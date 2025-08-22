ETV Bharat / state

ବଇଦପାଲି: ଘରେ ଘରେ ବୈଦ, ଔଷଧୀୟ ପର୍ବତ ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନର ଗହନ କଥା

ପ୍ରାକୃତିକ ବନୌଷଧୀ ଓ ସଞ୍ଜୀବନିର ଆଧାର ସ୍ଥଳୀ ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ପର୍ବତ l 400 ବୈଦ୍ୟଙ୍କ ପେଟପାଟଣା କଥା ବୁଝୁଛି ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ।

Gandhamardan Ayurvedic Village Baidapali
Gandhamardan Ayurvedic Village Baidapali (ETV Bharat Odisha)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 22, 2025 at 5:14 PM IST

7 Min Read
ସ୍ପେଶାଲ ଷ୍ଟୋରୀ: ବାଦଶାହା ଜୁସ୍ମନ ରାଣା

Baidyapali Ayurvedic Village ବରଗଡ/ସମ୍ବଲପୁର: ‘କ୍ଯାନସର’ ନାଁଟା ଶୁଣିଲେ ମନରେ ଅଜଣା ଭୟ ବସା ବାନ୍ଧେ । ଏଭଳି ଦୂରାରୋଗ୍ୟର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଆଜିବି ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନରେ ଚାଲିଛି ଅନେକ ପରୀକ୍ଷା ନୀରିକ୍ଷା । ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ଏକ ଗାଁ ବିଷୟରେ କହିବୁ...ଯେଉଁ ଗାଁର ଜଟିବୁଟି ଚିକିତ୍ସାରେ କ୍ୟାନସର ରୋଗକୁ ଭଲ କରିଥିବାର ଦାବି କରେ...ବୈଦ୍ୟଙ୍କ ଚିକିତ୍ସାରେ ଖୁସି ହୋଇ ପ୍ରାୟ 1905 ମସିହାରେ ପଦମପୁର ରାଜା ଏହି ଗାଁକୁ ଦାନ ସ୍ବରୂପ ଦେଇଥିଲେ । ବଇଦଙ୍କ ନାଁ ଅନୁସାରେ ଗାଁର ନାଁ ରଖାଯାଇଥିଲା ବଇଦପାଲି । ପିଢି ପରେ ପିଢି ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ପର୍ବତରୁ ଔଷଧୀୟ ବୃକ୍ଷ ସଂଗ୍ରହ କରି ଜଟିବୁଡି ଚିକିତ୍ସା ମାଧ୍ୟମରେ ଅନେକ ରୋଗ ଭଲ କରୁଛନ୍ତି ବୈଦ୍ୟ । ଇଟିଭି ଭାରତର ସ୍ପେଶାଲ ରିପୋର୍ଟରେ ଜାଣିବା ‘ବୈଦ୍ୟଙ୍କ ଗାଁ ବଇଦପାଲି’ ବିଷୟରେ ।

Gandhamardan Ayurvedic Village Baidapali (ETV Bharat Odisha)

ବୈଦଙ୍କ ଗାଁ ବଇଦପାଲି:

ବରଗଡ ଜିଲ୍ଲା ପାଇକମାଳ ବ୍ଲକରୁ ଦେଢ କିଲୋମିଟର ଦୂର ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ପାଦଦେଶରେ ଅବସ୍ଥିତ ବଇଦପାଲି ଗାଁ । ଏହି ଗାଁରେ ପ୍ରାୟ 360 ପରିବାର ବସବାସ କରନ୍ତି । ଯେଉଁଥିରୁ ଅଧିକାଂଶ ବୈଦ୍ୟ । ଅର୍ଥାତ୍‌ ଜଟିବୁଡି, ଚେରମୂଳିରେ ଔଷଧ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଚିକିତ୍ସା କରନ୍ତି । ଆଉ ଗାଁର ନାମକରଣ ପଛରେ ରୋଚକ ଇତିହାସ ରହିଛି ।

Gandhamardan Ayurvedic Village Baidapali
ସରକାରୀ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ବଇଦପାଲି (ETV Bharat Odisha)

ପଦମପୁର ରାଜା ଦାନରେ ଦେଇଥିଲେ ଗାଁ:

ବଇଦପାଲି ଗାଁଲୋକଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ଏହି ଗାଁର ନାମକରଣ ବଇଦପାଲି (ବୈଦ୍ୟ ପାଲି )ଏଥିପାଇଁ କରାଯାଇଛି କାରଣ ସ୍ଥାନୀୟ ଭାଷାରେ ବଇଦ ଅର୍ଥାତ୍‌ ବୈଦ୍ୟ l ତେଣୁ ଏହି ଗାଁର ନାଁ ବଇଦପାଲି ହୋଇଛି l ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଗାଁରେ ବହୁତ ବୈଦ୍ୟ ପରିବାର ରହୁଥିଲେ l ଗନ୍ଧମାର୍ଦନ ପର୍ବତରୁ ଜଡିବୁଡି ସଂଗ୍ରହ କରି ସେମାନେ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଔଷଧ ତିଆରି କରୁଥିଲେ ଓ ରୋଗୀ ଚିକିତ୍ସା କରୁଥିଲେ l ପଦମପୁରର ରାଜା ପ୍ରାୟ 1905 ମସିହାରେ ଏହି ଗାଁର ନାଁ ବଇଦପାଲି ରଖିଥିଲେ । ଗାଁର ଲୋକେ ପୂର୍ବ କାଳରେ କ୍ୟାନସର ରୋଗର ସଫଳ ଚିକିତ୍ସା କରି ପଦମପୁର ରାଜାଙ୍କ ଠାରୁ ଏହି ଗାଁକୁ ଦାନ ସୂତ୍ରରେ ପାଇଥିଲେ । ତେଣୁ ଏହି ଗାଁର ନାଁ ବଇଦପାଲି ହୋଇଛି l

ବଇଦପାଲି ଓ ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନର ସମ୍ପର୍କ:

ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ପଦ୍ମପୁର ଉପଖଣ୍ଡର ପାଇକମାଲ ବ୍ଲକରେ ରହିଛି ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ପର୍ବତ l ଏହି ପର୍ବତଟି ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରୁ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ l ଏହି ପର୍ବତର ଉଚ୍ଚତା ପ୍ରାୟ 5000 ଫୁଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହା 18 କିମିକୁ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ବୋଲି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ କୁହନ୍ତି l ଏହାରି ନିକଟରେ ବଇଦପାଲି ଗାଁ ରହିଥିବାରୁ ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ପର୍ବତ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି ଏଠାକାର ବୈଦ୍ୟ । ତେବେ ଏହି ପର୍ବତ ସହ ଲୋକଙ୍କ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ମଧ୍ୟ ଯୋଡି ହୋଇ ରହିଛି l ବରଗଡ଼ ପଟେ ନୃସିଂହ ନାଥ ପୀଠ ଥିବା ବଲାଙ୍ଗୀର ପଟେ ହରିଶଙ୍କର ପୀଠ ରହିଛି l

Gandhamardan Ayurvedic Village Baidapali
ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ପର୍ବତ (ETV Bharat Odisha)

Herbal Medicine Gandhamardan Hill:

ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ପର୍ବତରେ ଶହ ଶହ ପ୍ରଜାତିର ଦିବ୍ୟ ବା ଦୁର୍ଲଭ ବନୌଷଧୀ ଗଛ ରହିଛି l ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ହେଲେ ଏହି ବନୌଷଧୀ ସବୁର ଜଡି ବୁଟିକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ବୈଦ ମାନେ ଚିହ୍ନଟ କରି ଏଥିରୁ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଔଷଧ ତିଆରି କରି ବିଭିନ୍ନ ରୋଗର ଚିକିତ୍ସା କରି ଆସୁଛନ୍ତି l ଏହି ପର୍ବତର ଚାରିପଟେ ଥିବା ଗାଁ ଗୁଡିକରେ ପ୍ରାୟ 400 ବୈଦ୍ୟ ଥିବାର ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ କୁହନ୍ତି l ଏମାନେ ପିଢି ପିଢି ଧରି ନିଜ ପୂର୍ବଜଙ୍କ ଠାରୁ ଏହି ଜଡିବୁଟି ଚିକିତ୍ସା ପଦ୍ଧତିକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିଛନ୍ତି ଓ ଲୋକଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗରୁ ଆରୋଗ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି l

କେଉଁ ରୋଗର ଚିକିତ୍ସା କରୁଛନ୍ତି ବଇଦପାଲିର ବୈଦ୍ୟ ?

ବଇଦପାଲି ବୈଦ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଧାନଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ‘ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଆମ ଗାଁର କିଛି ଲୋକ ବୈଦ୍ୟ ଭାବେ କାମ କରୁଛନ୍ତି l ଏହି ପର୍ବତରୁ ଜଡି ବୁଟି ଆଣି ଔଷଧ ତିଆରି କରୁଛୁ l ଆମେ ଯାହା ଜାଣିଛୁ ଯେ ଏହି ପର୍ବତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 2700 ପ୍ରଜାତିର ଔଷଧିୟ ବୃକ୍ଷ ରହିଛି l କିଡ଼ନୀ ସମ୍ୱନ୍ଧୀୟ ରୋଗ, ଗଲବ୍ଲାଡ଼ର ଷ୍ଟୋନ, କିଡ଼ନୀ ଷ୍ଟୋନ, ହାର୍ଟ ସମସ୍ୟା, ଆପେଣ୍ଡିକ୍ସ ଆଦି ରୋଗର ସଫଳ ଚିକିତ୍ସା କରୁଛୁ l ଏହା ସହ ଆମେ ସିକଲିନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଔଷଧ ଦେଉଛୁ l ଆମ ପାଖକୁ ଦୈନିକ 16 ଜଣ ରୋଗୀ ଆସୁଛନ୍ତି l ଏଥିରେ ଅଧିକାଂଶ ରୋଗୀ କିଡ଼ନୀ ରୋଗୀ ଅଟନ୍ତି l’

Gandhamardan Ayurvedic Village Baidapali
ବୈଦ୍ୟପାଲି ଗାଁ କିଛି ବୈଦ୍ୟ ପ୍ରାକୃତିକ ଓ ଜଟିବୁଟି ଚିକିତ୍ସା କରୁଛନ୍ତି (ETV Bharat Odisha)

ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ରୋଗୀ ବି ଆସୁଛନ୍ତି ବୈଦ୍ୟପାଲି:

‘କେବଳ ରାଜ୍ୟର ନୁହେଁ ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ମଧ୍ୟ ଔଷଧ ନେବାକୁ ରୋଗୀ ବଇଦପାଲି ଆସନ୍ତି । ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁର କିଛି ରୋଗୀ ଅଛନ୍ତି । ଯେଉଁମାନେ କିଡନୀ ରୋଗର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି । ମାସକରେ ପ୍ରାୟ 40 ଜଣ ଡାଇଲିସିସ କରୁଥିବା କିଡ଼ନୀ ରୋଗୀ ମଧ୍ୟ ଆସନ୍ତି । ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଯେ ରୋଗ ପ୍ରାଥମିକ ଷ୍ଟେଜରେ ଥିବା ବେଳେ ଏଠାକୁ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ, ସବୁ ଜାଗାରେ ନିରାଶ ହେବା ପରେ ସେମାନେ ଆମ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତି l ତଥାପି ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ଯଥା ସମ୍ଭବ ଚିକିତ୍ସା କରୁଛୁ l’- ଇଟିଭି ଭାରତକୁ କହିଛନ୍ତି ବୈଦ୍ୟ ପରମେଶ୍ବର ପ୍ରଧାନ

ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନରେ ରହିଛି 2700 ପ୍ରକାର ଜଟିବୁଟି:

ପରମେଶ୍ୱର ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ‘2016 ମସିହାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଠାରେ State Medicinal Plant Board ପକ୍ଷରୁ ଏକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ୱରେ ମୋଟ 4200 ପ୍ରକାରର ଔଷଧିୟ ବୃକ୍ଷ ରହିଛି ଆଉ ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ପର୍ବତରେ ଏବେ 2700 ପ୍ରକାରର ଜଡିବୁଟି ଅଛି l’

Gandhamardan Ayurvedic Village Baidapali
ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ପର୍ବତରୁ ମିଳୁଥିବା ସେସୁଆ, ଏହାକୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ (ETV Bharat Odisha)

ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ପର୍ବତରେ ହଜାର ହଜାର ଔଷଧୀୟ ବୃକ୍ଷ ରହିଛି । ନଜର ପକାନ୍ତୁ କିଛି ପ୍ରମୁଖ ଔଷଧୀୟ ବୃକ୍ଷ ଉପରେ...ଏସବୁ ଔଷଧୀୟ ବୃକ୍ଷ ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ପର୍ବତରେ ମିଳେ । କିଛି ଔଷଧୀୟ ବୃକ୍ଷର ନାଁ ନିମ୍ନରେ ଦିଆଗଲା ...

  • ସର୍ପ ଗନ୍ଧା
  • ଚକ୍ର କେଦାର
  • ଭୃଙ୍ଗରାଜ
  • ଗଙ୍ଗ ଶିଉଳି
  • ରକ୍ତ ମହାଜାଲ
  • ଅନନ୍ତ ମୂଳ
  • ସିଂହପର୍ଣ୍ଣି
  • କୃଷ୍ଣ ପର୍ଣ୍ଣି
  • ଶାଳ ପର୍ଣ୍ଣି
  • ବେଲ
  • ପାଟଳ
  • ମୁଦଗପର୍ଣ୍ଣି
  • ମାସ ପର୍ଣ୍ଣି
  • ଶୁରଣ କନ୍ଦ
  • ବତ୍ସ ନାଭି
  • ପିପଳା ମୂଳ
  • ଆବର୍ତ୍ତନୀ
  • ପଟଳ
  • ଜ୍ୟୋତିଷ ମତି
  • କ୍ଷୀର କାଞ୍ଚନ
  • ରକ୍ତ ବିଡାର
  • ଶିକାରୀ
  • ରୁଦ୍ରବନ୍ତି
  • ଶଙ୍କର ଜଟା
  • ଭୁଲେନ ଜଡି
  • ପାଠା
  • ରାସନା
  • ଜ୍ୟୋତିଷମତି
  • ବିଡଙ୍ଗ
  • ବରୁଣ
  • ନାଡି ହିଙ୍ଗୁ
  • ଲାଙ୍ଗଳି
  • ନାଗକେଶର
  • କପିକଛୁ

କେତେ ବୈଦ୍ୟ ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ?

ତେବେ ଗନ୍ଧମାର୍ଦନ ପର୍ବତର ଆଖ ପାଖରେ ଥିବା ବରଗଡ଼ ଓ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ଗାଁ ଗୁଡିକରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 400 ଜଣ ବୈଦ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ପର୍ବତ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି l ଏହି ବୈଦ୍ୟ ମାନେ ନିଜେ ନିଜ ପୂର୍ବଜ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଏହି ଜଡିବୁଟି ଔଷଧର ଶିକ୍ଷା ପାଇଛନ୍ତି l ସେମାନେ ଗବେଷଣା ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଓ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗର ଔଷଧ ତିଆରି କରି ରୋଗ ଭଲ କରୁଥିବାର ଦାବି କରନ୍ତି l

Gandhamardan Ayurvedic Village Baidapali
ଶ୍ରୀ ନୃସିଂହନାଥ ଆର୍ୟୁବେଦ କଲେଜ ଆଣ୍ଡ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ପରିସର (ETV Bharat Odisha)



ଜଟିବୁଟିରେ କେଉଁ କେଉଁ ରୋଗର ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଉଛି ?


ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ଶ୍ରୀନାରଦ ଆୟୁର୍ବେଦ ପାରମ୍ପରିକ ଚିକିତ୍ସା ଓ ବନୌଷଧୀ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ରର ମୁଖ୍ୟ ବୈଦ୍ୟ ସାନ୍ତୁନୁ କୁମାର ବୁଦ୍ଧିଆ କୁହନ୍ତି, ‘ଏହି ପର୍ବତରେ 5000 ହଜାରରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ପ୍ରଜାତିର ଔଷଧିୟ ବୃକ୍ଷ ରହିଛି,ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 1000 ପ୍ରକାରର ଗଛର ବ୍ୟବହାର ଆମେ ଜାଣିଛୁ l ତେବେ ଏହି ସ୍ଥାନର ଆଦିବାସୀ, ବୈଦ୍ୟ ଓ ପାରମ୍ପରିକ ଚିକିତ୍ସକ ମାନେ 300 ପ୍ରକାରର ଔଷଧିୟ ବୃକ୍ଷର ବ୍ୟବହାର ଜାଣିଛନ୍ତି ଓ ନିଜେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି l

  • ଜ୍ୱର
  • କାଶ
  • ଥଣ୍ଡା
  • କିଡ଼ନୀ ରୋଗ
  • ଲିଭର ରୋଗ
  • କ୍ୟାନସର ରୋଗ
  • ସ୍ତ୍ରୀ ରୋଗ
  • ପୁରୁଷ ଯୌନ ରୋଗ
  • ବନ୍ଧ୍ୟା ଦୋଷ

ବୈଦ୍ୟ ସାନ୍ତୁନୁ କୁମାର ବୁଦ୍ଧିଆ କହିଛନ୍ତି,ଏସବୁ ରୋଗ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଲୋକେ ଆସନ୍ତି l ଆଉ ଆମେ ପ୍ରାକୃତିକ ଜଡିବୁଟି ଚିକିତ୍ସା ଜରିଆରେ ଭଲ କରିଥାଉ ’l

Gandhamardan Ayurvedic Village Baidapali
ବଇଦପାଲି ଗାଁର କିଛି ବୈଦ୍ୟ (ETV Bharat Odisha)

କ୍ୟାନସର ଭଲ ହୋଇପାରୁଥିବା ଦାବି:

‘ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ଥିବା କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗୀ ଅଥବା ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ଲକ୍ଷଣ ଥିବା କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗୀ ଆସିଲେ 100% ଆରୋଗ୍ୟ କରି ପାରିବୁ l ମୋର ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ 100ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ବ୍ରେଷ୍ଟ କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗୀଙ୍କୁ ଭଲ କରିଛି ବୋଲି ଦାବି କରିଛନ୍ତି ବୈଦ୍ୟ ସାନ୍ତୁନୁ ବୁଦ୍ଧିଆ l

2030 ସୁଦ୍ଧା 5000 ବୈଦ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ:

ଏହା ସହ 1000ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କିଡ଼ନୀ ଷ୍ଟୋନ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଭଲ କରିଥିବାର ଦାବି କରିଛନ୍ତି ବୈଦ୍ୟ ସାନ୍ତୁନୁ l ସେ କହିଛନ୍ତି, ‘କିଡ଼ନୀ ଷ୍ଟୋନ ରୋଗ ପାଇଁ ମୁଁ ଦେଉଥିବା ଔଷଧକୁ ସମ୍ବଲପୁର ବିଶ୍ୱ ବିଦ୍ୟାଳୟର ବାୟୋଟେକନୋଲୋଜି ଓ ବାୟୋଇନଫରମେଟିକ୍ସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରି ଏହା ସୁରକ୍ଷିତ ଓ ସର୍ବୋତ୍ତମ ବୋଲି ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି l ଆମର 3 ପିଢି ହେଲା ଏହି କାମ କରୁଛୁ ଓ ଆସନ୍ତା 2030 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାରା ଦେଶରେ 5000 ବୈଦ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି l’

ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ସୁରକ୍ଷା ଓ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ନୃସିଂହନାଥ ଆର୍ୟୁବେଦ କଲେଜ:

ପାଇକମାଳ ଠାରେ ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ପର୍ବତର ଜଡିବୁଟି ଉପରେ ଗବେଷଣା କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଆୟୁଷ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଏଠାରେ ଶ୍ରୀନୃସିଂହନାଥ ଆର୍ୟୁବେଦ କଲେଜ ଆଣ୍ଡ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ରହିଛି l ଏଠାରେ ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଧନ ପର୍ବତର ବନୌଷଧୀର ସୁରକ୍ଷା ଓ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ କାମ କରାଯାଉଛି l

41 ପ୍ରକାର ବନୌଷଧୀ ବିଲୁପ୍ତ ପ୍ରାୟ ଅବସ୍ଥାରେ:

ଶ୍ରୀନୃସିଂହନାଥ ଆର୍ୟୁବେଦ କଲେଜ ଆଣ୍ଡ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରଫେସର ଡାଃ ନଳିନୀ ଦାସ ଇଟିଭି ଭାରତକୁ କହିଛନ୍ତି, ‘ଏହି ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ପର୍ବତରେ ବହୁ ପ୍ରକାର ବନୌଷଧୀ ରହିଛି l ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆମେ 364 ପ୍ରକାରର ବନୌଷଧୀକୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ସାରିଛୁ l ନ୍ୟାସନାଲ ମେଡିସିନାଲ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ବୋର୍ଡର ଅଧୀନରେ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କାମ କରୁଛି ତାର ଅଧୀନରେ ଆମେ 324 ପ୍ରଜାତିର ବନୌଷଧୀର ସୁରକ୍ଷା ଓ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ କାମ କରୁଛୁ l ତେବେ ଏହି ପର୍ବତର 41ପ୍ରଜାତିର ବନୌଷଧୀ ବିଲୁପ୍ତ ପ୍ରାୟ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି l ତେଣୁ ଏ ଗୁଡିକର ସୁରକ୍ଷା ଓ ସଂରକ୍ଷଣର ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି l ଏହିଭଳି ପ୍ରଜାତି ହେଲେ ରାସନା, ଜ୍ୟୋତିଷମତି, ବିଡଙ୍ଗ, ବରୁଣ, ନାଡୀ ହିଙ୍ଗୁ,ଲାଙ୍ଗଳି,ନାଗକେଶର,କପିକଛୁ ଇତ୍ୟାଦି l ଏ ଗୁଡିକ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଚିକିତ୍ସାରେ ବହୁତ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ନିଭାଇଥାନ୍ତି l’


କେଉଁ ରୋଗୀ ଅଧିକ ଆସନ୍ତି ?

‘ଅନ୍ୟପଟେ ଏହି କଲେଜକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ବାତ ରୋଗୀ, ପକ୍ଷାଘାତ, ସିଆଟିକା,ପାରଲିସିସ ସହ ସ୍ତ୍ରୀ ରୋଗ, ବନ୍ଧ୍ୟା ଦୋଷ ରୋଗ ଆଦିର ରୋଗୀ ଅଧିକ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ଆସୁଛନ୍ତି ଓ ଶିଶୁ ରୋଗ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଲୋକେ ଆସୁଛନ୍ତି l ଆଉ ଏହି ସ୍ଥାନର ବନୌଷଧୀ ଏହି ଭଳି ରୋଗରେ ଅଧିକ କାମରେ ଆସୁଛି’- ଡାଃ ନଳିନୀ ଦାସ କହିଛନ୍ତି ।
l

କେଉଁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ବୈଦ୍ୟ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ରହିଛି ?

ମୁଖ୍ୟତଃ ୟୁରିନ ଇନଫେକ୍ସନ ଓ ବନ୍ଧ୍ୟାଦୋଷ ପାଇଁ କେତେକ ବୈଦ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି l ଏହିଭଳି ଜଣେ ବୈଦ୍ୟ ହେଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ମିଠାପାଲିର ବିକ୍ରମ ସରାଫ ଯିଏ ଏହି ପର୍ବତରୁ ମିଳୁଥିବା ଜଡିବୁଟି ଔଷଧରେ ଯେତେ ଗମ୍ଭୀର ୟୁରିନ ଇନଫେକ୍ସନକୁ ମାତ୍ର 3 ଦିନରେ ଠିକ କରିଦେବାର ଦାବି କରନ୍ତି । ଏଥିସହ ଯୌନ ରୋଗ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଔଷଧର ଫର୍ମୂଲା ତାଙ୍କ ବାପା ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ବିକ୍ରମ ଇଟିଭି ଭାରତକୁ କହିଛନ୍ତି ।

Gandhamardan Ayurvedic Village Baidapali
ଇଟିଭି ଭାରତ କ୍ୟାମେରା ଲେନ୍ସରେ ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ପର୍ବତ (ETV Bharat Odisha)

ରାମାୟଣ ସହ ଜଡିତ ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ପର୍ବତ:
ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ସାନ ଭାଇ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଅସୁରରାଜ ରାବଣର ପୁତ୍ର ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ଦ୍ୱାରା ଶକ୍ତିଭେଦର ଶିକାର ହୋଇ ମୁର୍ଚ୍ଛିତ ହୋଇଥିଲେ । ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ହନୁମାନ ହିମାଳୟରୁ ଗନ୍ଧମାର୍ଦନ ପର୍ବତକୁ ଉଠାଇ ଆଣି ଏଥିରେ ଥିବା ସଞ୍ଜୀବନୀ ବୁଟି ଦ୍ୱାରା ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ l ଆଉ ଏହି ଦିବ୍ୟ ପର୍ବତର କିଛି ଅଂଶ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ପଡିଥିଲା ବୋଲି ମାନ୍ୟତା ରହିଛି l ତେଣୁ ଏହି ପର୍ବତକୁ ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ପର୍ବତ ବୋଲି କୁହାଯାଏ । ଏଥିରେ ବହୁତ ପ୍ରକାରର ଦିବ୍ୟ ଓ ଦୁର୍ଲଭ ଜଡିବୁଟି ଅଛି ଯେଉଁଥିରୁ ଆଜି ବି ବିଭିନ୍ନ ଦୂରାରୋଗ୍ୟ ରୋଗର ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଉଛି l


ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନର ସୁରକ୍ଷା ଜରୁରୀ:

ପ୍ରାକୃତିକ ବନୌଷଧୀ ଓ ସଞ୍ଜୀବନିର ଆଧାର ସ୍ଥଳୀ ହେଉଛି ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ପର୍ବତ l ଏହା ଯେ କେବଳ ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କୁ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ଦେଉଛି ତାହା ନୁହେଁ, ପାଖାପାଖି 400 ବୈଦ୍ୟ ପରିବାର ପେଟ ପାଟଣାର ମାଧ୍ୟମ ସାଜିଛି l ଆଉ ଏହି ବୈଦ୍ୟ ମାନେ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ଆୟୁର୍ବେଦର ଏହି ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବାରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ନିଭାଉଛନ୍ତି l କାରଣ ବକ୍ସାଇଟ ପାଇଁ ମାଫିଆଙ୍କ ଲୋଲୁପ ଦୃଷ୍ଟି ଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ କୁହନ୍ତି । ଏଥିପାଇଁ ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନର ସୁରକ୍ଷା ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ l

ଆୟୁର୍ବେଦ ଚିକିତ୍ସାର ଚିକିତ୍ସା:

ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ମଣିଷ । ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନରେ ଅନେକ ଅଗ୍ରଗତି ଘଟିଛି । ବଡ଼ ବଡ଼ ରୋଗ ଏବେ ସହଜରେ ଭଲ ହୋଇଯାଇପାରୁଛି । କିନ୍ତୁ ଏବେବି ଆୟୁର୍ବେଦ ଓ ଜଟିବୁଟି ଚିକିତ୍ସାର ଢେର ଚାହିଦା ରହିଛି । ଚେରମୂଳି ଚିକିତ୍ସାରେ ଅନେକ ରୋଗ ଭଲ ହୋଇପାରୁଛି । ଲୋକେ ଜଟିବୁଟି ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ବୈଦ୍ୟଙ୍କ ନିକଟକୁ ଧାଇଁ ଆସନ୍ତି ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

