ETV Bharat / state

ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ; ୧୧ ବିଭାଗର ୧୩ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ, ସମୃଦ୍ଧ ସହର ଯୋଜନାକୁ ମୋହର - ODISHA CABINET MEET

ODISHA CABINET MEET 2025 ( ETV Bharat Odisha )

By ETV Bharat Odisha Team Published : July 17, 2025 at 1:05 AM IST | Updated : July 17, 2025 at 1:18 AM IST 9 Min Read

ଭୁବନେଶ୍ବର: ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକରେ ୧୧ ବିଭାଗର ୧୩ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଛି । ନୂଆ ଯୋଜନା ସମୃଦ୍ଧ ସହର ଯୋଜନାକୁ ମୋହର ମାରିଛି କ୍ୟାବିନେଟ ।ଯୋଜନା ବାବଦରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ୪୮୭୯.୩୦ କୋଟି ଟଙ୍କା । ODISHA CABINET MEET 2025 (ETV Bharat Odisha) କ୍ୟାବିନେଟ ଆଜି ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗର ଗୋଟେ, ଶକ୍ତି ବିଭାଗର ୨ଟି, ରାଜସ୍ୱ ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗର ଗୋଟେ, ଗୃହ ବିଭାଗର ୨ଟି, ଅର୍ଥ ବିଭାଗର ଗୋଟେ, ଆଇନ ବିଭାଗର ଗୋଟେ, ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ଗୋଟେ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ଗୋଟେ, ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ଗୋଟେ, ସୂଚନା ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ବିଭାଗର ଗୋଟେ, ଶ୍ରମ ବିଭାଗର ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମୋହର ମାରିଛି । ବୈଠକରେ ଉପ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂଦେଓ, ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡା, ରାଜସ୍ୱ ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ, ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ଵୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ, ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର, ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରଜ, ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ, ଶ୍ରମ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗଣେଶରାମ ସିଂ ଖୁଣ୍ଟିଆ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ । କ୍ୟାବିନେଟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବାବଦରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ମନୋଜ ଆହୁଜା ।





1 - ମୋହନ ସରକାର ଆଣିଲେ ସମୃଦ୍ଧ ସହର ଯୋଜନା :



"ସମୃଦ୍ଧ ସହର" ଯୋଜନାକୁ ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟରେ ଆଜି ଅନୁମୋଦନ ଦେଇଛି । ୪୮୭୯.୩୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ସହରଗୁଡ଼ିକୁ ବିକାଶ ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ କେନ୍ଦ୍ର ଭାବେ ଗଢ଼ିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ସରକାର । ୨୦୩୬ ସୁଦ୍ଧା ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ପାଦେ ଆଗେଇଛନ୍ତି ମୋହନ ସରକାର । ଯୋଜନାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ସହରୀକରଣ ଏବଂ ରାଜ୍ୟରେ ସନ୍ତୁଳିତ ଆଞ୍ଚଳିକ ବିକାଶକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ।



ଯୋଜନାରେ ଦୁଇଟି ପ୍ରମୁଖ ଅଂଶ ରହିଛି :



କ. ସହର ପରିକଳ୍ପନା ଯୋଜନା : ଏହା ସହର ପାର୍ଶ୍ଵବର୍ତୀ ସହରାଞ୍ଚଳର ଜମିକୁ ଏକତ୍ରିତ କରି ପୁନର୍ଗଠନ କରିବା ଏବଂ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ସହରୀ ବିକାଶକୁ ତ୍ଵରିତ କରିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ଵ ଦେବା । ଏହି ଯୋଜନା ରାସ୍ତା, ଜଳ ଯୋଗାଣ, ସ୍ଵରେଜ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ କଠିନ ବର୍ଜ୍ୟ ପରିଚାଳନା ଭଳି ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସହରୀ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଯୋଗାଇବାକୁ ସହଜ କରିବ । ୪୧୧୪ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବଜେଟରେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଜମି ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତି ପରିଚାଳନାକୁ ଉନ୍ନତ କରିବ ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ ବିକାଶକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବ ।



ଖ. ସହରଗୁଡ଼ିକୁ ବିକାଶ କେନ୍ଦ୍ର ଭାବେ ଗଢ଼ିବା : ୭୬୫.୩୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ନିବେଶ ସହିତ ଏଥରେ ସହରୀ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକୁ ଅର୍ଥନୈତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନର କେନ୍ଦ୍ର

ଭାବେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି । ଏହା ଏକୀକୃତ ଅର୍ଥନୈତିକ କ୍ଲଷ୍ଟର, ଶିଳ୍ପ ନଗର ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ସମ୍ଭାବନା ବିଶିଷ୍ଟ ସହରୀ କରିଡରର ବିକାଶକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ । ଆଞ୍ଚଳିକ ଗତିଶୀଳତା ଉନ୍ନତ, ସହରୀ ଯୋଜନା ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକୁ ମଜବୁତ ଏବଂ ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ ଓ ସମଗ୍ର ବିକାଶ ଯୋଜନାକୁ ଆଇନଗତ ଭାବେ ଲାଗୁ କରି କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକ ସହ ତାଳମେଳ ରଖୁବାକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯିବ ।



ମୋଟ ୪୮୭୯.୩୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟରେ ସମୃଦ୍ଧ ସହର ପଦକ୍ଷେପ ଓଡ଼ିଶାକୁ ୨୦୩୬ ସୁଦ୍ଧା ଏକ ବିକଶିତ ରାଜ୍ୟ ଭାବେ ଗଢ଼ି ତୋଳିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି । ଏହି ଯୋଜନା କେବଳ ଭିଭିଭୂମି ଏବଂ ସହରୀ ପରିଚାଳନାକୁ ଉନ୍ନତ କରିବ ନାହିଁ । ବରଂ ରୋଜଗାର, ଘରୋଇ କ୍ଷେତ୍ର ନିବେଶ ଏବଂ ଶିଳ୍ପ ବିସ୍ତାର ପାଇଁ ନୂଆ ପଥ ସୃଷ୍ଟି କରିବ । ODISHA CABINET 13 PROPOSAL APPROVE (ETV Bharat Odisha) 2- ଓଡ଼ିଶା ରାଜସ୍ବ ସେବା (ନିଯୁକ୍ତି) ନିୟମାବଳୀ, ୨୦୧୧ର ସଂଶୋଧନ : ORS କ୍ୟାଡରକୁ ସୁଦୃଢ ଓ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ସରକାର ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସଂଶୋଧନ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ କ୍ୟାବିନେଟ ମଞ୍ଜୁରି ଦେଇଛି ।i - ଓଡ଼ିଶା ରାଜସ୍ବ ସେବା (ନିଯୁକ୍ତି) ନିୟମାବଳୀ, ୨୦୧୧ର ନିୟମ ୪(c) ଅନୁଯାୟୀ ଚୟନ ମାଧ୍ଯମରେଥ‌ିବା ORS ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟାରୁ ବାଦ ଦିଆଯିବ ।ii - ପଦବୀର ଦୁଇ ତୃତୀୟାଂଶ O.C.S ପରୀକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ନିଯୁକ୍ତି ଦ୍ବାରା ପୂରଣ କରାଯିବ । ଏହା ସହିତ ଏକ ତୃତୀୟାଂଶ ପଦବୀ ରାଜସ୍ବ କ୍ଷେତ୍ର କର୍ମଚାରୀ ବା ରାଜସ୍ବ ମନ୍ତ୍ରୀସ୍ତରୀୟ ଅମଲା ମାନଙ୍କ ଦ୍ବାରା ପଦୋନ୍ନତି ମାଧ୍ୟମରେ ପୂରଣ କରାଯିବ ।iii - ORSP ନିୟମାବଳୀ, ୨୦୧୭ ଅନୁଯାୟୀ ଦରମା ମାଟ୍ରିକ ସ୍ତର-୨ କିମ୍ବା ତା'ଠାରୁ ଅଧିକ ଦରମା ସ୍କେଲରେ ୬ ବର୍ଷ ସେବା ପୂରଣ କରିଥିବା ରାଜସ୍ବ କ୍ଷେତ୍ର କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ରାଜସ୍ବ ମନ୍ତ୍ରୀସ୍ତରୀୟ ଅମଲା କ୍ୟାଡରଙ୍କୁ ପଦୋନ୍ନତି ମାଧ୍ୟମରେ ORS କ୍ୟାଡରରେ ସାମିଲ କରାଯିବ । ଓଡ଼ିଶା ରାଜସ୍ବ ସେବା (ନିଯୁକ୍ତି) ନିୟମାବଳୀ, ୨୦୧୧ ନିୟମ-୬ ଅନୁଯାୟୀ ବୟସ ସୀମା ୫୩ ବର୍ଷରୁ ୫୦ ବର୍ଷକୁ ହ୍ରାସ କରାଯିବ । ORS କ୍ୟାଡରକୁ ସୁଦୃଢ ଓ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ସରକାର ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସଂଶୋଧନ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ କ୍ୟାବିନେଟ ମଞ୍ଜୁରି ଦେଇଛି ।i - ଓଡ଼ିଶା ରାଜସ୍ବ ସେବା (ନିଯୁକ୍ତି) ନିୟମାବଳୀ, ୨୦୧୧ର ନିୟମ ୪(c) ଅନୁଯାୟୀ ଚୟନ ମାଧ୍ଯମରେଥ‌ିବା ORS ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟାରୁ ବାଦ ଦିଆଯିବ ।ii - ପଦବୀର ଦୁଇ ତୃତୀୟାଂଶ O.C.S ପରୀକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ନିଯୁକ୍ତି ଦ୍ବାରା ପୂରଣ କରାଯିବ । ଏହା ସହିତ ଏକ ତୃତୀୟାଂଶ ପଦବୀ ରାଜସ୍ବ କ୍ଷେତ୍ର କର୍ମଚାରୀ ବା ରାଜସ୍ବ ମନ୍ତ୍ରୀସ୍ତରୀୟ ଅମଲା ମାନଙ୍କ ଦ୍ବାରା ପଦୋନ୍ନତି ମାଧ୍ୟମରେ ପୂରଣ କରାଯିବ ।iii - ORSP ନିୟମାବଳୀ, ୨୦୧୭ ଅନୁଯାୟୀ ଦରମା ମାଟ୍ରିକ ସ୍ତର-୨ କିମ୍ବା ତା'ଠାରୁ ଅଧିକ ଦରମା ସ୍କେଲରେ ୬ ବର୍ଷ ସେବା ପୂରଣ କରିଥିବା ରାଜସ୍ବ କ୍ଷେତ୍ର କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ରାଜସ୍ବ ମନ୍ତ୍ରୀସ୍ତରୀୟ ଅମଲା କ୍ୟାଡରଙ୍କୁ ପଦୋନ୍ନତି ମାଧ୍ୟମରେ ORS କ୍ୟାଡରରେ ସାମିଲ କରାଯିବ । ଓଡ଼ିଶା ରାଜସ୍ବ ସେବା (ନିଯୁକ୍ତି) ନିୟମାବଳୀ, ୨୦୧୧ ନିୟମ-୬ ଅନୁଯାୟୀ ବୟସ ସୀମା ୫୩ ବର୍ଷରୁ ୫୦ ବର୍ଷକୁ ହ୍ରାସ କରାଯିବ ।

ଭୁବନେଶ୍ବର: ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକରେ ୧୧ ବିଭାଗର ୧୩ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଛି । ନୂଆ ଯୋଜନା ସମୃଦ୍ଧ ସହର ଯୋଜନାକୁ ମୋହର ମାରିଛି କ୍ୟାବିନେଟ ।ଯୋଜନା ବାବଦରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ୪୮୭୯.୩୦ କୋଟି ଟଙ୍କା । ODISHA CABINET MEET 2025 (ETV Bharat Odisha) କ୍ୟାବିନେଟ ଆଜି ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗର ଗୋଟେ, ଶକ୍ତି ବିଭାଗର ୨ଟି, ରାଜସ୍ୱ ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗର ଗୋଟେ, ଗୃହ ବିଭାଗର ୨ଟି, ଅର୍ଥ ବିଭାଗର ଗୋଟେ, ଆଇନ ବିଭାଗର ଗୋଟେ, ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ଗୋଟେ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ଗୋଟେ, ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ଗୋଟେ, ସୂଚନା ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ବିଭାଗର ଗୋଟେ, ଶ୍ରମ ବିଭାଗର ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମୋହର ମାରିଛି । ବୈଠକରେ ଉପ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂଦେଓ, ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡା, ରାଜସ୍ୱ ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ, ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ଵୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ, ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର, ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରଜ, ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ, ଶ୍ରମ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗଣେଶରାମ ସିଂ ଖୁଣ୍ଟିଆ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ । କ୍ୟାବିନେଟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବାବଦରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ମନୋଜ ଆହୁଜା ।





1 - ମୋହନ ସରକାର ଆଣିଲେ ସମୃଦ୍ଧ ସହର ଯୋଜନା :



"ସମୃଦ୍ଧ ସହର" ଯୋଜନାକୁ ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟରେ ଆଜି ଅନୁମୋଦନ ଦେଇଛି । ୪୮୭୯.୩୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ସହରଗୁଡ଼ିକୁ ବିକାଶ ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ କେନ୍ଦ୍ର ଭାବେ ଗଢ଼ିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ସରକାର । ୨୦୩୬ ସୁଦ୍ଧା ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ପାଦେ ଆଗେଇଛନ୍ତି ମୋହନ ସରକାର । ଯୋଜନାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ସହରୀକରଣ ଏବଂ ରାଜ୍ୟରେ ସନ୍ତୁଳିତ ଆଞ୍ଚଳିକ ବିକାଶକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ।



ଯୋଜନାରେ ଦୁଇଟି ପ୍ରମୁଖ ଅଂଶ ରହିଛି :



କ. ସହର ପରିକଳ୍ପନା ଯୋଜନା : ଏହା ସହର ପାର୍ଶ୍ଵବର୍ତୀ ସହରାଞ୍ଚଳର ଜମିକୁ ଏକତ୍ରିତ କରି ପୁନର୍ଗଠନ କରିବା ଏବଂ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ସହରୀ ବିକାଶକୁ ତ୍ଵରିତ କରିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ଵ ଦେବା । ଏହି ଯୋଜନା ରାସ୍ତା, ଜଳ ଯୋଗାଣ, ସ୍ଵରେଜ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ କଠିନ ବର୍ଜ୍ୟ ପରିଚାଳନା ଭଳି ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସହରୀ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଯୋଗାଇବାକୁ ସହଜ କରିବ । ୪୧୧୪ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବଜେଟରେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଜମି ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତି ପରିଚାଳନାକୁ ଉନ୍ନତ କରିବ ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ ବିକାଶକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବ ।



ଖ. ସହରଗୁଡ଼ିକୁ ବିକାଶ କେନ୍ଦ୍ର ଭାବେ ଗଢ଼ିବା : ୭୬୫.୩୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ନିବେଶ ସହିତ ଏଥରେ ସହରୀ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକୁ ଅର୍ଥନୈତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନର କେନ୍ଦ୍ର

ଭାବେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି । ଏହା ଏକୀକୃତ ଅର୍ଥନୈତିକ କ୍ଲଷ୍ଟର, ଶିଳ୍ପ ନଗର ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ସମ୍ଭାବନା ବିଶିଷ୍ଟ ସହରୀ କରିଡରର ବିକାଶକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ । ଆଞ୍ଚଳିକ ଗତିଶୀଳତା ଉନ୍ନତ, ସହରୀ ଯୋଜନା ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକୁ ମଜବୁତ ଏବଂ ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ ଓ ସମଗ୍ର ବିକାଶ ଯୋଜନାକୁ ଆଇନଗତ ଭାବେ ଲାଗୁ କରି କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକ ସହ ତାଳମେଳ ରଖୁବାକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯିବ ।



ମୋଟ ୪୮୭୯.୩୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟରେ ସମୃଦ୍ଧ ସହର ପଦକ୍ଷେପ ଓଡ଼ିଶାକୁ ୨୦୩୬ ସୁଦ୍ଧା ଏକ ବିକଶିତ ରାଜ୍ୟ ଭାବେ ଗଢ଼ି ତୋଳିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି । ଏହି ଯୋଜନା କେବଳ ଭିଭିଭୂମି ଏବଂ ସହରୀ ପରିଚାଳନାକୁ ଉନ୍ନତ କରିବ ନାହିଁ । ବରଂ ରୋଜଗାର, ଘରୋଇ କ୍ଷେତ୍ର ନିବେଶ ଏବଂ ଶିଳ୍ପ ବିସ୍ତାର ପାଇଁ ନୂଆ ପଥ ସୃଷ୍ଟି କରିବ । ODISHA CABINET 13 PROPOSAL APPROVE (ETV Bharat Odisha) 2- ଓଡ଼ିଶା ରାଜସ୍ବ ସେବା (ନିଯୁକ୍ତି) ନିୟମାବଳୀ, ୨୦୧୧ର ସଂଶୋଧନ : ORS କ୍ୟାଡରକୁ ସୁଦୃଢ ଓ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ସରକାର ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସଂଶୋଧନ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ କ୍ୟାବିନେଟ ମଞ୍ଜୁରି ଦେଇଛି ।i - ଓଡ଼ିଶା ରାଜସ୍ବ ସେବା (ନିଯୁକ୍ତି) ନିୟମାବଳୀ, ୨୦୧୧ର ନିୟମ ୪(c) ଅନୁଯାୟୀ ଚୟନ ମାଧ୍ଯମରେଥ‌ିବା ORS ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟାରୁ ବାଦ ଦିଆଯିବ ।ii - ପଦବୀର ଦୁଇ ତୃତୀୟାଂଶ O.C.S ପରୀକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ନିଯୁକ୍ତି ଦ୍ବାରା ପୂରଣ କରାଯିବ । ଏହା ସହିତ ଏକ ତୃତୀୟାଂଶ ପଦବୀ ରାଜସ୍ବ କ୍ଷେତ୍ର କର୍ମଚାରୀ ବା ରାଜସ୍ବ ମନ୍ତ୍ରୀସ୍ତରୀୟ ଅମଲା ମାନଙ୍କ ଦ୍ବାରା ପଦୋନ୍ନତି ମାଧ୍ୟମରେ ପୂରଣ କରାଯିବ ।iii - ORSP ନିୟମାବଳୀ, ୨୦୧୭ ଅନୁଯାୟୀ ଦରମା ମାଟ୍ରିକ ସ୍ତର-୨ କିମ୍ବା ତା'ଠାରୁ ଅଧିକ ଦରମା ସ୍କେଲରେ ୬ ବର୍ଷ ସେବା ପୂରଣ କରିଥିବା ରାଜସ୍ବ କ୍ଷେତ୍ର କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ରାଜସ୍ବ ମନ୍ତ୍ରୀସ୍ତରୀୟ ଅମଲା କ୍ୟାଡରଙ୍କୁ ପଦୋନ୍ନତି ମାଧ୍ୟମରେ ORS କ୍ୟାଡରରେ ସାମିଲ କରାଯିବ । ଓଡ଼ିଶା ରାଜସ୍ବ ସେବା (ନିଯୁକ୍ତି) ନିୟମାବଳୀ, ୨୦୧୧ ନିୟମ-୬ ଅନୁଯାୟୀ ବୟସ ସୀମା ୫୩ ବର୍ଷରୁ ୫୦ ବର୍ଷକୁ ହ୍ରାସ କରାଯିବ ।3- ରାଇରଙ୍ଗପୁର ହେବ ନୂତନ ପୋଲିସ ଜିଲ୍ଲା : ଜନସଂଖ୍ୟାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ପୋଲିସ ଜିଲ୍ଲାକୁ ବିଭକ୍ତ କରାଯିବ । ରାଇରଙ୍ଗପୁରରେ ଏକ ନୂତନପୋଲିସ ଜିଲ୍ଲା ସୃଷ୍ଟି ହେବ । ମୟୂରଭଞ୍ଜ ପୋଲିସ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରି ଏବଂ ଉଭୟ ପୋଲିସ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରଭାବୀ ପୋଲିସ ସେବା ଏବଂ ଦକ୍ଷ ସାଧାରଣ ସେବା ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ । ସେଥିପାଇଁ ରାଇରଙ୍ଗପୁରରେ ମୁଖ୍ୟାଳୟ ସହିତ ଏକ ନୂତନ ପୋଲିସ ଜିଲ୍ଲା ଗଠନ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ।ନୂତନ ଭାବେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ରାଇରଙ୍ଗପୁର ପୋଲିସ ଜିଲ୍ଲାରେ ୨ଟି ପୋଲିସ ସବ ଡିଭିଜନ ରହିବ । ରାଇରଙ୍ଗପୁର ପୋଲିସ ସବ ଡିଭିଜନ ଏବଂ କରଞ୍ଜିଆ ପୋଲିସ ସବ - ଡିଭିଜନ ହେବ । ୧୪ଟି ଥାନା ହେଉଛି ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଥାନା, ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଟାଉନ ଥାନା, ବାଦାମପାହାଡ ଥାନା, ଗୋରୁମହିଷାଣି ଥାନା, ବିଶୋଇ ଥାନା, ତିରିଙ୍ଗ ଥାନା, ବହଳଦା ଥାନା, ଜାମଦା ଥାନା, କରଞ୍ଜିଆ ଥାନା, ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ଥାନା, ମହୁଲଡିହ ଥାନା, ରରୁଆଁ ଥାନା, ଘାଗରବେଡା ଥାନା ଓ ଯଶିପୁର ଥାନା । ଏହା ସହିତ ୫ ଟି ଆଉଟପୋଷ୍ଟ ଏବଂ ୨ ଟି ବିଟ ହାଉସ୍ ରହିବ । ORS କ୍ୟାଡରକୁ ସୁଦୃଢ ଓ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ସରକାର ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସଂଶୋଧନ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ କ୍ୟାବିନେଟ ମଞ୍ଜୁରି ଦେଇଛି ।i - ଓଡ଼ିଶା ରାଜସ୍ବ ସେବା (ନିଯୁକ୍ତି) ନିୟମାବଳୀ, ୨୦୧୧ର ନିୟମ ୪(c) ଅନୁଯାୟୀ ଚୟନ ମାଧ୍ଯମରେଥ‌ିବା ORS ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟାରୁ ବାଦ ଦିଆଯିବ ।ii - ପଦବୀର ଦୁଇ ତୃତୀୟାଂଶ O.C.S ପରୀକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ନିଯୁକ୍ତି ଦ୍ବାରା ପୂରଣ କରାଯିବ । ଏହା ସହିତ ଏକ ତୃତୀୟାଂଶ ପଦବୀ ରାଜସ୍ବ କ୍ଷେତ୍ର କର୍ମଚାରୀ ବା ରାଜସ୍ବ ମନ୍ତ୍ରୀସ୍ତରୀୟ ଅମଲା ମାନଙ୍କ ଦ୍ବାରା ପଦୋନ୍ନତି ମାଧ୍ୟମରେ ପୂରଣ କରାଯିବ ।iii - ORSP ନିୟମାବଳୀ, ୨୦୧୭ ଅନୁଯାୟୀ ଦରମା ମାଟ୍ରିକ ସ୍ତର-୨ କିମ୍ବା ତା'ଠାରୁ ଅଧିକ ଦରମା ସ୍କେଲରେ ୬ ବର୍ଷ ସେବା ପୂରଣ କରିଥିବା ରାଜସ୍ବ କ୍ଷେତ୍ର କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ରାଜସ୍ବ ମନ୍ତ୍ରୀସ୍ତରୀୟ ଅମଲା କ୍ୟାଡରଙ୍କୁ ପଦୋନ୍ନତି ମାଧ୍ୟମରେ ORS କ୍ୟାଡରରେ ସାମିଲ କରାଯିବ । ଓଡ଼ିଶା ରାଜସ୍ବ ସେବା (ନିଯୁକ୍ତି) ନିୟମାବଳୀ, ୨୦୧୧ ନିୟମ-୬ ଅନୁଯାୟୀ ବୟସ ସୀମା ୫୩ ବର୍ଷରୁ ୫୦ ବର୍ଷକୁ ହ୍ରାସ କରାଯିବ ।ଜନସଂଖ୍ୟାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ପୋଲିସ ଜିଲ୍ଲାକୁ ବିଭକ୍ତ କରାଯିବ । ରାଇରଙ୍ଗପୁରରେ ଏକ ନୂତନପୋଲିସ ଜିଲ୍ଲା ସୃଷ୍ଟି ହେବ । ମୟୂରଭଞ୍ଜ ପୋଲିସ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରି ଏବଂ ଉଭୟ ପୋଲିସ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରଭାବୀ ପୋଲିସ ସେବା ଏବଂ ଦକ୍ଷ ସାଧାରଣ ସେବା ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ । ସେଥିପାଇଁ ରାଇରଙ୍ଗପୁରରେ ମୁଖ୍ୟାଳୟ ସହିତ ଏକ ନୂତନ ପୋଲିସ ଜିଲ୍ଲା ଗଠନ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ।ନୂତନ ଭାବେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ରାଇରଙ୍ଗପୁର ପୋଲିସ ଜିଲ୍ଲାରେ ୨ଟି ପୋଲିସ ସବ ଡିଭିଜନ ରହିବ । ରାଇରଙ୍ଗପୁର ପୋଲିସ ସବ ଡିଭିଜନ ଏବଂ କରଞ୍ଜିଆ ପୋଲିସ ସବ - ଡିଭିଜନ ହେବ । ୧୪ଟି ଥାନା ହେଉଛି ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଥାନା, ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଟାଉନ ଥାନା, ବାଦାମପାହାଡ ଥାନା, ଗୋରୁମହିଷାଣି ଥାନା, ବିଶୋଇ ଥାନା, ତିରିଙ୍ଗ ଥାନା, ବହଳଦା ଥାନା, ଜାମଦା ଥାନା, କରଞ୍ଜିଆ ଥାନା, ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ଥାନା, ମହୁଲଡିହ ଥାନା, ରରୁଆଁ ଥାନା, ଘାଗରବେଡା ଥାନା ଓ ଯଶିପୁର ଥାନା । ଏହା ସହିତ ୫ ଟି ଆଉଟପୋଷ୍ଟ ଏବଂ ୨ ଟି ବିଟ ହାଉସ୍ ରହିବ । 4 - ଡାଏଲ-୧୧୨ ଯୋଜନା ୫ ବର୍ଷ ସମ୍ପ୍ରସାରିତ :



ଜରୁରୀକାଳୀନ ପ୍ରଶମନ ସହାୟତା ବ୍ୟବସ୍ଥା (ERSS) ଡାଏଲ - ୧୧୨ ଯୋଜନାକୁ ୫ ବର୍ଷ ପାଇଁ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କରାଯାଇଛି । ଯୋଜନାକୁ ୨୦୨୫-୨୬ରୁ ୨୦୨୯-୩୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ କ୍ୟାବିନେଟ ମୋହର ମାରିଛି । ୫ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଯୋଜନା ବାବଦ ୨୨୬୦.୮୯ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ଅଟକଳକୁ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଛି । ଜାତୀୟ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ପୋଲିସ, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଏବଂ ଅଗ୍ନିଶମ ସେବାକୁ ଏକୀକୃତ କରି ଜରୁରୀ ସମୟରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସହାୟତା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି । ଯୋଜନାରେ ୪୧୯୫ ନୂତନ ପଦବୀ ସୃଷ୍ଟି ଓ ୬୪୫ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଯାନ ଯୋଗାଇବାର ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି । ୨୪x୭ ସେବା

ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବା ସଞ୍ଚାଳନ କେନ୍ଦ୍ର (SERC) ଏବଂ ବିକଳ୍ପ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବା ସଞ୍ଚାଳନ କେନ୍ଦ୍ର (MERC) ପାଇଁ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ଗୃହ ନିର୍ମାଣକୁ ମଧ୍ଯ ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଛି ।





5 - ଓଡ଼ିଶା କାରଖାନା ଓ ବାଷିତ୍ର ନିରୀକ୍ଷଣ ସେବା ନିୟମାବଳୀର ସଂଶୋଧନ :



ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଓଡ଼ିଶା କାରଖାନା ଓ ବାଷିତ୍ର ନିରୀକ୍ଷଣ ସେବା (ନିଯୁକ୍ତି ଏବଂ ସେବା ସର୍ଭାବଳୀ) ସଂଶୋଧନ ନିୟମାବଳୀ, ୨୦୨୫ ଅନୁଯାୟୀ କାରଖାନା ଓ ବାର୍ଷିତ୍ର ସହକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କୁ ପଦବୀରେ ସ୍ଥାୟୀକରଣ ନିମନ୍ତେ ବିଭାଗୀୟ ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ ହେବାକୁ ପଡିବ । ବିଭାଗୀୟ ପରୀକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ପେପର-୧ ରେ ସଂଶୋଧନ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଅନୁମୋଦିତ ହୋଇଛି ।





6 - ଓଡ଼ିଶା ଆୟୁଷ ସହାୟକ ସଂଶୋଧନ ନିୟମ ୨୦୨୫ର ପ୍ରଣୟନ :



ଓଡ଼ିଶା ଆୟୁଷ ସହାୟକ ସେବା (ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରଣାଳୀ ଏବଂ ସେବା ସର୍ତ୍ତାବଳୀ) ସଂଶୋଧନ ନିୟମ ୨୦୨୫ର ପ୍ରଣୟନକୁ କ୍ୟାବିନେଟ ଅନୁମୋଦନ କରିଛି । ସରକାର ଆୟୁଷ ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ କେନ୍ଦ୍ରର ବିକାଶକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ଉନ୍ନତ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ସୁନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆୟୁଷ ସହାୟକମାନଙ୍କୁ ଏକ ଯୁକ୍ତି ସଙ୍ଗତ ଢାଞ୍ଚା ସହିତ ଉତ୍ତମ ପଦୋନ୍ନତିର ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି । ଆୟୁଷ ସହାୟକ କ୍ୟାଡରର ପୁନର୍ଗଠନ ଦ୍ବାରା ୩୫୦ଟି ବରିଷ୍ଠ ଆୟୁଷ ସହାୟକ ପଦବୀ ଏବଂ ୧୨ଟି ମୁଖ୍ୟ ଆୟୁଷ ସହାୟକ ପଦବୀ ସୃଷ୍ଟି ହେବ । ORSP ନିୟମାବଳୀ ୨୦୧୭ ଅନୁଯାୟୀ ଯଥାକ୍ରମେ ବେତନ ଲେଭଲ ୭ ଓ ବେତନ ଲେଭଲ ୯ରେ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଛି । ODISHA CABINET 13 PROPOSAL APPROVE (ETV Bharat Odisha) 7 - KGBV ଛାତ୍ରାବାସର ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ କରିବେ ସରକାର :



ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଗୁଣାତ୍ମକ ଇଂରାଜୀ ମାଧ୍ୟମ ଶିକ୍ଷାର ସୁଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ୨୦୧୫-୧୬ ରେ ଓଡ଼ିଶା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସଂଗଠନ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି । ଶିକ୍ଷାଗତ ସୁବିଧା ଓ ପରିବହନ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଛାତ୍ରାବାସ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି । ରାଜ୍ୟର ୩୧୪ ଟି ଓଡ଼ିଶା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ୧୦୦ ଶଯ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ବାଳିକା ଛାତ୍ରାବାସ ଏବଂ ୩୧୪ଟି ବାଳକ ଛାତ୍ରାବାସକୁ ସରକାର ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି । ଏଥିରୁ ୧୭୩ ଟି ଶିକ୍ଷାଗତ ପଛୁଆ ବ୍ଲକରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ୧୦୦ ଶଯ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ବାଳିକା ଛାତ୍ରାବାସର ୧୭୩ ଟି KGBV ବାଳିକା ଛାତ୍ରାବାସ । ଏହି ଛାତ୍ରାବାସର ଖର୍ଚ୍ଚ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରାୟୋଜିତ ଯୋଜନା "ସମଗ୍ର ଶିକ୍ଷା"ରେ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଯଥାକ୍ରମେ ୬୦ :୪୦ ଅଂଶ ଦ୍ବାରା ବହନ କରାଯାଏ । ବଳକା ୪୫୫ ଛାତ୍ରାବାସରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ହଷ୍ଟେଲ ଫି ବାବଦକୁ ପ୍ରତି ମାସରେ ୨୦୦୦ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ । ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଶିକ୍ଷାର ସୁଯୋଗ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ପାଣ୍ଠି ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ୪୫୫ ଛାତ୍ରାବାସର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ହଷ୍ଟେଲ ଫି ବହନ କରିବାକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି । ଏହା ୪୫୦୦୦ରୁ ଅଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଲାଭବାନ ହେବେ ।ଓଡ଼ିଶା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସହିତ ସଂଲଗ୍ନ ଅଣ-KGBV ଛାତ୍ରାବାସରେ ରହୁଥ‌ିବା ଛାତ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ ମାସିକ ୨୦୦୦ ଟଙ୍କା ଛାତ୍ରଙ୍କ ଅବଦାନ ଛାଡ଼ କରିବା ପ୍ରସ୍ତାବକୁ କ୍ୟାବିନେଟ ଅନୁମୋଦନ ଦେଇଛି । ୨୦୨୫ରୁ ୨୦୩୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇଁ ୩୪୯.୨୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବହନ କରିବେ ।





8 - ଓଡ଼ିଶା ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ଫ୍ୟାବଲେସ ନୀତି-୨୦୨୩ର ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂଶୋଧନ :



ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ ଓଡ଼ିଶା ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ଫ୍ୟାବଲେସ ନୀତିର ଦ୍ଵିତୀୟ ସଂଶୋଧନକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛି । ଏହି ନୀତି ସଂଶୋଧନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଉଚ୍ଚ-ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମତା ଓ ସ୍ଥାୟୀତ୍ବ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ।

ଏହି ନୀତି କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର, ATMP ୟୁନିଟ ଏବଂ ଫ୍ୟାବଲେସ ଡିଜାଇନରେ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ପ୍ରସ୍ତାବଗୁଡ଼ିକୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବାରେ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛି । RIR ପାୱାର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଲିମିଟେଡ, SiCSem ପ୍ରାଇଭେଟ ଲିମିଟେଡ ଏବଂ ହେଟେରୋଜେନିୟସ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ ପ୍ୟାକେଜିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ସ ପ୍ରାଇଭେଟ ଲିମିଟେଡରୁ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ପ୍ରସ୍ତାବଗୁଡ଼ିକୁ

ପୂର୍ବରୁ ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଛି । ନୂତନ ଅନୁମୋଦିତ ସଂଶୋଧନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗର ପ୍ରଥମ କିଛି ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ପ୍ୟାକେଜ, ବଦ୍ଧିତ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ସଂଯୁକ୍ତ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ, ସ୍ଥାନାନ୍ତର ସମର୍ଥନ, ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ପାର୍କ ଡେଭଲପରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ, ଦୃଢ଼ ଗବେଷଣା ଏବଂ ବିକାଶ ଏବଂ ଦକ୍ଷତା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମେତ ୧୬ ଟି ପ୍ରମୁଖ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଛି ।





9 - ଓଡିଶା ରାଜ୍ୟ ବିଧି ଆୟୋଗ ସଂପର୍କିତ ସଂକଳ୍ପ ସଂଶୋଧନ :



ଓଡିଶା ରାଜ୍ୟ ବିଧି ଆୟୋଗର ସଭାଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ହାଇକୋର୍ଟର ଜଣେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ବିଚାରପତି ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥାନ୍ତି । ସଂକଳ୍ପର ଖଣ୍ଡ 8 ରେ ସେ ସେବାରତ ଥିବା ସମୟରେ ଯେଉଁ ବେତନ ପାଉଥ‌ିବେ ତହିଁରୁ ପେନସନକୁ ହ୍ରାସ କରାଯିବା ପରେ ଅବଶିଷ୍ଟ ପରିମାଣ ସହିତ ସମାନ ପରିମାଣ ସଭାଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ବେତନ ରୂପେ ପାଇବାକୁ ହକଦାର । କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ବାରା ପରବର୍ତ୍ତୀ ନିଯୁକ୍ତି ସ୍ଥଳେ ଜଣେ ପ୍ରାକ୍ତନ ନ୍ୟାୟାଧୀଶ ଯେଉଁ ଭତ୍ତା ପାଆନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ କୌଣସି ଉଲ୍ଲେଖ ନାହିଁ । ତେଣୁ ସଭାଧ୍ଯକ୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ସେବାରତ ଥିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରଯୋଜ୍ୟ ହେଉଥ‌ିବା ଭତ୍ତା ଓ ସେବାର ଅନ୍ୟ ସର୍ଭାବଳୀ ପ୍ରତି ସେ ହକଦାର ହେବେ । ତାଙ୍କର ନିଯୁକ୍ତି ପରେ ତାହା ତାଙ୍କର ଅସୁବିଧା ହେବ ଭଳି ବଦଳାଯିବ ନାହିଁ । ଉକ୍ତ ସଂକଳ୍ପର ଖଣ୍ଡ 8 ରେ ସଂଶୋଧନକୁ କ୍ୟାବିନେଟର ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଛି । ODISHA CABINET MEET (ETV Bharat Odisha) 10 - IFMS 3.0 ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ୨୯୦.୬୬ କୋଟି :



IFMS ହେଉଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଏକ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ IT ଆପ୍ଲିକେସନ । ସମସ୍ତ ପ୍ରଶାସନିକ ବିଭାଗ, ସରକାରୀ

କର୍ମଚାରୀ, ପେନସନଭୋଗୀ ଓ ସାଧାରଣ ଜନତା ସରକାରୀ ବକେୟା ପୈଠ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ ପାଇଁ IFMS ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି । ସରକାରଙ୍କ ସମସ୍ତ ପ୍ରମୁଖ ଆର୍ଥିକ କାର୍ଯ୍ୟ ବଜେଟ, ଦେୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ, ଆକାଉଣ୍ଟିଂ, ଅଡିଟିଂ ଓ ରିପୋଟିଂ ଆଦି IFMS ରେ କରାଯାଉଛି । IFMS2.0 ପ୍ରକଳ୍ପ ୨୦୧୮ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ୨୦୨୫ ଏପ୍ରିଲ ୩୦ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥିଲା । IFMS2.0 ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ M/s TCS Ltd ସିଷ୍ଟମ ଡେଭଲପର ଥିଲା । IFMS ପ୍ରକଳ୍ପର ଗୁରୁତ୍ଵକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହାକୁ IFMS 3.0 ରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି । ଯାହା ମାଇକ୍ରୋ ସର୍ଭିସ Architecture ଉପରେ ଆଧାରିତ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ବ୍ୟବହାର କରି ବିକଶିତ କରାଯିବ ।



IFMS3.0 ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ନୂତନ ସିଷ୍ଟମ ଡେଭଲପର ଚୟନ ପାଇଁ ଗତବର୍ଷ ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୫ରେ MSTC ୱେବସାଇଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଟେଣ୍ଡର ଆହ୍ଵାନ ହୋଇଥିଲା । ବିଡ ଦାଖଲ ପାଇଁ ଏକ ବର୍ଷରୁ ଅଧ‌ିକ ସମୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏପ୍ରିଲ ୪ରେ ବିଡ ଖୋଲାଯାଇଥିଲା । କେବଳ ଗୋଟିଏ ବିଡ ଦାଖଲ ହୋଇଥିଥିଲା । ଏକମାତ୍ର ବିଡ ଦାଖଲକାରୀ M/s TCS Ltd ଥିଲା । ଉଭୟ ବୈଷୟିକ ଓ ଆର୍ଥିକ ମୂଲ୍ୟାୟନରେ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିଛି । ପ୍ରଥମେ DTI ଓ ପରେ ବିଭାଗୀୟ ସ୍ତରୀୟ କ୍ରୟ କମିଟି ଦ୍ବାରା Negotiation ପରେ M/s TCS Ltd,

୨୯୦,୬୫,୭୩,୮୨୯ ଟଙ୍କା ବିଡ ଦାଖଲ କରିଛି । ଏହି ବିଡ ମୂଲ୍ୟ ବୈଷୟିକ କମିଟି ଦ୍ବାରା ପୂର୍ବରୁ ଆକଳନ କରାଯାଇଥ‌ିବା ମୂଲ୍ୟଠାରୁ ୨୩.୫୧ ପ୍ରତିଶତ କମ । ପ୍ରକଳ୍ପର ମୂଲ୍ୟ ୧୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ହୋଇଥ‌ିବାରୁ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ବିଚାର ପାଇଁ କ୍ୟାବିନେଟରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା । କ୍ୟାବିନେଟ IEMS 3.0 ଟେଣ୍ଡର ପାଇଁ M/s TCS Ltd ଦ୍ଵାରା ଦାଖଲ

କରାଯାଇଥ‌ିବା ୨୯୦.୬୬ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଏକକ ବିଡ ଗ୍ରହଣ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛି ।



11 - ବୃଦ୍ଧି ହେବ କୁଳାଧୂପତିଙ୍କର କ୍ଷମତା ପରିସର :



ଓଡ଼ିଶା ବିଶ୍ଵବିଦ୍ୟାଳୟ (ସଂଶୋଧନ) ଅଧ୍ୟାଦେଶ ୨୦୨୫ ପ୍ରଣୟନ କରି ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକରେ ଶୈକ୍ଷିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ଥିରତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି । ଏହି ଅଧ୍ୟାଦେଶ ମାଧ୍ୟମରେ ଦୈନନ୍ଦିନ ପ୍ରଶାସନିକ ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରିବା ନିମନ୍ତେ ସାମାନ୍ୟ ସଂଶୋଧନ କରାଯାଇଛି ।

ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଧିକାଂଶ ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟରେ କୁଳପତିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି ବା ସମାପ୍ତ ହେବାକୁ

ଯାଉଛି । ନିୟମିତ କୁଳପତି ଚୟନ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି । ପ୍ରଚଳିତ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ

ଯେକୌଣସି ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟର କୁଳପତିଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ବା ଏକାଧିକ ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଭାରପ୍ରାପ୍ତ କୁଳପତି ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବା କାରଣରୁ ଶୈକ୍ଷିକ ଓ ପ୍ରଶାସନିକ ପରିଚାଳନାରେ ଅସୁବିଧା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।



ତେଣୁ 1. ଧାରା ୬(୧୦)ର ସର୍ତ୍ତ ର ସଂଶୋଧନ ଅନୁଯାୟୀ :

କୁଳାଧିପତିଙ୍କୁ ନିୟମିତ କୁଳପତି ନିଯୁକ୍ତି ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୁଳପତି ଭାବରେ ଜନୈକ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କୁ ଏହି

ପଦବୀରେ ରଖିବା ନିମନ୍ତେ କ୍ଷମତା ପ୍ରଦାନ କରିବ । ଯାହା ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିଚାଳନାରେ ନିରନ୍ତରତା ଏବଂ

ସ୍ଥିରତାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବ । କୁଳାଧୂପତି ଏଥି ସହିତ କୁଳପତିଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାଳର ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିରୀକୃତ କରିପାରିବେ । 2. ଧାରା ୬(୩)(iii)ରେ ସଂଶୋଧନ ଆନୁଯାୟୀ :

ପ୍ରଚଳିତ ଆଇନରେ ଏକ ମୁଦ୍ରଣଗତ ତ୍ରୁଟି ସଂଶୋଧନ କରିବା ପାଇଁ "recuse" ଶବ୍ଦକୁ "refuse"

ସହିତ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟରେ ୪ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମୋହର; ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସହରୀ ବିକାଶ ଯୋଜନାକୁ ଗ୍ରୀନ୍ ସିଗ୍ନାଲ - ODISHA CABINET MEET ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... ଯୁବବର୍ଗଙ୍କୁ ମୋହନ ସରକାରଙ୍କ ଭେଟି; 42 ହେଲା ସରକାରୀ ଚାକିରୀ ବୟସ ସୀମା, ବଢିଲା ରାଜନୀତି - UPPER AGE LIMIT FOR GOVT JOB ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... ୫ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ କ୍ୟାବିନେଟର ମଞ୍ଜୁରୀ; AI ନୀତି ଅନୁମୋଦନ, ସରକାରୀ ଚାକିରି ପାଇଁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ବୟସ ସୀମା ୪୨କୁ ବୃଦ୍ଧି - ODISHA CABINET APPROVES 5 PROPOSALS

3. ଧାରା 13-A(3) ସଂଶୋଧନ ଅନୁଯାୟୀ :

"half" ଶବ୍ଦକୁ 'hall' ସହିତ ବଦଳାଇ ଏକ ମୁଦ୍ରଣଗତ ତ୍ରୁଟି ସଂଶୋଧନ କରାଯାଇଛି । ଏହି ଅଧ୍ୟାଦେଶ କୁଳାଧିପତିଙ୍କର କ୍ଷମତା ପରିସରକୁ ବୃଦ୍ଧି କରି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକରେ ପରିଚାଳନାଗତ ନିରନ୍ତରତା ଏବଂ ଶୈକ୍ଷିକ ବାତାବରଣକୁ ବଜାୟ ରଖିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେବ ।





ଶକ୍ତି ବିଭାଗର ଅନୁମୋଦିତ ଦୁଇ ପ୍ରସ୍ତାବ ହେଉଛି ୨୦୨୩ ମାର୍ଚ୍ଚ ୩୧ ସୁଦ୍ଧା ଅବଶିଷ୍ଟ ୟୁଟିଲିଟି ବା ଡିସକମ ବା ଗ୍ରିଡକୋ ଆକାଉଣ୍ଟ ବହିରେ ଥିବା ଆଇବିଆରଡି ଋଣ, କେପେକ୍ସ ଋଣ ଏବଂ ଆର-ଏପିଡ଼ିଆରପି ଋଣ ଉପରେ ବକେୟା ଥିବା ସୁଧକୁ ପୁଞ୍ଜିକରଣ କରିବା । ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବଧି ପାଇଁ ଶୂନ ସୁଧ ବହନକାରୀ ଋଣରେ ରୂପାନ୍ତରଣ କରିବା ଲାଗି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ କ୍ୟାବିନେଟ ମୋହର ଦେଇଛି । ସେହିପରି ଓଡ଼ିଶା ପମ୍ପଡ଼ ସଂରକ୍ଷଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ବା ପିଏସପି ନୀତି ଅନୁମୋଦନ ହୋଇଛି ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

Last Updated : July 17, 2025 at 1:18 AM IST