ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ସହ ହେବ ନୂଆପଡ଼ା ଉପ ନିର୍ବାଚନ- ECI

ଭୁବନେଶ୍ବର: ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ସହ ହେବ ନୂଆପଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନ। ଏନେଇ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ନୂଆପଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନ ନେଇ ଭାରତୀୟ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୁକ୍ତଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ସହ ନୂଆପଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ତେବେ ନୂଆପଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନ ରାଜନୈତିକ ଦଳମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଏସିଡ୍ ଟେଷ୍ଟ ସଦୃଶ ହେବ।କାହାର ପଲ୍ଲା ଭାରି ସେ ନେଇ ଜନମତ ହିଁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବ।

ELECTION COMMISSION OF INDIA
ELECTION COMMISSION OF INDIA (PTI)

ଭାରତର ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ, ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ସହିତ 7ଟି ରାଜ୍ୟରେ 8ଟି ବିଧାନସଭା ଆସନ ପାଇଁ ଉପନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଉପବନିର୍ବାଚନ ହେବାକୁ ଥିବା ରାଜ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି-

  • ଓଡ଼ିଶାର ନୂଆପଡ଼ା
  • ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ବୁଡ଼ଗାମ ଓ ନାଗରୋଟା
  • ରାଜସ୍ଥାନର ଆଣ୍ଟା
  • ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ଘାଟଶିଳା
  • ତେଲଙ୍ଗାନାର ଜୁବଲୀ ହିଲ୍ସ
  • ପଞ୍ଜାବର ତାରନ ତାରନ
  • ମିଜୋରମର ଦାମ୍ପା

ନିର୍ବାଚନ ଆୟୁକ୍ତଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା ପ୍ରେସ ବିଜ୍ଞପ୍ତି
ବିହାର ଏବଂ କେତେକ ରାଜ୍ୟରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଉପ-ନିର୍ବାଚନରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ (ସାଧାରଣ, ପୋଲିସ୍ ଓ ଖର୍ଚ୍ଚ) ନିୟୋଜିତ କରିବ ଭାରତୀୟ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ।

  1. ଭାରତର ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ସମ୍ବିଧାନର ଧାରା 324 ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷମତା ଏବଂ ଜନ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ଅଧିନିୟମ, 1951ର ଧାରା 20B ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ କ୍ଷମତା ଅନୁଯାୟୀ ଏକ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ନିର୍ବାଚନ ପରିଚାଳନା ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି।
  2. ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ଠାରୁ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମାପ୍ତ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କମିଶନରଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ, ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଏବଂ ଅନୁଶାସନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ।
  3. ନିର୍ବାଚନର ନିରପେକ୍ଷତା ଏବଂ ବିଶ୍ୱସନୀୟତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଗମ୍ଭୀର ଦାୟିତ୍ୱ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଶେଷରେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଜନୀତିର ମୂଳଦୁଆ ଅଟେ। ସେମାନେ କମିଶନରଙ୍କ ଆଖି ଓ କାନ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ଏବଂ ସମୟ ସମୟରେ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ କମିଶନଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିବେ।
  4. ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକମାନେ ମୁକ୍ତ, ନିରପେକ୍ଷ, ସ୍ୱଚ୍ଛ ଏବଂ ସମାବେଶୀ ନିର୍ବାଚନ ପରିଚାଳନା କରିବାର ସାମ୍ବିଧାନିକ ଆଦେଶ ପୂରଣ କରିବାରେ କମିଶନଙ୍କୁ ସହାୟତା କରନ୍ତି ନାହିଁ ବରଂ ଭୋଟର ସଚେତନତା ଏବଂ ନିର୍ବାଚନରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ବଢାଇବାରେ ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗ କରନ୍ତି।
  5. ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ଏବଂ କଂକ୍ରିଟ୍ ତଥା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ସୁପାରିଶ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା।
  6. ସେମାନଙ୍କର ବରିଷ୍ଠତା ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ ସେବାରେ ଦୀର୍ଘ ଅଭିଜ୍ଞତା ହେତୁ, ସାଧାରଣ ଏବଂ ପୋଲିସ୍ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକମାନେ ମୁକ୍ତ ତଥା ନିରପେକ୍ଷ ନିର୍ବାଚନ ପରିଚାଳନାରେ କମିଶନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ସେମାନେ କ୍ଷେତ୍ର ସ୍ତରରେ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଦକ୍ଷ ଏବଂ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ପରିଚାଳନା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନଜର ରଖିବେ।
  7. ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥିବା ନିର୍ବାଚନ ଖର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଏ।
  8. ଭାରତର ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ 470 ଅଧିକାରୀ (320 IAS, 60 IPS ଏବଂ 90 IRS/IRAS/ICAS ଇତ୍ୟାଦି)ଙ୍କୁ ବିହାର ବିଧାନସଭା ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ଏବଂ ଜମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀର (AC- ବୁଡଗାମ ଓ ନାଗରୋଟା), ରାଜସ୍ଥାନ (AC-ଆଣ୍ଟା), ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ (AC-ଘାଟଶିଳା), ତେଲଙ୍ଗାନା (AC–ଜୁବଲୀ ହିଲ୍ସ), ପଞ୍ଜାବ(AC–ତାରନ ତାରନ), ମିଜୋରାମ (AC–ଦାମ୍ପା) ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା (AC–ନୂଆପଡ଼ା)ରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଉପ-ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ (ସାଧାରଣ, ପୋଲିସ୍ ଏବଂ ଖର୍ଚ୍ଚ) ଭାବେ ନିୟୋଜିତ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି।
ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଢୋଲକିଆଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ନୂଆପଡ଼ା ଆସନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ଉପନିର୍ବାଚନ

ବିଜେପି ସରକାରରେ ରାଜ୍ୟ ଦେଖିବ ପ୍ରଥମ ଉପନିର୍ବାଚନ। ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଢୋଲକିଆଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଖାଲିପଡିଥିବା ନୂଆପଡ଼ା ଆସନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ଉପନିର୍ବାଚନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ତିନି ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀ ସ୍ଥିର ହୋଇନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବିଜୟ ନେଇ ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ନେତାଏ ଦମ୍ଭୋକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। କେଉଁ ଦଳରୁ କିଏ ହେବ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସେନେଇ ଚାଲିଛି କାଲକୁଲେସନ। ସେପଟେ ଉପନିର୍ବାଚନ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଉପନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ସଂଶୋଧନ(SSRର) କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ। ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଏହି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଭୋଟର ତାଲିକା ସଂଶୋଧନ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଜାରି କରିବା ସହ ଆସନ୍ତା ଅକ୍ଟୋବର 9 ତାରିଖରେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଭୋଟର ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ବୋଲି ତାରିଖ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ।

ନୂଆପଡ଼ା ପାଇଁ ବିଜେଡିର ରଣନୀତି

2027ରେ ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ନିର୍ବାଚନ, ପରେ ମହାନଗର ନିର୍ବାଚନ ବି ହେବ। ତେବେ ତା ପୂର୍ବରୁ ନୂଆପଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନ ରାଜନୈତିକ ଦଳମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରୁଛି। ବିଜେଡି ଉପନିର୍ବାଚନ ମୈଦାନରେ ଦିବଂଗତ ନେତା ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଢୋଲକିଆଙ୍କ ପୁଅ ଜୟ ଢୋଲକିଆଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରି ଭାବନାର କାର୍ଡ ଖେଳି ବାଜିମାତ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଛି।

ନୂଆପଡ଼ା ପାଇଁ ବିଜେପିର ରଣନୀତି

ତେଣେ ଶାସକ ବିଜେପି ପୂର୍ବତନ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି, ସାଂସଦ ବସନ୍ତ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିବା ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ମୋହନ ସରକାର ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପାଇଁ ଏହି ଉପନିର୍ବାଚନ ମଧ୍ୟ କର ବା ମର ସ୍ଥିତି ହୋଇପାରେ। କାରଣ ପ୍ରଥମ କରି ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ଆସିବା ପରେ ପ୍ରଥମ ଉପନିର୍ବାଚନ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ଯାଉଛି ଏହି ଗେରୁଆ ଦଳ। ଦଳ ସହ ମୋଦିଙ୍କ ସମ୍ମାନର ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। କୌଣସି ମତେ ନୂଆପଡ଼ା ଜିତିବାକୁ ନିଜର ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଲଗାଇ ଦେଇପରନ୍ତି ମୋହନ ସରକାର।

ନୂଆପଡ଼ା ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସର ରଣନୀତି

ଦେଶରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ପାରମ୍ପରିକ ପ୍ରତିଦ୍ବନ୍ଦି ଭାବେ କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟ ନୂଆପଡ଼ାକୁ ହାତେଇବାକୁ ଯୋଜନା କରିଛି। ପୂର୍ବରୁ ନୂଆପଡ଼ା, କଂଗ୍ରେସ ହାତରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେବ ବିଜେପି, ବିଜେଡି ହାତରେ ରହିଛି ନୂଆପଡା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ। 2024 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ କଂଗ୍ରେସରୁ ଟିକେଟ ନପାଇ ସ୍ଵାଧୀନ ଭାବେ ଲଢ଼ି ପ୍ରାୟ 50 ହଜାର ଭୋଟ ପାଇଥିଲେ ଘାସିରାମ ମାଝୀ।ତତ୍କାଳୀନ ପିସିସି ସଭାପତି ଶରତ ପଟ୍ଟନାୟକ ନୂଆପଡ଼ାରେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ି 10 ହଜାର ଭୋଟ ପାଇଥିଲେ। ନୂଆପଡ଼ା, କଳାହାଣ୍ଡି ସହ ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଚରଣ ଦାସଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ବହୁ ପୁରୁଣା। ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଦାସ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ତଥା କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ଜଣେ ଅଗ୍ରଣୀ ନେତା ଭାବେ ପରିଚିତ। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ 2024 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ଭକ୍ତ ବିଧାନସଭା ହରିଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପୁଅ ସାଗର ଦାସଙ୍କୁ ଜିତାଇବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ତେଣୁ ନୂଆପଡ଼ାରେ ଭକ୍ତ କଂଗ୍ରେସକୁ ଜିତାଇବାରେ ଯଦି ସଫଳ ହେଲେ, ତାହେଲେ ଦୀର୍ଘ 26 ବର୍ଷ ଧରି ଶାସନ କ୍ଷମତାରୁ ଦୂରରେ ଥିବା କଂଗ୍ରେସ ପାଇଁ ପୁଣି ଓଡ଼ିଶାରେ ନୂଆ ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହେବ।

