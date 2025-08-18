ETV Bharat / state

ଶହୀଦ ମନୋଜଙ୍କୁ ଶେଷ ବିଦାୟ, ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ସହ ଶେଷକୃତ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ - MARTYRED MANOJ BISWAL LAST RITES

ଓଡ଼ିଆ CISF ଯବାନ ମନୋଜ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ପାର୍ଥିବ ଶରୀର ଜନ୍ମମାଟିରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ମନୋଜଙ୍କୁ ଶେଷ ବିଦାୟ ବେଳେ ସାରା ଗାଁରେ ଶୋକାକୂଳ ପରିବେଶ ।

Jammu and Kashmir Kishtwar Landslide Odia CISF Jawan Manoj Biswal Last Rites
Jammu and Kashmir Kishtwar Landslide Odia CISF Jawan Manoj Biswal Last Rites (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 18, 2025 at 2:36 PM IST

1 Min Read

ଢେଙ୍କାନାଳ: କିସ୍ତୱାରରେ ଶହୀଦ ଓଡ଼ିଆ CISF ଯବାନ ମନୋଜ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ପାର୍ଥିବ ଶରୀର ଆଜି ଜନ୍ମମାଟି ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ପରଜଙ୍ଗ ଥାନା ମାଣିକମରା ଗ୍ରାମରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ଗାଁ ମାଟିରେ ବିଶାଳ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ସହ ଶହୀଦଙ୍କ ଶେଷକୃତ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି । ମନୋଜଙ୍କୁ ଶେଷ ବିଦାୟ ବେଳେ ସାରା ଗାଁରେ ଶୋକାକୂଳ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ଜମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀର କିସ୍ତୱାରରେ ବାଦଲ ଫଟା ବର୍ଷାରେ ଭୂ-ସ୍କଳନ ଯୋଗୁଁ ଓଡ଼ିଆ CISF ଯବାନ ଶହୀଦ ହୋଇଥିଲେ ।

Jammu and Kashmir Kishtwar Landslide Odia CISF Jawan Manoj Biswal Last Rites (ETV Bharat Odisha)

ଶହୀଦ ମନୋଜଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଲିତୁ ବିଶ୍ବାଳ କହିଛନ୍ତି, "ମୋ ସ୍ବାମୀ 2 ମାସ ତଳେ ଡ୍ୟୁଟିକୁ ଯାଇଥିଲେ । ଆସନ୍ତା ମାସ 10-15 ତାରିଖ ଭିତରେ ଘରକୁ ଆସିବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ ।"

TTPS ତାଳଚେର ଡେପୁଟି କମାଣ୍ଡର ରାଜେଶ ଧୟାଲ କହିଛନ୍ତି, "ବାଦଲଫଟା ବର୍ଷା ଫଳରେ ଭୂ-ସ୍ଖଳନ ହୋଇଥିଲେ । ମନୋଜ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ସମୟରେ ସେ ଶହୀଦ ହୋଇଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ।"

Jammu and Kashmir Kishtwar Landslide Odia CISF Jawan Manoj Biswal Last Rites
Jammu and Kashmir Kishtwar Landslide Odia CISF Jawan Manoj Biswal Last Rites (ETV Bharat Odisha)

ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ବେଳେ ଶହୀଦ:

ଜମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀର କିସ୍ତୱାର ଜିଲ୍ଲାର ଚିସୁଟି ଗ୍ରାମ ପାହାଡ଼ ଶିଖର ମଚୈଳ ମାତା ମନ୍ଦିରରେ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଡ୍ୟୁଟିରେ ନିୟୋଜିତ ଥିଲେ ଓଡ଼ିଆ CISF ଯବାନ ମନୋଜ ବିଶ୍ୱାଳ । ଯାତ୍ରା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଗତ ୧୪ ତାରିଖ ଦିନ ହଠାତ ବାଦଲଫଟା ବର୍ଷା ହେବା ସହ ଭୂସ୍ଖଳନ ହୋଇଥିଲା । ମନୋଜ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ଥିବା ବେଳେ ସେହିଦିନ ୧୨ଟା ୨୫ ମିନିଟ ସମୟରେ ଭୂ-ସ୍କଳନରେ ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଥିଲେ । ତେବେ ତାଙ୍କ ମରଶରୀର ରେସକ୍ୟୁ ଟିମ ଦ୍ୱାରା ୧୬ ତାରିଖ ଦିନ ଅପରାହ୍ନ ସମୟରେ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିଲା ।

Odia CISF Jawan Manoj Biswal
Odia CISF Jawan Manoj Biswal (ETV Bharat Odisha)

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...

କିସ୍ତୱାର ଭୂସ୍କଳନରେ ଓଡ଼ିଆ CISF ଯବାନ ସହିଦ

ସୁକମାରେ IED ବିସ୍ଫୋରଣ, ପାଟ୍ରୋଲିଂ ବେଳେ କୋଣ୍ଟା ASP ସହିଦ

Odia CISF Jawan Manoj Biswal
Odia CISF Jawan Manoj Biswal (ETV Bharat Odisha)

ଲୁହରେ ଭିଜିଲା ଗାଁ ମାଟି:

ଆଜି(ସୋମବାର) ସକାଳ ୬.୩୦ରେ ମନୋଜ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ପାର୍ଥିବ ଶରୀର ତାଙ୍କ ପୈତୃକ ଗାଁ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ପରଜଙ୍ଗ ଥାନା ମାଣିକମରାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା । ପରେ ଏକ ବିଶାଳ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଗ୍ରାମ ପରିକ୍ରମା କରିବା ସହ ମନୋଜ ଭାଇ ଅମର ରହେ ନାରାରେ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ବାହାରି ଗ୍ରାମ ଶ୍ମଶାନରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା । ୫ଟି ପଞ୍ଚୟତରୁ ଶହ ଶହ ଲୋକ ମନୋଜଙ୍କ ଅନ୍ତିମ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଛୁଟିଆସିଥିଲେ । ଗାଁ ଶ୍ମଶାନରେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ସହ ତାଙ୍କର ଶେଷକୃତ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ କରାଯାଇଛି । ଶହୀଦ ମନୋଜଙ୍କ ପୁତୁରା ବିଶୁ ବିଶ୍ବାଳ ମୁଖାଗ୍ନୀ ଦେଇଥିଲେ । CISF ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସମେତ ପରଜଙ୍ଗ ବିଡିଓ, ତହସିଲଦାର ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ।

Jammu and Kashmir Kishtwar Landslide Odia CISF Jawan Manoj Biswal Last Rites
Jammu and Kashmir Kishtwar Landslide Odia CISF Jawan Manoj Biswal Last Rites (ETV Bharat Odisha)
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଢେଙ୍କାନାଳ

ଢେଙ୍କାନାଳ: କିସ୍ତୱାରରେ ଶହୀଦ ଓଡ଼ିଆ CISF ଯବାନ ମନୋଜ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ପାର୍ଥିବ ଶରୀର ଆଜି ଜନ୍ମମାଟି ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ପରଜଙ୍ଗ ଥାନା ମାଣିକମରା ଗ୍ରାମରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ଗାଁ ମାଟିରେ ବିଶାଳ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ସହ ଶହୀଦଙ୍କ ଶେଷକୃତ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି । ମନୋଜଙ୍କୁ ଶେଷ ବିଦାୟ ବେଳେ ସାରା ଗାଁରେ ଶୋକାକୂଳ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ଜମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀର କିସ୍ତୱାରରେ ବାଦଲ ଫଟା ବର୍ଷାରେ ଭୂ-ସ୍କଳନ ଯୋଗୁଁ ଓଡ଼ିଆ CISF ଯବାନ ଶହୀଦ ହୋଇଥିଲେ ।

Jammu and Kashmir Kishtwar Landslide Odia CISF Jawan Manoj Biswal Last Rites (ETV Bharat Odisha)

ଶହୀଦ ମନୋଜଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଲିତୁ ବିଶ୍ବାଳ କହିଛନ୍ତି, "ମୋ ସ୍ବାମୀ 2 ମାସ ତଳେ ଡ୍ୟୁଟିକୁ ଯାଇଥିଲେ । ଆସନ୍ତା ମାସ 10-15 ତାରିଖ ଭିତରେ ଘରକୁ ଆସିବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ ।"

TTPS ତାଳଚେର ଡେପୁଟି କମାଣ୍ଡର ରାଜେଶ ଧୟାଲ କହିଛନ୍ତି, "ବାଦଲଫଟା ବର୍ଷା ଫଳରେ ଭୂ-ସ୍ଖଳନ ହୋଇଥିଲେ । ମନୋଜ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ସମୟରେ ସେ ଶହୀଦ ହୋଇଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ।"

Jammu and Kashmir Kishtwar Landslide Odia CISF Jawan Manoj Biswal Last Rites
Jammu and Kashmir Kishtwar Landslide Odia CISF Jawan Manoj Biswal Last Rites (ETV Bharat Odisha)

ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ବେଳେ ଶହୀଦ:

ଜମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀର କିସ୍ତୱାର ଜିଲ୍ଲାର ଚିସୁଟି ଗ୍ରାମ ପାହାଡ଼ ଶିଖର ମଚୈଳ ମାତା ମନ୍ଦିରରେ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଡ୍ୟୁଟିରେ ନିୟୋଜିତ ଥିଲେ ଓଡ଼ିଆ CISF ଯବାନ ମନୋଜ ବିଶ୍ୱାଳ । ଯାତ୍ରା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଗତ ୧୪ ତାରିଖ ଦିନ ହଠାତ ବାଦଲଫଟା ବର୍ଷା ହେବା ସହ ଭୂସ୍ଖଳନ ହୋଇଥିଲା । ମନୋଜ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ଥିବା ବେଳେ ସେହିଦିନ ୧୨ଟା ୨୫ ମିନିଟ ସମୟରେ ଭୂ-ସ୍କଳନରେ ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଥିଲେ । ତେବେ ତାଙ୍କ ମରଶରୀର ରେସକ୍ୟୁ ଟିମ ଦ୍ୱାରା ୧୬ ତାରିଖ ଦିନ ଅପରାହ୍ନ ସମୟରେ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିଲା ।

Odia CISF Jawan Manoj Biswal
Odia CISF Jawan Manoj Biswal (ETV Bharat Odisha)

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...

କିସ୍ତୱାର ଭୂସ୍କଳନରେ ଓଡ଼ିଆ CISF ଯବାନ ସହିଦ

ସୁକମାରେ IED ବିସ୍ଫୋରଣ, ପାଟ୍ରୋଲିଂ ବେଳେ କୋଣ୍ଟା ASP ସହିଦ

Odia CISF Jawan Manoj Biswal
Odia CISF Jawan Manoj Biswal (ETV Bharat Odisha)

ଲୁହରେ ଭିଜିଲା ଗାଁ ମାଟି:

ଆଜି(ସୋମବାର) ସକାଳ ୬.୩୦ରେ ମନୋଜ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ପାର୍ଥିବ ଶରୀର ତାଙ୍କ ପୈତୃକ ଗାଁ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ପରଜଙ୍ଗ ଥାନା ମାଣିକମରାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା । ପରେ ଏକ ବିଶାଳ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଗ୍ରାମ ପରିକ୍ରମା କରିବା ସହ ମନୋଜ ଭାଇ ଅମର ରହେ ନାରାରେ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ବାହାରି ଗ୍ରାମ ଶ୍ମଶାନରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା । ୫ଟି ପଞ୍ଚୟତରୁ ଶହ ଶହ ଲୋକ ମନୋଜଙ୍କ ଅନ୍ତିମ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଛୁଟିଆସିଥିଲେ । ଗାଁ ଶ୍ମଶାନରେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ସହ ତାଙ୍କର ଶେଷକୃତ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ କରାଯାଇଛି । ଶହୀଦ ମନୋଜଙ୍କ ପୁତୁରା ବିଶୁ ବିଶ୍ବାଳ ମୁଖାଗ୍ନୀ ଦେଇଥିଲେ । CISF ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସମେତ ପରଜଙ୍ଗ ବିଡିଓ, ତହସିଲଦାର ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ।

Jammu and Kashmir Kishtwar Landslide Odia CISF Jawan Manoj Biswal Last Rites
Jammu and Kashmir Kishtwar Landslide Odia CISF Jawan Manoj Biswal Last Rites (ETV Bharat Odisha)
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଢେଙ୍କାନାଳ

For All Latest Updates

TAGGED:

JAMMU KASHMIR KISHTWAR LANDSLIDEODIA CISF JAWAN MANOJ BISWALODIA CISF MANOJ BISWALKISHTWAR LANDSLIDE DEATHMARTYRED MANOJ BISWAL LAST RITES

Quick Links / Policies

ଫିଚର

କଦଳୀ ପତ୍ରରେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ମିଳେ ଏହି ସବୁ ଲାଭ, ଜାଣିଲେ ହେବେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ

କୋଲେଷ୍ଟ୍ରୋଲ ପରୀକ୍ଷାରେ ଅବହେଳା କରୁଛନ୍ତି କି, କେବେ କରିବା ଉଚିତ୍‌ ? ଜାଣନ୍ତୁ

ଛତୁର ଏସବୁ ଫାଇଦା ଜାଣିଛନ୍ତି କି ? କର୍କଟ ରୋଗ ଆଶଙ୍କା କମ୍‌ କରେ

ମହାକାଶଚାରୀଙ୍କ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ବୁଝିବ AI ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ; ଟୁଲ୍‌ ଉପରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ନାସା ଓ ଗୁଗଲ୍‌

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.