କ୍ୟାବିନେଟ ନିଷ୍ପତ୍ତିି: ନାଇଟ୍ ସିଫ୍ଟ କରିବେ ମହିଳା, ସୁରକ୍ଷା ଦେବେ ସରକାର
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ କ୍ୟାବିନେଟର ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି । ଘଟଗାଁ ବିକାଶ ପାଇଁ 226 କୋଟି ।
Published : September 29, 2025 at 4:18 PM IST
Odisha Cabinet CM Mohan Charan Majhi ଭୁବନେଶ୍ବର: ଏଣିକି ଓଡ଼ିଶାରେ ନାଇଟ ସିଫ୍ଟ କରିପାରିବେ ମହିଳା । ଲିଖିତ ସମ୍ମତି ଓ ସରକାରଙ୍କ ସର୍ତ୍ତରେ ରାତିରେ କାମ କରିପାରିବେ । ଏଥିପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗାଇବେ ସରକାର । ଆଜି କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ମୋହନ ସରକାର । ଏଥିସହ ଘଟଗାଁର ବିକାଶ ପାଇଁ ୨୨୬ କୋଟି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ସରକାର । ତେବେ କ୍ୟାବିନେଟ ୩ଟି ବିଭାଗର ୪ଟି ପ୍ରସ୍ତାବରେ ମୋହର ମାରିଛି । ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗର ଗୋଟିଏ, ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ଗୋଟିଏ ଏବଂ ଶ୍ରମ ଓ କର୍ମଚାରୀ ରାଜ୍ୟ ବୀମା ଯୋଜନା ବିଭାଗର ଦୁଇଟି ପ୍ରସ୍ତାବ ଅନୁମୋଦନ ହୋଇଛି ।
ରାତିରେ କାମ କରିପାରିବେ ମହିଳା କର୍ମଚାରୀ:
କ୍ୟାବିନେଟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁସାରେ, ତ୍ରୈମାସିକ ଓଭର ଟାଇମ କାର୍ଯ୍ୟସୀମା ୧୪୪ ଘଣ୍ଟାକୁ ବୃଦ୍ଧି । କୌଣସି ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ କୌଣସି ଦିନରେ ୧୦ ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ କିମ୍ୱା କୌଣସି ସପ୍ତାହରେ ୪୮ ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଲେ, ସେ ଏପରି ଓଭରଟାଇମ କାର୍ଯ୍ୟ ବାବଦକୁ ସାଧାରଣ ମଜୁରି ହାରର ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ମଜୁରି ପାଇବାକୁ ହକଦାର ହେବେ । ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଗୁଡିକ ଦିନରାତି ୨୪ ଘଣ୍ଟା ଏବଂ ବର୍ଷକୁ ୩୬୫ ଦିନ ଖୋଲା ରହି ପାରିବ । ରାତିରେ ମହିଳା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହଟିବ । ମହିଳା କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଲିଖିତ ସମ୍ମତି ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଧିସୂଚିତ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ ରାତ୍ରିରେ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇପାରିବ । ଏହି ସଂସ୍କାର ଗୁଡିକ ରାଜ୍ୟରେ ନୂତନ ଶିଳ୍ପ ଏବଂ ନିବେଶକୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବ । କାରଖାନା ଗୁଡିକୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଚାହିଦା ପୂରଣ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ କରିବ । ଉତ୍ପାଦକତା ବୃଦ୍ଧି କରିବ । ଏହା ଅଧିକ ଓଭର ଟାଇମ କାମ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ରୋଜଗାର ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ।
ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟର ୨୭ତମ ବୈଠକ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ @MohanMOdisha ଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଲୋକସେବା ଭବନ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଏହି ବୈଠକରେ @PWD_Odisha ର ଗୋଟିଏ, @SMEOdisha— CMO Odisha (@CMO_Odisha) September 29, 2025
ର ଗୋଟିଏ ଏବଂ @LESIOdisha ର ଦୁଇଟି, ଏହିଭଳି ମୋଟ ୪ଟି ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଲୋଚନା ପୂର୍ବକ ଅନୁମୋଦିତ ହୋଇଛି। pic.twitter.com/D6zwAMuZxF
ଓଡ଼ିଶା ଦୋକାନ ଓ ବାଣିଜ୍ୟିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଆଇନ ୧୯୫୬ରେ ସଂଶୋଧନ:
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି, ‘ରାଜ୍ୟରେ ଶିଳ୍ପ ଓ ବ୍ୟବସାୟ କରିବାରକୁ ଉନ୍ନତ ଏବଂ ଅଧିକ ଆର୍ଥିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ଶ୍ରମ ବିଭାଗର ଏକ ସଂଶୋଧନ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ କ୍ୟାବିନେଟ ମୋହର ମାରିଛି । ଓଡ଼ିଶା ଦୋକାନ ଓ ବାଣିଜ୍ୟିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଆଇନ ୧୯୫୬ରେ ଓ କାରଖାନା ଆଇନ ୧୯୪୮ରେ ଥିବା ସଂଶୋଧନ ପ୍ରସ୍ତାବ ମଞ୍ଜୁରୀ ହୋଇଛି । ଓଡିଶା ଦୋକାନ ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଆଇନ ୧୯୫୬ ର ବ୍ୟବସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ୨୦ କିମ୍ୱା ତଦୁର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରିଥିବା ଦୋକାନ ଓ ବାଣିଜ୍ୟିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଲାଗୁ ହେବ । ସମସ୍ତ ଦୋକାନ ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ ନିୟୋଜିତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ନିର୍ବିଶେଷରେ ଓଡିଆ ସାଇନ ବୋର୍ଡ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ପଡିବ । ଦୈନିକ କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ଘଣ୍ଟ ୯ ଘଣ୍ଟାରୁ ୧୦ ଘଣ୍ଟାକୁ ବୃଦ୍ଧି ହେବ । ଏକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟପାଳି ଅତି କମରେ ଅଧଘଣ୍ଟାର ବ୍ୟବଧାନ ବିନା ନିରନ୍ତର ୬ ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ହେବନାହିଁ ।
GAV ପାଇଁ ୩ ବର୍ଷରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ୧୨ ହଜାର କୋଟି:
ଗ୍ରାମପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ଖୋଲିବ ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ । ଗୋଦାବରୀଶ ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଯୋଜନା(GAV)ରେ ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ବିକାଶ ପାଇଁ ଓଡିଶା ସରକାର ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି । ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ୨୦୨୫-୨୬ ରୁ ୨୦୨୭-୨୮ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ୨୨୦୦ ଟି ମଡେଲ ସ୍କୁଲ ନିର୍ମାଣ ହେବ । ପ୍ରଥମ ୩ ବର୍ଷ ପାଇଁ ୧୨,୦୦୦ କୋଟି ବ୍ୟୟ ହେବ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍କୁଲ ପାଇଁ ଆନୁମାନିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ପ୍ରାୟ ୫ କୋଟି ଟଙ୍କା । DPR ଆଧାରରେ ପ୍ରକୃତ ଖର୍ଚ୍ଚ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯିବ । GAV ଯୋଜନାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାର ଆଇନ ୨୦୦୯ ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସହିତ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରିବା । ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତି ଶିକ୍ଷା ଓ ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
୨ୟ ଜାତୀୟ ମେଡିଏସନ ସମ୍ମିଳନୀ; ମଧ୍ୟସ୍ଥତା ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ, ବିବାଦ ନୁହେଁ : ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
'11 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଦେଶ ବିକାଶର ଶିଖରରେ ପହଞ୍ଚିଛି'- ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
DA Hike: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପୂଜା ଭେଟି, ୨ % ବୃଦ୍ଧି ହେଲା ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା
ମା' ତାରିଣୀ ମନ୍ଦିରର ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟ:
ଘଟଗାଁ ମା' ତାରିଣୀ ମନ୍ଦିର ପରିସରର ପାରିପାର୍ଶ୍ଵିକ ବିକାଶ ଉପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି । ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ ଏଥିପାଇଁ ୧୪୬ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଟେଣ୍ଡର ଏକ ଘରୋଇ ସଂସ୍ଥା ସପକ୍ଷରେ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି । ୫୯.୨୦୬ ଏକର ପରିମିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟ ୨୪ ମାସରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି । ଏହି ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ୨୨୬ କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯିବ । ଭକ୍ତଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ୨୧୬ ଶଯ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ଯାତ୍ରୀ ନିବାସ, ତୀର୍ଥ ଯାତ୍ରୀ କେନ୍ଦ୍ର, ମାର୍କେଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ, ଫୁଡ଼ କୋର୍ଟ, ୱାଚ ଟାୱାର, ନଡ଼ିଆ ଭଣ୍ଡାର ଓ ୫୦୦ ଜଣ ବସିଲା ଭଳି ପ୍ରସାଦ ସେବନ ପ୍ରକୋଷ୍ଠ, ଜିନିଷ ରଖିବା ଘର ନିର୍ମାଣ ହେବ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର