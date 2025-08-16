ETV Bharat / state

କିସ୍ତୱାର ଭୂସ୍କଳନରେ ଓଡ଼ିଆ CISF ଯବାନ ସହିଦ - ODIA CISF JAWAN MARTYRED

ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର କିସ୍ତୱାରରେ ବାଦଲ ଫଟା ବର୍ଷାରେ ଭୂ-ସ୍କଳନ ଯୋଗୁଁ ଓଡ଼ିଆ CISF ଯବାନ ସହିଦ ହୋଇଛନ୍ତି।

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 16, 2025 at 11:25 PM IST

ଢେଙ୍କାନାଳ: କିସ୍ତୱାର ଭୂସ୍କଳନରେ ଓଡ଼ିଆ CISF ଯବାନ ସହିଦ। ଜାମ୍ମୁକାଶ୍ମୀର କିସ୍ତୱାରରେ ବାଦଲ ଫଟା ବର୍ଷାରେ ଭୂ-ସ୍କଳନ ଯୋଗୁଁ ଓଡ଼ିଆ CISF ଯବାନ ସହିଦ ହୋଇଛନ୍ତି। ମୃତ ଯବାନ ଜଣଙ୍କ ହେଲେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ପରଜଙ୍ଗ ଥାନା ମାଣିକମରା ଗାଁର ମନୋଜ ବିଶ୍ୱାଳ।

ଚିସୁଟି ଗ୍ରାମ ପାହାଡ଼ ଶିଖରର ମଚଳି ମାତା ମନ୍ଦିରରେ ଯାତ୍ରା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଘଟିଥିଲା ଏହି ଅଘଟଣ। ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରକୁ ଡେପ୍ୟୁଟେସନ୍ ରେ ଯାଇ ଗତ ଗୁରୁବାର ଦିନ ମନ୍ଦିର ଯାତ୍ରା ଡ୍ୟୁଟିରେ ଥିବାବେଳେ ବାଦଲ ଫଟା ବର୍ଷାରେ ଭୂସ୍କଳନ ଯୋଗୁଁ ନିଖୋଜ ଥିଲେ ମନୋଜ। ଆଜି ତାଙ୍କର ମୃତ ଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ଏନେଇ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଖବର ମିଳିବା ପରେ ଗାଁରେ ଶୋକାକୁଳ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି।

ମନୋଜ ହେଉଛନ୍ତି ବାପାଙ୍କର ବଡ଼ ପୁଅ। ସାନ ଭାଇ ବିପ୍ଳବ ବିଶ୍ୱାଳ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଣ୍ଡଳୀ ସ୍ଥିତ CISFରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ। ମନୋଜ ତାଳଚେର ଥର୍ମାଲରେ କାର୍ଯ୍ୟକରୁଥିବା ବେଳେ ଗତ ଦୁଇ ମାସ ହେଲା ଏଠାରୁ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରକୁ ମନ୍ଦିର ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଡେପୁଟେସନରେ ଯାଇଥିଲେ ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି। ରବିବାର ଦିନ ତାଙ୍କ ପାର୍ଥିବ ଶରୀର ତାଙ୍କ ଜନ୍ମମାଟି ପରଜଙ୍ଗର ମଣିକମରା ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି।ମନୋଜଙ୍କର ପରିବାର କହିଲେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଏବଂ ଦୁଇ ଝିଅ ରହିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ତାଳଚେରରେ ଭଡା ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ମନୋଜଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ପାଇ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଓ ଗ୍ରାମବାସୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମର୍ମାହତ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ପାର୍ଥିବ ଶରୀର ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଛନ୍ତି।

କିସ୍ତୱାର ଜିଲ୍ଲା ଠାରୁ ୯୦ କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା ଚିସୁଟି ଗ୍ରାମ ପାହାଡ଼ ଶିଖରରେ ହେଉଥିଲା ଯାତ୍ରା। ଗତ ଜୁଲାଇ ମାସ ୨୫ ତାରିଖ ଠାରୁ ଯାତ୍ରା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ ୫ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରହିଥାନ୍ତା। ହେଲେ ଏହି ଭୟଙ୍କର ଅଘଟଣ ପରେ ଯାତ୍ରାକୁ ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଯାଇଥିବା ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ମିଳିଛି।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- କିସ୍ତୱାର ବିପର୍ଯ୍ୟୟ: ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 60 ଟପିଲା, ଗତ 12 ବର୍ଷରେ ଗଲାଣି 552 ଜୀବନ

