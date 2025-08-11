ଭୁବନେଶ୍ବର: ରାକ୍ଷୀ ପାଇଁ ଖୁସି ଥିଲେ ପୁରା ପରିବାର । ପିଠାପଣା ସହ ହସ ଉଲ୍ଲାସରେ ଫାଟି ପଡିଥିଲା ଘର । ଭାଇର ହାତରେ ଭଉଣୀ ବାନ୍ଧିଥିଲା ରାକ୍ଷୀ ।ଆଉ ଭଉଣୀର ରାକ୍ଷୀ ପିନ୍ଧି ଭାଇର ମନ ଥିଲା ବେଶ୍ ଚଳଚଞ୍ଚଳ । ଅପେକ୍ଷା ଥିଲ ଡ୍ୟୁଟି ସାରି ଘରକୁ ବାପା ଆସିଲେ ଖୁସି ଆହୁରି ଦ୍ଵିଗୁଣିତ ହେବ । ହେଲେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ହଠାତ୍ ମାଡ଼ି ଆସିଲା ଘୋର ବିପଦ ଏବଂ ଛାରଖାର ହୋଇଗଲା ପରିବାର । ମାଆ ଓ ପୁଅ,ଝିଅ ମିଶି ଘର ପାଖ ଦୋକାନରୁ ସଉଦା ନେଇ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ଧକ୍କା ଦେଲା କିଲର କାର୍ । ଆଉ ଛାରଖାର ହୋଇଗଲା ପରିବାର । ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ଭଉଣୀର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଜି ଚିକିତ୍ସାଧିନ ଅବସ୍ଥାରେ ମାଆଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ଏଭଳି ଏକ ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଘଟଣା ସମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ବରରୁ ।
କିଲର ଥାର୍ ନେଲା ଦୁଇ ଜୀବନ:
ଗତ ଶନିବାର ଅର୍ଥାତ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ପୋଲିସ ଡ୍ରାଇଭର ମାନସ ରାଉଳଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ରେବତୀ ରାଉଳ ଏବଂ ୮ ବର୍ଷର ଝିଅ ରେଶମା ରାଉଳ ଏକ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି । ମୃତ ରେବତୀ ନିଜ ପୁଅ ଏବଂ ଝିଅଙ୍କୁ ନେଇ ପାଖ ଏକ ଦୋକାନରୁ ଜିନିଷ ନେଇ ଘରକୁ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ପାତ୍ରପଡା ଠାରେ ଏକ ଥାର୍ ଗାଡ଼ି ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା ।ଫଳରେ ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ହଁ ଝିଅ ରେଶମାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ରେବତୀଙ୍କ ଚିକିତ୍ସାଧିନ ଅବସ୍ଥାରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ଯାହାକୁ ନେଇ ଭୁବନେଶ୍ବର ଫୁଲେଶ୍ବର ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦା ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଅବରୋଧ କରିବା ସହ ଫୁଟପାଥ ନଥିବା ଯୋଗୁଁ ଏଭଳି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିବା କହିଥିଲେ । ଏଠାରେ ଏକ ଫୁଟପାଥ ନିର୍ମାଣ ସହ ଉକ୍ତ କାର୍ ଚାଳକକୁ ଗିରଫ କରିବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଥିଲେ ।
ଏନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ କର୍ପୋରେଟର ରଶ୍ମିରଞ୍ଜନ ପାଟଶାଣୀ କହିଛନ୍ତି,"ଗତ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଯେଉଁ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା, ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ହୃଦୟ ବିଦାରକ । ଏକ ଦ୍ରୁତଗାମୀ କାର୍ ଯୋଗୁଁ ଏପରି ଘଟଣା ଘଟିଲା । ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ପାତ୍ରପଡା ଠାରେ ଏକ ଫୁଟ ଓଭରବ୍ରିଜ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏକାଧିକ ଥର ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳୁନାହିଁ । ଯଦି ଏଠାରେ ଏକ ଫୁଟ ଓଭର ବ୍ରିଜ ହୋଇଥାନ୍ତା, ତେବେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ହୋଇନଥାନ୍ତା ।"
ଜବତ ହେଲା କିଲର୍ ଥାର:
ଏନେଇ ଜୋନ ୩ ଏସିପି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟାଇଥିବା ଥାର୍ ଗାଡି ଜବତ କରିଛି ପୋଲିସ । ଏନେଇ ଏକ ମାମଲା ଋଜୁ ହୋଇଛି । ଗାଡ଼ିର ନମ୍ବରକୁ ଟ୍ରାକ କରି ଜଟଣୀରୁ ଜବତ କରାଯାଇଛି । ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟାଇଥିବା କାର ଚାଳକ ଫେରାର ଥିବାବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସର ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି ।" ସେପଟେ ଥାର୍ ଗାଡି ସହ କିଛି କାର ରେସିଂ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଛି ବୋଲି ସନ୍ଦେହ କରୁଛି ପୋଲିସ । ଅଉ ଏକ ସ୍କର୍ପିଓ ଗାଡ଼ିକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ ଆଧାରରେ ଛାନବିନ ଜାରି ରହିଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର