଶୀ, ଭୋକାଲ ଫର ଲୋକାଲ, ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ ଏବଂ ଏହାର ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବିକଶିତ ଭାରତ ।
ଗାନ୍ଧିଜୀ ସର୍ବଦା ସ୍ୱଦେଶୀ ତଥା ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିଲେ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ତାଙ୍କ ଆଦର୍ଶକୁ ଆପଣାଇବା ଏବଂ ଆମର ସ୍ଥାନୀୟ କାରିଗର ଓ ବୁଣାକାରମାନଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିବା।
'ଭାରତର ଟାରିଫକୁ ଡର ରହିବ ନାହିଁ'
ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି,"ବିକଶିତ ଭାରତର ଟାରିଫକୁ ଡର ରହିବ ନାହିଁ । ଟାରିଫକୁ ନେଇ କିଏ ଭୟ ଦେଖାଇ ପାରିବ ନାହିଁ । ଆମ ଅର୍ଥନୀତି ହେବ ସ୍ବୟଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ । ଆମ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଭୋକାଲ ଫର ଲୋକାଲ ଓ ସ୍ୱଦେଶୀର ଆଦ୍ୟ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ । ଆଜି ବି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଆଳୁ ଓ ବିଲାତି ବାଈଗଣ ପଶିବା ନିଷେଧ । ମହାପ୍ରଭୁ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କ ହାତବୁଣା ବସ୍ତ୍ର ଛଡା ଆଉ କିଛି ପିନ୍ଧନ୍ତି ନାହିଁ । ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଭାବେ ମୁଁ ଆଜି ହସ୍ତତନ୍ତ ବସ୍ତ୍ର କିଣିଛି ସତ । କିନ୍ତୁ ଓଡିଶା ଓ ଦେଶବାସୀ ବିକଶିତ ଭାରତ ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ଭୋକାଲ ଫର ଲୋକାଲ ସ୍ଵଦେଶୀ ମନ୍ତ୍ରରେ ଅଭିମନ୍ତ୍ରୀତ ହେବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛି ।" ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜ୍ୟାକେଟ ଓ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଡ଼. ପ୍ରିୟଙ୍କା ମାରାଣ୍ଡି ମଧ୍ୟ ବୟନିକାରୁ ହସ୍ତତନ୍ତ ଶାଢ଼ୀ କିଣିଥିବା ଜଣାପଡିଛି ।
