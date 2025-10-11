ଓଡ଼ିଶା କ୍ୟାବିନେଟରେ ୧୦ ବିଭାଗର ୧୫ ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ମୋହର
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଲୋକସେବା ଭବନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକରେ ୧୦ଟି ବିଭାଗର ୧୫ଟି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଛି ।
Published : October 11, 2025 at 7:28 AM IST
Odisha Cabinet Clears 15 Proposals ଭୁବନେଶ୍ବର: ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକରେ ୧୦ ବିଭାଗର ୧୫ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ମୋହର । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଲୋକସେବା ଭବନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ବୈଠକରେ ୧୫ଟି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଛି । ସେଥିରୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରସ୍ତାବ ସପ୍ତଦଶ ବିଧାନସଭା ୪ର୍ଥ ଅଧିବେଶନର ସତ୍ରାବସାନ ସମ୍ପର୍କିତ ରହିଛି । ଶିଳ୍ପ ବିଭାଗର ଗୋଟିଏ, ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ଗୋଟିଏ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ଗୋଟିଏ, ଆଇନ ବିଭାଗର ଗୋଟିଏ, ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ୪ଟି, ଯୋଗାଣ ବିଭାଗର ଗୋଟିଏ, ଗୃହ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗର ଗୋଟିଏ, ଶ୍ରମ ବିଭାଗର ୩ଟି ଓ ଅର୍ଥ ବିଭାଗର ଗୋଟିଏ ପ୍ରସ୍ତାବରେ କ୍ୟାବିନେଟର ମୋହର ବାଜିଛି । ଏ ନେଇ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ମନୋଜ କୁମାର ଆହୁଜା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଲୋକସେବା ଭବନରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଛନ୍ତି। pic.twitter.com/kp53yUtlBJ— CMO Odisha (@CMO_Odisha) October 10, 2025
ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ମନୋଜ ଆହୁଜା କହିଛନ୍ତି, "ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ୨୦୨୬/୨୭ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ପାଇଁ ୧୮୫୦୦ ମେଟ୍ରିକ ଟନ ୭୦ ଜିଏସଏମ ମାପଲିଥୋ ରିଲ ପେପର ଏବଂ ୧୩୦୦ ମେଟ୍ରିକ ଟନ ୧୭୦ ଜିଏସଏମ ଗ୍ଲସି ଆର୍ଟ କଭର ପେପର କିଣିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି । ଏହି କାଗଜ ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିବା ସରକାରୀ ଏବଂ ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟପ୍ରାପ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ଜାତୀୟକରଣ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଏବଂ ସହଯୋଗୀ ପୁସ୍ତକ ମୁଦ୍ରଣ ଏବଂ ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ । ଏଥିପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ପ୍ରାୟ ୧୬୩ କୋଟି ଟଙ୍କା ପଞ୍ଜାବର ମେସର୍ସ ସାଥୁଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ ଲିମିଟେଡଠୁ ୧୧୫୦୦ ମେଟ୍ରିକ ଟନ ୭୦ ଜିଏସଏମ ମାପଲିଥୋ ରିଲ ପେପର ୱାଟରମାର୍କ ସହିତ ଏବଂ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ମେସର୍ସ ଶ୍ରେୟାନ୍ସ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ ଲିମିଟେଡ ୭୦୦୦ ମେଟ୍ରିକ ଟନ ୭୦ ଜିଏସଏମ ମାପଲିଥୋ ରିଲ ପେପର ୱାଟରମାର୍କ ସହିତ ୮୩୬୦୧ ଟଙ୍କାରେ ଯୋଗାଣ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଛି । ମେସର୍ସ ଜେ.କେ. ପେପର ଲିମିଟେଡ ରାୟଗଡ଼ାଠୁ ୧୩୦୦ ମେଟ୍ରିକ ଟନ ୧୭୦ ଜିଏସଏମ ଗ୍ଲସି ଆର୍ଟ କଭର ପେପର କେବଳ ୬୬୯୦୦ ଟଙ୍କାରେ ଯୋଗାଣ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛି । ଭୁବନେଶ୍ବରର ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ବିକ୍ରୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ଦ୍ବାରା ଦିଆଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ କ୍ରମ ଅନୁଯାୟୀ କାଗଜ ଯୋଗାଣ ୨୦୨୭ ମାର୍ଚ୍ଚ ୩୧ ସୁଦ୍ଧା ସମାପ୍ତ ହେବ ।"
ଭାରତ ସରକାର ଜନ୍ମ ଓ ମୃତ୍ୟୁ ପଞ୍ଜିକରଣ ଅଧିନିୟମ ୧୯୬୯ ରେ ସଂଶୋଧନ କରିଛନ୍ତି । ଜନ୍ମ ଓ ମୃତ୍ୟୁ ଅଧିନିୟମ-୨୦୨୩ ନୂତନ ଭାବ ପ୍ରଣୟନ କରିଛନ୍ତି । ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ବାରା ପ୍ରଣୀତ ଜନ୍ମ ଓ ମୃତ୍ୟୁ - ୨୦୨୩ ର ବିଭିନ୍ନଧାରା ଓ ଉପଧାରାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ 'ଓଡିଶା ଜନ୍ମ ଓ ମୃତ୍ୟୁ ପଞ୍ଜିକରଣ ନିୟମ, ୨୦୨୫' ପ୍ରଣୟନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି । ଓଡିଶାରେ ହେଉଥିବା ସମସ୍ତ ଜନ୍ମ, ମୃତ୍ୟୁ ଏବଂ ମୃତଜାତକଙ୍କ ପଞ୍ଜିକରଣ 'ଓଡିଶା ଜନ୍ମ ଓ ମୃତ୍ୟୁ ପଞ୍ଜିକରଣ ନିୟମ, ୨୦୨୫' ଅନୁଯାୟୀ କରାଯିବ । ଜନ୍ମ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତାବିତ 'ଓଡିଶା ଜନ୍ମ ଓ ମୃତ୍ୟୁ ପଞ୍ଜିକରଣ ନିୟମ ୨୦୨୫' ଅନୁଯାୟୀ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ।
ସ୍ଵଚ୍ଛତା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି । ଯାହା ମୁଖ୍ୟତଃ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପରିଚାଳନା ଓ ବର୍ଜ୍ୟଜଳ ପରିଚାଳନା ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ । କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଥିବା ଏହି ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ଯୋଜନା କଠିନ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପରିଚାଳନା, ବ୍ୟବହୃତ ଜଳ ପରିଚାଳନା, ସହରାଞ୍ଚଳ ସେପ୍ଟେଜ ସିଷ୍ଟମ ଗୁଡିକର ସମନ୍ଵୟ ଓ ଏକତ୍ରିକରଣ ଦ୍ବାରା ସୁଚାରୁ ରୂପେ କାମ କରିବା ପାଇଁ 'ସ୍ବଚ୍ଛ ଓଡ଼ିଶା' ନାମକ ଏକ ନୂଆ ଯୋଜନା ତିଆରି କରାଯାଇଛି । ଏହା ଫଳରେ ଯୋଜନାର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀତା ସହ ଆର୍ଥିକ ଅନୁଦାନ ପ୍ରଦାନ ଓ ପରିଚାଳନା ସହଜରେ ହୋଇପାରିବ । ସମସ୍ତ ସହରାଞ୍ଚଳକୁ ବର୍ଜ୍ୟମୁକ୍ତ ଓ ସ୍ଵଚ୍ଛ ଏବଂ ପୌରସଂସ୍ଥାଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବା ସହ ପରିମଳର ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା । 'ସ୍ବଚ୍ଛ ଓଡିଶା' ଯୋଜନାରେ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ୨୦୨୫-୨୬ରୁ ୨୦୨୯-୩୦ ପାଇଁ ୧୬୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ଅନୁମୋଦନ ହୋଇଛି ।
ପାର୍ବତୀ ଗିରି ବୃହତ ଉଠା ଜଳସେଚନ ଯୋଜନା ପାଇଁ ୧୦,୭୫୯ କୋଟି :
ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 'ପାର୍ବତୀ ଗିରି ବୃହତ ଉଠା ଜଳସେଚନ ଯୋଜନା'କୁ ଅନୁମୋଦନ ଦେଇଛନ୍ତି । ଯୋଜନାରେ ୧୦,୭୫୯ କୋଟି ୨୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦରେ ନଦୀ, ଜଳଭଣ୍ଡାର ଏବଂ କେନାଲରୁ ଜଳ ଉତ୍ତୋଳନ କରାଯାଇ ୩୨,୬୩,୮୦୧ ହେକ୍ଟର ଜମିକୁ ଜଳସେଚନର ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ । ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାର ଏବଂ ଭେଡେନ ନଦୀରୁ ଜଳ ଉତ୍ତୋଳନ କରି ଚାପ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଜଳଯୋଗାଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାଧ୍ୟମରେ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର ୨୫ ଗାଁ'ର ୮,୫୦୭ ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମିକୁ ଜଳସେଚନ ଯୋଗାଇ ଦେବା ସହିତ ୧୫ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡିକର ରକ୍ଷଣାବକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି । ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ୨୧୧ କୋଟି ୪୬ ଲକ୍ଷ ୯୩ ହଜାର ୨୧୦ ଟଙ୍କା ଓ ୧୫ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରକ୍ଷଣାବକ୍ଷଣ ପାଇଁ ୧୬ କୋଟି ୯୪ ଲକ୍ଷ ୯୫ ହଜାର ୪୯୩ ଟଙ୍କାର ଟେଣ୍ଡରକୁ ଅନୁମୋଦନ ହୋଇଛି । ପ୍ରକଳ୍ପଟି ୩୬ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ।
ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପର କେନାଲ ପ୍ରଣାଳୀର ଅବକ୍ଷୟ ଏବଂ ଜଳଭଣ୍ଡାରରେ ପଟୁ ଜମିଯିବା ଯୋଗୁଁ ସେଚସାମର୍ଥ୍ୟର ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିନିଯୋଗ ହୋଇପାରୁନାହିଁ । ଏହି ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡିକର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଓ ଆଧୁନିକୀକରଣ କରି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସେଚସାମର୍ଥ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି । କିଛି ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପର ସେଚସାମର୍ଥ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି । ଏହି ଯୋଜନାର ପ୍ରଭାବକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସମ୍ପ୍ରସାରଣ, ନବୀକରଣ ଏବଂ ଆଧୁନିକୀକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ବାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସେଚସାମର୍ଥ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ 'ନବକୃଷ୍ଣ ଚୌଧୁରୀ ସେଚା ଉନ୍ନୟନ ଯୋଜନା'କୁ ଆହୁରି ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି । ଯୋଜନା ୨୦୨୫-୨୬ରୁ ୨୦୨୯-୩୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୧୪୩୭ କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ସମ୍ପ୍ରସାରିତ ହେବ । ଯାହା ଦ୍ବାରା ହ୍ରାସ ପାଇଥିବା ଜଳସେଚନ କ୍ଷମତାର ପୁନଃଭରଣ ଦ୍ବାରା ୧,୨୩,୪୪୮ ହେକ୍ଟର ସେଚାଞ୍ଚଳର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ତଥା ୪,୮୬୨ ହେକ୍ଟର ଅତିରିକ୍ତ ସେଚାଞ୍ଚଳ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇ ପାରିବ ।
ଅନ୍ତଃ ନଦୀ ଜଳାଶୟ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣ ଯୋଜନା (ISS-୨.୦):
ଲୋକଙ୍କୁ ବିସ୍ଥାପିତ ନକରି ନଦୀ ବନ୍ଧ ଭିତରେ ବୃହତ ଜଳାଶୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଲକ୍ଷରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ୧୧,୭୦୦ କୋଟିର ବ୍ୟୟରେ ଅନ୍ତଃ ନଦୀ ଜଳାଶୟ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ 'ଅନ୍ତଃ ନଦୀ ଜଳାଶୟ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣ (ISS-୨.୦)' ଯୋଜନା ଅବଧିକୁ ୫ ବର୍ଷ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି । ୨୦୨୫-୨୬ରୁ ୨୦୨୯-୩୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୧୯,୯୪୧ କୋଟି ମୂଲ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଛି ।
ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ନଦୀ ସଂଯୋଗୀକରଣ ଯୋଜନାକୁ ୧୭୯୦ କୋଟି :
ରାଜ୍ୟ ସରକାର 'ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ନଦୀ ସଂଯୋଗୀକରଣ' ନାମକ ଏକ ନୂତନ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି । ଯୋଜନାକୁ ୧୭୯୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟରେ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ୨୦୨୫-୨୬ରୁ ୨୦୨୯-୩୦ ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି । ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ୬ଟି ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରକଳ୍ପ ଦ୍ବାରା ଜଳଲ୍ଲୀଷ୍ଟ ନଦୀ ଅବବାହିକାକୁ ଜଳ ସମୃଦ୍ଧ ନଦୀ ଅବବାହିକା ସହିତ ସଂଯୋଗ କରି ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଜଳ ବଣ୍ଟନକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ, ଅତିରିକ୍ତ ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ କ୍ଷମତା ସୃଷ୍ଟି କରି ମରୁଡ଼ିର ମୁକାବିଲା, ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କାକୁ ହ୍ରାସ ଏବଂ କୃଷି ଉତ୍ପାଦକତାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି ।
୧ - କାଟ୍ରା ସଂଯୋଗୀକରଣ ପ୍ରକଳ୍ପ (କଂସପାଳ ISS ଫିଡର ଚ୍ୟାନେଲ)
୨ - ବାହୁଡ଼ା ଋଷିକୁଲ୍ୟା ଅବବାହିକା ସଂଯୋଗୀକରଣ ପ୍ରକଳ୍ପ (ନନ୍ଦିନୀ ନଳା)
୩ - ହିରାଧରବାଟି ବନ୍ୟା ପ୍ରବାହ ଚ୍ୟାନେଲ ପ୍ରକଳ୍ପ
୪ - ବାହୁଡା ତାମ୍ପରା ସଂଯୋଗୀକରଣ ପ୍ରକଳ୍ପ
୫ - ଅଙ୍ଗ ସୁକତେଲ ଗାର୍ଲାଣ୍ଡ କେନାଲ ପ୍ରକଳ୍ପ
୬ - ତେଲେଙ୍ଗିରି ଅପର କୋଲାବ ସଂଯୋଗୀକରଣ ପ୍ରକଳ୍ପ
ଚଳିତ ଖରିଫ ବିପଣନ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ଚଳିତ ଅକ୍ଟୋବର ୧ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ୨୦୨୬ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୩୦ରେ ଶେଷ ହେବ । ଏହି ବର୍ଷେ ବ୍ୟାପୀ ଅବଧୀ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଖରିଫ ଓ ରବି ଋତୁ ପାଇଁ ପୃଥକ ଭାବରେ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ । ନଭେମ୍ବର ମାସରୁ ଖରିଫ ଋତୁରେ ଉତ୍ପାଦିତ ଧାନ କିଣାଯିବ । ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ମାର୍ଚ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଷୀଙ୍କଠୁ କିଣାଯିବ । କେବଳ ପଞ୍ଜୀକୃତ ଚାଷୀଙ୍କଠୁ ଧାନ କିଣାଯିବ । ସେହିପରି ଓଡ଼ିଶା କର୍ମଚାରୀ ରାଜ୍ୟ ବୀମା ଯୋଜନା ପରୀକ୍ଷାଗାର ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ସେବା ନିୟମ-୨୦୨୫କୁ କ୍ୟାବିନେଟର ମଂଜୁରୀ ମିଳିଛି । ରାଜ୍ୟରେ ନୂତନ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶକୁ ଆକର୍ଷିତ, ଶିଳ୍ପ ବିକାଶକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ, ଅଧିକ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ପାଇଁ କାରଖାନା ଆଇନ ୧୯୪୮ରେ ସଂଶୋଧନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି । କ୍ଷୁଦ୍ର ବ୍ୟବସାୟ ଉପରେ ଅନୁପାଳନ ବୋଝ ହ୍ରାସ, ଅଧିକ ଆର୍ଥିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ଉଦ୍ୟୋଗୀଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ, ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ସୁଯୋଗକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ କ୍ୟାବିନେଟରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି ।
ଓଡ଼ିଶା ଜନ ବିଶ୍ବାସ ଅଧ୍ୟାଦେଶ ୨୦୨୫:
ଅପରାଧମୁକ୍ତ ଏବଂ ବିଶ୍ବାସଭିତ୍ତିକ ଶାସନକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର 'ଓଡ଼ିଶା ଜନ ବିଶ୍ବାସ ଅଧ୍ୟାଦେଶ ୨୦୨୫'କୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି । ଓଡ଼ିଶା ଜନ ବିଶ୍ବାସ ଅଧ୍ୟାଦେଶ ୨୦୨୫କୁ ଅନୁମୋଦନ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ଯାହା କ୍ଷୁଦ୍ର ଏବଂ ପ୍ରକ୍ରିୟାଗତ ନିୟାମକ ଅପରାଧକୁ ଅପରାଧମୁକ୍ତ, ଦଣ୍ଡକୁ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଏବଂ ମନୋନୀତ ରାଜ୍ୟ ଆଇନରୁ ଅନାବଶ୍ୟକ ଅନୁପାଳନ ବୋଝକୁ ଦୂର ପାଇଁ ଏକ ଐତିହାସିକ ଆଇନଗତ ସଂସ୍କାର । ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଏକ ବିଶ୍ବାସ ଭିତ୍ତିକ, ସୁବିଧାଜନକ ଶାସନ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ସଂଗଠିତ କରି ରାଜ୍ୟ ସାରା ବ୍ୟବସାୟ କରିବାରେ ସହଜତା ଏବଂ ଜୀବନଧାରଣ କରିବାରେ ସହଜତାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଶ୍ରେୟସ୍କର ହେବ ।
ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଜନ ବିଶ୍ଵାସ ଆଇନ, ୨୦୨୩ ସହିତ ସମନ୍ଵୟ ରକ୍ଷା କରାଯାଇଛି । ଯାହା ଅଣ-ଗୁରୁତର ଅପରାଧ ପାଇଁ ଆନୁପାତିକ ଦେୱାନୀ ଦଣ୍ଡ ସହିତ ଫୌଜଦାରୀ ଦଣ୍ଡକୁ ପ୍ରତିସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ସମର୍ଥନ କରେ । ଓଡ଼ିଶା ଏହାର ନିୟାମକ ଢାଞ୍ଚାର ଏକ ପଦ୍ଧତିଗତ ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲା । ସମୀକ୍ଷା ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ୯ଟି ବିଭାଗ ସାମିଲ ଥିଲା । ୧୬ଟି ରାଜ୍ୟ ଆଇନକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା ।
ମୁଖ୍ୟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଏବଂ ପରିସର :
ଏହି ଅଧ୍ୟାଦେଶ ଜରିମାନା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବଦଳାଇ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ ଅର୍ଥ ଦଣ୍ଡ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ପ୍ରକ୍ରିୟାଗତ ତ୍ରୁଟି ପାଇଁ ଦଣ୍ଡର ସୀମା କମ କରିବା ଏବଂ ବୈଷୟିକ କିମ୍ବା ନିୟାମକ ଉଲଂଘନ ପାଇଁ ସମାନୁପାତିକ ମଞ୍ଜୁରୀ, ଅଣଗୁରୁତର ମାମଲାରେ କାରାଦଣ୍ଡକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବ । ଅନୁସନ୍ଧାନ ଏବଂ ଆପିଲର ବିଚାର କ୍ଷମତାପ୍ରାପ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ବାରା କରାଯାଇପାରିବ । ସମାଧାନ ସମୟକୁ ହ୍ରାସ କରାଯିବା ସହିତ ମକଦ୍ଦମା ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ଯ ହ୍ରାସ କରାଯାଇପାରିବ ।
ଓଡ଼ିଶା ଜନ ବିଶ୍ବାସ ଅଧ୍ୟାଦେଶ, ୨୦୨୫ ଅଧୀନରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଆଇନ:
ଏହି ଅଧ୍ୟାଦେଶ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ନିୟାମକ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ କ୍ଷେତ୍ରକୁ କଭର କରେ
1. ଓଡ଼ିଶା ନର୍ସ ଏବଂ ଧାତ୍ରୀ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଆଇନ, ୧୯୩୮
2. ଓଡ଼ିଶା ପୌର ଆଇନ, ୧୯୫୦
3. ଓଡ଼ିଶା କୁଆ ନିବାରଣ ଆଇନ, ୧୯୫୫
4. ଓଡ଼ିଶା କୃଷି ଉତ୍ପାଦ ବଜାର ଆଇନ, ୧୯୫୬
5. ଓଡ଼ିଶା ନଗର ଯୋଜନା ଏବଂ ଉନ୍ନତି ଟ୍ରଷ୍ଟ ଆଇନ, ୧୯୫୬
6. ଓଡ଼ିଶା ଦୋକାନ ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଆଇନ, ୧୯୫୬
7. ଓଡ଼ିଶା ବିଦ୍ୟୁତ (ଶୁଳ୍କ) ଆଇନ, ୧୯୬୧
8. ଓଡ଼ିଶା କେନ୍ଦୁ ପତ୍ର (ବାଣିଜ୍ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ) ଆଇନ, ୧୯୬୧
9. ଓଡ଼ିଶା ସମବାୟ ସମିତି ଆଇନ, ୧୯୬୨
10. ଓଡ଼ିଶା ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ (ଜାତୀୟ ଏବଂ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ) ଛୁଟିଦିନ ଆଇନ, ୧୯୬୯
11. ଓଡ଼ିଶା ଉନ୍ନୟନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଆଇନ, ୧୯୮୨
12. ଓଡ଼ିଶା ଅଗ୍ନି ଏବଂ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବା ଆଇନ, ୧୯୯୩
13. ଓଡ଼ିଶା ପୌର ନିଗମ ଆଇନ, ୨୦୦୩
14. ଓଡ଼ିଶା ମୂଲ୍ୟଯୁକ୍ତ ଟିକସ ଆଇନ, ୨୦୦୪
15. ଓଡ଼ିଶା ଶ୍ରମିକ କଲ୍ୟାଣ ପାଣ୍ଠି ଆଇନ, ୨୦୦୫
16. ଓଡ଼ିଶା ଉତ୍ପାଦ ଶୁଳ୍କ ଆଇନ, ୨୦୦୮
ଏହି ଅଧ୍ୟାଦେଶ ଭାରତୀୟ ନ୍ୟାୟ ସଂହିତା (BNS), 2023 ଏବଂ ଜନ ବିଶ୍ବାସ (ସଂଶୋଧନ) ଆଇନ, 2023 ଭଳି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଆଇନ ସହିତ ସମନ୍ଵୟ ରକ୍ଷାକାରୀ ପାରିବ ।
ଫଳାଫଳ:
ଓଡ଼ିଶା ଜନ ବିଶ୍ବାସ ଅଧ୍ୟାଦେଶ, 2025 ଅନୁଯାୟୀ ଛୋଟ ଏବଂ ପ୍ରକ୍ରିୟାଗତ ତ୍ରୁଟିକୁ ଅପରାଧମୁକ୍ତ କରିବା ଦ୍ବାରା ଫୌଜଦାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଚାର ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଏକ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ହ୍ରାସ ଘଟିବ । ଅଣ-ଗୁରୁତର ଖିଲାପ ପାଇଁ ଜେଲଦଣ୍ଡ ବଦଳରେବଦେୱାନୀ ଦଣ୍ଡ ସହିତ ବ୍ୟବସାୟ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଉଭୟଙ୍କ ଉପରେ ନିୟାମକ ବୋଝ ଯଥେଷ୍ଟ ହ୍ରାସ ପାଇବ । ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦ୍ରୁତ ବିବାଦ ସମାଧାନ, କୋର୍ଟ ମାମଲା ହ୍ରାସ, କମ ଆଇନଗତ ଖର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ଉନ୍ନତ ପ୍ରଶାସନିକ ଦକ୍ଷତା ପ୍ରତିପାଦିତ କରିପାରିବ । ସେହି ସମୟରେ ଏକ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ ଅର୍ଥ ଦଣ୍ଡର ଢାଞ୍ଚା ଏବଂ ଅଧିକ ସ୍ବଚ୍ଛ ବିଚାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦ୍ବାରା ନିୟାମକ ନିଶ୍ଚିତତା ଏବଂ ବିଶ୍ବାସ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଦଣ୍ଡର ଭୟର ହ୍ରାସ ଦ୍ବାରା ସ୍ପଷ୍ଟତା ଏବଂ ନିରପେକ୍ଷତା ଦ୍ବାରା ଅନୁପାଳନ ପ୍ରଚଳିତ ହେବ ।
ଏହି ସଂସ୍କାରଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ବାରା ବ୍ୟବସାୟ କରିବାର ସହଜତା ଏବଂ ଜୀବନଧାରଣର ସହଜତାକୁ ବୃଦ୍ଧି, ନିବେଶକଙ୍କ ବିଶ୍ବାସକୁ ସୁଦୃଢ଼ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏକ ଅଧିକ ସୁଗମ, ନାଗରିକ-କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଏବଂ ଅଭିବୃଦ୍ଧି-ମୁଖୀ ରାଜ୍ୟ ଭାବରେ ସ୍ଥାନିତ କରିପାରିବ । ଓଡ଼ିଶା ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ "ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା" ଆଡକୁ ଅଗ୍ରସର ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏହି ଅଧ୍ୟାଦେଶ ସୁଶାସନ, ନାଗରିକ-ଅନୁକୂଳ ଆଇନ ଏବଂ ନିବେଶକଙ୍କ ବିଶ୍ବାସ ସହିତ ମିଳିମିଶି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସହିତ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି, ସାମାଜିକ କଲ୍ୟାଣ ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ ବିକାଶକୁ ସମର୍ଥନ କରିବାର ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର