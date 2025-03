ETV Bharat / state

ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଉ ୮ ସହରରେ ଗଡ଼ିବ ଆମ ବସ୍ , ଲାଗୁ ହେବ ଡିଜିଟାଲ ପାସ୍ - AMA BUS SERVICE 8 CITIES IN ODISHA

Ama Bus Service To Start In 8 More Cities Of State ( ETV Bharat Odisha )

Ama Bus Service In Odisha To Expand To Eight More Cities ଭୁବନେଶ୍ବର: ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଉ ୮ଟି ସହରରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ 'ଆମ ବସ' (Ama Bus) ସେବା । ରାଜ୍ୟରେ ସହରାଞ୍ଚଳ ପରିବହନ ନେଟୱାର୍କକୁ ଆହୁରି ସମୃଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ୮ ସହରରେ 'ଆମ ବସ' ଗଡିବ । ବସ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ସେବା ଓ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯିବ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ସହରରେ ହେବ ଡ଼ିଜିଟାଲ ପାସ ବ୍ୟବସ୍ଥା ।

Capital Region Urban Transport (CRUT)

କ୍ୟାପିଟାଲ ରିଜିନ ଅର୍ବାନ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ -Capital Region Urban Transport ବା କ୍ରୁଟ (CRUT) ୪୯ତମ ବୋର୍ଡ ବୈଠକରେ ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି । ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିବା କ୍ୟାପଟେନ ଏବଂ ଗାଇଡଙ୍କୁ ମିଳିବ ସ୍ୱୀକୃତି ଏବଂ ସମ୍ମାନ ।

Ama Bus Service To Start In 8 More Cities Of State (ETV Bharat Odisha)

ଉନ୍ନୟନ କମିଶନର ତଥା କ୍ରୁଟର ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଅନୁ ଗର୍ଗଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବୋର୍ଡ଼ର ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ବସିଛି । ବୈଠକରେ ରାଜ୍ୟରେ ସହରାଞ୍ଚଳ ପରିବହନକୁ ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ପ୍ରମୁଖ ରଣନୀତି ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି । ଯେଉଁଥିରେ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଉତ୍ତମ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଗୁଣବତ୍ତା ସେବା ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ । ଏହା ସହିତ କ୍ରୁଟର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଉପରେ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା ଏବଂ ସମୀକ୍ଷା ହୋଇଛି । ରାଜ୍ୟର ୮ଟି ନୂତନ ସହରରେ 'ଆମ ବସ' ଚଳାଚଳ କରିବାକୁ ବୈଠକରେ ଯୋଜନା ହୋଇଛି । ଅନୁଗୋଳ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦୁଝର, ବାରିପଦା, ଜୟପୁର, ବାଲେଶ୍ୱର ଏବଂ ରାୟଗଡ଼ାରେ ଆମ ବସ ଗଡିବ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି ।

Ama Bus Service In Eight More Cities

ରାଜ୍ୟରେ ଆଉ ୮ଟି ସହରରେ ଗଡ଼ିବ ଆମ ବସ୍ । ସେସବୁ ସହର ହେଲା ଅନୁଗୋଳ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦୁଝର, ବାରିପଦା, ଜୟପୁର, ବାଲେଶ୍ୱର ଏବଂ ରାୟଗଡ଼ା । CRUT ବୈଠକରେ ଆମ ବସ ଗଡ଼ିବା ନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି ।





ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଦୁର୍ଘଟଣା ନିବାରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା:-

ବସ୍‌ର ଗତି ସୀମା:

ଦ୍ରୁତଗତି ଜନିତ ବିପଦକୁ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ବସଗୁଡ଼ିକର ଗତି ସୀମା ପ୍ରଚଳନ କରାଯାଇଛି । ଇ-ବସ ଘଣ୍ଟାପ୍ରତି ୩୫ କିମି ବେଗରେ ଗଡିବ । ଡିଜେଲ ବସ ଯାହା ସହର ରୁଟରେ ଘଣ୍ଟାପ୍ରତି ୪୦ କିମି ବେଗରେ ଯାତାୟାତ କରିବ । ସେହିପରି ଡିଜେଲ ବସ ଯାହା ଆନ୍ତଃସହର ରାଜପଥ (Intercity highways)ରେ ଘଣ୍ଟାପ୍ରତି ୫୦ କିମି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଛି ।