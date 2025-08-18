ଢେଙ୍କାନାଳ: କିସ୍ତୱାରରେ ଶହୀଦ ଓଡ଼ିଆ CISF ଯବାନ ମନୋଜ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ପାର୍ଥିବ ଶରୀର ଆଜି ଜନ୍ମମାଟି ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ପରଜଙ୍ଗ ଥାନା ମାଣିକମରା ଗ୍ରାମରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ଗାଁ ମାଟିରେ ବିଶାଳ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ସହ ଶହୀଦଙ୍କ ଶେଷକୃତ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି । ମନୋଜଙ୍କୁ ଶେଷ ବିଦାୟ ବେଳେ ସାରା ଗାଁରେ ଶୋକାକୂଳ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ଜମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀର କିସ୍ତୱାରରେ ବାଦଲ ଫଟା ବର୍ଷାରେ ଭୂ-ସ୍କଳନ ଯୋଗୁଁ ଓଡ଼ିଆ CISF ଯବାନ ଶହୀଦ ହୋଇଥିଲେ ।
ଶହୀଦ ମନୋଜଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଲିତୁ ବିଶ୍ବାଳ କହିଛନ୍ତି, "ମୋ ସ୍ବାମୀ 2 ମାସ ତଳେ ଡ୍ୟୁଟିକୁ ଯାଇଥିଲେ । ଆସନ୍ତା ମାସ 10-15 ତାରିଖ ଭିତରେ ଘରକୁ ଆସିବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ ।"
TTPS ତାଳଚେର ଡେପୁଟି କମାଣ୍ଡର ରାଜେଶ ଧୟାଲ କହିଛନ୍ତି, "ବାଦଲଫଟା ବର୍ଷା ଫଳରେ ଭୂ-ସ୍ଖଳନ ହୋଇଥିଲେ । ମନୋଜ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ସମୟରେ ସେ ଶହୀଦ ହୋଇଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ।"
ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ବେଳେ ଶହୀଦ:
ଜମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀର କିସ୍ତୱାର ଜିଲ୍ଲାର ଚିସୁଟି ଗ୍ରାମ ପାହାଡ଼ ଶିଖର ମଚୈଳ ମାତା ମନ୍ଦିରରେ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଡ୍ୟୁଟିରେ ନିୟୋଜିତ ଥିଲେ ଓଡ଼ିଆ CISF ଯବାନ ମନୋଜ ବିଶ୍ୱାଳ । ଯାତ୍ରା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଗତ ୧୪ ତାରିଖ ଦିନ ହଠାତ ବାଦଲଫଟା ବର୍ଷା ହେବା ସହ ଭୂସ୍ଖଳନ ହୋଇଥିଲା । ମନୋଜ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ଥିବା ବେଳେ ସେହିଦିନ ୧୨ଟା ୨୫ ମିନିଟ ସମୟରେ ଭୂ-ସ୍କଳନରେ ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଥିଲେ । ତେବେ ତାଙ୍କ ମରଶରୀର ରେସକ୍ୟୁ ଟିମ ଦ୍ୱାରା ୧୬ ତାରିଖ ଦିନ ଅପରାହ୍ନ ସମୟରେ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିଲା ।
ଲୁହରେ ଭିଜିଲା ଗାଁ ମାଟି:
ଆଜି(ସୋମବାର) ସକାଳ ୬.୩୦ରେ ମନୋଜ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ପାର୍ଥିବ ଶରୀର ତାଙ୍କ ପୈତୃକ ଗାଁ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ପରଜଙ୍ଗ ଥାନା ମାଣିକମରାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା । ପରେ ଏକ ବିଶାଳ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଗ୍ରାମ ପରିକ୍ରମା କରିବା ସହ ମନୋଜ ଭାଇ ଅମର ରହେ ନାରାରେ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ବାହାରି ଗ୍ରାମ ଶ୍ମଶାନରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା । ୫ଟି ପଞ୍ଚୟତରୁ ଶହ ଶହ ଲୋକ ମନୋଜଙ୍କ ଅନ୍ତିମ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଛୁଟିଆସିଥିଲେ । ଗାଁ ଶ୍ମଶାନରେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ସହ ତାଙ୍କର ଶେଷକୃତ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ କରାଯାଇଛି । ଶହୀଦ ମନୋଜଙ୍କ ପୁତୁରା ବିଶୁ ବିଶ୍ବାଳ ମୁଖାଗ୍ନୀ ଦେଇଥିଲେ । CISF ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସମେତ ପରଜଙ୍ଗ ବିଡିଓ, ତହସିଲଦାର ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ।