ନୂଆପଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନ; ବିଜେପି ଖେଳିପାରେ ଆଦିବାସୀ କାର୍ଡ

ନୂଆପଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନ; ବିଜେପି ଖେଳିପାରେ ଆଦିବାସୀ କାର୍ଡ
ପୁରୁଣା, ନୂଆ ନା ସରପ୍ରାଇଜ ମୁହଁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବ ବିଜେପି, ତାହା ଏବେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସସପେନ୍ସ।
Published : October 8, 2025 at 8:59 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: NUAPADA ASSEMBLY BYELECTION 2025 ନୂଆପଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ବାହାରି ସାରିଛି l ତିନି ରାଜନୈତିକ ଦଳର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି l ନୂଆପଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନରେ କିଏ ବାଜି ମାରିବ ତାକୁ ନେଇ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚା। କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କରିସାରି ଥିବାବେଳେ ଉଭୟ ବିଜେଡି ଏବଂ ବିଜେପି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କରି ନାହାନ୍ତି l
ନୂଆପଡ଼ା ଦଖଲ ପାଇଁ ୩ ଦଳ ନିଜ ଢଙ୍ଗରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେଣି ରଣନୀତି। ସରକାରରେ ଥିବାରୁ ବିଜେପି କାହାକୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିବ ତା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ନଜର ରହିଛି। ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଲୋଚନା ଭିତରେ ବିଜେପିର ଓଡ଼ିଶା ସହ ପ୍ରଭାରୀ ଲତା ଉସେଣ୍ଡି ଗତକାଲି କହିଥିଲେ, ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚୟନରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଭାବନାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ। ତେଣୁ ପୁରୁଣା, ନୂଆ ନା ସରପ୍ରାଇଜ ମୁହଁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବ ଦଳ ତାହା ଏବେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସସପେନ୍ସ । ସେପଟେ ବିଜେଡି ଦିବଂଗତ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଢୋଲକିଆଙ୍କ ପୁଅ ଜୟ ଢୋଲକିଆଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିବା ଏକପ୍ରକାର ନିଶ୍ଚିତ। ହେଲେ ଦଳ ଏନେଇ ବିଧିବଦ୍ଧ ଘୋଷଣା କରିନାହିଁ।
ନୂଆପଡ଼ାରେ ମୋଟ୍ ଭୋଟର ସଂଖ୍ୟା 2 ଲକ୍ଷ 48 ହଜାର ପାଖାପାଖି l ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଆଦିବାସୀ 40 ପ୍ରତିଶତ ଭୋଟର୍ ଅଛନ୍ତି l ଯାହା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ବିଜେପି ଆଦିବାସୀ କାର୍ଡ ଖେଳି ପାରେ l ଯଦି ଆଦିବାସୀ କାର୍ଡ ଖେଳେ ବିଜେପି, ସେଥିପାଇଁ ହୋମ୍ ସିଂ ମାଝୀଙ୍କୁ ଦଳ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିପାରେ l ସେହିପରି ମହିଳା କାର୍ଡ ହେଲେ, ନୂଆପଡ଼ା ଏନଏସି ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ସୋନିଆ ଜୈନ ଅଗ୍ରୱାଲ ଏବଂ ଯଦୁମଣି ପାଣିଗ୍ରାହୀ ବିଜେପି ସହିତ ଆଗରୁ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି l ତେବେ ନୂଆପଡ଼ା ଉପ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବିଜେପିର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଭିନନ୍ଦନ ପଣ୍ଡା, ବସନ୍ତ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ଛାଡିଦେଲେ ଏମାନେ ଆଶାୟୀ ଅଛନ୍ତି l ତେଣୁ ବିଜେପି ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟରି କାହା ଉପରେ ଆସ୍ଥା ପ୍ରକଟ କରିବ ତାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା l
ଏପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଓଡ଼ିଶା ବିଜେପି ପ୍ରଭାରୀ ବିଜୟ ପାଲ ସିଂ ତୋମାର ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି l ସେ ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏନେଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ପ୍ରକ୍ରିୟା l କୋର କମିଟି ବୈଠକରେ ସେ ନେଇ ହେବ ଆଲୋଚନା l ତେବେ ମନମୋହନ ସାମଲ ଙ୍କ ନାଁ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଥିବା ପ୍ରଶ୍ନରେ ପ୍ରଭାରୀ କହିଛନ୍ତି ମୋ ପାଖେ ସେମିତି କିଛି ସୂଚନା ନାହିଁ l କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଆଶାୟୀଙ୍କ ନାମ ରହିଛି ଆଲୋଚନା ହେବ l
ଆସନ୍ତାକାଲି ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତିଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ବସିବ କୋର୍ କମିଟି ବୈଠକ l ଦୁଇ ପ୍ରଭାରୀଙ୍କ ସହ କୋର୍ କମିଟିର ସଦସ୍ୟମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ l ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଂଗଠନ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ବିଏଲ୍ ସନ୍ତୋଷ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଂଗଠକ ଭି ସତୀଶ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି l କୋର୍ କମିଟି ବୈଠକରେ ନୂଆପଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନ ନେଇ ହେବ ଆଲୋଚନା l କିଏ ହେବ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସାମ୍ଭାବ୍ୟ ତାଲିକାକୁ ନେଇ ହେବ ମାନସ ମନ୍ଥନ l
ସେହିଭଳି ବିଜେପି ସାଂସଦ ବଳଭଦ୍ର ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି, "ବିଜେପି ଦଳୀୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କରିବ। କଂଗ୍ରେସ ଓ ବିଜେଡିର ନିଷ୍ପତି ସହ ବିଜେପିର କିଛି ଯାଏ ଆସ ନାହିଁ । ରାଜନୀତିରେ ଗଣିତ କେତେବେଳେ କଣ ହେବ କିଛି କହି ହେବ ନାହିଁ । କଂଗ୍ରେସ ଯଦି ଭାବୁଛି ଗତ ଥର ସ୍ଵାଧୀନ ଓ ଦଳୀୟ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଭୋଟ ମିଶାଇ ଜିତି ଯିବ, ସେମିତି ହୁଏ ନାହିଁ । ଏକ ଯୁକ୍ତ ଏକ ଶୁନ ମଧ୍ୟ ହୋଇ ଯାଇପାରେ। ତେଣୁ ଗତ ଥର ସ୍ଵାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେତିକି ଭୋଟ ପାଇଥିଲେ, ସେ ସମୀକରଣ ଏବେ ରହିବ ନାହିଁ। ବହୁତ କମିଯିବ। କଂଗ୍ରେସ ଭୋଟ୍ ବି ବଢ଼ିବ ନାହିଁ। କାରଣ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ଉପରେ ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ଏବଂ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ହିଁ ଜିତାଇବେ।
