ETV Bharat / state

ବଜେଟ ଅଧିବେଶନର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଶେଷ, ନବୀନଙ୍କ କଟାକ୍ଷର ଜବାବ ଦେଲେ ମୋହନ - BUDGET SESSION FIRST PHASE OVER

By ETV Bharat Odisha Team

ଭୁବନେଶ୍ବର: ସରିଲା ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବଜେଟ ଅଧିବେଶନ । ଫେବୃଆରୀ 13 ତାରିଖକୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 8 ଦିନ ଧରି ଚାଲିବା ପରେ ଆଜି ଶେଷ ହୋଇଛି । ଆସନ୍ତା ମାର୍ଚ୍ଚ 7ରୁ ଦ୍ବିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଅଧିବେଶନ ଆରମ୍ଭ ହେବ । ଶେଷ ଦିନରେ ବଜେଟ ଆଲୋଚନାରେ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ । ସରକାର ଆଣିଥିବା ବଜେଟର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗକୁ ନେଇ ନବୀନ ନିଜର ମତ ରଖିଥିଲେ । ବସ୍ତାନି ଭାରି କିନ୍ତୁ ପାଠ ଘର ଶୂନ ଭଳି ସଦୃଶ ହୋଇଛି ବୋଲି ସରକାରଙ୍କୁ କଟାକ୍ଷ କରିଥିଲେ ନବୀନ । ଏହାପରେ ନବୀନଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଇ ପାଠ ଘର ଶୂନ ହେତୁ ଲୋକମାନେ ବିରୋଧୀ ଦଳରେ ବସାଇ ଉଚିତ ଜବାବ ଓଡ଼ିସାବାସୀ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ । ଆଜି ବଜେଟ ଆଲୋଚନା ଶେଷ ହେବା ପରେ ଆସନ୍ତା 6 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୃହକୁ ମୁଲତବୀ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ବାଚସ୍ପତି ।

'ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାରରେ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ତଳକୁ ଖସି ଆସିଛି'

ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି, "ବିଜେପି ସରକାର ନୂଆ ବଜେଟ ଆଣିଥିବାରୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି । ବିଜେପିର ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ଓଡି଼ଶାକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ବିପରୀତ ଦିଗକୁ ନେଉଛି । ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଉଥିବା ଓଡିଶା ଏବେ ନାଁ ଓ ରଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଭାବେ ଏବେ ଜଣାପଡୁଛି । ବିଜେଡି ସରକାର ସମୟରେ ରାଜ୍ୟର ଆର୍ଥିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଉଚ୍ଚରେ ରହୁଥିଲା । ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ଲୋକ ଅନାହାରରୁ ବାହାରକୁ ଆସିଛନ୍ତି । ଏ କଥା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସଂସ୍ଥା ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାରରେ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ତଳକୁ ଖସି ଆସିଛି । ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଚଳିତ ବର୍ଷ 10 ରୁ 8 ପ୍ରତିଶତକୁ ଖସି ଆସିଛି । ''

'ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ଋଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ'

ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, " ବାସ୍ତବ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଗତବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ଏଥର ବଜେଟ ହ୍ରାସ ପାଇଛି । ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତିକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖିଲେ ଗତ ବଜେଟ ତୁଳନାରେ ଏହା ଛୋଟ । ରାଜ୍ୟର ରାଜସ୍ୱ ଆଧାରକୁ କିପରି ବିସ୍ତାର କରାଯିବ ସେନେଇ ସରକାରଙ୍କର କୌଣସି ଧାରଣା ନାହିଁ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି । ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ଖୋଲା ବଜାରରୁ 46 ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କାର ଋଣ କରିବେ । ଏହା ଫଳରେ ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ଋଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିବ । ଫଳରେ ରାଜ୍ୟର ଅର୍ଥ ନିର୍ଗମନ ବୃଦ୍ଧି ହେବ । ଉନ୍ନୟନ ଓ କଲ୍ୟାଣମୂଳକ ଯୋଜନା ପାଇଁ ଅଳ୍ପ ଅର୍ଥ ମିଳିବ । ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ଡବଲ ଉନ୍ନତି ଓ ସୁବିଧା ଦେବା ପାଇଁ ସରକାର ଗଠନ ବେଳେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ଏହା ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ଦୁଃଖରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି । ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ଅନୁଦାନ ଆକାରରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କଠାରୁ ପାଣ୍ଠି ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇନାହିଁ ।

'ବିଜେପି ସରକାର ବିଜେଡିକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ଉଚିତ'

''ରାଜ୍ୟର ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ବିଜେପି ସରକାର ବିଜେଡିକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ଉଚିତ । କାରଣ ବିଜେପିକୁ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ସୁତ୍ରରେ ଏକ ସୁସ୍ଥ ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଜେଡି ଦେଇଛି । ଏହା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ହ୍ୟାଣ୍ଡଆଉଟ ଉପରେ ନିର୍ଭର ନକରି ବିକାଶ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡିକ ପାଇଁ ଅତି କମରେ ପାଣ୍ଠି ଯୋଗାଇବାରେ ସକ୍ଷମ ଅଟେ । ଯାହା ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି ଯେ ବଜେଟର ଅଧାରୁ ଅଧିକ ଅର୍ଥ ଓଡିଶାର ନିଜସ୍ୱ ଟିକସ ରାଜସ୍ୱ । ଯାହା ରାଜ୍ୟର ନିଜସ୍ୱ ଟ୍ୟାକ୍ସ, ରାଜ୍ୟର ନିଜସ୍ୱ ଅଣ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଏବଂ ଅଂଶୀଦାର କର ଅଟେ । ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଟ୍ରାଫିକକୁ ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ସିଟି ରୋଡ ଯୋଜନା ହୋଇଛି । ଚଳିତ ବର୍ଷର ବଜେଟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି । କିନ୍ତୁ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ଭୁବନେଶ୍ୱର ମେଟ୍ରୋ ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ଆବଣ୍ଟନ ହ୍ରାସ କରିଛନ୍ତି । 'Skilled in Odisha'କୁ 'Skilled for the World' କରିଦେଲେ ଓଡିଶାର ଯୁବ ବର୍ଗ ସାହାଯ୍ୟ କରିହେବ ନାହିଁ । ବରଂ ଏହା ସ୍ୱୀକାର କରିବା ଦରକାର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଜେ ଓଡିଶାରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବେ ନାହିଁ ।"

'ବସ୍ତାନି ଭାରି କିନ୍ତୁ ପାଠ ଘର ଶୂନ ବୋଲି ଆକ୍ଷେପ କଲେ ନବୀନ'

ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "ଆମର ମିଶନ ଶକ୍ତି ମହିଳା ରାଜରାସ୍ତାରେ ବସିଛନ୍ତି । ଉପଯୁକ୍ତ ଦାବି ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି । 2027 ସୁଦ୍ଧା 25 ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ବିଜେପି ସରକାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି । ଲକ୍ଷପତି ଦିଦିଙ୍କ ତାଲିକା ଗୃହରେ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ମୁଁ ବିଜେପି ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଗତ ବକ୍ତବ୍ୟ ସମୟରେ ଦାବି କରିଥିଲି । ତାଲିକା ପ୍ରଦାନ କରିବା ବଦଳରେ ସରକାର ମିଶନ ଶକ୍ତି ପାଇଁ ଅର୍ଥ ହ୍ରାସ କରିଛନ୍ତି ସରକାର । ଓଡିଶା ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଏହାକୁ ଏଡ଼ାଇବା ଲାଗି ବଜେଟରେ ସୁନ୍ଦର ସ୍ଲୋଗାନ ଦିଆଯାଇଛି । ଯାହା ବସ୍ତାନି ଭାରି କିନ୍ତୁ ପାଠ ଘର ଶୂନ ଭଳି ସଦୃଶ ହୋଇଛି ।