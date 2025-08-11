Essay Contest 2025

ପୁଣି ଜଳିଗଲେ ଜଣେ ନାବାଳିକା ଛାତ୍ରୀ, ବରଗଡ଼ରେ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା - BARGARH MINOR GIRL BURN CASE

ବରଗଡ଼ ଗାଇସିଲେଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା । ଜଳିଗଲେ ଜଣେ ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରୀ, ସ୍ବାସ୍ଥ୍ଯାବସ୍ଥା ଗୁରୁତର।

Bargarh Minor Girl Burn fire
Bargarh Minor Girl Burn fire (ETV Bharat)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 11, 2025 at 10:48 AM IST

Odisha Minor Girl Critical Burn ବରଗଡ଼ : ପୁଣି ଜଳିଗଲେ ଆଉ ଜଣେ ଛାତ୍ରୀ । ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଗାଇସିଲେଟ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଟିଛି ଏହି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା । ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଥିବା ଜଣେ 13 ବର୍ଷିୟା ନାବାଳିକା ଆତ୍ମାହୁତି ଉଦ୍ୟମ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ତାଙ୍କ ଶରୀରର ଅଧିକାଂଶ ଅଂଶ ଜଳିଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି । ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ଥିବା ବେଳେ, ତାଙ୍କୁ ହସପିଟାଲକୁ ନିଆଯାଇଛି ।

ଜଳିଗଲେ ନାବଳିକା:

ପରିବାର ଲୋକସଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଛାତ୍ରୀ ଜଣଙ୍କ ତାଙ୍କ ମାମୁଁ ଘରରେ ରହି ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ । ଆଜି ସକାଳୁ ମାମୁଁ ଘର ନିକଟରେ ଥିବା ଏକ ଖେଳ ପଡ଼ିଆରୁ ତାଙ୍କୁ ଅର୍ଦ୍ଧଦଗ୍ଧ ଅବସ୍ଥାରେ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା । ନାବାଳିକା ଶରୀରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିବା ପ୍ରାଥମିକ ଭାବେ ସୂଚନା ମିଳିଛି । ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ । ପରେ ପୋଲିସ ସହାୟତାରେ ଏକ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ ହସପିଟାଲ ନିଆଯାଇଥିଲା ।

ଇଟିଭି ଭାରତକୁ ବରଗଡ଼ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ପାଣ୍ଡେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, " ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଅଣାଯିବା ନେଇ ସୂଚନା ଥିବା ବେଳେ, ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ହସପିଟାଲ ନିଆଯାଇଛି। "

ଗତ କିଛିଦିନ ପୂର୍ବରୁ ବାଲେଶ୍ୱର, ବଳଙ୍ଗା ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ପଟାମୁଣ୍ଡାଇରେ ଆତ୍ମାହୁତି ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା, ଏବେ ମଧ୍ୟ ମନରୁ ଲିଭି ନଥିବା ବେଳେ, ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକ ଲୋମ ଟାଙ୍କୁରା ଅଘଟଣ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏଭଳି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନ ଘଟଣା ଘଟିଛି, ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ବରଗଡ଼

TAGGED:

