ବକ୍ସିଂ କୋଚ୍‌ ସୁଦର୍ଶନ ସାହୁ, 35 ବର୍ଷ ଧରି ଦେଉଛନ୍ତି ମାଗଣା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ - SUDARSHAN SAHOO FREE BOXING COACH

ଓଡ଼ିଶାରେ ବକ୍ସିଂ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୋଚ୍ ସୁଦର୍ଶନ ସାହୁଙ୍କ ଅବଦାନ ଅତୁଳନୀୟ । ଅଭାବୀ ପିଲାଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ଦେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ।

Free boxing Coaching to players
Free boxing Coaching to players (ETV Bharat)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 4, 2025 at 3:11 PM IST

8 Min Read

ସ୍ପେଶାଲ ଷ୍ଟୋରୀ: ଶକ୍ତି ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର

Boxing Coach Sudarshan Sahoo ପୁରୀ: ବକ୍ସିଂ ଖେଳ ପ୍ରତି ଥିଲା ତାଙ୍କର ଅହେତୁକ ଦୁର୍ବଳତା । ହେଲେ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ତାଙ୍କ ସ୍ବପ୍ନରେ ଆଣିଥିଲା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ । ନିରୁପାୟ ହୋଇ ବକ୍ସିଂ ଖେଳାଳି ହେବାର ସ୍ବପ୍ନକୁ ସେ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଇଥିଲେ । ହେଲେ ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ଉପାୟ ନିଶ୍ଚିତ ମିଳେ । ନିଜେ ସିନା ବକ୍ସିଂ ଖେଳାଳି ହୋଇପାରିଲେନି, ହେଲେ ଅନେକ ଅଭାବୀ ଖେଳାଳିଙ୍କ ପାଇଁ ସାଜିଲେ ଗୁରୁ । ବକ୍ସିଂ ଖେଳାଳିରୁ ବନିଗଲେ ବକ୍ସିଂ କୋଚ୍ । ଆଜି ତାଙ୍କ ତତ୍ତ୍ବାବଧାନରେ ଅନେକ ଗରିବବର୍ଗରୁ ଆସୁଥିବା ଖେଳାଳିମାନେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେଇ ଜାତୀୟସ୍ତରୀୟ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି । ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବକ୍ସିଂ କୋଚ୍ ସୁଦର୍ଶନ ସାହୁ । ଇଟିଭି ଭାରତର ଏହି ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନାରେ, ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବକ୍ସିଂ କୋଚ୍ ସୁଦର୍ଶନ ସାହୁଙ୍କ ସ୍ବପ୍ନ ଓ ସଂଘର୍ଷର କାହାଣୀ ବିଷୟରେ ।

35 ବର୍ଷ ଧରି ଦେଉଛନ୍ତି ମାଗଣା ବକ୍ସିଂ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ (ETV Bharat)

ଦକ୍ଷ ବକ୍ସିଂ ଖେଳାଳି ସୃଷ୍ଟି ଲକ୍ଷ୍ୟ:

ଓଡ଼ିଶାରୁ ଅର୍ନ୍ତଜାତୀୟ ବକ୍ସିଂ ଖେଳାଳି ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ସ୍ବପ୍ନ ଦେଖନ୍ତି କୋଚ୍ ସୁଦର୍ଶନ ସାହୁ । ସେଥିପାଇଁ ସେ ଦୀର୍ଘ ୩୫ ବର୍ଷ ହେବ ମାଗଣା ବକ୍ସିଂ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଯୋଗାଇ ଆସୁଛନ୍ତି । ଓଡ଼ିଶାର ବକ୍ସିଂ କ୍ରୀଡାର ବିକାଶ ତଥା ରାଜ୍ୟରୁ ଦକ୍ଷ ବକ୍ସିଂ ଖେଳାଳି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ଜାତୀୟ ଓ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଗୌରବ ଆଣନ୍ତୁ । ଏଭଳି ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ଦୀର୍ଘ ୩୫ ବର୍ଷ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣାରେ ବକ୍ସିଂ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେଇ ଆସୁଛନ୍ତି, 57 ବର୍ଷୀୟ ବକ୍ସିଂ କୋଚ ସୁଦର୍ଶନ ସାହୁ । କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ ଗରିବ ଘରରୁ ଆସିଥିବା ପିଲାମାନେ ଯେଭଳି ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ବକ୍ସିଂ ଖେଳରୁ ମୁହଁ ବୁଲାଇ ନ ନିଅନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସୁଦର୍ଶନ ବିଭିନ୍ନ ବଦାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହାୟତାରେ ପିଲାଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ବକ୍ସିଂ କିଟ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି । ବସ୍ତି ଅଞ୍ଚଳର ଗରିବ ପିଲାଙ୍କୁ ସମାଜର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି କୋଚ୍ ସୁଦର୍ଶନ ସାହୁ ।

୫୦୦ରୁ ଅଧିକ ପିଲାଙ୍କୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେଉଛନ୍ତି ବକ୍ସିଂ କୋଚ୍ ସୁଦର୍ଶନ ସାହୁ
୫୦୦ରୁ ଅଧିକ ପିଲାଙ୍କୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେଉଛନ୍ତି ବକ୍ସିଂ କୋଚ୍ ସୁଦର୍ଶନ ସାହୁ (ETV Bharat)

କ୍ରୀଡା ସହ ଶିକ୍ଷା ଯୋଗାଉଛନ୍ତି କୋଚ୍:

ଜଣେ ପିଲା କିଭଳି ଦକ୍ଷ କ୍ରୀଡାବିତ୍ ସହିତ ଏକ ଭଲ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତାର ଅଧିକାରୀ ହୋଇ ପାରିବ ସେ ଦିଗରେ ନିରନ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ବକ୍ସିଂ କୋଚ ସୁଦର୍ଶନ ସାହୁ । ଖେଳାଳିମାନେ କ୍ରୀଡା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଶ ଓ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣିବେ ସେ ନେଇ ବକ୍ସିଂ କୋଚ୍ ଗରିବ ବସ୍ତି ପିଲାଙ୍କୁ ନିଜ ପାଖକୁ ଆଣି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେଉଛନ୍ତି । କ୍ରୀଡା ସହିତ କିଭଳି ଗରିବ ପିଲାମାନେ ଭଲ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବେ ସେଥିପାଇଁ ସ୍କୁଲରେ ନାମ ଲେଖାଇ ପାଠ ପଢ଼ା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି ସୁଦର୍ଶନ ।

୫୦୦ରୁ ଅଧିକ ପିଲାଙ୍କୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ:

ପୁରୀ କୁମ୍ଭାରପଡ଼ାର ବାସିନ୍ଦା ତଥା ବକ୍ସିଂ କୋଚ୍ ସୁଦର୍ଶନ ସାହୁ ୨୦୧୦ ମସିହାରେ ପୁରୀ ବକ୍ସିଂ ଏକାଡେମୀ ଗଠନ କରିଥିଲେ । ଏହି ଏକାଡେମୀରେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣାରେ ବକ୍ସିଂ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେଇଆସୁଛନ୍ତି । ଏହି ଏକାଡେମୀରୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେଇ ଅନେକ ବକ୍ସିଂ ଖେଳାଳି ରାଜ୍ୟ ଓ ଜାତୀୟ ସ୍ତରର କ୍ରୀଡା ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଅଂଶ ଗ୍ରହଣ କରିଆସୁଛନ୍ତି । ଏପରିକି ଖେଳାଳିମାନେ ଅନେକ ପଦକ ଜିତି ରାଜ୍ୟ ଓ ଦେଶ ପାଇଁ ଗୌରବ ମଧ୍ୟ ଆଣିଛନ୍ତି । ଅକ୍ଷୟ ନାୟକ, ସୁବ୍ରତ ପ୍ରଧାନ, ସ୍ମାରକ ରଞ୍ଜନ ସାହୁ ଆଦି ଖେଳାଳି ସୁଦର୍ଶନଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେଇ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ପଦକ ଜିତିଛନ୍ତି । କିଛି ଛାତ୍ର ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ବିଭାଗରେ ସ୍ପୋର୍ଟସ କୋଟାରେ ଚାକିରି ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି । ଇତି ମଧ୍ୟରେ ସୁଦର୍ଶନ ୫୦୦ରୁ ଅଧିକ ପିଲାଙ୍କୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେଇ ସାରିଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛନ୍ତି ଅଧିକାଂଶ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦା ।

ପିଲାଙ୍କୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେଉଛନ୍ତି ବକ୍ସିଂ କୋଚ୍ ସୁଦର୍ଶନ ସାହୁ
ପିଲାଙ୍କୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେଉଛନ୍ତି ବକ୍ସିଂ କୋଚ୍ ସୁଦର୍ଶନ ସାହୁ (ETV Bharat)

ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ତାଲିମ ଏବଂ କ୍ରୀଡା ଉପକରଣ:

ପ୍ରତିବର୍ଷ ସୁଦର୍ଶନ ସାହୁଙ୍କ ପୁରୀ ବକ୍ସିଂ ଏକାଡେମୀରୁ ୧୫ରୁ ଅଧିକ ଆଥଲେଟ ଜାତୀୟସ୍ତରରେ ପ୍ରତିଦ୍ବନ୍ଦ୍ବିତା କରନ୍ତି । ସୁଦର୍ଶନ ପିଲାଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ତାଲିମ ଏବଂ କ୍ରୀଡା ଉପକରଣ ଯୋଗାଇ ଦିଅନ୍ତି । ୨୦୧୩ ମସିହାରେ ରାଜ୍ୟ କ୍ରୀଡ଼ା ଛାତ୍ରାବାସ ପାଇଁ ୧୩ ଜଣ ବକ୍ସରଙ୍କୁ ଚୟନ କରାଯାଇଥିଲା । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୮ ଜଣ ସୁଦର୍ଶନଙ୍କ ଏକାଡେମୀରୁ ମନୋନୀତ ହୋଇଥିଲେ । ପିଲା ମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ସୁଦର୍ଶନ ନିଜେ ଆମନ୍ତ୍ରଣୀୟ ବକ୍ସିଂ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ନିଅନ୍ତି । ସୁଦର୍ଶନଙ୍କ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ଦକ୍ଷତା ଯୋଗୁ ଅନେକ ଥର ସେ ରାଜ୍ୟ ଦଳର କୋଚ ଭାବେ ଜାତୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପାଇଁ ଦଳକୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେଇଛନ୍ତି । ସେ ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ଵବିଦ୍ୟାଳୟର ବକ୍ସିଂ ଦଳର ଚୟନକର୍ତା ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି । ଅନେକ ଥର ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ବକ୍ସିଂ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପରିଚାଳନା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି । ସୁଦର୍ଶନ ସାହୁ ଓଡ଼ିଶା ଆମେଚର୍ ବକ୍ସିଂ ଆସୋସିଏସନ୍ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ।

ବକ୍ସିଂ ରିଂରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେଉଛନ୍ତି ସୁଦର୍ଶନ ସାହୁ
ବକ୍ସିଂ ରିଂରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେଉଛନ୍ତି ସୁଦର୍ଶନ ସାହୁ (ETV Bharat)

ବକ୍ସିଂ କୋଚଙ୍କ ଜୀବନଯାତ୍ରା:

ବକ୍ସିଂ କୋଚ୍ ସୁଦର୍ଶନ ସାହୁ, ୧୯୬୮ ମସିହାରେ ପୁରୀ ସହରର କୁମ୍ଭାରପଡ଼ାରେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀରେ ସେ ପାଠ ପଡୁଥିବା ବେଳେ ନିଜ ବାପାଙ୍କୁ ହରାଇଥିଲେ । ପରିବାରର ଉତ୍କଟ ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ଯୋଗୁ ତାଙ୍କ ପାଠପଢାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ପଡ଼ିଥିଲା । ଅର୍ଥାଭାବରୁ ତାଙ୍କୁ କଅଁଳ ବୟସରୁ ପରିବାରକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା । ଖାଲି ସମୟରେ ସେ ପୁରୀରେ ଥିବା ଏକ କୁସ୍ତି କ୍ଲବକୁ ଯାଇ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେଉଥିଲେ । ହେଲେ ସେଠାରେ ବକ୍ସିଂ ଖେଳ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ବଢିଥିଲା । ଏହା ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ତାଙ୍କର ବକ୍ସିଂ ଶିଖିବା ଓ ଶିଖାଇବାର ଯାତ୍ରା । ପ୍ରଥମେ ନିଜେ ବକ୍ସିଂ ଶିଖିଥିଲେ, ଏହା ପରେ ହୋଇଥିଲେ ବକ୍ସିଂ କୋଚ୍ । ଜାନୁଆରୀ ୨୬ , ୧୯୮୦ ମସିହାରେ ସେ ପୁରୀର ଝଡେଶ୍ୱରୀ କ୍ଲବରେ ଆୟୋଜିତ ବକ୍ସିଂ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ପ୍ରଥମେ ଜୁନିଅର ବର୍ଗରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ । ସେ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଦୁଇ ଥର ଅଂଶ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ହେଲେ ତାଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ହେତୁ ଭଲ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଭଲ କୋଚ ପାଇ ନଥିଲେ । କ୍ରୀଡା ଉପକରଣ ବି ପାଖରେ ନଥିଲା । ଯାହା ଫଳରେ ବକ୍ସିଂ କ୍ରୀଡାରେ ସେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିନଥିଲେ । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ନିଜର ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାଇବା ପାଇଁ ଏକ ଗ୍ୟାରେଜ ଖୋଲିଲେ।

ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେଉଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ
ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେଉଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ (ETV Bharat)

ବକ୍ସିଂ ପ୍ରତି ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା:

ବକ୍ସିଂ ଖେଳ ପ୍ରତି ରହିଥିଲା ଅହେତୁକ ଦୁର୍ବଳତା । ଛୋଟିଆ ଗ୍ୟାରେଜରୁ ଯାହା କିଛି ରୋଜଗାର ହୁଏ, ସେଥିରୁ କିଛି ଅର୍ଥ ବାହାର କରି ଦୁର୍ବଳ ଆର୍ଥିକବସ୍ଥା ଥିବା ପିଲାଙ୍କୁ ବକ୍ସିଂ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେଉଥିଲେ । କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ ସାମାଜିକ ସେବାରେ ମଧ୍ୟ ସେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରିଥିଲେ । ୧୯୯୭ ମସିହାରୁ ସେ ତାଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ କାଉନସିଲର ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ । ସେହିଦିନ ଠାରୁ ୪ ଥର ଭାବେ ସେ କାଉନସିଲର ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ । ପରେ ୨୦୧୦ ମସିହାରେ ପୁରୀ ବକ୍ସିଂ ଏକାଡେମୀ ଗଠନ କରି ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ଗରିବ ବସ୍ତି ପିଲାଙ୍କୁ ବକ୍ସିଂ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେଇ ଆସୁଛନ୍ତି । ଜିଲ୍ଲା ବାହାରୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଆସି ସୁଦର୍ଶନଙ୍କ ଠାରୁ ବକ୍ସିଂ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେଉଛନ୍ତି । ପିଲାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ଅନେକ ଆଶା ଓ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ। ସୁଦର୍ଶନଙ୍କ ଠାରୁ ବକ୍ସିଂ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେଇ ଦେଶ ଓ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣିବାକୁ କ୍ରୀଡାବିତ୍ ମାନେ ସଂକଳ୍ପବଧ ।

କ୍ରୀଡା ଭିତ୍ତିଭୂମିରେ ଉନ୍ନତି ଆବଶ୍ୟକ:

ବକ୍ସିଂ କୋଚ୍ ସୁଦର୍ଶନ ସାହୁ କୁହନ୍ତି, "ମୋ ସମୟରେ ଯେଉଁ ସବୁ ସମସ୍ୟା ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲି, ଅନ୍ୟ କେହି ସେଭଳି ସମସ୍ୟା ସମ୍ମୁଖୀନ ନ ହୁଅନ୍ତୁ । ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ମାଗଣାରେ ପିଲାଙ୍କୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ସହ ଆର୍ଥିକ ଦୁର୍ବଳ ପିଲାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ କ୍ରୀଡା ଉପକରଣ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦେଇଥାଏ । ଆର୍ଥିକ ଦୁର୍ବଳ ତଥା ବସ୍ତି ଅଞ୍ଚଳ ପିଲା କିଭଳି ପାଠ ପଢ଼ି ଭଲ ମଣିଷ ହେବେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇ ସ୍କୁଲରେ ନାମ ଲେଖାଇ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରେ । ଓଡ଼ିଶାରେ ବକ୍ସିଂ କ୍ରୀଡା କିଭଳି ଆଗକୁ ଯିବ, ଭଲ ଅର୍ନ୍ତଜାତୀୟ ଖେଳାଳି ସୃଷ୍ଟି ହେବେ, ତାହା ମୋର ଚିନ୍ତା । ବକ୍ସିଂ, ଏକ ଅଲମ୍ପିକ୍ସ କ୍ରୀଡା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହାର ବିକାଶ ଦିଗରେ ଆମ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନଜର ନାହିଁ । ଆମେ ଗରିବ ପିଲାଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେଉଥିବା ବେଳେ ପିଲାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ କ୍ରୀଡା ଉପକରଣ ଯୋଗାଇ ଦେବାରେ ସରକାରଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ।’

ସମ୍ପୂର୍ଣ ମାଗଣାରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେଉଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ
ସମ୍ପୂର୍ଣ ମାଗଣାରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେଉଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ (ETV Bharat)

‘ସରକାର ସହଯୋଗ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ’

‘ଓଡ଼ିଶାର ପିଲାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭରପୁର ଦକ୍ଷତା ରହିଛି । ଅନେକ ଖେଳାଳି ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ସ୍ଵର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି । ତେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବକ୍ସିଂ ଖେଳକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ କ୍ରୀଡା ହଷ୍ଟେଲ ତିଆରି କରିବା ଉଚିତ୍ । ଏପରି ହେଲେ ଭଲ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପାଇ ଆମ ଖେଳାଳି ଜାତୀୟ ଓ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଖେଳରେ ସଫଳତା ଅର୍ଜନ କରି ଗୌରବ ଆଣିବେ । ଖେଳର ବିକାଶ କରିବାକୁ ହେଲେ କ୍ରୀଡା ଭିତ୍ତିଭୂମି ଉନ୍ନତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ । ସାଇ ହଷ୍ଟେଲ ସହିତ ଖେଲୋ ଇଣ୍ଡିଆ ସେଣ୍ଟର୍, ରାଜ୍ୟ ହଷ୍ଟେଲ, ଏକାଡେମୀ ଆଦିର ନିର୍ମାଣ ହେଲେ ହିଁ ଖେଳର ବିକାଶ ହୋଇ ପାରିବ । ବକ୍ସିଂ ଖେଳ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବା ସର୍ବନିମ୍ନ ଆବଶ୍ୟକତା ଏକ ଖେଳ କିଟ୍ ମଧ୍ୟ ଆମ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯୋଗାଇ ପାରୁ ନାହାନ୍ତି । ପିଲାଙ୍କ ଦୃଢ଼ ଇଛା ଶକ୍ତି ଥିବାରୁ ସେମାନେ ଖେଳରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି । ସରକାରଙ୍କ ସହଯୋଗ ମିଳିଲେ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଖେଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଆହୁରି ଭଲ ହୋଇପାରନ୍ତା ।’ ବୋଲି କୁହନ୍ତି ସୁଦର୍ଶନ

ମିଳୁନି ସରକାରୀ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ:

ବକ୍ସିଂ କୋଚ ସୁଦର୍ଶନ ସାହୁ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, "ପୁରୀ ଏକାଡେମୀ ପାଇଁ କାହାର କିଛି ସହଯୋଗ ନାହିଁ । କେତେକ କ୍ରୀଡ଼ାପ୍ରେମୀ ଓ ବଦାନ୍ୟବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଏହା ଚାଲିଛି । ପୁରୀ ବକ୍ସିଂ ଏକାଡେମୀରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେବା ପାଇଁ କୌଣସି ଅର୍ଥ ନିଆଯାଏ ନାହିଁ । କେବଳ ପରିଚୟ ପତ୍ର ପାଇଁ ଅଧାରକାର୍ଡ ଏବଂ ଏକ ଫଟୋ ଦେଇ ପିଲା ମାନେ ଏଠାରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେଇ ପାରିବେ । ଆମେ ବସ୍ତି ଅଞ୍ଚଳର ପିଲାଙ୍କୁ ଅଧିକ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଉ । ସେମାନେଙ୍କୁ ସମାଜର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ କରିବା ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ । ମୋର ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ପୁରୀରେ ଏକ ବକ୍ସିଂ ହଷ୍ଟେଲ ଖୋଲାଯାଉ । ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏଠାରୁ ଦକ୍ଷ ଖେଳାଳି ବାହାରି ଜାତୀୟ ଓ ଅର୍ନ୍ତଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଭଲ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବେ । କ୍ରୀଡା ହିଁ ସାରା ବିଶ୍ଵରେ ଆମ ଦେଶର ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି । ମୋର ଦୁଃଖ କେବଳ ବକ୍ସିଂ କ୍ରୀଡାକୁ ସରକାର ଯେତିକି ଗୁରୁତ୍ଵ ଦେବା କଥା ସେତିକି ଦେଉନାହାନ୍ତି ।"

ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଉପକରଣ
ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଉପକରଣ (ETV Bharat)

ଭୁବନେଶ୍ଵରରୁ ଆସି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେଉଛି: ଖେଳାଳୀ

ପୁରୀ ବକ୍ସିଂ ଏକାଡେମୀରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେଉଥିବା ପ୍ରିତମ କୁମାର କହିଛନ୍ତି, "ଏଠାରେ ଭଲ ବକ୍ସିଂ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଆଯାଉଥିବାରୁ ମୁଁ ଏଠାରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେଉଛି । ବକ୍ସିଂ କ୍ରୀଡାରେ କିଭଳି ଉନ୍ନତ କ୍ରୀଡା କୌଶଳ ହାସଲ କରିହେବ ଏଠାରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଆଯାଉଛି । ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ ଭୁବନେଶ୍ଵରରୁ ଏଠାକୁ ଆସି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେଉଛି । ଏଠାରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେଇ ମତେ ବହୁତ ଆତ୍ମ ବିଶ୍ବାସ ମିଳିଛି । ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ବକ୍ସିଂରେ ସଫଳତା ପାଇବି ବୋଲି ଆଶାବାଦୀ ଅଛି । ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ସୁଦର୍ଶନ ସାର୍ ନିଜେ ଆମକୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି । ଆମ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବକ୍ସିଂ କ୍ରୀଡା ପ୍ରତି ଭଲ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉ ନାହାନ୍ତି । ଯଦି ସରକାର ସହଯୋଗ କରନ୍ତେ ଅନେକ ଦକ୍ଷ ଖେଳାଳି ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ମାନେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଜାତୀୟ ଓ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରୀଡା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ସଫଳତା ଆଣିପାରିବେ । କ୍ରୀଡା ଉପକରଣର ଦାମ ବହୁତ ଅଧିକା । ଜଣେ ଗରିବ ପିଲା ଏହାକୁ କିଣି ଖେଳିବା ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ । ଏଣୁ ବକ୍ସିଂ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଆମ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦେବା ଉଚିତ ।"

ପୁରୀ ବକ୍ସିଂ ଏକାଡେମୀ
ପୁରୀ ବକ୍ସିଂ ଏକାଡେମୀ (ETV Bharat)

ବକ୍ସିଂ ଖେଳକୁ ସରକାର ଗୁରୁତ୍ବ ଦେଇନାହାନ୍ତି: ଖେଳାଳି

ଆଉ ଜଣେ ବକ୍ସିଂ ଖେଳାଳି ଅକ୍ଷୟ ନାୟକ କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ୨୦୦୯ ମସିହାରେ ବକ୍ସିଂ କ୍ରୀଡା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି । ସୁଦର୍ଶନ ସାରଙ୍କ ତତ୍ତ୍ଵାବଧାନରେ ମୁଁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେଇଥିଲି । ୨୦୧୧ ମସିହାରେ ସବ ଜୁନିୟର କ୍ରୀଡା ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ସ୍ଵର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ହାସଲ କରିଥିଲି । ୨୦୧୪ ମସିହାରେ ପୁରୀରେ ସ୍ପୋର୍ଟସ ହଷ୍ଟେଲରେ ରହି ଆମେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେଉଥିଲୁ । ହେଲେ ସରକାର ଏହାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ । ଅନେକ ସାଧାରଣ ପିଲା ହଷ୍ଟେଲରେ ରହି ମାଗଣାରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେଉଥିଲେ । ହେଲେ ଏହା ବନ୍ଦ ହେବା ପରେ ସୁଦର୍ଶନ ସାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେଉଛୁ । ପିଲାମାନେ କିଭଳି ଭଲ ଖେଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ ସେଥିପାଇଁ ସାର୍ ବହୁତ୍ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି । ୨୦୨୩ ରେ ମୁଁ ଟପ୍ ୧୬ ରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲି । ଦୁଃଖର କଥା ଅନ୍ୟ ଖେଳକୁ ଯେଭଳି ଗୁରୁତ୍ଵ ଦିଆଯାଉଛି ବକ୍ସିଂ ଖେଳକୁ ସେଭଳି ସରକାର ଗୁରୁତ୍ବ ଦେଇନାହାନ୍ତି । ଆମ ପୁରୀ ବକ୍ସିଂ ଏକାଡେମୀ ବହୁତ୍ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛି । ହେଲେ ସରକାରଙ୍କ ସହଯୋଗ ମିଳିଲେ ଖେଳାଳି ଆମେ ଆହୁରି ଭଲ ଖେଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେବେ ।"

ପୁରୀ ବକ୍ସିଂ ଏକାଡେମୀରେ ଅଭ୍ୟାସରତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ
ପୁରୀ ବକ୍ସିଂ ଏକାଡେମୀରେ ଅଭ୍ୟାସରତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ (ETV Bharat)

ବକ୍ସିଂ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୋଚ୍ ସୁଦର୍ଶନ ସାହୁଙ୍କ ଅବଦାନ ଅତୁଳନୀୟ:

ଜଣେ ଅଭିଭାବକ ପବିତ୍ର ମୋହନ ପଲେଇ କହିଛନ୍ତି, "ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଏଠାରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଆଶା ରହିଛି ସେମାନେ ଦେଶ ପାଇଁ ଖେଳିବେ । ଏଠାରେ ସରକାରଙ୍କ ବଡ ଭୂମିକା ରହିଛି । ଯଦି ସରକାର କ୍ରୀଡାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ନ ଦେବେ କ୍ରୀଡା ଆଗକୁ ଯିବ କିପରି । ହେଲେ ଦୁଃଖ କଥା ବକ୍ସିଂ କ୍ରୀଡାର ବିକାଶ ନେଇ ସରକାରଙ୍କ ଆନ୍ତରିକତା ନାହିଁ । ଏହା ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନର ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖି ଅନୁଭବ କରି କହୁଛି । ଏଠାରେ ସୁଦର୍ଶନ ସାହୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣାରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେଉଛନ୍ତି । ବକ୍ସିଂ କ୍ରୀଡାର ବିକାଶ ପାଇଁ ସୁଦର୍ଶନ ସାହୁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସମର୍ପି ଦେଇଛନ୍ତି । ବକ୍ସିଂ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ଜୀବନ। ଓଡ଼ିଶାରେ ବକ୍ସିଂ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୋଚ୍ ସୁଦର୍ଶନ ସାହୁଙ୍କ ଅବଦାନ ଅତୁଳନୀୟ । ତେବେ କ୍ରୀଡାବିତଙ୍କ ବିକାଶ ପାଇଁ ଏଠାରେ ସରକାରଙ୍କ ସହାୟତା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ । ଆଜି କାଲି କ୍ରୀଡା ବ୍ୟୟ ବହୁଳ ହେବାରେ ଲାଗିଛି । ଜଣେ କ୍ରୀଡାବିତର ଉପକରଣ ଥିବା କିଟ୍ ସହ ତାହାର ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି । ଯାହା ଏକ ସାଧାରଣ ଘର ପିଲା ପାଇଁ ବ୍ୟୟ ବହୁଳ ହୋଇପଡୁଛି । ତେବେ ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ଏହି ପିଲା ମାନେ ହିଁ ଆମ ଭବିଷ୍ୟତ । ଏଣୁ ପୁରୀ ଏକାଡେମୀ ବକ୍ସିଂ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେଉଥିବା କ୍ରୀଡାବିତଙ୍କୁ ସରକାର ସହଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ।"

ପୁରୀ ବକ୍ସିଂ ଏକାଡେମୀରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେଉଛନ୍ତି କୋଚ୍ ସୁଦର୍ଶନ ସାହୁ
ପୁରୀ ବକ୍ସିଂ ଏକାଡେମୀରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେଉଛନ୍ତି କୋଚ୍ ସୁଦର୍ଶନ ସାହୁ (ETV Bharat)

ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ

ସ୍ପେଶାଲ ଷ୍ଟୋରୀ: ଶକ୍ତି ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର

ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ

