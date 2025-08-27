ନୂଆପଡା: ନୂଆପଡା ଜିଲ୍ଲା ମାଓ ପ୍ରବଣ ଅଞ୍ଚଳ ସୁନାବେଡା ଅଭୟାରଣ୍ୟ ସ୍ଥିତ ଯୋଗିମୁଣ୍ଡା ଗାଁରେ ଅଘଟଣ । ଧନୁ ତୀର ଆକ୍ରମଣରେ 3 ଗୁରୁତର । ବିଲରେ କାମ କରୁଥିବା ବେଳେ 3 ଜଣଙ୍କୁ ତୀରରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା ଅଭିଯୁକ୍ତ । ପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣଙ୍କ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଛି । ଆହତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ନାବାଳକ ଅଛନ୍ତି । ସମସ୍ତେ ଗୁରୁତର ଥିବା ବେଳେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ନୂଆପଡା ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି । ଏନେଇ କୋମନା ଥାନାରେ ଏକ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ।
ଥାନାରେ ମାମଲା ରୁଜୁ:
କୋମନା ଥାନା ଏସଆଇ କୁଳମଣି ବୃନ୍ଦା କହିଛନ୍ତି ଯେ, କୋମନା ଥାନାରେ କେଶ ନମ୍ୱର 334/ 25ରେ ଏକ ମାମଳା ରୁଜୁ ହୋଇଛି । ସୁନାବେଡା ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଥିବାରୁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ପଳାଇ ଲୁଚି ରହିଛି । କେଉଁ କାରଣରୁ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଛି ତାର ତଦନ୍ତ କରୁଛି କୋମନା ପୋଲିସ । ଖୁବଶୀଘ୍ର ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ କରାଯିବ ।
ଖଟିଆରେ ବୁହାହେଲେ ଆହତ:
ଧନୁ ତୀର ଆକ୍ରମଣରେ ଆହତ ହେଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ଯୋଗୀମୁଣ୍ଡା ଗ୍ରାମର ମଙ୍ଗଳୁ ପହରିଆ (45), ଶୁକ୍ରୁବାଇ ପହରିଆ (4୦) ଓ ନାବାଳକ ସନ୍ତୋଷ ପହରିଆ (12) । ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ନ ମିଳିବାରୁ ଖଟିଆରେ ବୋହି 2ରୁ 3 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ଅତିକ୍ରମ କରି ସୁନାବେଡା ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ନିଆଯାଇଛି । 2 ଜଣଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ନୂଆପଡା ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି । ଫେରାର ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣଙ୍କ ସୁନାବେଡା ପଞ୍ଚାୟତ ଯୋଗିମୁଣ୍ଡା ଗାଁର ଲାଲଧର ପହରିଆ ।
କଣ ଥିଲା ଘଟଣା:
ନୂଆପଡା ଜିଲ୍ଲା ସୁନାବେଡା ଅଭୟାରଣ୍ୟ ସ୍ଥିତ ଯୋଗିମୁଣ୍ଡା ଗାଁର ଶୁକ୍ରୁବାଇ ପହରିଆ ନାମକ ଜଣେ ମହିଳା ନିଜ ଚାଷ ଜମିରେ ମାଣ୍ଡିଆ ରୋଉ ଥିବା ବେଳେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଲାଲଧର ଧନୁ ତୀର ମାରିଥିଲା । ମହିଳାଙ୍କ ଚିତ୍କାର ଶୁଣି ନାବାଳକ ସନ୍ତୋଷ ଦୌଡ଼ି ଆସିବାରୁ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଧନୁ ତୀରରେ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଥିଲା । ସେହିଭଳି ମଙ୍ଗଳୁ ପହରିଆ ଧନୁ ତୀର ମାରି ଘାଇଲା କରିଛି ଅଭିଯୁକ୍ତ । ଘଟଣା ଘଟାଇବା ପରେ ସୁନାବେଡା ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ପଳାଇ ଲୁଚି ରହିଛି ଅଭିଯୁକ୍ତ । ତେବେ କେଉଁ କାରଣକୁ ନେଇ ସେ ଏଭଳି କାଣ୍ଡ ଘଟାଇଛି ତାହା ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ ।
ଆହତଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା:
ଆହତ ମଙ୍ଗଳୁ ପହରିଆ କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ ବିଲରେ କାମ କରୁଥିଲୁ । ଲାଲଧର ପହରିଆ ଆମ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା । ଲାଲଧର ସହିତ ଆମର କୌଣସି ଶତ୍ରୁତା ନାହୁିଁ । ସେ କାହିଁକି ଏମିତି କରିଛି ଆମକୁ ଜଣାନାହିଁ ।"
ଏହା ମଧ୍ଯ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
କୁମ୍ଭୀର-ମଣିଷ ଲଢ଼େଇ: ନୂଆ ଜୀବନ ପାଇଲେ ନାବାଳକ, ବୃଦ୍ଧଙ୍କୁ ଟାଣିନେଲା
ସପେଟେ ଆହତ ନାବାଳକ ସନ୍ତୋଷ ପହରିଆ ବାପା ମାଆ ଛେଉଣ୍ଡ । ସେ ତାଙ୍କ ଆଇ ରାମବାଇ ପହରିଆଙ୍କ ପାଖରେ ରହୁଥିଲେ । ସନ୍ତୋଷଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଏବେ ଗୁରୁତର ଅଛି । ନୂଆପଡା ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ନୂଆପଡା