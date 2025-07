ETV Bharat / state

ଭୁବନେଶ୍ବର ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଅଟକିଛନ୍ତି ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଯାତ୍ରୀ, ରାସ୍ତାରେ ଅଟକିଲେ କେରଳ ଯାଉଥିବା ଯାତ୍ରୀ - ODISHA BANDH EFFECT IN BUS STAND

ହନ୍ତସନ୍ତ ଯାତ୍ରୀ ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Odisha Team Published : July 17, 2025 at 10:44 AM IST | Updated : July 17, 2025 at 10:57 AM IST 2 Min Read

ଭୁବନେଶ୍ବର: ଖାଁ ଖାଁ ରାଜରାସ୍ତା, ଶୂନଶାନ୍‌ ରାଜପଥ । ସବୁଠି ଆଜି ଶୂନ୍ୟତାର ରାଜୁତି । କେଉଁଠି କାଁ ଭାଁ ଗାଡି ମୋଟର ଦିଶିଲେ ଅଟକାଇ ରଖୁଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ । ବାଲେଶ୍ବର ଏଫଏମ୍ କଲେଜ ଛାତ୍ରୀ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାରେ ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେଇଛି କଂଗ୍ରେସ । 12 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଅଖ ଚକ ସବୁ ବନ୍ଦ । ବନ୍ଦର ପ୍ରଭାବ ସାରା ଓଡିଶାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଖାସ କରି ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ବରରେ କଂଗ୍ରେସର ବନ୍ଦ ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ହନ୍ତସନ୍ତ ଯାତ୍ରୀ (ETV Bharat) ବରମୁଣ୍ଡା ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ବନ୍ଦ ପ୍ରଭାବ ସକାଳ ହେବା ମାତ୍ରେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇ ଉଠୁଥିବା ପ୍ରମୁଖ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ବରମୁଣ୍ଡାରେ ବି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ସମାନ ସ୍ଥିତି । ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଅଟକି ରହିଛି ଶହ ଶହ ବସ୍‌ । ନିଜ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳକୁ ନ ଯାଇ ପାରି ଷ୍ଟାଣ୍ଡ୍‌ରେ ଅପେକ୍ଷାରତ ଯାତ୍ରୀ । ବସ ଓ ଗାଡି ମୋଟର ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ ଥିବାରୁ କେତେକ ଯାତ୍ରୀ ଟିକେଟ କାଉଣ୍ଟରରେ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି । ସେହିପରି ଗାଡି ମୋଟର ବନ୍ଦ ଥିବାରୁ ଅଧିକାଂଶ ଯାତ୍ରୀ ଚାଲି ଚାଲି ନିଜ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳକୁ ଯାଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି।

