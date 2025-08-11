ETV Bharat / state

କିଲର ଥାର୍ ନେଲା ମାଆ-ଝିଅଙ୍କ ଜୀବନ - MOTHER DAUGHTER KILLED ACCIDENT

ରାକ୍ଷୀରେ ଭଉଣୀକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିଲା ନାହିଁ ଭାଇ । ରାସ୍ତା ପାର ହେବା ସମୟରେ ଧକ୍କା ଦେଲା ଥାର୍, ଗଲା ମାଆ ଏବଂ ଭଉଣୀଙ୍କ ଜୀବନ ।

Mother Daughter killed Accident
Mother Daughter killed Accident (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 11, 2025 at 5:41 PM IST

2 Min Read

ଭୁବନେଶ୍ବର: ରାକ୍ଷୀ ପାଇଁ ଖୁସି ଥିଲେ ପୁରା ପରିବାର । ପିଠାପଣା ସହ ହସ ଉଲ୍ଲାସରେ ଫାଟି ପଡିଥିଲା ଘର । ଭାଇର ହାତରେ ଭଉଣୀ ବାନ୍ଧିଥିଲା ରାକ୍ଷୀ ।ଆଉ ଭଉଣୀର ରାକ୍ଷୀ ପିନ୍ଧି ଭାଇର ମନ ଥିଲା ବେଶ୍ ଚଳଚଞ୍ଚଳ । ଅପେକ୍ଷା ଥିଲ ଡ୍ୟୁଟି ସାରି ଘରକୁ ବାପା ଆସିଲେ ଖୁସି ଆହୁରି ଦ୍ଵିଗୁଣିତ ହେବ । ହେଲେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ହଠାତ୍ ମାଡ଼ି ଆସିଲା ଘୋର ବିପଦ ଏବଂ ଛାରଖାର ହୋଇଗଲା ପରିବାର । ମାଆ ଓ ପୁଅ,ଝିଅ ମିଶି ଘର ପାଖ ଦୋକାନରୁ ସଉଦା ନେଇ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ଧକ୍କା ଦେଲା କିଲର କାର୍ । ଆଉ ଛାରଖାର ହୋଇଗଲା ପରିବାର । ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ଭଉଣୀର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଜି ଚିକିତ୍ସାଧିନ ଅବସ୍ଥାରେ ମାଆଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ଏଭଳି ଏକ ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଘଟଣା ସମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ବରରୁ ।

Mother Daughter killed Accident (ETV Bharat Odisha)

କିଲର ଥାର୍ ନେଲା ଦୁଇ ଜୀବନ:

ଗତ ଶନିବାର ଅର୍ଥାତ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ପୋଲିସ ଡ୍ରାଇଭର ମାନସ ରାଉଳଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ରେବତୀ ରାଉଳ ଏବଂ ୮ ବର୍ଷର ଝିଅ ରେଶମା ରାଉଳ ଏକ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି । ମୃତ ରେବତୀ ନିଜ ପୁଅ ଏବଂ ଝିଅଙ୍କୁ ନେଇ ପାଖ ଏକ ଦୋକାନରୁ ଜିନିଷ ନେଇ ଘରକୁ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ପାତ୍ରପଡା ଠାରେ ଏକ ଥାର୍ ଗାଡ଼ି ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା ।ଫଳରେ ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ହଁ ଝିଅ ରେଶମାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ରେବତୀଙ୍କ ଚିକିତ୍ସାଧିନ ଅବସ୍ଥାରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ଯାହାକୁ ନେଇ ଭୁବନେଶ୍ବର ଫୁଲେଶ୍ବର ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦା ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଅବରୋଧ କରିବା ସହ ଫୁଟପାଥ ନଥିବା ଯୋଗୁଁ ଏଭଳି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିବା କହିଥିଲେ । ଏଠାରେ ଏକ ଫୁଟପାଥ ନିର୍ମାଣ ସହ ଉକ୍ତ କାର୍ ଚାଳକକୁ ଗିରଫ କରିବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଥିଲେ ।

Mother Daughter killed Accident
Mother Daughter killed Accident (ETV Bharat Odisha)
ପାତ୍ରପଡାରେ ଫଟପାଥ୍ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଦାବି:

ଏନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ କର୍ପୋରେଟର ରଶ୍ମିରଞ୍ଜନ ପାଟଶାଣୀ କହିଛନ୍ତି,"ଗତ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଯେଉଁ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା, ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ହୃଦୟ ବିଦାରକ । ଏକ ଦ୍ରୁତଗାମୀ କାର୍ ଯୋଗୁଁ ଏପରି ଘଟଣା ଘଟିଲା । ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ପାତ୍ରପଡା ଠାରେ ଏକ ଫୁଟ ଓଭରବ୍ରିଜ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏକାଧିକ ଥର ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳୁନାହିଁ । ଯଦି ଏଠାରେ ଏକ ଫୁଟ ଓଭର ବ୍ରିଜ ହୋଇଥାନ୍ତା, ତେବେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ହୋଇନଥାନ୍ତା ।"

Mother Daughter killed Accident
Mother Daughter killed Accident (ETV Bharat Odisha)

ଜବତ ହେଲା କିଲର୍ ଥାର:

ଏନେଇ ଜୋନ ୩ ଏସିପି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟାଇଥିବା ଥାର୍ ଗାଡି ଜବତ କରିଛି ପୋଲିସ । ଏନେଇ ଏକ ମାମଲା ଋଜୁ ହୋଇଛି । ଗାଡ଼ିର ନମ୍ବରକୁ ଟ୍ରାକ କରି ଜଟଣୀରୁ ଜବତ କରାଯାଇଛି । ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟାଇଥିବା କାର ଚାଳକ ଫେରାର ଥିବାବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସର ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି ।" ସେପଟେ ଥାର୍ ଗାଡି ସହ କିଛି କାର ରେସିଂ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଛି ବୋଲି ସନ୍ଦେହ କରୁଛି ପୋଲିସ । ଅଉ ଏକ ସ୍କର୍ପିଓ ଗାଡ଼ିକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ ଆଧାରରେ ଛାନବିନ ଜାରି ରହିଛି ।

FATAL THAR CAR CRASH BHUBANESWAR
FATAL THAR CAR CRASH BHUBANESWAR (ETV Bharat Odisha)

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...କେନାଲରେ ଖସି ପଡ଼ିଲା ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବସ, 15ରୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତର - BUS ACCIDENT IN DHENKANAL

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ଆନ୍ଧ୍ର ପଥର ଖଣି ମୃତକଙ୍କ ଶେଷକୃତ୍ୟ, ବାହୁନି କାନ୍ଦୁଛି ମା', ଶୋକରେ ବୁଡିଲା ଗାଁ - ANDHRA STONE QUARRY TRAGEDY

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ଧରାଳିରେ ସପ୍ତମ ଦିନ; ମାଟି ତଳୁ ଚାଲିଛି ଜୀବନ ସନ୍ଧାନ - TTARAKHAND DHARALI DISASTER

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

ଭୁବନେଶ୍ବର: ରାକ୍ଷୀ ପାଇଁ ଖୁସି ଥିଲେ ପୁରା ପରିବାର । ପିଠାପଣା ସହ ହସ ଉଲ୍ଲାସରେ ଫାଟି ପଡିଥିଲା ଘର । ଭାଇର ହାତରେ ଭଉଣୀ ବାନ୍ଧିଥିଲା ରାକ୍ଷୀ ।ଆଉ ଭଉଣୀର ରାକ୍ଷୀ ପିନ୍ଧି ଭାଇର ମନ ଥିଲା ବେଶ୍ ଚଳଚଞ୍ଚଳ । ଅପେକ୍ଷା ଥିଲ ଡ୍ୟୁଟି ସାରି ଘରକୁ ବାପା ଆସିଲେ ଖୁସି ଆହୁରି ଦ୍ଵିଗୁଣିତ ହେବ । ହେଲେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ହଠାତ୍ ମାଡ଼ି ଆସିଲା ଘୋର ବିପଦ ଏବଂ ଛାରଖାର ହୋଇଗଲା ପରିବାର । ମାଆ ଓ ପୁଅ,ଝିଅ ମିଶି ଘର ପାଖ ଦୋକାନରୁ ସଉଦା ନେଇ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ଧକ୍କା ଦେଲା କିଲର କାର୍ । ଆଉ ଛାରଖାର ହୋଇଗଲା ପରିବାର । ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ଭଉଣୀର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଜି ଚିକିତ୍ସାଧିନ ଅବସ୍ଥାରେ ମାଆଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ଏଭଳି ଏକ ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଘଟଣା ସମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ବରରୁ ।

Mother Daughter killed Accident (ETV Bharat Odisha)

କିଲର ଥାର୍ ନେଲା ଦୁଇ ଜୀବନ:

ଗତ ଶନିବାର ଅର୍ଥାତ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ପୋଲିସ ଡ୍ରାଇଭର ମାନସ ରାଉଳଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ରେବତୀ ରାଉଳ ଏବଂ ୮ ବର୍ଷର ଝିଅ ରେଶମା ରାଉଳ ଏକ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି । ମୃତ ରେବତୀ ନିଜ ପୁଅ ଏବଂ ଝିଅଙ୍କୁ ନେଇ ପାଖ ଏକ ଦୋକାନରୁ ଜିନିଷ ନେଇ ଘରକୁ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ପାତ୍ରପଡା ଠାରେ ଏକ ଥାର୍ ଗାଡ଼ି ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା ।ଫଳରେ ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ହଁ ଝିଅ ରେଶମାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ରେବତୀଙ୍କ ଚିକିତ୍ସାଧିନ ଅବସ୍ଥାରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ଯାହାକୁ ନେଇ ଭୁବନେଶ୍ବର ଫୁଲେଶ୍ବର ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦା ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଅବରୋଧ କରିବା ସହ ଫୁଟପାଥ ନଥିବା ଯୋଗୁଁ ଏଭଳି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିବା କହିଥିଲେ । ଏଠାରେ ଏକ ଫୁଟପାଥ ନିର୍ମାଣ ସହ ଉକ୍ତ କାର୍ ଚାଳକକୁ ଗିରଫ କରିବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଥିଲେ ।

Mother Daughter killed Accident
Mother Daughter killed Accident (ETV Bharat Odisha)
ପାତ୍ରପଡାରେ ଫଟପାଥ୍ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଦାବି:

ଏନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ କର୍ପୋରେଟର ରଶ୍ମିରଞ୍ଜନ ପାଟଶାଣୀ କହିଛନ୍ତି,"ଗତ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଯେଉଁ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା, ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ହୃଦୟ ବିଦାରକ । ଏକ ଦ୍ରୁତଗାମୀ କାର୍ ଯୋଗୁଁ ଏପରି ଘଟଣା ଘଟିଲା । ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ପାତ୍ରପଡା ଠାରେ ଏକ ଫୁଟ ଓଭରବ୍ରିଜ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏକାଧିକ ଥର ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳୁନାହିଁ । ଯଦି ଏଠାରେ ଏକ ଫୁଟ ଓଭର ବ୍ରିଜ ହୋଇଥାନ୍ତା, ତେବେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ହୋଇନଥାନ୍ତା ।"

Mother Daughter killed Accident
Mother Daughter killed Accident (ETV Bharat Odisha)

ଜବତ ହେଲା କିଲର୍ ଥାର:

ଏନେଇ ଜୋନ ୩ ଏସିପି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟାଇଥିବା ଥାର୍ ଗାଡି ଜବତ କରିଛି ପୋଲିସ । ଏନେଇ ଏକ ମାମଲା ଋଜୁ ହୋଇଛି । ଗାଡ଼ିର ନମ୍ବରକୁ ଟ୍ରାକ କରି ଜଟଣୀରୁ ଜବତ କରାଯାଇଛି । ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟାଇଥିବା କାର ଚାଳକ ଫେରାର ଥିବାବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସର ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି ।" ସେପଟେ ଥାର୍ ଗାଡି ସହ କିଛି କାର ରେସିଂ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଛି ବୋଲି ସନ୍ଦେହ କରୁଛି ପୋଲିସ । ଅଉ ଏକ ସ୍କର୍ପିଓ ଗାଡ଼ିକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ ଆଧାରରେ ଛାନବିନ ଜାରି ରହିଛି ।

FATAL THAR CAR CRASH BHUBANESWAR
FATAL THAR CAR CRASH BHUBANESWAR (ETV Bharat Odisha)

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...କେନାଲରେ ଖସି ପଡ଼ିଲା ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବସ, 15ରୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତର - BUS ACCIDENT IN DHENKANAL

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ଆନ୍ଧ୍ର ପଥର ଖଣି ମୃତକଙ୍କ ଶେଷକୃତ୍ୟ, ବାହୁନି କାନ୍ଦୁଛି ମା', ଶୋକରେ ବୁଡିଲା ଗାଁ - ANDHRA STONE QUARRY TRAGEDY

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ଧରାଳିରେ ସପ୍ତମ ଦିନ; ମାଟି ତଳୁ ଚାଲିଛି ଜୀବନ ସନ୍ଧାନ - TTARAKHAND DHARALI DISASTER

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

For All Latest Updates

TAGGED:

RAKHI DAY ROAD ACCIDENTFATAL THAR CAR CRASH BHUBANESWARRAKHI FESTIVAL TRAGEDY ODISHABHUBANESWAR ACCIDENT NEWSMOTHER DAUGHTER KILLED ACCIDENT

Quick Links / Policies

ଫିଚର

ଦୁର୍ଘଟଣା ବଦଳାଇଦେଲା ସ୍ବପ୍ନେଶ୍ବରଙ୍କ ସ୍ବପ୍ନ; ବନିଗଲେ କୋଚ, ଯୁବ ଆଥଲେଟ୍ସଙ୍କ ରୋଲ ମଡେଲ

ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଜରିଆରେ ସଚେତନତା, ବନାଗ୍ନି ରୋକୁଛନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲ ରାଣୀ ପ୍ରମିଳା, ପ୍ରଶଂସାରେ ପୋତିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ

ବିନା କ୍ୟାମେରାରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ରୁମ୍‌ ଭିତରେ କିଏ ? ଜାଣନ୍ତୁ କଣ ଏହି Who-Fi ଟେକ୍ନୋଲୋଜି

ମଜବୁତ ହେବ ଚର୍ମ, କେଶ ଏବଂ ନଖ ; ଖାଆନ୍ତୁ ଏସବୁ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.