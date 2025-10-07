ବରଗଡ ପୋଲିସର ବଡ ସଫଳତା, ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ କଫ ସିରପ୍ ରାକେଟର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ
ବରଗଡ଼ରୁ ବିଫୁଳ ପରିମାଣର କଫ ସିରଫ ଜବତ । ଏହି ଘଟଣାରେ ପୋଲିସ 15 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିବା ବେଳେ 5ଟି ଦେଶୀ ବନ୍ଧୁକ ସହ ବିଫୁଳ ପରିମାଣର ମାରଣା ଅସ୍ତ୍ର ଜବତ ।
Published : October 7, 2025 at 11:57 AM IST
ବରଗଡ଼: ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ବେଆଇନ କଫ ସିରପ ରାକେଟର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ । ବିଫୁଳ ପରିମାଣର କଫ ସିରପ ଜବତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 15 ଜଣ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି । ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ବେଆଇନ୍ କଫ ସିରପ୍ କାରବାର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସକୁ ମିଳିଛି ବଡ଼ ସଫଳତା । 1500ରୁ ଅଧିକ କଫ୍ ସିରପ ବୋତଲ ଜବତ ହେବା ସହ 5ଟି ବନ୍ଧୁକ ମଧ୍ୟ ଜବତ କରିଛି ପୋଲିସ । ଏନେଇ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ବରଗଡ଼ ଏସପି ପ୍ରହଲ୍ଲାଦ ସହାୟି ମୀନା ।
ବେଆଇନ କଫ ସିରପ୍ ରାକେଟର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ-
ଆୟୋଜିତ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ବରଗଡ଼ ଏସପି ପ୍ରହଲ୍ଲାଦ ସହାୟି ମୀନା କହିଛନ୍ତିି, "ବିଶ୍ଵସ୍ତ ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇ ପ୍ରଥମେ ବରଗଡ଼ ଟାଉନ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଛତିଶଗଡ଼ର 3 ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଧରି ଜେରା କରିବା ପରେ ସଦର ଥାନା ଓ ଅତାବିରା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରୁ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଧରିବା ସହ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ବନ୍ଧୁକ ଓ ବିଭିନ୍ନ ଅବୈଧ ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ କରିବାରେ ବରଗଡ଼ ପୋଲିସ ସଫଳ ହୋଇଛି । ଏହି ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ଗ୍ୟାଙ୍ଗକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ବରଗଡ ପୋଲିସର 7ଟି ଟିମ୍ ଗଠନ କରଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ ମଧ୍ୟ 5ଟି ଟିମ୍ ଘଟଣାର ସମ୍ପୃକ୍ତିକୁ ନେଇ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି । ଏହି ଘଟଣାରେ 15 ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି । ସେମାନଙ୍କଠାରୁ 1500 ବୋତଲ କଫ୍ ସିରପ, 5ଟି ଦେଶୀ ବନ୍ଧୁକ ସହ ମେଗାଜିନ, 20ଟି ଜୀବନ୍ତ ଗୁଳି, 16ଟି ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍, 3ଟି ଖାଲି କେଟ୍ରିଜ, 5ଟି ଚାରି ଚକିଆ ଗାଡ଼ି ସହ 57ହଜାର 200 ନଗଦ ଟଙ୍କା ଜବତ କରାଯାଇଛି ।"
ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ହେଲେ...
ତେବେ ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ହେଲେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ବବ୍ଲୁ ବେହେରା, ଅତାବିରାର ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ରଣା, ତୁସାର ବଲ୍ଲଭ ରୌତିଆ, ହରିପ୍ରସାଦ ସେଠ, ବରଗଡ଼ର ବବ୍ଲୁ ସତପଥୀ, ଅନ୍କୁଶ ବାଲ୍ ,ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ବେହେରା, ମନିଷ ଅଗ୍ରୱାଲ, ପିଣ୍ଟୁ ସାହୁ, ଛତିଶଗଡ଼ ରାୟପୁରର ହରଦୀପ ସିଂହ ସିଦ୍ଦୁ , ମହମ୍ମଦ ଆଶରଫ, ସାୟଦ ଆଜିମ, ଭଦ୍ରକ ଯାଜପୁରର ରଶିଦ ସାହା, ଜଗତସିଂହପୁରର ସମ୍ବିତ ପରିଜା, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ପୃଥିମ ବିଶ୍ୱାଳ ବୋଲି ପୋଲିସ ସୂଚନା ଦେଇଛି । ଏହି ମାମଲାରେ ଆଉ କାହାର ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହିଛି, ସେନେଇ ଅଧିକ ଖୋଳତାଡ଼ ଜାରି ରଖିଛି ପୋଲିସ ।
ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ନିଶା କାରବାର-
ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ବ୍ୟାପକ ନିଶା କାରବାର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ବେଳେ ଅପରାଧିକ ମାମଲା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି l ଦିନ ଦୁଇ ପ୍ରହରରେ ଅପରାଧୀମାନେ ବେଧଡକ ଲୁଟ ପାଟ୍, ଓ ଚୋରୀ ଡକାୟତି କରୁଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ନିଶା କାରବାରକୁ ପ୍ରଥମେ ଅଙ୍କୁଶ ଲଗାଇବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଇଛି l ବରଗଡ଼କୁ କଟକ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପଟୁ ବେଆଇନ ଭାବେ ବ୍ୟାପକ କଫ ସିରଫ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ବରଗଡ଼ରୁ ଛତିଶଗଡ଼କୁ ଚାଲାଣ ହେଉଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି । ଉକ୍ତ ଚଢ଼ାଉରେ ଛତିଶଗଡ଼ର 3 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ପରେ ଧିରେ ଧିରେ ନିଶା କାରବାର ପୁରା ଗୁମର ପୋଲିସ ହାତରେ ପଡ଼ିଛି।
ଜବତ ହୋଇଥିବା ସାମଗ୍ରୀ:
- ଏସକଫ୍ କଫ୍ ସିରପ ୧,୫୦୦ ବୋତଲ (୧୦୦ ଏମଏଲ୍ ପ୍ରତିଟି)
- ୫ଟି ଦେଶୀ ବନ୍ଧୁକ ସହିତ ମେଗାଜିନ୍
- ୨୦ଟି ଜୀବନ୍ତ କାଟ୍ରିଜ୍ ଓ ୩ଟି ଖାଲି କାଟ୍ରିଜ୍
- ୧୬ଟି ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍
- ୫ଟି ଚାରି ଚକିଆ ଗାଡ଼ି
- ୫୭,୨୦୦ ନଗଦ ଟଙ୍କା
ବିଭିନ୍ନ ଥାନାରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ହେଲା ମାମଲା :
- ବରଗଡ଼ ସଦର ଥାନା କେସ୍ ନଂ. 282/06.10.2025
- ବରଗଡ଼ ଟାଉନ ଥାନା କେସ୍ ନଂ. 534/06.10.2025
- ଅଟବିରା ଥାନା କେସ୍ ନଂ. 371/06.10.2025
- ବିଜେପୁର ଥାନା କେସ୍ ନଂ. 235/06.10.2025
ସମସ୍ତ ମାମଲା NDPS Act, Arms Act ଓ Drugs & Cosmetics Act ଅଧୀନରେ ରଜିଷ୍ଟ୍ରି କରାଯାଇଛି
