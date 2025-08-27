ETV Bharat / state

ଦିନକ ପରେ ନୂଆଁଖାଇ; ନାଚଗୀତରେ ଦୁକୁକିବ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡ - NUAKHAI IN WESTERN ODISHA

ଆସୁଛି ନୂଆଁଖାଇ। ଉତ୍ସବ ମୁଖର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା । ନୂଆଁଖାଇରେ ଦୁଲୁକିବ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡ। ଯାହାକୁ ନେଇ କଳାକାରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବେଶ ଉତ୍ସାହ ଦେଖା ଦେଇଥିବା ବେଳେ କେମିତି ଚାଲିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତି, ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା।

Etv BharatNuakhai Preparations in Bhawanipatna
Nuakhai Preparations in Bhawanipatna (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 27, 2025 at 5:47 PM IST

Updated : August 27, 2025 at 7:59 PM IST

2 Min Read

ଭବାନୀପାଟଣୀ: ଦିନକ ପରେ ନୂଆଁଖାଇ । ପାରମ୍ପରିକ ବାଦ୍ୟ ସହ ନୃତ୍ୟ ଗୀତରେ ଦୁଲୁକିବ ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶା । ପଶ୍ଚିମଓଡ଼ିଶାର କୃଷିଭିତ୍ତିକ ଗଣପର୍ବକୁ ନେଇ ଉତ୍ସବମୁଖର ପୁରପଲ୍ଲୀ । ଉତ୍ସବ ପାଳନ ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତି ମଧ୍ୟ ଜୋରଦାର ରହିଛି । ନୂଆଁଖାଇଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଭେଟଘାଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୁଲୁକି ଉଠିବ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡ । ଭେଟଘାଟରେ ରସର୍‌କଲି, ଡାଲଖାଇ, ମାଏଲାଜଡ଼, ଚୁଟୁକୁଚୁଟା ଓ ଢାପ୍ ଗୀତର ତାଳେ ତାଳେ ମତୁଆଲା ହେବେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ । ନୂଆଁଖାଇ ପୂର୍ବରୁ ଗଣ୍ଡାବାଜା ସାଙ୍ଗକୁ ପାରମ୍ପରିକ ବେଶଭୂଷାରେ ନୃତ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚଲାଇଛନ୍ତି କଳାକାର । ନୂଆଁଖାଇରେ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ ନେଇ କଳାକାରମାନେ ବେଶ ଉତ୍ସାହିତ ଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।

Nuakhai Preparations in Bhawanipatna (Etv Bharat)

ଡାଲଖାଇ, ରସରକେଲି ବାଦ୍ୟରେ ମନ ଭରି ନାଚିବୁ

କଳାହାଣ୍ଡିର ବିଭିନ୍ନ ସାଂସ୍କୃତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନମାନଙ୍କରେ ନୂଆଁଖାଇ ପାଳନ ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜୋରଦାର ଚାଲିଛି। ତେବେ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ପଞ୍ଚମୀ ତିଥିରେ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ନୂଆଁଖାଇ ପାଳନ ହୁଏ। ପୁଣି ଦଶମୀ ତିଥିରେ ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା' ମାଣିକେଶ୍ଵରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ନବାନ୍ନ ଲାଗି ହୋଇ ସମସ୍ତ ଗଡ଼ଜାତ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଳନ ହୋଇଥାଏ ଏହି ପର୍ବ। ପ୍ରତି ଘରେ ଘରେ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ଏକାଠି ବସି ନୂଆ ଖାଇଥାନ୍ତି। ଏହାପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ ଜୁହାର ଭେଟର ପର୍ବ। ସାନମାନେ ମୁଣ୍ଡିଆମାରି ବଡ଼ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇଥାନ୍ତି। ଏହାପରେ ଜମିଥାଏ ନାଚଗୀତର ଆସର । ଢୋଲ, ନିଶାନ ତାସା ବାଦ୍ୟର ତାଳେ ତାଳେ ପାଦରେ ପାଦ ମିଳାଇ ନାଚିଥାନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା।

Nuakhai Preparations in Bhawanipatna
Nuakhai Preparations in Bhawanipatna (Etv Bharat)

ଏନେଇ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ସମ୍ବଲପୁରୀ କଳାକାର ଅନିଶା ପୁରୋହିତ କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ନୂଆଁଖାଇ ହେଉଛି ଆମର ବଡ ପର୍ବ। ନୂଆଁଖାଇ ସାରିବା ପରେ ଜୁହାର ଭେଟ ହୋଇ ତା ପରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ନାଚଗୀତ। ଡାଲଖାଇ, ରସରକେଲି ସହ ବିଭିନ୍ନ ଗୀତ ବାଦ୍ୟରେ ମନ ଭରି ନାଚିବୁ ବୋଲି ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି"।

Nuakhai Preparations in Bhawanipatna
Nuakhai Preparations in Bhawanipatna (Etv Bharat)

ଗାଁ ଦାଣ୍ଡକୁ ଦୁଲୁକେଇ ଦେବ ନାଚ

ସେପଟ ଲୋକଗୀତ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ସର୍ବେଶ୍ୱର୍ ଭୋଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ, " ନୁଆଁଖାଇ ହେଉଛି କୃଷିଭିତ୍ତିକ ଗଣପର୍ବ। ଆଉ ଚାଷୀମାନେ ହେଇଛନ୍ତି ମଜ୍ ମଜିଆ ଲୋକ। ଆମେ ନାଚଗୀତକୁ ଅଧିକ୍ ଗୁରୁତ୍ଵ ଦେଇ ଥାଉ । ଆମେ ନୂଆଁଧାନ ଚୂଡାକୁ ପ୍ରଥମେ ଖାଇ ଥାଉ। ତା ପରେ ଜୁହାର ଭେଟ ହେଲା ପରେ ପରେ ନାଚଗୀତ ହେବ। ତାକୁ ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତି ମଧ୍ୟ ଜୋରଦାର ଚାଲିଛି। ଆମର ଲୋକ ଗୀତ, ଲୋକ ବାଦ୍ୟ, ଲୋକ ନାଚ ଯାହାକି ଘୁମୁରା, ଘୁଡକା, ଢାପକୁ ନେଇ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଛୁ ଯାହାକି ଗାଁ ଦାଣ୍ଡ କୁ ଦୁଲୁକେଇ ଦେବ।"

Nuakhai Preparations in Bhawanipatna
Nuakhai Preparations in Bhawanipatna (Etv Bharat)

ଯିଏ ଯେମିତି ପାରେ ନାଚି ଉଠେ

ସେପଟ ଏନେଇ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଳ୍ଲାର ସମ୍ବଲପୁରୀ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ନିଳାଞ୍ଚଳ ପାନ କହିଛନ୍ତି ଯେ, " ନୂଆଁଖାଇ ଆସିଗଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ନୂଆଁ ନୂଆଁ ଗୀତ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ନୂଆଁଖାଇ ଉପରେ ଗୀତ ଲେଖିବା ଓ ଗାଇବା ଏକ ପରମ୍ପରା ଯାହା ଆମ ସଂସ୍କୃତିକୁ ବଞ୍ଝାଇ ଥାଏ। ନୂଆଁଖାଇ ସାରିବା ପରେ ଯେଉଁ ଖୁସି ଲାଗେ ତାହା ହେଉଛି ନାଚ ଗୀତାର ଆସର। ଢୋଲ, ନିଶାନ ଓ ମହୁରୀର ତାଳେ ତାଳେ ଯିଏ ଯେମିତି ପାରେ ନାଚି ଉଠେ ବୋଲି ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି"।

Nuakhai Preparations in Bhawanipatna
Nuakhai Preparations in Bhawanipatna (Etv Bharat)

ଇଟିଭି ଭାରତ, କଳାହାଣ୍ଡି

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ପୂଜା ତୋରଣରେ ଐତିହ୍ୟ ଗାଥା; ରାଜଧାନୀ ଗଣେଶ ପେଣ୍ଡାଲ ବୁଲି ହାତୀ ବଞ୍ଚାଅ ଓ ଆଦିବାସୀଙ୍କ କଥା ଜାଣନ୍ତୁ... - GANESH CHATURTHI 2025

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ବାଉଁଶରେ ଚମତ୍କାର କାରିଗରୀ, ପେନଷ୍ଟାଣ୍ଡରୁ ଜୁଏଲାରୀ, ମନ କିଣୁଛି ରହେମତୁଲ୍ଲାଙ୍କ ହସ୍ତକଳା - SHEIKH RAHMATULLAH BAMBOO ARTIST




ଭବାନୀପାଟଣୀ: ଦିନକ ପରେ ନୂଆଁଖାଇ । ପାରମ୍ପରିକ ବାଦ୍ୟ ସହ ନୃତ୍ୟ ଗୀତରେ ଦୁଲୁକିବ ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶା । ପଶ୍ଚିମଓଡ଼ିଶାର କୃଷିଭିତ୍ତିକ ଗଣପର୍ବକୁ ନେଇ ଉତ୍ସବମୁଖର ପୁରପଲ୍ଲୀ । ଉତ୍ସବ ପାଳନ ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତି ମଧ୍ୟ ଜୋରଦାର ରହିଛି । ନୂଆଁଖାଇଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଭେଟଘାଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୁଲୁକି ଉଠିବ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡ । ଭେଟଘାଟରେ ରସର୍‌କଲି, ଡାଲଖାଇ, ମାଏଲାଜଡ଼, ଚୁଟୁକୁଚୁଟା ଓ ଢାପ୍ ଗୀତର ତାଳେ ତାଳେ ମତୁଆଲା ହେବେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ । ନୂଆଁଖାଇ ପୂର୍ବରୁ ଗଣ୍ଡାବାଜା ସାଙ୍ଗକୁ ପାରମ୍ପରିକ ବେଶଭୂଷାରେ ନୃତ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚଲାଇଛନ୍ତି କଳାକାର । ନୂଆଁଖାଇରେ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ ନେଇ କଳାକାରମାନେ ବେଶ ଉତ୍ସାହିତ ଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।

Nuakhai Preparations in Bhawanipatna (Etv Bharat)

ଡାଲଖାଇ, ରସରକେଲି ବାଦ୍ୟରେ ମନ ଭରି ନାଚିବୁ

କଳାହାଣ୍ଡିର ବିଭିନ୍ନ ସାଂସ୍କୃତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନମାନଙ୍କରେ ନୂଆଁଖାଇ ପାଳନ ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜୋରଦାର ଚାଲିଛି। ତେବେ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ପଞ୍ଚମୀ ତିଥିରେ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ନୂଆଁଖାଇ ପାଳନ ହୁଏ। ପୁଣି ଦଶମୀ ତିଥିରେ ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା' ମାଣିକେଶ୍ଵରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ନବାନ୍ନ ଲାଗି ହୋଇ ସମସ୍ତ ଗଡ଼ଜାତ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଳନ ହୋଇଥାଏ ଏହି ପର୍ବ। ପ୍ରତି ଘରେ ଘରେ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ଏକାଠି ବସି ନୂଆ ଖାଇଥାନ୍ତି। ଏହାପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ ଜୁହାର ଭେଟର ପର୍ବ। ସାନମାନେ ମୁଣ୍ଡିଆମାରି ବଡ଼ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇଥାନ୍ତି। ଏହାପରେ ଜମିଥାଏ ନାଚଗୀତର ଆସର । ଢୋଲ, ନିଶାନ ତାସା ବାଦ୍ୟର ତାଳେ ତାଳେ ପାଦରେ ପାଦ ମିଳାଇ ନାଚିଥାନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା।

Nuakhai Preparations in Bhawanipatna
Nuakhai Preparations in Bhawanipatna (Etv Bharat)

ଏନେଇ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ସମ୍ବଲପୁରୀ କଳାକାର ଅନିଶା ପୁରୋହିତ କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ନୂଆଁଖାଇ ହେଉଛି ଆମର ବଡ ପର୍ବ। ନୂଆଁଖାଇ ସାରିବା ପରେ ଜୁହାର ଭେଟ ହୋଇ ତା ପରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ନାଚଗୀତ। ଡାଲଖାଇ, ରସରକେଲି ସହ ବିଭିନ୍ନ ଗୀତ ବାଦ୍ୟରେ ମନ ଭରି ନାଚିବୁ ବୋଲି ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି"।

Nuakhai Preparations in Bhawanipatna
Nuakhai Preparations in Bhawanipatna (Etv Bharat)

ଗାଁ ଦାଣ୍ଡକୁ ଦୁଲୁକେଇ ଦେବ ନାଚ

ସେପଟ ଲୋକଗୀତ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ସର୍ବେଶ୍ୱର୍ ଭୋଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ, " ନୁଆଁଖାଇ ହେଉଛି କୃଷିଭିତ୍ତିକ ଗଣପର୍ବ। ଆଉ ଚାଷୀମାନେ ହେଇଛନ୍ତି ମଜ୍ ମଜିଆ ଲୋକ। ଆମେ ନାଚଗୀତକୁ ଅଧିକ୍ ଗୁରୁତ୍ଵ ଦେଇ ଥାଉ । ଆମେ ନୂଆଁଧାନ ଚୂଡାକୁ ପ୍ରଥମେ ଖାଇ ଥାଉ। ତା ପରେ ଜୁହାର ଭେଟ ହେଲା ପରେ ପରେ ନାଚଗୀତ ହେବ। ତାକୁ ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତି ମଧ୍ୟ ଜୋରଦାର ଚାଲିଛି। ଆମର ଲୋକ ଗୀତ, ଲୋକ ବାଦ୍ୟ, ଲୋକ ନାଚ ଯାହାକି ଘୁମୁରା, ଘୁଡକା, ଢାପକୁ ନେଇ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଛୁ ଯାହାକି ଗାଁ ଦାଣ୍ଡ କୁ ଦୁଲୁକେଇ ଦେବ।"

Nuakhai Preparations in Bhawanipatna
Nuakhai Preparations in Bhawanipatna (Etv Bharat)

ଯିଏ ଯେମିତି ପାରେ ନାଚି ଉଠେ

ସେପଟ ଏନେଇ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଳ୍ଲାର ସମ୍ବଲପୁରୀ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ନିଳାଞ୍ଚଳ ପାନ କହିଛନ୍ତି ଯେ, " ନୂଆଁଖାଇ ଆସିଗଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ନୂଆଁ ନୂଆଁ ଗୀତ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ନୂଆଁଖାଇ ଉପରେ ଗୀତ ଲେଖିବା ଓ ଗାଇବା ଏକ ପରମ୍ପରା ଯାହା ଆମ ସଂସ୍କୃତିକୁ ବଞ୍ଝାଇ ଥାଏ। ନୂଆଁଖାଇ ସାରିବା ପରେ ଯେଉଁ ଖୁସି ଲାଗେ ତାହା ହେଉଛି ନାଚ ଗୀତାର ଆସର। ଢୋଲ, ନିଶାନ ଓ ମହୁରୀର ତାଳେ ତାଳେ ଯିଏ ଯେମିତି ପାରେ ନାଚି ଉଠେ ବୋଲି ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି"।

Nuakhai Preparations in Bhawanipatna
Nuakhai Preparations in Bhawanipatna (Etv Bharat)

ଇଟିଭି ଭାରତ, କଳାହାଣ୍ଡି

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ପୂଜା ତୋରଣରେ ଐତିହ୍ୟ ଗାଥା; ରାଜଧାନୀ ଗଣେଶ ପେଣ୍ଡାଲ ବୁଲି ହାତୀ ବଞ୍ଚାଅ ଓ ଆଦିବାସୀଙ୍କ କଥା ଜାଣନ୍ତୁ... - GANESH CHATURTHI 2025

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ବାଉଁଶରେ ଚମତ୍କାର କାରିଗରୀ, ପେନଷ୍ଟାଣ୍ଡରୁ ଜୁଏଲାରୀ, ମନ କିଣୁଛି ରହେମତୁଲ୍ଲାଙ୍କ ହସ୍ତକଳା - SHEIKH RAHMATULLAH BAMBOO ARTIST




Last Updated : August 27, 2025 at 7:59 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

ନାଚଗୀତରେ ଦୁକୁକିବ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡ ।NUAKHAI PREPARATIONSNUAKHAI PREPARATIONS IN KALAHANDINUAKHAI BHETGHATNUAKHAI IN WESTERN ODISHA

Quick Links / Policies

ଫିଚର

କଦଳୀ ପତ୍ରରେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ମିଳେ ଏହି ସବୁ ଲାଭ, ଜାଣିଲେ ହେବେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ

କୋଲେଷ୍ଟ୍ରୋଲ ପରୀକ୍ଷାରେ ଅବହେଳା କରୁଛନ୍ତି କି, କେବେ କରିବା ଉଚିତ୍‌ ? ଜାଣନ୍ତୁ

ଛତୁର ଏସବୁ ଫାଇଦା ଜାଣିଛନ୍ତି କି ? କର୍କଟ ରୋଗ ଆଶଙ୍କା କମ୍‌ କରେ

ମହାକାଶଚାରୀଙ୍କ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ବୁଝିବ AI ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ; ଟୁଲ୍‌ ଉପରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ନାସା ଓ ଗୁଗଲ୍‌

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.