ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ସ୍ୱ-ରୋଜଗାରକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ: 8ଟି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ କ୍ୟାବିନେଟର ମୋହର

ଭୁବନେଶ୍ବର: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଆଜି(ବୁଧବାର) ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ । କ୍ୟାବିନେଟ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର 8ଟି ପ୍ରସ୍ତାବରେ ମୋହର ମାରିଛି । ସେଥିରୁ 5ଟି କେବଳ ମତ୍ସ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରାଣୀ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ପ୍ରସ୍ତାବରେ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଛି । ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ସ୍ୱ-ରୋଜଗାର ଓ ନିଯୁକ୍ତି ଭିତ୍ତିଭୂମି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି । ଜଳ ସମ୍ପଦ, ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ଓ ଆସନ୍ତା ଅଧିବେଶନ ନେଇ ଆସିଥିବା ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଛି ।

ଆସିବ ପ୍ରାଣୀ ସମ୍ପଦ ସମୃଦ୍ଧି ଯୋଜନା:

ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ମନୋଜ କୁମାର ଆହୁଜା କହିଛନ୍ତି, ‘ମୋହନ ସରକାର ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ପ୍ରାଣୀ ସମ୍ପଦ ସମୃଦ୍ଧି ଯୋଜନା । ଯୋଜନାକୁ ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ ଅନୁମୋଦନ ଦେଇଛି । ଯୋଜନାରେ ଆସନ୍ତା 5 ବର୍ଷରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ 1031 କୋଟି ଟଙ୍କା । ଯୋଜନାରେ ସାଢେ 3 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଚାଷୀ ଓ ମହିଳା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଉପକୃତ ହେବେ । ପ୍ରତିଦିନ ଅତିରିକ୍ତ ଭାବେ ସାଢ଼େ 5 ଲକ୍ଷ ଅଣ୍ଡା ଉତ୍ପାଦନ ବଢିବ । ସେହିପରି ପ୍ରାୟ 96 ହଜାର ମେଟ୍ରିକ ଟନ ଅତିରିକ୍ତ କୁକୁଡ଼ା ମାଂସ ଉତ୍ପାଦନ ବଢିବ ।’





ମତ୍ସ୍ୟଚାଷ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଯୋଜନାକୁ ମୋହର:

ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ‘ମତ୍ସ୍ୟଚାଷ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ରାଜ୍ୟ ଯୋଜନା ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶକୁ କ୍ୟାବିନେଟ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଛି । ଏହା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିଜସ୍ଵ ଯୋଜନା । ଆଗାମୀ 3 ବର୍ଷ 2024-25 ରୁ 2026-27 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ, ଅଫିସ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଓ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଏବଂ ମରାମତି ସହିତ ପ୍ରାୟ 696.21 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ । ମତ୍ସ୍ୟ ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ 3 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ 619 ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣ ହେବ । 31 ଟି ମାଛ ବଜାର, 58 ଟି ମାଛ ବନ୍ଦର ବା ମାଛ ଅବତରଣ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ଜେଟି, 142 ଟି ମାଛ ଫାର୍ମ, 266 ଟି ସରକାରୀ ଅଫିସ ଗୃହ ଓ 122 ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବିକାଶ ଏବଂ ନବୀକରଣ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି । ଯୋଜନାରେ 3 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ 16 ଲକ୍ଷ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଉପକୃତ ହେବେ ।





ଆସିବ ଗୋ-ମାତା ଯୋଜନା:

ଗୋମାତା ନାଁ'ରେ ନୂଆ ଯୋଜନା ଆଣିବେ ମୋହନ ମାଝୀ ସରକାର । ଗୋମାତା (Goal for Management and Treatment of Animals) ଯୋଜନାରେ ଆସନ୍ତା 3 ବର୍ଷ ଅର୍ଥାତ 2024-25 ବର୍ଷରୁ 2026-27 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋଟ 343 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ଅଟକଳରେ ହୋଇଛି । ଯୋଜନା ଚାଷୀଙ୍କୁ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସାଳୟ, ଭ୍ରାମ୍ୟମାଣ ପ୍ରାଣୀଚିକିତ୍ସା ସେବା ମାଧ୍ୟମରେ ଚିକିତ୍ସା, ଟୀକାକରଣ, ରୋଗ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଆଦି ସେବା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ । ଯୋଜନା ଦ୍ବାରା ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ବାର୍ଷିକ 2.5 କୋଟି ଟୀକାକରଣ ଏବଂ ବାର୍ଷିକ 1.30 କୋଟି ପ୍ରାଣୀଧନର ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଇପାରିବ ।





ପ୍ରାଣୀ ସମ୍ପଦର ଯୋଜନାକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ: