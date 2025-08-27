ଭୁବନେଶ୍ବର: ମେଡିକାଲ ପ୍ରବେଶିକାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା ଚମ୍ପା ରାସ୍ପେଦାଙ୍କୁ ସମ୍ୱର୍ଦ୍ଧିତ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ । ଚମ୍ପାଙ୍କୁ ଲାପ୍ଟପ୍ ଉପହାରରେ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ । ଭଲ ପାଠପଢ଼ି ଭଲ ଡାକ୍ତର ହେବାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ । ସେବା ମନୋବୃତ୍ତି ନେଇ କାମ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉପଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ଚମ୍ପା ହେଉଛନ୍ତି ମେଡିକାଲ ପ୍ରବେଶିକାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା ମାଲକାନଗିରି ଦିଦାୟୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ପ୍ରଥମ ଛାତ୍ରୀ ।
ଦିଦାୟୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ପ୍ରଥମ ଝିଅ ଭାବରେ ମେଡ଼ିକାଲ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ( NEET )ରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ MBBS ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହୋଇଥିବା ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର ଚମ୍ପା ରାସପେଦାଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଜଣାଇଲି। ତାଙ୍କ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ଓ ନିଷ୍ଠାପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିଶ୍ରମ ଆମ ରାଜ୍ୟର ସବୁ ଯୁବକ-ଯୁବତୀଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣାର ସ୍ରୋତ ପାଲଟିବ।… pic.twitter.com/XruVfLHFo2— Mohan Charan Majhi (@MohanMOdisha) August 26, 2025
ଚମ୍ପାଙ୍କୁ ଲାପ୍ଟପ୍ ଉପହାର ଦେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ:
ଲୋକସେବା ଭବନରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ମେଡିକାଲ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା ମାଲକାନଗିରି ଦିଦାୟୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର କୁମାରୀ ଚମ୍ପା ରାସ୍ପେଦାଙ୍କୁ ସମ୍ୱର୍ଦ୍ଧିତ କରିଛନ୍ତି । ଏଥିସହିତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚମ୍ପାଙ୍କ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଭବିଷ୍ୟତ କାମନା କରି ତାଙ୍କୁ ଏକ ଲାପ୍ଟପ୍ ଉପହାର ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଗକୁ ଆହୁରି ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଛନ୍ତି । ଭଲ ପାଠପଢ଼ି, ଭଲ ଡାକ୍ତର ହୋଇ, ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରିପାରିଲେ, ତାହା ହେବ ଜୀବନର ସାର୍ଥକତା ହେବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚମ୍ପାକୁ ଉପଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ସେପଟେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ତାଙ୍କର ସାରା ଜୀବନ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ସୃଷ୍ଟି କରିବ ବୋଲି କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଚମ୍ପା ।
ଦିଦାୟୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ପ୍ରଥମ ଡାକ୍ତରାଣୀ ଚମ୍ପା:
ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା କୋରୁକୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ଆମ୍ଲିବେଡା ଗାଁର ଦିଦାୟୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଝିଅ 23 ବର୍ଷୀୟା ଚମ୍ପା ରାସପେଦା । ଚମ୍ପା ଏକ ବର୍ଷ ହେଲା ବାଲେଶ୍ବର ସହରର ଇରୋଡଭ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟରରେ କୋଚିଂ ନେଉଥିଲେ । 2025 ନିଟ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା ଚମ୍ପା ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡା ଏସ୍.ଏସ୍.ଡି ସ୍କୁଲରୁ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ଓ ଗୋବିନ୍ଦପାଲି ହାୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଏସ୍.ଏସ୍.ଡି ସ୍କୁଲରୁ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ପାସ କରିଛନ୍ତି । ମେଡିକାଲ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ କୁମାରୀ ଚମ୍ପା ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଲେଶ୍ୱର ଫକୀର ମୋହନ ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ପାଠ ପଢ଼ିବେ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...Exclusive: ଔଷଧ ଚିହ୍ନି ପାରୁନଥିବା ଇଲାକାରୁ, ରୋଗ ଭଲ କରିବାର ଦାୟିତ୍ବ ନେବେ ଚମ୍ପା ରାସପେଦା - CHAMPA RASPEDA NEET
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର