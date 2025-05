Odia jawan levels Serious allegation of neglect in treatment of his wife in jharsuguda district hospital ଝାରସୁଗୁଡା: ମାଆ କୋଳକୁ ଝୁରୁଛି ନବଯାତ ଶିଶୁକନ୍ୟା । ଯେଉଁ ସମୟରେ ମାଆ କୋଳରେ ଶୋଇ ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରିବା କଥା, ସେହି ସମୟରେ ବିଛଣାରେ ଶୁଭାଯାଉଛି କୁଆଁ କୁଆଁ ରାବ । ଆଉ ଏହି କୁଆଁ କୁଆଁ ରାବରେ ଏମିତି କିଛି ଅନୁଭବ ହେଉଛି । "ମାଆ ଲୋ, କିଛି ଦିନ ପରେ ବାପା ଦେଶ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଚାଲିଯିବେ ସୀମାକୁ । କିଏ ବୁଝିବ ମୋ ମନର ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା । ତୁ ଚାଲିଗଲୁ ମୋ ଆଖି ଖୋଲିବା ଆଗରୁ , ଏବେ କିଛି ଦିନ ପରେ ଦେଶ ସୁରକ୍ଷା ଲାଗି ବାପା ଚାଲିଯିବେ । ହଜି ଯିବନି ତ ମୋ ପିଲା ଦିନ । କାହା ପାଦ ଦେଖି ସମାଜରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବି, କାହାକୁ ଅନୁସରଣ କରି ଝିଅ ହେବାର କର୍ମ ଶିଖିବି। କିଏ ଶିଖେଇବ ମତେ ଏତେ କଥା ।"

odia jawan levels Serious allegation of neglect in treatment of his wife (ETV Bharat Odisha)

ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଲଖନପୁର ବ୍ଲକ ଟେଙ୍ଗେନାମାଲ ଗ୍ରାମର ଯବାନ ଦେବରାଜ ଗଣ୍ଡଙ୍କ ଉପରେ ଆଜି ଗର୍ବ କରିବା କଥା ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା, ରାଜ୍ୟ ତଥା ଆମ ଦେଶ ଭାରତ । ସେଦିନ ଗାଁରେ ଥିଲା ସ୍ତ୍ରୀର ମର ଶରୀର ଏବଂ ସୀମା ଅଭିମୁଖେ ଥିଲେ ଯବାନ l ଦେଶ ସେବା ଆଉ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଇଁ ଯବାନଟିଏ ନିଜ ପରିବାରକୁ ବି ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଇଥାଏ । ଏହି କଥାକୁ ସତ ପ୍ରମାଣିତ କରିଛନ୍ତି ଏସ୍‌ଏସ୍‌ବି ଯବାନ ଦେବରାଜ ଗଣ୍ଡ । ନିଜର ପ୍ରସୂତି ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆଇସିୟୁରେ ଓ ନବଯାତ ଶିଶୁକନ୍ୟାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଶମାତୃକାର ରକ୍ଷା ଲାଗି ସୀମାକୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ଅଧାବାଟରେ ତାଙ୍କୁ ଫୋନକଲ ଆସେ ଯେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଲିପି ଗଣ୍ଡ ଦୁନିଆର ଆରପାରିକୁ ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି । ଏହା ଶୁଣି ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଗଲେ ଦେବରାଜ । ଗୋଟିଏ ପଟେ ଦେଶ ସୁରକ୍ଷାର ଦାୟିତ୍ୱ ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ତାଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀର ଶେଷ ଦର୍ଶନ । କଣ କରିବେ କିଛି ବୁଝି ପାରୁ ନଥିଲେ । ଏଭଳି ସମୟରେ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ସ୍ତ୍ରୀର ଶେଷ ଦର୍ଶନ କରିପାରିଛନ୍ତି ଯବାନ ଦେବରାଜ । ଦେବରାଜଙ୍କ ଏଭଳି ତ୍ୟାଗ ଦେଶ ପାଇଁ ଗର୍ବର ବିଷୟ ପାଳଟିଛି କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ନିଷ୍କ୍ରିୟତା ଉପରେ । ଯିଦି ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଉଚିତ ଭାବରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେଇଥାନ୍ତା ହୁଏତ ଲିପିଙ୍କୁ ଆଜି ହରାଇବାକୁ ପଡ଼ିନଥାନ୍ତା ।



ଯବାନ୍‌ ଦେବରାଜ ଗଣ୍ଡ ବୁର୍ଲା ବଡ଼ ଡାକ୍ତରଖାନାର ଆଇସିୟୁରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ୧୩ ଦିନର ନବ ଜାତ ଝିଅକୁ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ କୋଳରେ ଛାଡି ସୀମାରେ ଉତ୍ତେଜନାମୂଳକ ସ୍ଥିତିକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଗତ ୧୧ ତାରିଖରେ ଫେରିଥିଲେ । ଦେଶ ଆଗ କହି ଦେବରାଜ ସୀମାକୁ ଯାଇଥିବାଵେଳେ ସୋମବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଦେବରାଜଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଲିପି ଗଣ୍ଡଙ୍କ ବୁର୍ଲା ମେଡିକାଲରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା । ଗତ ୧୩ତାରିଖ ମଙ୍ଗଳବାର ସକାଳୁ ବୁର୍ଲା ବଡ଼ ଡାକ୍ତରଖାନାରୁ ଲିପିଙ୍କ ମର ଶରୀର ଗାଁକୁ ପହଂଚି ଥିବାବେଳେ କାନ୍ଦ ବୋବାଳିରେ ଫାଟି ପଡୁଥିଲା ଗାଁ । ସ୍ଥାନୀୟ ଅଂଚଳରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଥିଲା । ଅନ୍ୟପଟେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଦେବରାଜ କାମାକ୍ଷାନଗରରୁ କଲିକତା ଏବଂ କଲିକତାରୁ ଝାରସୁଗୁଡାକୁ ବିମାନ ଯୋଗେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ରାତି ପ୍ରାୟ ୮ଟାରେ ତାଙ୍କ ଗାଁ ଟେଂଗେନମାଲ ପହଞ୍ଚି ଶେଷ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ । ଦେବରାଜ ଗାଁକୁ ପହଂଚିବାପରେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଲିପିଙ୍କର ଶବ ସତ୍କାର କରାଯାଇଥଲା । ହେଲେ ଇତିମଧ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ବଡ଼ ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ ପାଳଟିଛି ଚିକିତ୍ସା ଉପରେ । ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାରେ ଲିପିଙ୍କୁ ଠିକ ଭାବେ ଚିକିତ୍ସା ସେବା ମିଳିଥିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯବାନ ଦେବରାଜ ।

କିଛିଦିନର କୋମଳ ନିସ୍ପାପ ଶିଶୁକନ୍ୟାଟିର କୁଆଁ କୁଆଁ ରାବ ଛାଡୁଥିବା ବେଳେ ଦୁଃଖରେ ଫାଟି ପଡୁଛି ଚାରିକାନ୍ଥ । ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଦେବରାଜ ଙ୍କ ମାଆ ଓ ଭୋଉଣୀ ଶିଶୁକନ୍ୟାଟିର ଯତ୍ନ ନେଉଛନ୍ତି । ଶିଶୁକନ୍ୟାଟିର ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା ପାଇଁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଏବଂ ସମ୍ବଲପୁର ର ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି ।

Wife of Odia Jawan deployed at Border died in hospital during treatment in Vimsar ଗତ ୨୬ ତାରିଖରେ ପ୍ରସବ ପାଇଁ ଡାକ୍ତର ତାରିଖ ଦେଇଥିଲେ ହେଁ ନିଦ୍ଧାରିତ ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରସବ ନହେବାରୁ ଗତ ୨୮ ତାରିଖରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଲିପିଙ୍କର ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରାଯାଇଥିଲା । ସେଠାରେ ଏକ ଶିଶୁକନ୍ୟା ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ ପ୍ରସବ ପରଠାରୁ ଲିପିଙ୍କ ସ୍ଥିତି ଗୁରୁତର ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ‌ତାଙ୍କ ଶ୍ବାସକ୍ରିୟାରେ ସମସ୍ୟା ହେବାରୁ ୨୯ ତାରିଖରେ ତାଙ୍କୁ ବୁର୍ଲା ବଡ଼ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା । ୨୯ ତାରିଖରୁ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଆଇସିୟୁରେ ରଖାଯାଇଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କର ଚେତା ଫେରି ନଥିଲା । ଫଳରେ ନବଜାତ ଶିଶୁକନ୍ୟାକୁ ଧରି ହସ୍ପିଟାଲରେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଜଗି ରହିଥି‌‌ଲେ ଦେବରାଜ ।

ହେଲେ ଗତ ୧୦ ତାରିଖ ରାତିରେ ହଠାତ୍‌ ଦେବରାଜଙ୍କୁ ବାଟାଲିୟନ୍‌ରୁ ଡକରା ଆସିଥିଲା । ଡାକରା ଆସିବା ପରେ ଗତ ୧୧ ତାରିଖ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପଥକୁ ବାହାରି ପଡିଥିଲେ ଦେବରାଜ । ହେଲେ ୧୨ ତାରିଖ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିୟୋଗ ହେବା ଜାଣିବା ପରେ ପୁଣି ଗାଁକୁ ଫେରିଛନ୍ତି ଦେବରାଜ । ପରିବାର ଲୋକ, ସମ୍ପର୍କୀୟ ଏବଂ ଅଂଚଳବାସୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ ରୀତିନୀତିରେ ଲିପିଙ୍କ ଶେଷକୃତ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି l ଦେବରାଜଙ୍କ ଭାଇ ଧର୍ମରାଜ ମୁଖାଗ୍ନି ଦେଇଥିଲେ l ହେଲେ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି, "ଯଦିଓ ଜଣେ ଯବାନଙ୍କ ପରିବାର ପ୍ରତି ଯଦି ଏଭଳି ସମସ୍ୟା ଦେଖବାକୁ ମିଳିଛି ତେବେ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ କେଉଁଭଳି ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହୁଛି ତାହା ଏକ ଦୁଃଖର ବିଷୟ।"





ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରତି ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ଜଣେ ଯବାନ ଦେଶମାତୃକାର ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସିମାରେ ତତ୍ପର ରହିଛି କିନ୍ତୁ ତାର ପରିବାରର ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏଠାରେ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ସ୍ଥାଣୁ ରହିବା ସହ ଅବହେଳିତ ରହୁଛି । ଏହା ଏକ ପରିତାପର ବିଷୟ ଅଟେ । ଯଦି ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଚାହାଥାନ୍ତା ହୁଏତ ଜୀବନ ବଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତା । କିନ୍ତୁ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ଅପାରଗତା ଯୋଗୁଁ ଆଜି ଜଣେ ଯବାନ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ସାଥିକୁ ହରାଇଛି । ତେଣୁ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଓ ସରକାର ଯଦି ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଅବହେଳା କରେ ତେବେ କେମିତି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବେ ।

"ମୁଁ ଟ୍ରେନରେ ସୀମାକୁ ଫେରିଲା ସମୟରେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଅରପାରିକୁ ଚାଲିଗଲେ । ଡାକ୍ତର ଆମକୁ ଏପ୍ରିଲ 26 ତାରିଖ ସମୟ ଦେଇଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ସ୍ବାଭାବିକ ସ୍ଥିତିରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ତାରିଖରେ ପ୍ରସବ ନହେବାରୁ ଆମେ ଝାରସୁଗୁଡା ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ନେଇଥିଲୁ । ଡାକ୍ତର ସେଠାରେ ଏପ୍ରିଲ 28 ତାରିଖରେ ଅପରେସନ କରି ପ୍ରସବ କରିଥିଲେ । ମୁଁ ଏପ୍ରିଲ 21 ତାରିଖରେ ଛୁଟିରେ ଆସିଥିଲି । 29 ତାରିଖ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଠିକ୍ ଥିଲା । 29 ତାରିଖ ସକାଳେ କାଶ ହେଲା । ସେହିଦିନ ଦିନ 3ଟାରେ ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ହୋଇଥିଲା । ପରେ ଡାକ୍ତର ବୁର୍ଲା ଭିମସାର ମେଡାକାଲକୁ ରେଫର କରିଥିଲେ । ତେବେ ଡାକ୍ତର ମାନେ ଶେଷ ସମୟରେ ରେଫର କରିଥିଲେ । ଆଗରୁ ରେଫର କରିଥିଲେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିଥାନ୍ତି । ତେବେ ମୁଁ 10 ତାରିଖ ଦିନ ଟ୍ରେନରୁ ସୀମାକୁ ଫେରିଯାଉଥିଲି । 12 ତାରିଖରେ କଲ ଆସିଥିଲା ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ନାହାଁନ୍ତି ଦୁନିଆରେ । ବୁର୍ଲାରେ ଆଇସିୟୁରେ ଭର୍ତ୍ତି ହଇଥିଲେ । ଝାରସୁଗୁଡା ମେଡିକାଲରେ ଚିକିତ୍ସାରେ ଅବହେଳା କରିଛନ୍ତି । 9 ତାରିଖରେ କଲ ଆସିଥିଲା ମୁଁ 10 ତାରିଖରେ ବାଟାଲିୟନକୁ ଫେରୁଥିଲି । ଲିପିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପଛରେ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ଅବହେଳା ହିଁ ଏକ ପ୍ରକାର ଦାୟୀ," ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲେ ଯବାନ ଦେବରାଜ ।

"ସେମାନେ ଭଲ କରି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ନକରିବାକୁ ଏପରି ଅବସ୍ଥା ହେଲା । ବୁର୍ଲା ନେଲୁ ହେଲେ ସେ ଆଉ ବଞ୍ଚିଲାନି । ଆମେ ଏବେ ପିଲାକୁ କିପରି ସମ୍ଭାଳିବୁ । ମେଡିକାଲରେ ଚିକିତ୍ସାରେ ଅବହେଳା କରିଛନ୍ତି । ସେ ପିଲା କାନ୍ଦୁଛି ତାକୁ ଆମେ ଡବା କ୍ଷୀର ଦେଉଛୁ," କହିଛନ୍ତି ଯବାନଙ୍କ ମା ।

"ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା । ବାବୁ ଆମର ସୀମାରେ ମୁତୟନ ଅଛି । ଡେଲିଭରି ପାଇଁ ଛୁଟିରେ ଆସିଥିଲା । ଝାରସୁଗୁଡା ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲେ । ସେଠାରେ ତାଙ୍କର ଅପରେସନ ହୋଇଥିଲା । ପ୍ରସବ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଠିକ୍ ଥିଲା । ତେବେ ଅପରେସନର କିଛି ଘଣ୍ଟା ପରେ ସେ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇଗଲେ । ଆମର ଅନୁମାନ ଅପରେସନ ସମୟରେ କିଛି ତୃଟି ହୋଇଛି । ସେ ଶେଷ ଅବସ୍ଥାରେ ବୁର୍ଲାକୁ ରେଫର କରିଥିଲେ । ତେବେ ଚିକିତ୍ସାରେ ଅବହେଳା ହୋଇଥିବା ଆମର ସନ୍ଦେହ ହେଉଛି । ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମେଡିକାଲର ଚରମ ଅବହେଳା ହୋଇଛି," ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସମାଜସେବୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ଗର୍ତିଆ ।



ତେବେ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାରେ ସୁଧାର କେବେ ଆସିବ ତାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା । ଅବା କେତେ ଯବାନଙ୍କ ଲିପି ଦେଶମାତୃକାର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଅନ୍ତରିଣ ଶହୀଦ ଯୋଦ୍ଧା ପାଳଟିବେ ?





ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ଇଟିଭି ଭାରତ