ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ; ନୂଆ ସହର ଉନ୍ନୟନ ଯୋଜନାକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ, ୧୫ ବର୍ଷରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ୮୧୭୯ କୋଟି
ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକରେ ୫ଟି ବିଭାଗର ୫ଟି ପ୍ରସ୍ତାବରେ ମୋହର ମାରିଲେ ମୋହନ ସରକାର । ଆଗାମୀ ୧୫ ବର୍ଷରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ୮୧୭୯ କୋଟି ।
Published : September 11, 2025 at 8:13 AM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ନୂଆ ସହର ଉନ୍ନୟନ ଯୋଜନାକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବୁଧବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ।ଏହି ବୈଠକରେ ୫ଟି ବିଭାଗର ୫ଟି ପ୍ରସ୍ତାବରେ ମୋହର ମାରିଛନ୍ତି ମୋହନ ସରକାର । ଗୃହ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ, ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ପରିବହନ ବିଭାଗ, ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ଓ ସାଧାରଣ ଅଭିଯୋଗ ବିଭାଗ ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ବିଭାଗର ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଅନୁମୋଦନ ଲାଭ କରିଥିଲା । ନୂଆ ସହର ଉନ୍ନୟନ ଯୋଜନାକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଇଛି କ୍ୟାବିନେଟ । ଆଗାମୀ ୧୫ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଏହି ଯୋଜନା ବାବଦରେ ୮୧୭୯ କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗତ ବର୍ଷକ ମଧ୍ୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ୨୫ଟି କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକରେ ନିଆଯାଇଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି, ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ଵୟନ ସମ୍ପର୍କରେ ପୁସ୍ତକ ଉନ୍ମୋଚନ କରାଯିବା ସହ ୩୪ଟି ବିଭାଗରେ ପାରିତ ହୋଇଥିବା ୧୪୯ ପ୍ରସ୍ତାବ ବାବଦରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିଲା ।
୮୦୦ ଏକର ଜମିକୁ ନେଇ ହେବ ନିୟୁ ସିଟି :
ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ମନୋଜ ଆହୁଜା କହିଛନ୍ତି, "ଭୁବନେଶ୍ଵର ପାଇଁ 'ନୂଆ ସହର ଉନ୍ନୟନ’ ବା ନିୟୁ ସିଟି ଯୋଜନାକୁ ମିଳିଛି ଅନୁମୋଦନ । ଭୁବନେଶ୍ବର ଉନ୍ନୟନ ଯୋଜନା ଅଞ୍ଚଳ ବା ବିଡିପିଏ ମଧ୍ୟରେ ନିୟୁ ସିଟି ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ । ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୋଠପାଟଣା, ମଳିପଡା ଓ ଦାଶପୁର ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରାୟ ୮୦୦ ଏକର ଜମିକୁ ନେଇ ହେବ । ନିୟୁ ସିଟି ଏକ ପରିବହନ କେନ୍ଦ୍ରିକ ଯୋଜନା । ସହଜ ସାର୍ବଜନୀନ ପରିବହନ, କମ ଯାତ୍ରା ଦୂରତା ଓ ବିଭିନ୍ନ ଜମି ବ୍ୟବହାରର ସୁଗମ ସଂଯୋଗ ଉପରେ ଆଧାରିତ । ଏହା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଘର ଯୋଗାଇବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି । ସମସ୍ତ ଆୟ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଓ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଘର ଉପଲବ୍ଧ ହେବ । ଏହି ସହର ଆଧୁନିକ ସୁବିଧା ସହିତ ତିଆରି ହେବ । ବୈଠକ, ପ୍ରୋତ୍ସାହନ, ସମ୍ମିଳନୀ ଓ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ପାଇଁ ସୁବିଧା, ନୂଆ ଆଇଡିଆ ଆଧାରିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ଓ ଡାଟା ପରିଚାଳନା କେନ୍ଦ୍ର । ଲୋକଙ୍କ ସାମାଜିକ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ ଓ ସମୁଦାୟରେ ମିଳାମିଶା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଫରେଷ୍ଟ ପାର୍କ, ଗେଟୱେ ପ୍ଲାଜା ଓ ଅନେକ ଖୋଲା ସାର୍ବଜନୀନ ସ୍ଥାନ ତିଆରି ଉପରେ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ବ ଦିଆଯିବ ।"
କିଏ ଦେବ ସିଟି ପାଇଁ ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ ?
ପ୍ରକଳ୍ପ ଜଳବାୟୁ ସହନଶୀଳତା, ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ଓ ନାଗରିକଙ୍କ ସମଗ୍ର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ସ୍ମାର୍ଟ ଓ ସବୁଜ ଭିତ୍ତିଭୂମି ସମାଧାନକୁ ମଧ୍ଯ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବ । ଭୁବନେଶ୍ଵର ଉନ୍ନୟନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ବା ବିଡିଏ ଏହି ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ନୋଡାଲ ଏଜେନ୍ସି ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଛି । ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯୋଜନା ଏବଂ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ରହିଛି । ୨୦୨୫ ଜାନୁଆରୀ ୧୭ରେ ସିଙ୍ଗାପୁରର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଓ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ବିଡିଏ ଓ ସିଙ୍ଗାପୁରର ସୁର୍ବାନା ଜୁରୋଙ୍ଗ ସଂସ୍ଥା ମଧ୍ଯରେ ଏକ ଚୁକ୍ତି ସ୍ବାକ୍ଷର ହୋଇଛି । ଏହି ଚୁକ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ନିୟୁ ସିଟି ପାଇଁ ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ ତିଆରି ଓ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେବ । ପୂରା ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ବିଡିଏ ଆଗାମୀ ୧୫ ବର୍ଷରେ ୮,୧୭୯ କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାର ଯୋଜନା କରିଛି । ସରକାରୀ ଓ ଘରୋଇ ଅର୍ଥ ବିନିଯୋଗ ହେବ ।୨୦୨୫-୨୬ ରୁ ୨୦୨୯-୩୦ ପ୍ରଥମ ୫ ବର୍ଷ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ବଜେଟରୁ ୧,୩୪୨ କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି । ଜମି କିଣା, ରାସ୍ତା ତିଆରି, ମୌଳିକ ସୁବିଧା, ସାର୍ବଜନୀନ ସୁବିଧା ଓ ପ୍ରଶାସନିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହେବ ।
ଇ-ଚାଲାଣ ପାଇଁ ଏକକାଳୀନ ସମାଧାନ ଯୋଜନା ଘୋଷଣା :
ଦୁର୍ଘଟଣା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ବାରା ନିଆଯାଉଛି ପଦକ୍ଷେପ । ଉଲଂଘନ ପାଇଁ ଜାରି ଚାଲାଣ ସଂଖ୍ୟା ଆଶାନୁରୂପ ଭାବେ ହ୍ରାସ ପାଇନାହିଁ । ନିୟମ ପାଳନକୁ ସୁଗମ କରିବାକୁ ପରିବହନ ବିଭାଗ ଏବଂ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦ୍ବାରା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ ଚାଲାଣ ଜାରି କରାଯାଉଛି । ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ ଏନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ ବା IEMS ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ ଚାଲାଣ କଟା ଯାଉଛି । ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ବକେୟା ଚାଲାଣ ଅସମାଧିତ ହୋଇ ପଡିରହିଛି । ୩୧ ଜୁଲାଇ ୨୦୨୫ ସୁଦ୍ଧା ବକେୟା ଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଇ-ଚାଲାଣ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ମୋଟର ଯାନ ଅଧିନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଏକକାଳୀନ ସମାଧାନ ଯୋଜନା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ଉଲଂଘନକାରୀ ହ୍ରାସିତ ପରିମାଣର ଜରିମାନା ରାଶି ଦେଇ ଚାଲାଣ ଗୁଡିକର ଫଇସଲା କରିବେ । ଏହା ଏକ ସୀମିତ ସୁଯୋଗ । ହ୍ରାସ ହୋଇଥବା ଜୋରିମାନା ପୈଠ ନକଲେ, ଯୋଜନାର ବୈଧତା ସମୟ ଶେଷ ହେବା ପରେ ଉଲଂଘନକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ରାଶି ପୈଠ କରିବେ । ବିଭିନ୍ନ କୋର୍ଟକୁ ପଠାଯାଇଥିବା ଚାଲାଣ ଗୁଡିକର ଫଇସଲା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ନିମନ୍ତେ ଆଇନ ବିଭାଗର ପ୍ରମୁଖ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏକ କମିଟି ଗଠନ କରାଯିବ । ଏହି ଏକକାଳୀନ ଯୋଜନା ଅଧିସୂଚନା ଜାରି ହେବା ତାରିଖରୁ ଛଅ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଳବତ୍ତର ରହିବ ।
ବଢିଲା ବିଡ଼ିଓଙ୍କ କ୍ଷମତା, ଦରକାର ପଡିବ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ କ୍ଷମତା :
ବ୍ଲକ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ବା BDO ଙ୍କର ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି କାର୍ଯ୍ୟର ବିଲ ପାସ କରିବା ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷମତା ବିନା ୨ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ୧୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି । ଏଥିପାଇଁ ଆଉ ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରତି ସ୍ବାକ୍ଷର ପାଇଁ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ଲୋଡ଼ା ପଡିବ ନାହିଁ । ଏଥିପାଇଁ ଆସିଥିବା ପ୍ରସ୍ତାବକୁ କ୍ୟାବିନେଟ ମୋହର ମାରିଛି । ମନରେଗା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯୋଜନା ପାଇଁ କନିଷ୍ଠ ବା ସହକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଏବେ ୫ ଟଙ୍କା ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୈଷୟିକ ମଞ୍ଜୁରୀ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବେ । ସହକାରୀ ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ୨୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷମତା ଦିଆଯାଇଛି । ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ୨୦ ଲକ୍ଷରୁ ୧ କୋଟି ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପ, ଅଧୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ରୀ ୧ କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ୪ କୋଟି ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ୪ କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ
ପ୍ରକଳ୍ପ ମୁଖ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ବାରା ବୈଷୟିକ ମଞ୍ଜୁରୀ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ । ସେହିପରି ମନରେଗା ବ୍ୟତୀତ ସାଧାରଣ ବିକାଶମୂଳକ ଯୋଜନା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନିକ ଅନୁମୋଦନ କ୍ଷମତା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି । ବିଡିଓ ୨୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ୨୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ୫୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ୫୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ଅନୁମୋଦନ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବେ ।
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାରେ ଯୋଡି ହେବ ୪୨୮ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ, ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ୧୧୮.୯୮ :
ଓଡିଶାର ଜରୁରୀକାଳୀନ ମେଡିକାଲ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସେବା ୨୦୧୩ ମସିହାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ, ବାର୍ଷିକ ଆନୁମାନିକ ୧୧-୧୨ ଲକ୍ଷ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ଏବଂ ଶିଶୁଙ୍କ ସମେତ ୨୦ ମିନିଟ ମଧ୍ୟରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜନସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ସୁବିଧାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯିବ । ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ ୮୬୬ ଟି EMAS ୧୦୮ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ରହିଛି । ୪୧୧ଟି ALS, ୪୪୯ ଟି BLS ଏବଂ ୬ ଟି ବୋଟ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ରହିଛି । ମୋଟ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରୁ ୪୨୧ ଟି ୫ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ପୁରୁଣା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଅଢେ଼ଇ ଲକ୍ଷ କିମିରୁ ଅଧୂକା ଚାଲିସାରିଲାଣି । ଉନ୍ନତ ମାନର ସେବା ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଏହି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ତୁରନ୍ତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆବଶ୍ୟକ । ଝାରସୁଗୁଡାର କାର୍ଡିଆକ କେୟାର ହସ୍ପିଟାଲରେ ୨ ଟି ALS ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଏବଂ ବିମାନବନ୍ଦର ପାଇଁ ୫ ଟି ALS ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ କିଣାଯାଇ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ । କ୍ୟାବିନେଟ ଜାତୀୟ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ମିଶନ ଦ୍ବାରା ୪୨୮ ଟି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆନୁମାନିକ ବ୍ୟୟ ୧୧୮.୯୮ କୋଟି ଟଙ୍କାରେ କ୍ରୟ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମୋହର ମାରିଛି । ୧୧୮.୦୬ କୋଟି ରାଜ୍ୟ ବଜେଟ ଓ ୦.୯୨ କୋଟି ଟଙ୍କା MCL ଯୋଗାଇ ଦେବ ।
ସରକାରୀ ପଦବୀ ଏବଂ ସେବାରେ ନିଯୁକ୍ତି ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଦେବାକୁ ପଡିବ ଫିସ :
ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ପଦବୀ ଏବଂ ସେବାରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷାରେ ଅଂଶ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କଠାରୁ କୌଣସି ପରୀକ୍ଷା ଫିସ ଆଦାୟ କରାଯାଉ ନାହିଁ । ବିଭିନ୍ନ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଅନେକ ସଂଖ୍ୟକ ଆବେଦନ ଗ୍ରହଣ ହେଉଛି । କିନ୍ତୁ ପରୀକ୍ଷା ସମୟରେ ବହୁ ଆଶାୟୀ ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହୁଛନ୍ତି । ଫଳରେ ପ୍ରଶାସନିକ ବୋଝ ବୃଦ୍ଧି ସହିତ ପରୀକ୍ଷା ପରିଚାଳନା ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଧିକ ହେଉଛି । ତେଣୁ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଗୁଣବତ୍ତା ବୃଦ୍ଧି ତଥା ଅନାଗ୍ରହୀ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ନୂଆ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର । ସରକାରୀ ପଦବୀ ଏବଂ ସେବାରେ ନିଯୁକ୍ତି ପରୀକ୍ଷାରେ ଅଂଶ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି, ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ଏବଂ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ବର୍ଗ ବ୍ୟତିତ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କଠାରୁ ନିଯୁକ୍ତି ସଂସ୍ଥା ଦ୍ବାରା ସ୍ଥିରୀକୃତ ପରୀକ୍ଷା ଫିସ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି । ଆବେଦନ ସମୟରେ ସଂଗୃହୀତ ପରୀକ୍ଷା ଫିସ, ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଯୋଗ ଦେଉଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ ସଂସ୍ଥାଗୁଡିକ ମାଧ୍ୟମରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫେରସ୍ତ କରାଯିବା ପାଇଁ ମଧ୍ଯ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ,ଭୁବନେଶ୍ବର