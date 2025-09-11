ନେପାଳରେ ଫସିଛନ୍ତି ଶତାଧିକ ଓଡ଼ିଆ, ସୁରକ୍ଷିତ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ
କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଡିଭିଜିନାଲ ଲେବର କମିଶନର ପ୍ରଦୀପ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା 'ନେପାଳରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାରୁ କେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଆମ ପାଖରେ ତଥ୍ଯ ନାହିଁ । ଏହା ଇମିଗ୍ରେସନ ଆକ୍ଟରେ ଆସୁଛି । '
Odia Workers Stranded In Nepal, କେନ୍ଦ୍ରାପଡା: ‘ନେପାଳରେ କର୍ଫୁ ଲାଗିଛି । ମୋ ପୁଅ-ବୋହୂ-ନାତି-ନାତୁଣୀ ଖାଇବାକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି । ଲୁଚିକି ଯାଇ ବାହାରୁ ଖାଇବାକୁ ଆଣିବାକୁ ପଡୁଛି, ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସେବା ବନ୍ଦ ଥିବାରୁ ପୁଅ ସହ କଥା ହୋଇପାରୁନି । ସରକାର ସେମାନଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଆଣନ୍ତୁ ।’ ଏ ଜଣେ ମା’ର ଆକୁଳ ନିବେଦନ । ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ବ୍ୟାନ ନେଇ Gen-Zଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଜଳୁଛି ନେପାଳ । ଚାରିଆଡେ ଅଶାନ୍ତିର ନିଆଁ । ଏହାରି ଭିତରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡାର ଜିଲ୍ଲାର ଅନେକ ଲୋକ ଫସି ରହିଛନ୍ତି । କିଏ ପୁଅ-ବୋହୂର ଫେରିବା ବାଟକୁ ଚାହିଁ ରହିଛି ତ କିଏ ସ୍ବାମୀ ଅପେକ୍ଷାରେ ...
ନେପାଳରେ ଫସିଛି ପୁଅ:
ଦିନେ ରୋଜଗାର ଆଶାରେ ନେପାଳକୁ ଯାଇଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲା ଖଡ଼ିପାଳ ଗାଁର ଯୁବକ ଦେବାଶିଷ ସ୍ୱାଇଁ ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାର । ସେଠାରେ ସ୍ତ୍ରୀ-ପୁଅ ଝିଅଙ୍କୁ ରହୁଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନେପାଳ ହିଂସା ଭିତରେ ଫସି ରହିଛନ୍ତି । ଘରୁ ବାହାରି ପାରୁନଥିବା ବେଳେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡାରେ ରହୁଥିବା ମା’ଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ ହୋଇପାରୁନି । ଏହାରି ଭିତରେ ଚିନ୍ତାରେ ଦେବାଶିଷଙ୍କ ମାଆ । କେମିତି ପୁଅ ସୁରକ୍ଷିତ ଘରକୁ ଫେରିବ ସେ ଚିନ୍ତା ଘାରିଥିବା ବେଳେ ସରକାରଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ।
ମୋ ପୁଅ-ବୋହୂ-ନାତି ନାତୁଣୀଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଆଣ...
ସରକାରଙ୍କୁ ଗୁହାରି କରି ଦେବାଶିଷଙ୍କ ମା’ ନୟନା ସ୍ବାଇଁ କହିଛନ୍ତି, ‘ନେପାଳରେ ମୋ ପୁଅ ଦୁଇଜଣଙ୍କ ସମେତ ମୋର ବୋହୁ, ନାତି ଓ ନାତୁଣୀ ରହିଛନ୍ତି । ଆମ ଗାଁର ବହୁ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ଅଛନ୍ତି । ନେପାଳରେ ଯେଉଁ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହୋଇଛି ସେଠାରେ ଆମ ପୁଅ ଓ ଅନ୍ୟମାନେ ଫସି ରହିଛନ୍ତି, ଘରୁ ବାହାରି ପାରୁନାହାନ୍ତି । କର୍ଫ୍ୟୁ ଜାରି ହୋଇଥିବାରୁ ସେମାନେ ଖାଇବାକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି । ପୁଅ ଯାହା କିଣିକି ଆଣି ରଖିଥିଲା ତାହା ଶେଷ ହୋଇଯିବାରୁ ଏବେ ଲୁଚି କରି ଯାଇ ଖାଇବା ଆଣିବାକୁ ପଡୁଛି । ସେଠାରେ ନେଟ୍ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିବାରୁ ପୁଅ ସହ କଥା ହୋଇପାରୁନି । ପୁଅ ମୋତେ କେମିତି ଭାବେ ଫୋନ କରି ମୋତେ ମନ ଦୁଃଖ ନକରିବାକୁ କହିଲା ଆଶ୍ୱାସନା ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି । ଯଦି କିଛି ଅଧିକ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହୁଏ ସରକାର ଗାଡି ପଠାଇଲେ ଆମେ ପଳାଇବୁ ବୋଲି କହିଛି । ସେମାନେ ଘରେ ବସିଛନ୍ତି କୌଣସି କାମଧନ୍ଦା ନାହିଁ । ସରକାରଙ୍କୁ ଆମ ପୁଅ, ବୋହୁ, ନାତି ଓ ନାତୁଣୀ ଆଣି ଦେବାକୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ।’
3 ଦିନ ହେଲାଣି ଖାଇବାକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି, ସ୍ବାମୀଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଆଣ:
କେବଳ ନୟନାଙ୍କ ପୁଅ ନୁହେଁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲା ବାଲିପାଟଣାର ଯୁବକ ମନୋଜ ବଳ ମଧ୍ୟ ନେପାଳରେ ଫସି ରହିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ପୁଷ୍ପାଲତା ବଳ କହିଛନ୍ତି, ‘ମୋ ସ୍ୱାମୀ ନେପାଳର କାଠମାଣ୍ଡୁରେ ରହୁଛନ୍ତି, ସେଠାରେ ବହୁତ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଚାଲିଛି । ଅସୁବିଧା ବହୁତ, ତିନିଦିନ ହେଲାଣି ଘରୁ ବାହାରି ପାରୁନାହାନ୍ତି କି ଖାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ମିଳୁନାହିଁ । ଗାଡିମୋଟର ବନ୍ଦ ଥିବାରୁ ସେ କାମଧନ୍ଦା କରିବାକୁ ଯାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି କି ଖାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ଉପାସ ଭୋକରେ ରହୁଛନ୍ତି । ମୋ ସ୍ୱାମୀ ସେଠାରେ ୩୦ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ରହୁଛନ୍ତି ଆଉ ତିନିଦିନ ହେବ ସେଠାରେ ଖାଇବାକୁ ନପାଇ ରହିଛନ୍ତି । ସେଠାରେ ସେ ପାଣିପାଇପ ମିସ୍ତ୍ରୀ କାମ କରନ୍ତି । ରାସ୍ତାଘାଟ ବନ୍ଦ ଥିବାରୁ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ଆସି ପାରୁନାହାନ୍ତି ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରି ନେପାଳରୁ ଘରକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛି ।’
ନେପାଳରେ ଫସିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରାପଡାର ମହିଳା-ପୁରୁଷ:
ନେପାଳ ଅଶାନ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ଫସି ରହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ଓ ଆଳି ଅଞ୍ଚଳର ବହୁ ଲୋକ । କେହି ପାଣିପାଇପ ମିସ୍ତ୍ରୀ ତ କେହି ମଜୁରିଆ ଭାବେ ନେପାଳରେ କାମକରି ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ ପାଇଁ ଯାଇ ଏବେ ହିଂସା ଭିତରେ ଫସି ରହିଛନ୍ତି । ଅନ୍ୟପଟେ ପରିବାର ଲୋକେ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ।
କେନ୍ଦ୍ରାପଡାର ଏସବୁ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକେ ଫସିଛନ୍ତି ନେପାଳରେ:
- ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ବ୍ଲକର ଖଡ଼ିପାଳ
- ବାଲିପାଟଣା
- ପୋଖରୀଆପଡା
- ତରଡିପାଳ
- ପେଣ୍ଠପା
- ଗୁଣ୍ଠି
- ଅମୃତମଣୋହି
- ଦାଣ୍ଡିସାହି
ଏହି ଅଞ୍ଚଳରୁ ବହୁ ଯୁବକ,ପୁରୁଷ, ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ନେପାଳ ଠାରେ ଅଟକି ରହିଛନ୍ତି । ସେମାନେ ଏହି ହିଂସା କାରଣରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରି ପାରୁନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ନିଜ ଜନ୍ମଭୂମିକୁ ଆସିପାରୁ ନାହାନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ପରିବାର ଲୋକେ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ।
‘ଅଭିଯୋଗ ଆସିଲେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବୁ’:
କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଡିଭିଜିନାଲ ଲେବର କମିଶନର ପ୍ରଦୀପ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାରୁ ସେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି,"ନେପାଳରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାରୁ କେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେନେଇ ଆମ ପାଖରେ କୌଣସି ତଥ୍ଯ ନାହିଁ, ତାହା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଇମିଗ୍ରେସନ ଅଫିସରୁ ମିଳିପାରିବ କାରଣ ତାହା ଇମିଗ୍ରେସନ ଆକ୍ଟରେ ଆସୁଛି । ନେପାଳକୁ ବୁଲାବୁଲି କରିବାକୁ ଗଲେ ଭିସାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ହେଲେ ସେଠାରେ ରହି କାମ କରିବାକୁ ହେଲେ ୱାର୍କ ପର୍ମିଟ ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି । ଯେଉଁମାନେ ଏଠାରୁ କାମ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆମ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ ବା ଅନୁମତି ନେଇ ଯାଉନାହାନ୍ତି । ନେପାଳରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାର କେତେ ଜଣ ଫସିଛନ୍ତି ସେନେଇ ଆମକୁ କୌଣସି ଅଭିଯୋଗ ଆସିନାହିଁ ଓ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଲେ ଆମେ ତ୍ୱରିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବୁ ।’
ଅଶାନ୍ତ ନେପାଳ:
ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ବ୍ୟାନକୁ ନେଇ ଅଶାନ୍ତ ହୋଇପଡିଛି ନେପାଳ । ସୋସିଆଲ ମିଡିଆକୁ ନେଇ ନେପାଳରେ ଜେନ୍-ଜି ଜୋରଦାର ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ । ଫଳରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି । ଅଶାନ୍ତି ଲାଗି ରହିଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ମୃତାହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ବ୍ୟାପକ ପୋଡାଜଳା ହୋଇଛି । ଏହାସହ ବର୍ତ୍ତମାନ ନେପାଳ ସରକାର କ୍ଷମତା ସେନା ହାତକୁ ନେଇଛି ।
