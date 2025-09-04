ସ୍ପେଶାଲ ଷ୍ଟୋରୀ: ଶକ୍ତି ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର
Boxing Coach Sudarshan Sahoo ପୁରୀ: ବକ୍ସିଂ ଖେଳ ପ୍ରତି ଥିଲା ତାଙ୍କର ଅହେତୁକ ଦୁର୍ବଳତା । ହେଲେ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ତାଙ୍କ ସ୍ବପ୍ନରେ ଆଣିଥିଲା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ । ନିରୁପାୟ ହୋଇ ବକ୍ସିଂ ଖେଳାଳି ହେବାର ସ୍ବପ୍ନକୁ ସେ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଇଥିଲେ । ହେଲେ ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ଉପାୟ ନିଶ୍ଚିତ ମିଳେ । ନିଜେ ସିନା ବକ୍ସିଂ ଖେଳାଳି ହୋଇପାରିଲେନି, ହେଲେ ଅନେକ ଅଭାବୀ ଖେଳାଳିଙ୍କ ପାଇଁ ସାଜିଲେ ଗୁରୁ । ବକ୍ସିଂ ଖେଳାଳିରୁ ବନିଗଲେ ବକ୍ସିଂ କୋଚ୍ । ଆଜି ତାଙ୍କ ତତ୍ତ୍ବାବଧାନରେ ଅନେକ ଗରିବବର୍ଗରୁ ଆସୁଥିବା ଖେଳାଳିମାନେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେଇ ଜାତୀୟସ୍ତରୀୟ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି । ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବକ୍ସିଂ କୋଚ୍ ସୁଦର୍ଶନ ସାହୁ । ଇଟିଭି ଭାରତର ଏହି ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନାରେ, ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବକ୍ସିଂ କୋଚ୍ ସୁଦର୍ଶନ ସାହୁଙ୍କ ସ୍ବପ୍ନ ଓ ସଂଘର୍ଷର କାହାଣୀ ବିଷୟରେ ।
ଦକ୍ଷ ବକ୍ସିଂ ଖେଳାଳି ସୃଷ୍ଟି ଲକ୍ଷ୍ୟ:
ଓଡ଼ିଶାରୁ ଅର୍ନ୍ତଜାତୀୟ ବକ୍ସିଂ ଖେଳାଳି ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ସ୍ବପ୍ନ ଦେଖନ୍ତି କୋଚ୍ ସୁଦର୍ଶନ ସାହୁ । ସେଥିପାଇଁ ସେ ଦୀର୍ଘ ୩୫ ବର୍ଷ ହେବ ମାଗଣା ବକ୍ସିଂ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଯୋଗାଇ ଆସୁଛନ୍ତି । ଓଡ଼ିଶାର ବକ୍ସିଂ କ୍ରୀଡାର ବିକାଶ ତଥା ରାଜ୍ୟରୁ ଦକ୍ଷ ବକ୍ସିଂ ଖେଳାଳି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ଜାତୀୟ ଓ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଗୌରବ ଆଣନ୍ତୁ । ଏଭଳି ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ଦୀର୍ଘ ୩୫ ବର୍ଷ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣାରେ ବକ୍ସିଂ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେଇ ଆସୁଛନ୍ତି, 57 ବର୍ଷୀୟ ବକ୍ସିଂ କୋଚ ସୁଦର୍ଶନ ସାହୁ । କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ ଗରିବ ଘରରୁ ଆସିଥିବା ପିଲାମାନେ ଯେଭଳି ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ବକ୍ସିଂ ଖେଳରୁ ମୁହଁ ବୁଲାଇ ନ ନିଅନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସୁଦର୍ଶନ ବିଭିନ୍ନ ବଦାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହାୟତାରେ ପିଲାଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ବକ୍ସିଂ କିଟ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି । ବସ୍ତି ଅଞ୍ଚଳର ଗରିବ ପିଲାଙ୍କୁ ସମାଜର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି କୋଚ୍ ସୁଦର୍ଶନ ସାହୁ ।
କ୍ରୀଡା ସହ ଶିକ୍ଷା ଯୋଗାଉଛନ୍ତି କୋଚ୍:
ଜଣେ ପିଲା କିଭଳି ଦକ୍ଷ କ୍ରୀଡାବିତ୍ ସହିତ ଏକ ଭଲ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତାର ଅଧିକାରୀ ହୋଇ ପାରିବ ସେ ଦିଗରେ ନିରନ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ବକ୍ସିଂ କୋଚ ସୁଦର୍ଶନ ସାହୁ । ଖେଳାଳିମାନେ କ୍ରୀଡା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଶ ଓ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣିବେ ସେ ନେଇ ବକ୍ସିଂ କୋଚ୍ ଗରିବ ବସ୍ତି ପିଲାଙ୍କୁ ନିଜ ପାଖକୁ ଆଣି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେଉଛନ୍ତି । କ୍ରୀଡା ସହିତ କିଭଳି ଗରିବ ପିଲାମାନେ ଭଲ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବେ ସେଥିପାଇଁ ସ୍କୁଲରେ ନାମ ଲେଖାଇ ପାଠ ପଢ଼ା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି ସୁଦର୍ଶନ ।
୫୦୦ରୁ ଅଧିକ ପିଲାଙ୍କୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ:
ପୁରୀ କୁମ୍ଭାରପଡ଼ାର ବାସିନ୍ଦା ତଥା ବକ୍ସିଂ କୋଚ୍ ସୁଦର୍ଶନ ସାହୁ ୨୦୧୦ ମସିହାରେ ପୁରୀ ବକ୍ସିଂ ଏକାଡେମୀ ଗଠନ କରିଥିଲେ । ଏହି ଏକାଡେମୀରେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣାରେ ବକ୍ସିଂ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେଇଆସୁଛନ୍ତି । ଏହି ଏକାଡେମୀରୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେଇ ଅନେକ ବକ୍ସିଂ ଖେଳାଳି ରାଜ୍ୟ ଓ ଜାତୀୟ ସ୍ତରର କ୍ରୀଡା ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଅଂଶ ଗ୍ରହଣ କରିଆସୁଛନ୍ତି । ଏପରିକି ଖେଳାଳିମାନେ ଅନେକ ପଦକ ଜିତି ରାଜ୍ୟ ଓ ଦେଶ ପାଇଁ ଗୌରବ ମଧ୍ୟ ଆଣିଛନ୍ତି । ଅକ୍ଷୟ ନାୟକ, ସୁବ୍ରତ ପ୍ରଧାନ, ସ୍ମାରକ ରଞ୍ଜନ ସାହୁ ଆଦି ଖେଳାଳି ସୁଦର୍ଶନଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେଇ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ପଦକ ଜିତିଛନ୍ତି । କିଛି ଛାତ୍ର ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ବିଭାଗରେ ସ୍ପୋର୍ଟସ କୋଟାରେ ଚାକିରି ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି । ଇତି ମଧ୍ୟରେ ସୁଦର୍ଶନ ୫୦୦ରୁ ଅଧିକ ପିଲାଙ୍କୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେଇ ସାରିଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛନ୍ତି ଅଧିକାଂଶ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦା ।
ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ତାଲିମ ଏବଂ କ୍ରୀଡା ଉପକରଣ:
ପ୍ରତିବର୍ଷ ସୁଦର୍ଶନ ସାହୁଙ୍କ ପୁରୀ ବକ୍ସିଂ ଏକାଡେମୀରୁ ୧୫ରୁ ଅଧିକ ଆଥଲେଟ ଜାତୀୟସ୍ତରରେ ପ୍ରତିଦ୍ବନ୍ଦ୍ବିତା କରନ୍ତି । ସୁଦର୍ଶନ ପିଲାଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ତାଲିମ ଏବଂ କ୍ରୀଡା ଉପକରଣ ଯୋଗାଇ ଦିଅନ୍ତି । ୨୦୧୩ ମସିହାରେ ରାଜ୍ୟ କ୍ରୀଡ଼ା ଛାତ୍ରାବାସ ପାଇଁ ୧୩ ଜଣ ବକ୍ସରଙ୍କୁ ଚୟନ କରାଯାଇଥିଲା । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୮ ଜଣ ସୁଦର୍ଶନଙ୍କ ଏକାଡେମୀରୁ ମନୋନୀତ ହୋଇଥିଲେ । ପିଲା ମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ସୁଦର୍ଶନ ନିଜେ ଆମନ୍ତ୍ରଣୀୟ ବକ୍ସିଂ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ନିଅନ୍ତି । ସୁଦର୍ଶନଙ୍କ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ଦକ୍ଷତା ଯୋଗୁ ଅନେକ ଥର ସେ ରାଜ୍ୟ ଦଳର କୋଚ ଭାବେ ଜାତୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପାଇଁ ଦଳକୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେଇଛନ୍ତି । ସେ ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ଵବିଦ୍ୟାଳୟର ବକ୍ସିଂ ଦଳର ଚୟନକର୍ତା ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି । ଅନେକ ଥର ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ବକ୍ସିଂ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପରିଚାଳନା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି । ସୁଦର୍ଶନ ସାହୁ ଓଡ଼ିଶା ଆମେଚର୍ ବକ୍ସିଂ ଆସୋସିଏସନ୍ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ।
ବକ୍ସିଂ କୋଚଙ୍କ ଜୀବନଯାତ୍ରା:
ବକ୍ସିଂ କୋଚ୍ ସୁଦର୍ଶନ ସାହୁ, ୧୯୬୮ ମସିହାରେ ପୁରୀ ସହରର କୁମ୍ଭାରପଡ଼ାରେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀରେ ସେ ପାଠ ପଡୁଥିବା ବେଳେ ନିଜ ବାପାଙ୍କୁ ହରାଇଥିଲେ । ପରିବାରର ଉତ୍କଟ ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ଯୋଗୁ ତାଙ୍କ ପାଠପଢାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ପଡ଼ିଥିଲା । ଅର୍ଥାଭାବରୁ ତାଙ୍କୁ କଅଁଳ ବୟସରୁ ପରିବାରକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା । ଖାଲି ସମୟରେ ସେ ପୁରୀରେ ଥିବା ଏକ କୁସ୍ତି କ୍ଲବକୁ ଯାଇ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେଉଥିଲେ । ହେଲେ ସେଠାରେ ବକ୍ସିଂ ଖେଳ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ବଢିଥିଲା । ଏହା ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ତାଙ୍କର ବକ୍ସିଂ ଶିଖିବା ଓ ଶିଖାଇବାର ଯାତ୍ରା । ପ୍ରଥମେ ନିଜେ ବକ୍ସିଂ ଶିଖିଥିଲେ, ଏହା ପରେ ହୋଇଥିଲେ ବକ୍ସିଂ କୋଚ୍ । ଜାନୁଆରୀ ୨୬ , ୧୯୮୦ ମସିହାରେ ସେ ପୁରୀର ଝଡେଶ୍ୱରୀ କ୍ଲବରେ ଆୟୋଜିତ ବକ୍ସିଂ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ପ୍ରଥମେ ଜୁନିଅର ବର୍ଗରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ । ସେ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଦୁଇ ଥର ଅଂଶ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ହେଲେ ତାଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ହେତୁ ଭଲ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଭଲ କୋଚ ପାଇ ନଥିଲେ । କ୍ରୀଡା ଉପକରଣ ବି ପାଖରେ ନଥିଲା । ଯାହା ଫଳରେ ବକ୍ସିଂ କ୍ରୀଡାରେ ସେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିନଥିଲେ । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ନିଜର ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାଇବା ପାଇଁ ଏକ ଗ୍ୟାରେଜ ଖୋଲିଲେ।
ବକ୍ସିଂ ପ୍ରତି ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା:
ବକ୍ସିଂ ଖେଳ ପ୍ରତି ରହିଥିଲା ଅହେତୁକ ଦୁର୍ବଳତା । ଛୋଟିଆ ଗ୍ୟାରେଜରୁ ଯାହା କିଛି ରୋଜଗାର ହୁଏ, ସେଥିରୁ କିଛି ଅର୍ଥ ବାହାର କରି ଦୁର୍ବଳ ଆର୍ଥିକବସ୍ଥା ଥିବା ପିଲାଙ୍କୁ ବକ୍ସିଂ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେଉଥିଲେ । କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ ସାମାଜିକ ସେବାରେ ମଧ୍ୟ ସେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରିଥିଲେ । ୧୯୯୭ ମସିହାରୁ ସେ ତାଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ କାଉନସିଲର ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ । ସେହିଦିନ ଠାରୁ ୪ ଥର ଭାବେ ସେ କାଉନସିଲର ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ । ପରେ ୨୦୧୦ ମସିହାରେ ପୁରୀ ବକ୍ସିଂ ଏକାଡେମୀ ଗଠନ କରି ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ଗରିବ ବସ୍ତି ପିଲାଙ୍କୁ ବକ୍ସିଂ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେଇ ଆସୁଛନ୍ତି । ଜିଲ୍ଲା ବାହାରୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଆସି ସୁଦର୍ଶନଙ୍କ ଠାରୁ ବକ୍ସିଂ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେଉଛନ୍ତି । ପିଲାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ଅନେକ ଆଶା ଓ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ। ସୁଦର୍ଶନଙ୍କ ଠାରୁ ବକ୍ସିଂ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେଇ ଦେଶ ଓ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣିବାକୁ କ୍ରୀଡାବିତ୍ ମାନେ ସଂକଳ୍ପବଧ ।
କ୍ରୀଡା ଭିତ୍ତିଭୂମିରେ ଉନ୍ନତି ଆବଶ୍ୟକ:
ବକ୍ସିଂ କୋଚ୍ ସୁଦର୍ଶନ ସାହୁ କୁହନ୍ତି, "ମୋ ସମୟରେ ଯେଉଁ ସବୁ ସମସ୍ୟା ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲି, ଅନ୍ୟ କେହି ସେଭଳି ସମସ୍ୟା ସମ୍ମୁଖୀନ ନ ହୁଅନ୍ତୁ । ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ମାଗଣାରେ ପିଲାଙ୍କୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ସହ ଆର୍ଥିକ ଦୁର୍ବଳ ପିଲାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ କ୍ରୀଡା ଉପକରଣ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦେଇଥାଏ । ଆର୍ଥିକ ଦୁର୍ବଳ ତଥା ବସ୍ତି ଅଞ୍ଚଳ ପିଲା କିଭଳି ପାଠ ପଢ଼ି ଭଲ ମଣିଷ ହେବେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇ ସ୍କୁଲରେ ନାମ ଲେଖାଇ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରେ । ଓଡ଼ିଶାରେ ବକ୍ସିଂ କ୍ରୀଡା କିଭଳି ଆଗକୁ ଯିବ, ଭଲ ଅର୍ନ୍ତଜାତୀୟ ଖେଳାଳି ସୃଷ୍ଟି ହେବେ, ତାହା ମୋର ଚିନ୍ତା । ବକ୍ସିଂ, ଏକ ଅଲମ୍ପିକ୍ସ କ୍ରୀଡା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହାର ବିକାଶ ଦିଗରେ ଆମ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନଜର ନାହିଁ । ଆମେ ଗରିବ ପିଲାଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେଉଥିବା ବେଳେ ପିଲାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ କ୍ରୀଡା ଉପକରଣ ଯୋଗାଇ ଦେବାରେ ସରକାରଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ।’
‘ସରକାର ସହଯୋଗ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ’
‘ଓଡ଼ିଶାର ପିଲାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭରପୁର ଦକ୍ଷତା ରହିଛି । ଅନେକ ଖେଳାଳି ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ସ୍ଵର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି । ତେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବକ୍ସିଂ ଖେଳକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ କ୍ରୀଡା ହଷ୍ଟେଲ ତିଆରି କରିବା ଉଚିତ୍ । ଏପରି ହେଲେ ଭଲ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପାଇ ଆମ ଖେଳାଳି ଜାତୀୟ ଓ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଖେଳରେ ସଫଳତା ଅର୍ଜନ କରି ଗୌରବ ଆଣିବେ । ଖେଳର ବିକାଶ କରିବାକୁ ହେଲେ କ୍ରୀଡା ଭିତ୍ତିଭୂମି ଉନ୍ନତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ । ସାଇ ହଷ୍ଟେଲ ସହିତ ଖେଲୋ ଇଣ୍ଡିଆ ସେଣ୍ଟର୍, ରାଜ୍ୟ ହଷ୍ଟେଲ, ଏକାଡେମୀ ଆଦିର ନିର୍ମାଣ ହେଲେ ହିଁ ଖେଳର ବିକାଶ ହୋଇ ପାରିବ । ବକ୍ସିଂ ଖେଳ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବା ସର୍ବନିମ୍ନ ଆବଶ୍ୟକତା ଏକ ଖେଳ କିଟ୍ ମଧ୍ୟ ଆମ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯୋଗାଇ ପାରୁ ନାହାନ୍ତି । ପିଲାଙ୍କ ଦୃଢ଼ ଇଛା ଶକ୍ତି ଥିବାରୁ ସେମାନେ ଖେଳରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି । ସରକାରଙ୍କ ସହଯୋଗ ମିଳିଲେ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଖେଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଆହୁରି ଭଲ ହୋଇପାରନ୍ତା ।’ ବୋଲି କୁହନ୍ତି ସୁଦର୍ଶନ ।
ମିଳୁନି ସରକାରୀ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ:
ବକ୍ସିଂ କୋଚ ସୁଦର୍ଶନ ସାହୁ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, "ପୁରୀ ଏକାଡେମୀ ପାଇଁ କାହାର କିଛି ସହଯୋଗ ନାହିଁ । କେତେକ କ୍ରୀଡ଼ାପ୍ରେମୀ ଓ ବଦାନ୍ୟବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଏହା ଚାଲିଛି । ପୁରୀ ବକ୍ସିଂ ଏକାଡେମୀରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେବା ପାଇଁ କୌଣସି ଅର୍ଥ ନିଆଯାଏ ନାହିଁ । କେବଳ ପରିଚୟ ପତ୍ର ପାଇଁ ଅଧାରକାର୍ଡ ଏବଂ ଏକ ଫଟୋ ଦେଇ ପିଲା ମାନେ ଏଠାରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେଇ ପାରିବେ । ଆମେ ବସ୍ତି ଅଞ୍ଚଳର ପିଲାଙ୍କୁ ଅଧିକ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଉ । ସେମାନେଙ୍କୁ ସମାଜର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ କରିବା ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ । ମୋର ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ପୁରୀରେ ଏକ ବକ୍ସିଂ ହଷ୍ଟେଲ ଖୋଲାଯାଉ । ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏଠାରୁ ଦକ୍ଷ ଖେଳାଳି ବାହାରି ଜାତୀୟ ଓ ଅର୍ନ୍ତଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଭଲ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବେ । କ୍ରୀଡା ହିଁ ସାରା ବିଶ୍ଵରେ ଆମ ଦେଶର ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି । ମୋର ଦୁଃଖ କେବଳ ବକ୍ସିଂ କ୍ରୀଡାକୁ ସରକାର ଯେତିକି ଗୁରୁତ୍ଵ ଦେବା କଥା ସେତିକି ଦେଉନାହାନ୍ତି ।"
ଭୁବନେଶ୍ଵରରୁ ଆସି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେଉଛି: ଖେଳାଳୀ
ପୁରୀ ବକ୍ସିଂ ଏକାଡେମୀରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେଉଥିବା ପ୍ରିତମ କୁମାର କହିଛନ୍ତି, "ଏଠାରେ ଭଲ ବକ୍ସିଂ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଆଯାଉଥିବାରୁ ମୁଁ ଏଠାରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେଉଛି । ବକ୍ସିଂ କ୍ରୀଡାରେ କିଭଳି ଉନ୍ନତ କ୍ରୀଡା କୌଶଳ ହାସଲ କରିହେବ ଏଠାରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଆଯାଉଛି । ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ ଭୁବନେଶ୍ଵରରୁ ଏଠାକୁ ଆସି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେଉଛି । ଏଠାରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେଇ ମତେ ବହୁତ ଆତ୍ମ ବିଶ୍ବାସ ମିଳିଛି । ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ବକ୍ସିଂରେ ସଫଳତା ପାଇବି ବୋଲି ଆଶାବାଦୀ ଅଛି । ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ସୁଦର୍ଶନ ସାର୍ ନିଜେ ଆମକୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି । ଆମ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବକ୍ସିଂ କ୍ରୀଡା ପ୍ରତି ଭଲ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉ ନାହାନ୍ତି । ଯଦି ସରକାର ସହଯୋଗ କରନ୍ତେ ଅନେକ ଦକ୍ଷ ଖେଳାଳି ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ମାନେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଜାତୀୟ ଓ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରୀଡା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ସଫଳତା ଆଣିପାରିବେ । କ୍ରୀଡା ଉପକରଣର ଦାମ ବହୁତ ଅଧିକା । ଜଣେ ଗରିବ ପିଲା ଏହାକୁ କିଣି ଖେଳିବା ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ । ଏଣୁ ବକ୍ସିଂ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଆମ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦେବା ଉଚିତ ।"
ବକ୍ସିଂ ଖେଳକୁ ସରକାର ଗୁରୁତ୍ବ ଦେଇନାହାନ୍ତି: ଖେଳାଳି
ଆଉ ଜଣେ ବକ୍ସିଂ ଖେଳାଳି ଅକ୍ଷୟ ନାୟକ କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ୨୦୦୯ ମସିହାରେ ବକ୍ସିଂ କ୍ରୀଡା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି । ସୁଦର୍ଶନ ସାରଙ୍କ ତତ୍ତ୍ଵାବଧାନରେ ମୁଁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେଇଥିଲି । ୨୦୧୧ ମସିହାରେ ସବ ଜୁନିୟର କ୍ରୀଡା ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ସ୍ଵର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ହାସଲ କରିଥିଲି । ୨୦୧୪ ମସିହାରେ ପୁରୀରେ ସ୍ପୋର୍ଟସ ହଷ୍ଟେଲରେ ରହି ଆମେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେଉଥିଲୁ । ହେଲେ ସରକାର ଏହାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ । ଅନେକ ସାଧାରଣ ପିଲା ହଷ୍ଟେଲରେ ରହି ମାଗଣାରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେଉଥିଲେ । ହେଲେ ଏହା ବନ୍ଦ ହେବା ପରେ ସୁଦର୍ଶନ ସାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେଉଛୁ । ପିଲାମାନେ କିଭଳି ଭଲ ଖେଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ ସେଥିପାଇଁ ସାର୍ ବହୁତ୍ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି । ୨୦୨୩ ରେ ମୁଁ ଟପ୍ ୧୬ ରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲି । ଦୁଃଖର କଥା ଅନ୍ୟ ଖେଳକୁ ଯେଭଳି ଗୁରୁତ୍ଵ ଦିଆଯାଉଛି ବକ୍ସିଂ ଖେଳକୁ ସେଭଳି ସରକାର ଗୁରୁତ୍ବ ଦେଇନାହାନ୍ତି । ଆମ ପୁରୀ ବକ୍ସିଂ ଏକାଡେମୀ ବହୁତ୍ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛି । ହେଲେ ସରକାରଙ୍କ ସହଯୋଗ ମିଳିଲେ ଖେଳାଳି ଆମେ ଆହୁରି ଭଲ ଖେଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେବେ ।"
ବକ୍ସିଂ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୋଚ୍ ସୁଦର୍ଶନ ସାହୁଙ୍କ ଅବଦାନ ଅତୁଳନୀୟ:
ଜଣେ ଅଭିଭାବକ ପବିତ୍ର ମୋହନ ପଲେଇ କହିଛନ୍ତି, "ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଏଠାରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଆଶା ରହିଛି ସେମାନେ ଦେଶ ପାଇଁ ଖେଳିବେ । ଏଠାରେ ସରକାରଙ୍କ ବଡ ଭୂମିକା ରହିଛି । ଯଦି ସରକାର କ୍ରୀଡାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ନ ଦେବେ କ୍ରୀଡା ଆଗକୁ ଯିବ କିପରି । ହେଲେ ଦୁଃଖ କଥା ବକ୍ସିଂ କ୍ରୀଡାର ବିକାଶ ନେଇ ସରକାରଙ୍କ ଆନ୍ତରିକତା ନାହିଁ । ଏହା ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନର ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖି ଅନୁଭବ କରି କହୁଛି । ଏଠାରେ ସୁଦର୍ଶନ ସାହୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣାରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେଉଛନ୍ତି । ବକ୍ସିଂ କ୍ରୀଡାର ବିକାଶ ପାଇଁ ସୁଦର୍ଶନ ସାହୁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସମର୍ପି ଦେଇଛନ୍ତି । ବକ୍ସିଂ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ଜୀବନ। ଓଡ଼ିଶାରେ ବକ୍ସିଂ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୋଚ୍ ସୁଦର୍ଶନ ସାହୁଙ୍କ ଅବଦାନ ଅତୁଳନୀୟ । ତେବେ କ୍ରୀଡାବିତଙ୍କ ବିକାଶ ପାଇଁ ଏଠାରେ ସରକାରଙ୍କ ସହାୟତା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ । ଆଜି କାଲି କ୍ରୀଡା ବ୍ୟୟ ବହୁଳ ହେବାରେ ଲାଗିଛି । ଜଣେ କ୍ରୀଡାବିତର ଉପକରଣ ଥିବା କିଟ୍ ସହ ତାହାର ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି । ଯାହା ଏକ ସାଧାରଣ ଘର ପିଲା ପାଇଁ ବ୍ୟୟ ବହୁଳ ହୋଇପଡୁଛି । ତେବେ ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ଏହି ପିଲା ମାନେ ହିଁ ଆମ ଭବିଷ୍ୟତ । ଏଣୁ ପୁରୀ ଏକାଡେମୀ ବକ୍ସିଂ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେଉଥିବା କ୍ରୀଡାବିତଙ୍କୁ ସରକାର ସହଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ।"
