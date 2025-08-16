କଟକ: ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ମାଟ୍ରିକ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ । ଅପରାହ୍ନ 2ଟା ପରଠାରୁ ବୋର୍ଡ ୱେବସାଇଟରେ ରେଜଲ୍ଟ ଜାଣି ପାରିବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ । www.bseodisha.ac.in ରେ ରେଜଲ୍ଟ ଦେଖି ପାରିବେ । ମୋଟ 3457 ଜଣ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିବା ବେଳେ 1944 ଜଣ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି । ପାସହାର 56.23 ପ୍ରତିଶତ ରହିଛି ।
କେଉଁ ଗ୍ରେଡରେ କେତେ ଜଣ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ?
A 2-3 ଜଣ
B1-14 ଜଣ
B2-39 ଜଣ
C ଗ୍ରେଡ଼- 113 ଜଣ
ସେହିପରି SOSC ରେ 10 ହଜାର 809 ଜଣ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିବା ବେଳେ 5 ହଜାର 973 ଜନ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି । ପାସ ହାର 55.26 ପ୍ରତିଶତ ରହିଛି ।
କେଉଁ ଗ୍ରେଡରେ କେତେ ଜଣ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ?
A2-13 ଜଣ
B1-232 ଜଣ
B2-723 ଜଣ
C- 1738 ଜଣ
4140 ଜଣ ଫେଲ ହୋଇଛନ୍ତି । 625 ଜଣ ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହିଥିବା ବୋର୍ଡ ସଭାପତି ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ତାରାଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ତେବେ ଗତ ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା ଚଳିତ ବର୍ଷ ରେଜଲ୍ଟ ଭଲ ଥିବା ସଭାପତି କହିଛନ୍ତି ।
କେମିଟି ଦେଖିବେ ପରୀକ୍ଷୀ ଫଳ?
ଦିନ 2 ଟା ପରଠାରୁ www.bseodisha.ac.in ରେ ରେଜଲ୍ଟ ଦେଖି ପାରିବେ
ମୋବାଇଲେ 01OR10 ଏହାପରେ ରୋଲ ନମ୍ବର ଲେଖି 5676750କୁ ମେସେଜ ପଠାଇବା ପରେ ରେଡଲ୍ଟ ଆସିଯିବ
ବୋର୍ଡ ସଭାପତି ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ତାରାଇ କହିଛନ୍ତି, " ଜୁଲାଇ 1 ତାରିଖରୁ ମାଟ୍ରିକ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ପରୀକ୍ଷା ହୋଇ ଜୁଲାଇ 10 ତାରିଖରେ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା । 6ଟି ବିଷୟରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ । 2025 ମାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ଅନୁପସ୍ଥିତ, ଫେଲ୍ ଏବଂ ଏମ୍ପି ହୋଇଥିବା ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ଏହି ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ । ଏହାର ଫଳ ଆସିବା ପାଇଁ ଏକ ମାସ ସମୟ ଲାଗେ । ଆଜି ସକାଳେ ବୋର୍ଡର ଏକ୍ଜାମିନେସନ କମିଟି ବସିଥିଲା । ଏନେଇ ତର୍ଜମା କରାଯାଇ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ମାନେ ଦିନ 2 ଟା ପରେ ଅନଲାଇନ ମାଧ୍ୟମରେ ଫଳାଫଳ ଦେଖିପାରିବେ । ଯେଉଁଠି ଇଣ୍ଟରନେଟର ସୁବିଧା ନାହିଁ ସେଠାରେ ମୋବାଇଲରେ ଦେଖିପାରିବେ । ମୋବାଇଲେ 01OR10 ଏହାପରେ ରୋଲ ନମ୍ବର ଲେଖି 5676750କୁ ମେସେଜ ପଠାଇବା ପରେ ମୋବାଇଲରେ ରେଡଲ୍ଟ ଆସିଯିବ । www.bseodisha.ac.inରେ ସନ୍ଧ୍ଯା 5ଟା ପରେ ପ୍ରଧାନଶିକ୍ଷକ ମାନେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମାର୍କସିଟ ଡାଉନଲୋଡ କରିପାରିବେ । "
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ