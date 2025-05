ETV Bharat / state

୫ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ କ୍ୟାବିନେଟର ମଞ୍ଜୁରୀ; AI ନୀତି ଅନୁମୋଦନ, ସରକାରୀ ଚାକିରି ପାଇଁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ବୟସ ସୀମା ୪୨କୁ ବୃଦ୍ଧି - ODISHA CABINET APPROVES 5 PROPOSALS

ଓଡ଼ିଶା Al Policy-୨୦୨୫ ଚାରିଟି ଦିଗ ରହିଛି । ଏହି ହେଉଛି କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତାର ମୌଳିକ ଭିଭିଭୂମି, ଦକ୍ଷତା, ଶକ୍ତି ଏବଂ ନିୟନ୍ତ୍ରଣାତ୍ମକ ଢାଞ୍ଚା । ଏହା ରାଜ୍ୟର କମ୍ପ୍ୟୁଟିଂ କ୍ଷମତାକୁ ସରଳ କରିବ । ପରିପକ୍ବ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବ । ଶିଳ୍ପ ଓ ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ଯରେ ସହଯୋଗକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବ । ଏହି ନୀତି ରାଜ୍ୟର ବୈଷୟିକ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ସହ ଏକ ପ୍ରଭାବୀ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବ । ଏକ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର Al ମିଶନର ସୃଷ୍ଟି ଦ୍ୱାରା ସରକାରୀ ବିଭାଗଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ AI ପ୍ରୟୋଗର ପ୍ରୟାସ ଗୁଡିକୁ କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ବିତ କରିବା ପାଇଁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ । ସମୟ ଉପଯୋଗୀ ବିକାଶମୂଳକ ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରସ୍ତୁତି, ପାଇଲଟ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡିକ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ଵୟ ସ୍ଥାପନ ତଥା ସରକାରୀ ସଂସ୍ଥା, ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ ଏବଂ ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଓ ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମାର୍ଗଦର୍ଶନରେ ସହାୟତା ହେବ ।



AI Taskforce and AI Cell:

ଓଡ଼ିଶା AI ମିଶନରେ ଦୁଇସ୍ତରୀୟ ପରିଚାଳନା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ Al ଟାସ୍କ ଫୋର୍ସ ଓ ଅନ୍ୟଟି ହେଉଛି AI ସେଲ । ଓଡ଼ିଶାରେ Al ପ୍ରୟୋଗକୁ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ, କୃଷି, ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସରକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସାମିଲ କରାଯିବ । ଏସବୁକୁ ସୁଦୃଢ଼ ଏବଂ ଲୋକାଭିମୁଖୀ ହୋଇପାରିବ । କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତାର ବ୍ୟବହାର ନୂତନ ନିଯୁକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବ । ଏହି ନୀତିର ସଫଳ ପ୍ରୟୋଗ ରାଜ୍ୟରେ ଅଭୂତ ବିକାଶ ଆଣିବ । ରାଜ୍ୟକୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ଓ ବିଶ୍ବସ୍ତରରେ ପରିଚିତି କରେଇବ । ଏହି ନୀତି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଦେଶରେ ତଥା ବିଶ୍ବରେ ବୈଷୟିକ ବିକାଶର ଶ୍ରେଷ୍ଠ କେନ୍ଦ୍ର ଭାବେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିବ । ସାର୍ବଜନୀନ ନବୀକରଣ, AI Startups ଏବଂ ରପ୍ତାନୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରାଜ୍ୟର ଅଭିବୃଦ୍ଧିକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବ । ଏହି ନୀତିକୁ ଏକ ସମନ୍ଵୟ ମୂଳକଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇ ଭାରତ ଏଆଇ ମିଶନର ମୌଳିକ ଲକ୍ଷ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ସମନ୍ଵୟ ସ୍ଥାପନା କରାଯିବ ।

MeitY ଏବଂ ନାସ୍କମ

ଓଡ଼ିଶା Al policy-2025ର ଅନୁମୋଦନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଏକ ସୁଦୃଢ ବୈଷୟିକ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ନିଆଯାଉଥ‌ିବା ପଦକ୍ଷେପର ଏକ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର MeitY ଏବଂ ନାସ୍କମ ସହିତ ସହଭାଗିତାରେ ଏକ Al ସେଣ୍ଟର ଅଫ Excellence ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି । ଯାହା ଓଡ଼ିଶାର ବୈଷୟିକ ଗବେଷଣା, ଆବିଷ୍କାର ଓ ବିକାଶ, ଏବଂ କ୍ଷମତା ବିକାଶ ପାଇଁ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ଭାବେ କାମ କରିବ । ତଦୁପରି, ଓଡ଼ିଶାର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ Wadhwani ସଂଗଠନ ସହଯୋଗରେ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ୱାର୍କସପ ଆୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି । ଏହି ପ୍ରଗତିଶୀଳ ପଦକ୍ଷେପ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରେ ।



Jetty at Jatadhar Muhan Jagatsinghpur:



ଜଗତସିଂପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଜଟାଧାର ମୁହାଣରେ ନିଜସ୍ବ ଜେଟି ସ୍ଥାପନ କରିବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର । ଏଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓ JSW ଉତ୍କଳ ଷ୍ଟିଲ ଲିମିଟେଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ରିହାତି ଚୁକ୍ତିନାମାର ଅନୁମୋଦନ ହେବ । ଏ ବାବଦରେ ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ କ୍ୟାବିନେଟ ମୋହର ମାରିଛି । JSW ଉତ୍କଳ ଷ୍ଟିଲ ଲିମିଟେଡ଼ ଜଗତସିଂପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକ ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା ସହିତ ଏକ ନିଜସ୍ବ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ୨୦୧୭ ମସିହାରେ ଦେଇଥିଲେ । ଯାହାକୁ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ଅନୁମୋଦନ କମିଟି ଅନୁମୋଦନ କରିଥିଲେ । ପରବର୍ତ୍ତି ସମୟରେ ଏହି ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ କଞ୍ଚାମାଲର ଆମଦାନୀ ଓ ଏଥିରୁ ଉତ୍ପାଦିତ ହେବାକୁ ଥ‌ିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ ପଣ୍ୟର ରପ୍ତାନୀ ପାଇଁ JSW ଏକ ସର୍ବଋତୁକାଳୀନ ବିଭିନ୍ନ ମାଲ ପରିବାହନକାରୀ ନିଜସ୍ବ ଜେଟି ସ୍ଥାପନ ନିମନ୍ତେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ । ଇସ୍ପାତ କାରଖାନାର ଆବଶ୍ୟକତା, ଅର୍ଥନୈତିକ ପ୍ରଗତି ଓ ଓଡିଶା ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଏହାର ସାମାଜିକ ଅର୍ଥନୈତିକ ପ୍ରଭାବକୁ ବିଚାର କରି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ୨୦୧୮ ମସିହାରେ ଉକ୍ତ ଜେଟି ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ନୀତିଗତ ଅନୁମୋଦନ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ । ଏହାପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓ JSW ଉତ୍କଳ ଷ୍ଟିଲ ଲିମିଟେଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ୨୦୨୨ ଡିସେମ୍ବର ୩ରେ ଏକ ବୁଝାମଣା ପତ୍ର ସ୍ବାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା ।

ଓଡିଶା ପୋର୍ଟ ପଲିସି ୨୦୨୨ ଅନୁଯାୟୀ ବନ୍ଦର ସମ୍ପର୍କିତ ଶିଳ୍ପର ବିକାଶ ସହିତ ବନ୍ଦରକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥ‌ିବା ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବିକାଶକୁ ଏହି ଜେଟି ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବ । ଏହି ଜେଟି ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ରାଜସ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି କରିବ । ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ ୩୪୫୦ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଓ ପରୋକ୍ଷ୍ୟ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖା ଯାଇଛି । ଏହାର ପୁନଃ ବିକାଶ ଓ ସଂପ୍ରସାରଣ ହେଲେ ଅଧ‌ିକ ରାଜସ୍ୱ ସହିତ କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ବଢିବ । ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅନୁସରଣ କରି ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓ JSW ଉତ୍କଳ ଷ୍ଟିଲ ଲିମିଟେଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ହେବାକୁ ଥ‌ିବା ରିହାତି ଚୁକ୍ତିନାମାର ସ୍ବାକ୍ଷର ନିମନ୍ତେ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରିଅଛନ୍ତି । ଏଥି ସହିତ ଏହାର ପ୍ରଗତି, ପରିଚାଳନା, କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା, ତଦାରଖ ଓ ଆବଶ୍ୟକ ସଂଶୋଧନ କରିବା ପାଇଁ ଓଡିଶା ସାମୁଦ୍ରିକ ବୋର୍ଡ଼କୁ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ।



ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଅତିରିକ୍ତ ଚକ୍ଷୁ ଚିକିତ୍ସା ସହାୟକ ପଦବୀ :

ଓଡିଶା ଚକ୍ଷୁ ଚିକିତ୍ସା ସେବା ନିୟମାବଳୀ ୨୦୨୫କୁ କ୍ୟାବିନେଟ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି । ଏହ ଦ୍ବାରା ମୂଳ ପଦବୀରେ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ । ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ୧୯୭ ଜଣ ଚକ୍ଷୁ ଚିକିତ୍ସା ସହାୟକ ବିଭିନ୍ନ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ । ରାଜ୍ୟ ସରକାର ୨୦୨୪ ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୬ ରେ ପ୍ରକାଶିତ ସଂକଳ୍ପ ଅନୁଯାୟୀ ଚକ୍ଷୁ ଚିକିତ୍ସା ସେବା ସମ୍ବର୍ଗ ଅଧୀନରେ ମୂଳ ପଦବୀରେ ୩୩୮ଟି ସମେତ ମୋଟ ୫୩୮ ଟି ପଦବୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି । ମୂଳ ପଦବୀରେ ୧୪୧ ଟି ନୂତନ ପଦବୀ ସୃଷ୍ଟି ହେବ । ଏହା ସହ ପଦୋନ୍ନତି ଭିତ୍ତିରେ ପଦାନୁକ୍ରମରେ ବିଭିନ୍ନ ପଦବୀ ପୂରଣ ପାଇଁ ୨୦୦ଟି ପଦବୀ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଛି । ରାଜ୍ୟର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ଜନସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ମାନକ ଦ୍ବାରା ଧାର୍ଯ୍ୟ ସର୍ଭାନୁଯାୟୀ ଉନ୍ନତ ଚିକିତ୍ସା ସେବା ଯୋଗାଇବାକୁ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ଓଡିଶା ଚକ୍ଷୁ ଚିକିତ୍ସା ସେବା ବର୍ଗ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଛି । ଏହି ସେବା ସମ୍ବର୍ଗ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବାରୁ ନିୟମିତ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଯୋଗ୍ୟ ଚକ୍ଷୁ ଚିକିତ୍ସା ସହାୟକଙ୍କର ବୃତ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରିବ ।



Development works in Mahima Gadi and Sunya Mandapa at Joranada

ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାର ଯୋରନ୍ଦା ମହିମା ଗାଦୀର ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ଭବ୍ୟ ଶୂନ୍ୟ ମଣ୍ଡପର ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି । ମହିମା ଗାଦିର ବିକାଶ ଏବଂ ଭବ୍ୟ ଶୂନ୍ୟ ମଣ୍ଡପ ନିର୍ମାଣ ଦ୍ବାରା ଯୋରନ୍ଦା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଦାବି ପୂରଣ ହେବ । ଏହି ସ୍ଥାନର ବିକାଶ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବ । ଯାହାର ଫଳସ୍ବରୂପ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ସାମଗ୍ରିକ ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶ ହେବ । ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ ୧୭୧ କୋଟି ୧୧ ଲକ୍ଷ ମୂଲ୍ୟର ସର୍ବନିମ୍ନ ଟେଣ୍ଡର ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ୩୬ ମାସ ଭିତରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି ।





Odisha raises upper age limit for govt jobs to 42 years:



ଓଡ଼ିଶା ବେସାମରିକ ସେବା ନିୟମା ବଳୀ ୧୯୮୯ର ସଂଶୋଧନ ହୋଇଛି । ରାଜ୍ୟ ସରକାରୀ ପଦବୀ ଓ ସେବାରେ ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ବୟସ ସୀମା ଓଡିଶା ବେସାମରିକ ସେବା ନିୟମାବଳୀ ୧୯୮୯ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ପରିଚାଳିତ ହୋଇଥାଏ । ନିୟମାବଳୀରେ ଥ‌ିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ସରକାରୀ ପଦପଦବୀ ଓ ସେବାରେ ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ବୟସ ସୀମା ୩୨ ବର୍ଷ ରହିଛି । ଆଗାମୀ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ବୟସ ସୀମାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରୁ ବହୁ ନିବେଦନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି । ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ରାଜ୍ୟ ସରକାର କିଛି ସେବା ଓ ପଦବୀ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ବୟସ ସୀମା ଅଧିକ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି । ୟୁନିଫର୍ମ ସେବା ପୋଲିସ, ଜଙ୍ଗଲ, ଅବକାରୀ, ଅଗ୍ନିଶମ ସେବା ଏବଂ ଯେଉଁ ସେବା ଓ ପଦବୀରେ ଶାରୀରିକ ଦକ୍ଷତା ପରୀକ୍ଷା ରହିଥାଏ, ତା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ୩୨ ବର୍ଷରୁ ୪୨ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ବିଭିନ୍ନ ମୂଳ ପଦବୀ ଓ ସେବାରେ ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ବୟସ ସୀମା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି । ସର୍ବୋଚ୍ଚ ବୟସସୀମା ଏସସି, ଏସଟି, ଓବିସି, ମହିଳା, ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ସୈନିକ ଏବଂ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ବାରା ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଜାରି ହେଉଥ‌ିବା ନିୟମାବଳୀ ଅନୁସାରେ କୋହଳ ହେବ ।

