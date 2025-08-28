ସ୍ପେଶାଲ ରିପୋର୍ଟ: ସଂଗ୍ରାମ ରଞ୍ଜନ ନାଥ
Angul Lemons In UK ଅନୁଗୋଳ: ଦିନେ ପଚି ସଢି ତଳେ ପଡୁଥିଲା ଲେମ୍ବୁ...କେହି ଦେଖୁନଥିଲେ କି ପଚାରୁ ନଥିଲେ...କଷ୍ଟ ଅନୁସାରେ ପାରିଶ୍ରମିକ ମିଳୁନଥିବାରୁ ଲେମ୍ବୁ ଚାଷରୁ ମୁହଁ ଫେରାଇ ନେଇଥିଲେ ଚାଷୀ । ଏବେ କିନ୍ତୁ ୟୁକେ (United Kingdom)ରେ ଅଲୋଡାର ଲେମ୍ବୁର ଡିମାଣ୍ଡ ଢେର୍ ଅଧିକ...ୟୁକେକୁ ରପ୍ତାନୀ ହେଉଛି ଅନୁଗୋଳ ଲେମ୍ବୁ । ତେବେ କିପରି ଏସବୁ ସମ୍ଭବ ହେଲା ? ଦିନେ ଲେମ୍ବୁ ଚାଷରୁ ମୁହଁ ଫେରାଇଥିବା ଚାଷୀ, ଏବେ ଖୁସିରେ ଲେମ୍ବୁ ଚାଷ ପ୍ରତି ମନ ବଳାଉଛନ୍ତି । ଜାଣନ୍ତୁ ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ ...
ଲଣ୍ଡନରେ ଅନୁଗୋଳ ଲେମ୍ବୁ (Angul Lemon Export) :
ସୁଦୂର ୟୁକେ (UK)କୁ ରପ୍ତାନୀ ହେଉଛି ଅନୁଗୋଳ ଲେମ୍ବୁ । ଏହାଦ୍ୱାରା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଅନୁଗୋଳ ଓ ଆମ ରାଜ୍ୟର ସୁନାମ ବଢିବା ସହ ଚାଷୀମାନେ ଭଲ ଦୁଇ ପଇସା ଲାଭ ପାଇ ପାରୁଛନ୍ତି । ଚଳିତ ବର୍ଷ ପରୀକ୍ଷା ମୂଳକ ଭାବେ ଲେମ୍ବୁ ରପ୍ତାନୀ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏଭଳି କରାଯିବା ପାଇଁ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଉଦ୍ୟମ ହେଉଛି । ଜିଲ୍ଲାର ଶହ ଶହ ଲେମ୍ବୁଚାଷୀଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଉଦୟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ।
Farmers of Chendipada block in Angul, Odisha achieve another milestone!— ORMAS_ODISHA (@ormas_odisha) August 22, 2025
Forty-five farmers from Angul district exported 17,850 lemons to the United Kingdom with the support of Cropify Farm Producer Company, Angul, promoted by ORMAS.@CMO_Odisha @IPR_Odisha @angul_dm @AngulOrmas pic.twitter.com/JgsaFbRaqE
କେତେ ଲେମ୍ବୁ ପଠାଗଲାଣି ୟୁକେ ?
ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଧା ୩ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏକ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲେମ୍ବୁ କେବଳ ଛେଣ୍ଡିପଦା ବ୍ଲକରୁ UK ବା ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ପଠାଗଲାଣି । ନିକଟରେ ଅନୁଗୋଳ ଛେଣ୍ଡିପଦା ଅଞ୍ଚଳର 45 ଜଣଙ୍କ ଚାଷୀ 17,850 ଲେମ୍ବୁ କ୍ରୋପିଫ୍ରାଏ ଜରିଆରେ ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ପଠାଯାଇଛି । ଲେମ୍ବୁ ରତ୍ପାନୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶା ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ସ୍ଥାପନ କରିଥିବା X ପୋଷ୍ଟ ଜରିଆରେ ସୂଚନା ଦେଇଛି ଓରମାସ ।
କେତେ ଏକର ଜମିରେ ଚାଷ ହେଉଛି ଲେମ୍ବୁ ?
ଅନୁଗୋଳ ଜିଲ୍ଲାର ଛେଣ୍ଡିପଦା ଓ ଅନୁଗୋଳ ବ୍ଲକରେ ପ୍ରାୟ ୫୦୦ ଏକରରୁ ଅଧିକ ଜମିରେ ଲେମ୍ବୁ ଚାଷ ହେଉଛି । ପ୍ରତିବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଲେମ୍ବୁ ଅମଳ ହେଉଛି ।
କାହିଁକି ଲେମ୍ବୁ ଚାଷ ପ୍ରତି ବିମୁଖ ଥିଲେ ଚାଷୀ ?
ଏହି ଦୁଇ ବ୍ଲକରେ ବର୍ଷକୁ ପ୍ରାୟ ଦେଢ ଲକ୍ଷ କ୍ବିଣ୍ଟାଲ ଲେମ୍ବୁ ଉତ୍ପାଦନ ହୁଏ । କିନ୍ତୁ ବିକ୍ରି ସୁବିଧା ନଥିବାରୁ ଚାଷୀମାନେ ବହୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି । ଅମଳ ବେଳେ ଲେମ୍ବୁ ଶହେକୁ ୨୦ ରୁ ୩୦ଟଙ୍କା ଦରରେ ବାହାର ବେପାରୀ ନେଉଛନ୍ତି । ଯାହାକି ଲେମ୍ବୁ ତୋଳିବା ପାଇଁ ଯେତିକି ଶ୍ରମିକ ମଜୁରୀ ଲାଗୁଛି ତା ଠାରୁ ବହୁତ କମ ଦରରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି । ଅନେକ ଚାଷୀ ଲେମ୍ବୁ ତୋଳୁ ନାହାନ୍ତି । ତଳେ ପଡି ପଚୁଥିଲା । ଫଳରେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଚାଷୀ ବିମୁଖ ହେଉଥିଲେ ।
ଓରମାସ ବୁଝିଲା ଦୁଃଖ, ବିଦେଶକୁ ଗଲା ଓଡ଼ିଶା ଲେମ୍ବୁ:
ଚାଷୀ ମାନଙ୍କର ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ଦେଖି ଓରମାସ ତରଫରୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏକ ଉତ୍ତମ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି । ଲେମ୍ବୁ ଚାଷୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ସେମାନଙ୍କ ଲେମ୍ବୁ କିଭଳି ବାହାରକୁ ପଠାଯାଇ ପାରିବ ଏବଂ ଚାଷୀ ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟ ପାଇବେ ସେନେଇ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି ।
କେମିତି ହେଉଛି ଲେମ୍ବୁ ରପ୍ତାନୀ ?
କୋପି ଫ୍ରାଏ ଫାର୍ମ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର କମ୍ପାନୀ ଜରିଆରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଠାରୁ ଲେମ୍ବୁ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛି ଓରମାସ । ସେହି ଲେମ୍ବୁକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ଜଗନ୍ ଗ୍ରୀନ ଆଗ୍ରୋ କମ୍ପାନୀକୁ ବିକ୍ରି କରାଯାଉଛି । ସେହି କମ୍ପାନୀ ଲେମ୍ବୁକୁ ସୁଦୂର ଲଣ୍ଡନକୁ ରପ୍ତାନୀ କରୁଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଧା ୩ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏକ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲେମ୍ବୁ କେବଳ ଛେଣ୍ଡିପଦା ବ୍ଲକରୁ ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ପଠାଗଲାଣି । ସେଠାରେ ଏହି ଲେମ୍ବୁର ଚାହିଦା ବେଶ ଭଲ ରହିଥିବା ଫାର୍ମ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର କମ୍ପାନୀ କହିଛି ।
ରପ୍ତାନୀ ପୂର୍ବରୁ ହୁଏ ଗ୍ରେଡେସନ:
ରପ୍ତାନୀ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଲେମ୍ବୁ ତୋଳାଯିବା ପରେ ଗ୍ରେଡ଼େସନ କରାଯାଏ । ଯେଉଁ ଲେମ୍ବୁର ଓଜନ ୩୦ ଗ୍ରାମରୁ ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଲେମ୍ବୁଟି ସୁସ୍ଥ ସବଳ ଥାଏ ସେ ଲେମ୍ବୁ ଗୁଡିକୁ ଅଲଗା କରି ପ୍ୟାକିଙ୍ଗ କରାଯାଏ । ଗ୍ରେଡେସନ ହୋଇ ସାରିବା ପରେ ଗଣତି କରି ଚାଷୀଙ୍କୁ ମୂଲ୍ୟ ଦିଆଯାଏ । ଚଳିତ ବର୍ଷ ଫାର୍ମ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡିକ ତରଫରୁ ଶହେ ଲେମ୍ବୁକୁ ୧୨୦ ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ଦରରେ କ୍ରୟ କରାଯାଇଛି । ଯାହାକି ପୂର୍ବରୁ ଚାଷୀ ୨୦/୩୦ ଟଙ୍କା ପାଉଥିଲେ । ତେଣୁ ଭଲ ଲାଭ ପାଉଛନ୍ତି ଚାଷୀ ।
ଗ୍ରେଡେସନରେ ବଳକା ପଡୁଥିବା ଲେମ୍ବୁର କଣ ହୁଏ ?
ଗ୍ରେଡେସନ ପରେ ବଳକା ରହିଥିବା ଲେମ୍ବୁକୁ ଓରମାସ ତରଫରୁ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାରରେ ରଖି ବିଭିନ୍ନ ମହିଳା ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରାଯାଉଛି । ସେହି ମହିଳାଙ୍କୁ ଲେମ୍ବୁରୁ ଆଚାର, ଜୁସ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ତାଲିମ ଦିଆଯାଉଛି । ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ଭଲ ମୂଲ୍ୟରେ ବାହାରକୁ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ପଠାଯାଉଛି । ଚଳିତ ବର୍ଷ ପରୀକ୍ଷା ମୂଳକ ଭାବେ କେବଳ ଛେଣ୍ଡିପଦା ବ୍ଲକରୁ ଲେମ୍ବୁ ରପ୍ତାନୀ କରାଯାଉଛି । ଆଗାମୀ ବର୍ଷରେ ଜିଲ୍ଲାର ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଭଲ ଲେମ୍ବୁ ଚାଷ ହେଉଛି ସେଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଲେମ୍ବୁ ରପ୍ତାନୀ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ପ୍ରଶାସନ ।
ଲେମ୍ବୁ ଚାଷ ପାଇଁ କେତେ ଉପଯୋଗୀ ଅନୁଗୋଳ ଜଳବାୟୁ ?
ଅନୁଗୋଳ ଜିଲ୍ଲାର ଜଳବାୟୁ ଲେମ୍ବୁ ଚାଷ ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ । ବିଶେଷ କରି ଜଙ୍ଗଲ ପାଖ ଗାଁ ଲୋକେ ଲେମ୍ବୁ ଚାଷ କରନ୍ତି । ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ଏହାକୁ କୌଣସି ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତି ନାହିଁ । ବଡ କଥା ହେଉଛି ଏହି ଚାଷ ପାଇଁ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡେ ନାହିଁ । ବର୍ଷକୁ ତିନିଥର ଗୋଟିଏ ଲେମ୍ବୁ ଗଛରେ ଫଳ ଆସିଥାଏ । ବର୍ଷା ଦିନରେ ଅଧିକ ଫଳ ଆସୁଥିବାରୁ ଲୋକେ ବିକ୍ରି କରିବାରେ ଅସୁବିଧା ଭୋଗନ୍ତି ।
ପୂର୍ବରୁ ଶହେ ଗ୍ରାମ ଲେମ୍ବୁରୁ ମିଳୁଥିଲା 10 ଟଙ୍କା:
ଛେଣ୍ଡିପଦା ଅଞ୍ଚଳର ଚାଷୀ ତୁଆଣି ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, ‘ଆଗରୁ ଲେମ୍ବୁ ସବୁ ତଳେ ପଡୁଥିଲା । ଶହେ ଗ୍ରାମକୁ 10 ରୁ 20 ଟଙ୍କା ହିସାବରେ ଦେଉ । ଏବେ ଲେମ୍ବୁ ବାହାରକୁ ଯିବାରୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଶହେ ଗ୍ରାମକୁ ଶହେ ଟଙ୍କା ହିସାବରେ ଦେଉଛନ୍ତି । ବାହାରକୁ ଲେମ୍ବୁ ପଠାଯାଉଛି ।’
ଅଣ୍ଟୁନଥିଲା ପାରିଶ୍ରମିକ, ଏବେ ବଢିଛି ଦର:
ସେହିପରି ଛେଣ୍ଡିପଦା ଅଞ୍ଚଳ ଚାଷୀ ଗୀତାଞ୍ଜଳି ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି, 'ଆଗ ଲେମ୍ବୁ ମାତ୍ର ୨୦,୩୦ କିମ୍ବା ବେଳେ ବେଳେ 50 ରୁ 60 ଟଙ୍କା ହେଉଥିଲା । ଆମର ପ୍ରତିପାଳିରେ ଦୁଇ ହଜାର, ପନ୍ଦର ଶହ ଏହି ପରି ଲେମ୍ବୁ ବାହାରେ । 20ରୁ 30 ଟଙ୍କା ଦିଅନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ଲେମ୍ବୁ ତୋଳୁ ନଥିଲୁ । କାରଣ ଏତିକି ଟଙ୍କା ଆମକୁ ପୋଷେଇବ ନାହିଁ । ଏବେ ଲେମ୍ବୁ ଦର ବଢିଛି ତେଣୁ ଏବେ ଗଛ ଲଗାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ।’
ବିଦେଶ ଯାଉଛି ଲେମ୍ବୁ, ଖୁସି ଲାଗୁଛି:
ଆଉ ଜଣେ ଚାଷୀ ବିପିନ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, ‘ଆଗରୁ ବେପାର ଭଲ ହୁଏନି ପାଚିକି ତଳେ ପଡୁଥିଲା । ଏବେ ଓରମାସ ଆସିବା ପରେ ଶହେ ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି । ନହେଲେ 10ରୁ 20 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିଲା । ଏବେ ଆମ ଲେମ୍ବୁ ବିଦେଶ ଯାଉଛି । ଶୁଣିଲେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ।’
ଆଗକୁ ଆହୁରି ପଠାଯିବ ଲେମ୍ବୁ:
କ୍ରୋପିଫ୍ରାଏ ସିଇଓ ସତ୍ୟଜିତ୍ ଜେନା କହିଛନ୍ତି, ‘ଛେଣ୍ଡିପଦା ଅଞ୍ଚଳରେ ବହୁଳ ପରିମାଣରେ ଲେମ୍ବୁ ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଛି । ଚାଷୀ ମାନେ ପୂର୍ବରୁ ବିକ୍ରି କରିପାରୁନଥିଲେ । ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିଲା । ଫଳରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବେପାରୀଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଲେମ୍ବୁକୁ 30ରୁ 60 ପଇସା ହିସାବରେ ଦେଉଥିଲେ । ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏସବୁ ଲେମ୍ବୁକୁ ୟୁକେ(United Kingdom)କୁ ପଠାଗଲା । ପାଖାପାଖି ଲକ୍ଷେ ଉପରେ ଲେମ୍ବୁ ପଠାଯାଇଛି । ଏବେବି ଅନେକ ପ୍ରୋସେସରେ ଆଗକୁ ଆହୁରି ଲେମ୍ବୁ ପଠାଯିବ ।’
କେତେ ଲାଭ ପାଉଛନ୍ତି ଚାଷୀ ?
ଓରମାସର ଡେପୁଟି ସିଇଓ ବିମଲ ମଲ କହିଛନ୍ତି, ‘ବର୍ତ୍ତମାନ ଲେମ୍ବୁ ୟୁକେକୁ ରପ୍ତାନୀ ହେଉଛି । ଉଗିପଡାରୁ ଲେମ୍ବୁ ନିଆଯାଇଛି । ସେଠାରୁ ପ୍ରାୟ 40 ହଜାର ଲେମ୍ବୁ ବିକ୍ରି କରିସାରିଲୁଣି । ଏହା ଦ୍ବାରା ପୂର୍ବରୁ ଚାଷୀମାନେ ଯେଉଁ 20ରୁ 30 ଟଙ୍କା ଲେମ୍ବୁରୁ ପାଉଥିଲେ । ସେମାନଙ୍କୁ 10ରୁ 20 ପ୍ରତିଶତ ଟଙ୍କା ଅଧିକ ଦେଇ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଲେମ୍ବୁ ଆଣୁଛୁ । ଫଳରେ ସେମାନେ ଲାଭ ପାଉଛନ୍ତି । ଏଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଖୁସି ବି ଅଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ଲେମ୍ବୁ ବାହାରକୁ ରପ୍ତାନୀ ହେଉଛି । କ୍ରୋପି ଫ୍ରାଏ ଫାର୍ମ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର କମ୍ପାନୀ ଜରିଆରେ ଲେମ୍ବୁକୁ ବାହାରକୁ ପଠାଯାଉଛି । ଏହାକୁ ଓରମାସ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି ।’
କେତେ ଲେମ୍ବୁ ଉତ୍ପାଦନ କରେ ଭାରତ ?
2019 ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ଭାରତ ବାର୍ଷିକ ପ୍ରାୟ 3.48 ନିୟୁତ ଟନ୍ ଲେମ୍ବୁ ଓ ଲାଇମ (ଯାହା ସାଧାରଣତଃ ଆକାରରେ ଛୋଟ ହୋଇଥାଏ) ଉତ୍ପାଦନ କରେ । ବିଶ୍ବ ସ୍ତରରେ ଭାରତ ପ୍ରାୟ 3.8 ନିୟୁତ ଟନ୍ ଲେମ୍ବୁ ଉତ୍ପାଦନ ସହ ଆଗରେ ରହିଛି । ଯାହା ପୂରା ବିଶ୍ବର 18 ପ୍ରତିଶତ । Exportimportdata.inର ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ, ସାରା ବିଶ୍ବରେ ଯେତିକି ଲେମ୍ବୁ ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଛି 17 ପ୍ରତିଶତ ଭାରତରେ ହୋଇଥାଏ । ସାରା ଦେଶରେ ମୋଟ 3.17 ଲକ୍ଷ ଏକର ଜାଗାରେ ଲେମ୍ବୁ ଚାଷ ହୋଇଥାଏ । ଆକଳନ କରାଯାଉଛି କି, 2026 ସୁଦ୍ଧା ଭାରତର ଲେମ୍ବୁ ଉତ୍ପାଦନ 4 ନିୟୁତ ମେଟ୍ରିକ ଟନ୍ ଅତିକ୍ରମ କରିବ ।
ଏସବୁ ରାଜ୍ୟରେ ହୁଏ ଲେମ୍ବୁ ଚାଷ:
ତେବେ ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶରେ ସର୍ବାଧିକ ଲେମ୍ବୁ ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଛି । ଏଠାରେ 1.1 ଲକ୍ଷ ଏକରରେ ଲେମ୍ବୁ ଚାଷ କରାଯାଉଛି । ଏହା ସହ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ଗୁଜୁରାଟ, ଓଡ଼ିଶା ଓ ତାମିଲନାଡୁରେ ମଧ୍ୟ ଲେମ୍ବୁ ଚାଷ କରାଯାଉଛି । ଭାରତରୁ ୟୁକେକୁ ଲେମ୍ବୁ ରତ୍ପାନୀ କରାଯାଏ ।
ଏକଦା ବ୍ୟାପକ କ୍ଷତି ଯୋଗୁଁ ଲେମ୍ବୁ ଚାଷରୁ ମୁହଁ ଫେରାଇଥିବା ଚାଷୀ ଏବେ ଲେମ୍ବୁ ଚାଷ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ ବଗିଚା ଲେମ୍ବୁ ସୁଦୂର ୟୁକେରେ ପହଞ୍ଚି ଥିବାରୁ ଚାଷୀ ବେଶ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଅନୁଗୋଳ