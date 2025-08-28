ETV Bharat / state

ଭୈରବୀ-ଲଙ୍କେଶ୍ବରୀଙ୍କୁ ନବାନ୍ନ ଲାଗି, ନୂଆଁଖାଇରେ ଦୁଲୁକିଲା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା - NUAKHAI 2025

ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସରେ ସଭିଏଁ ପାଳିଲେ ନୂଆଁଖାଇ । କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ସିନ୍ଦୁରପଙ୍କରେ ଖାଇଲେ ନବାନ୍ନ ।

Nuakhai 2025
Nuakhai 2025 (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 28, 2025 at 7:38 PM IST

4 Min Read

Nuakhai 2025 ବୌଦ୍ଧ/କଳାହାଣ୍ଡି/ସମ୍ବଲପୁର: ଆଜି କୃଷି ଭିତ୍ତିକ ଗଣ ପର୍ବ ନୂଆଁଖାଇ । ଭାତୃତ୍ବ ଓ ସମର୍ପଣର ଗଣପର୍ବ ନୂଆଁଖାଇ ପାଇଁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା । ରାଗଋଷା ଭୁଲି ଏକତାର ପର୍ବ ପାଳୁଛନ୍ତି ସଭିଏଁ । ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ବୌଦ୍ଧରେ ଜିଲ୍ଲାର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା’ ଭୈରବୀଙ୍କ ପୀଠରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୀତିକାନ୍ତିରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ପରେ ନବାନ୍ନ ଲାଗି ହୋଇଥିଲା । କଳାହାଣ୍ଡିରେ ଆରଧ୍ୟା ଦେବୀ ମା’ ଲଙ୍କେଶ୍ବରୀଙ୍କ ଠାରେ ଲଗ୍ନ ଅନୁସାରେ ନବାନ୍ନ ଲାଗି ହେବା ପରେ ସଭିଏଁ ନୂଆଁ ଖାଇଥିଲେ । କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ କେମିତି ହେଲା ନୂଆଖାଇଁ ପାଳନ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ।

Nuakhai 2025
ଭୈରବୀ ମନ୍ଦିର (ETV Bharat Odisha)

ଭୈରବୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଲାଗିହେଲା ନବାନ୍ନ:

ଅନ୍ନର ପର୍ବ ନବାନ୍ନ ପାଇଁ ଆଜି ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଗାଁ ଠୁ ସହର । ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶାର ପ୍ରବେଶ ପଥ ଭାବରେ ପରିଚିତ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବୀ ମା’ ଭୈରବୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଆଜି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ସହ ନବାନ୍ନ ଲାଗି ପରେ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଖିରି କାକରା ଭୋଗ ପ୍ରସାଦ ଆକାରରେ ଭକ୍ଷଣ କରିଥିଲେ । ପରେ ଜିଲ୍ଲାର ଗାଁ ଗାଁରେ ଥିବା ଦେବୀ ପୀଠ, ଡିମ୍ବୁଲରେ ନବାନ୍ନ ଲାଗି ହେବା ସହ ପରିବାର ମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ନୂଆଖାଇ ପର୍ବ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି।

ନୂଆଖାଇଁ ପାଇଁ ବଜାରରେ ଭିଡ:

ଆଜି ସକାଳୁ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ବଜାରରେ ନୂଆଖାଇ ସାମଗ୍ରୀ ପାଇଁ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା । ବିଶେଷ ଭାବରେ ନୂଆ ଧାନ ସହିତ କୁରେଇ, ମହୁଲ,ଭାଲିଆ ପତ୍ର ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ବଜାରରେ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ଗଡଜାତ ରାଜ୍ୟ ବୌଦ୍ଧର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ରାଜବାଟୀ ନିକଟରେ ବିରାଜିତ ମା’ ଭୈରବୀଙ୍କ ପୀଠରେ ନୂଆଖାଇ ଉତ୍ସବ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସର ସହିତ ପାଳନ କରାଯାଇଛି ।

Nuakhai 2025
ବୌଦ୍ଧରେ ସଭିଏଁ ଏକାଠି ଖାଇଲେ ନୂଆଁ (ETV Bharat Odisha)

କିପରି ହୋଇଥିଲା ପ୍ରସ୍ତୁତି ?

ସକାଳୁ ସକାଳୁ ସେବାୟତ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମାନେ ମହାନଦୀରୁ ପବିତ୍ର ଜଳ ଆଣି ମା’ଙ୍କ ନୀତିକାନ୍ତି ପରେ ନୂଆ ଧାନରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଖିରି କାକରା ଓ କାନିକା ଭୋଗ ଲାଗି ହୋଇଥିଲା । ପରେ ପରେ ଉପସ୍ଥିତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମାନେ ସାମୁହିକ ଭାବରେ ଉକ୍ତ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରି ପରସ୍ପରକୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଜୁହାର ଭେଟ ହୋଇଥିଲେ । ଏହାପରେ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁରେ ଥିବା ଦେବୀ ପୀଠରେ ନବାନ୍ନ ଲାଗି ପରେ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ନୂଆଖାଇ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିଥିଲେ । ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା କର୍ମଚାରୀ ଓ ଶ୍ରମିକ ମାନେ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାରେ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରି ନୂଆଖାଇ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି । ନିଜ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ଗାଁଗାଁ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ମନୋମାଳିନ୍ୟ ଓ ବିବାଦକୁ ଭୁଲି ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ନବାନ୍ନ ଭକ୍ଷଣ କରି ଭାଇଚାରାର ପର୍ବକୁ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସର ସହିତ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି ।

Nuakhai 2025
ମା’ ଲଙ୍କେଶ୍ବରୀ (ETV Bharat Odisha)

ଲଙ୍କେଶ୍ବରୀଙ୍କ ପୀଠରେ ଲାଗି ହେଲା ନବାନ୍ନ:

ଆଜି ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶାର କୃଷି ଭିତ୍ତିକ ଗଣ ପର୍ବ ନୂଆଁଖାଇ । ଭାତୃତ୍ବ ଓ ସମର୍ପଣର ଗଣପର୍ବ ନୂଆଁଖାଇ ପାଇଁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ସମଗ୍ର କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା । ରାଗରୁଷା ଭୁଲି ଏକତାର ପର୍ବ ପାଳୁଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାବାସୀ । ଚାଷ, ଚାଷୀ ଓ ପ୍ରକୃତିର ପର୍ବ ନୂଆଁଖାଇ । ଆରାଧ୍ୟା ଦେବୀ ମାଆ ଲଙ୍କେଶ୍ବରୀଙ୍କ ଲଗ୍ନ ଅନୁସାରେ ସକାଳ ୮ ଠାରୁ ୯ ଘଣ୍ଟା ସମୟରେ ନବାନ୍ନ ଲାଗି ପରେ ଗଡ଼ଜାତ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କୁ ବାଦ ଦେଇ ସମଗ୍ର ଜିଲ୍ଲାବାସୀ ଆଜି ନୂଆଁଖାଇ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ।

Nuakhai 2025
ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ଖାଇଲେ ନବାନ୍ନ (ETV Bharat Odisha)

ପିଠାପଣାରେ ମହକି ଉଠିଲା ଗାଁ:

ସକାଳ ୯ଟା ୪୮ ମିନିଟରୁ ୧୦ ଟା ୩ ମଧ୍ୟରେ ବିଶୁଦ୍ଧ ତୁଳା ଲଗ୍ନର ଧନୁ ନବାଂଶେ ନବାନ୍ନ ଭକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଲଗ୍ନ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିଲା । ବିଭିନ୍ନତା ମଧ୍ୟରେ ଏକତାର ବାର୍ତ୍ତା ବହନ କରୁଥିବା ଏହି ପର୍ବକୁ ଗାଁଠୁ ସହର ସବୁଠି ବେଶ୍ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି । ଜିଲ୍ଲାର ଜୁନାଗଡ଼,ଧର୍ମଗଡ, କୋକସରା, କଲମପୁର, କେସିଙ୍ଗା ,ନର୍ଲା କର୍ଲାମୁଣ୍ଡା ଆଦି ବ୍ଲକରେ ନୂଆଁଖାଇ ଉତ୍ସବକୁ ବେଶ ଆନନ୍ଦର ସହିତ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି ଲୋକେ । ଘରେ ଘରେ କ୍ଷୀରି, ପୁରୀ,ପିଠା ପଣାରେ ମହକି ଉଠୁଛି ଗାଁ ଦାଣ୍ଡ ।

Nuakhai 2025
ସଭିଏଁ ଖାଇଲେ ନୂଆ (ETV Bharat Odisha)

ଘୁମୁରା ଓ ବଜାସାଲ ନୃତ୍ୟରେ ଦୁଲୁକିଲା ଗାଁ:

ଜିଲ୍ଲାର ଛେଳିଆମାଳ ଠାରେ ୩୫ଟି ପ୍ରଧାନ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ସାମୂହିକ ନୂଆଁଖାଇ ଉତ୍ସବ ପାଳନ ହୋଇ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଜମିଛି ନାଚଗୀତ ଆସର । ବିରବାଦ୍ୟା ଘୁମୁରା ଓ ବଜାସାଲ ନୃତ୍ୟରେ ଦୁଲୁକିବ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡ ନୂଆଁଖାଇ ପରେ ପରେ ଜୁହାର ଭେଟର ପର୍ବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ସାନମାନେ ବଡମାନଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ।

Nuakhai 2025
ବଡ଼ ମାନଙ୍କୁ ସାନ ନେଉଛନ୍ତି ଆଶୀର୍ବାଦ (ETV Bharat Odisha)

ନୂଆଁଖାଇକୁ ଫିକା କଲା ବର୍ଷା:

ସେପଟେ ନୂଆଁଖାଇକୁ ଫିକା କରି ଦେଇଛି ଲଗାଣ ବର୍ଷା । ସମଗ୍ର କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିଠାରୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଉଛି । ଫଳରେ ଲୋକେ ଘରେ ରହି ନୂଆଁଖାଇ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି । ଏନେଇ ଜୁନାଗଡ ବାସିନ୍ଦା ବିରଜା ପ୍ରସାଦ ସାମନ୍ତରାୟ କହିଛନ୍ତି, ‘ବର୍ଷକର ପର୍ବ ହେଉଛି ଏ ନୂଆଁଖାଇ ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ଦଧିବାମନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟର ନବାନ୍ନ ଲାଗି ପରେ ସଭିଏଁ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ନୂଆଖାଇଁ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିବା ସହିତ ବଡ ମାନଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ଆଶିଷ ଭିକ୍ଷା କରିଛୁ । ଏ ହେଉଛି ଭାଇଚାରା ର ପର୍ବ ଯେତେ ରାଗ ରୁସା ଥାଉନା କାହିଁକି ସଭିଏଁ ଆଜି ଏକ ହୋଇ ନୂଆ ଖାଇଛନ୍ତି ।

Nuakhai 2025
Nuakhai 2025 (ETV Bharat Odisha)

ଛେଳିଆମାଳ ଗାଁର ସଙ୍ଗୀତା ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି, ‘ସକାଳୁ ସକାଳୁ ନିର୍ତ୍ୟକର୍ମ ସାରି ପିଠା ପଣା କରି ସାରିବା ପରେ ସଭିଏଁ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଗୋଟାଏ ସ୍ଥାନରେ ନୂଆ ଖାଇଲୁ । ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଉତ୍ସାହ ଭରି ରହିଛି ।’

ସେହିପରି ଛେଳିଆମାଳ ଗାଁର ସୁବାଷ ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି , ‘ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଏହି ପର୍ବ ହୁଏ ଆଉ ବର୍ଷ ତମାମ ଆମେ ଏହି ପର୍ବକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଉ । ଆଉ ଆଜି ଯେଉଁ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ସେହି ଖୁସି ଅନ୍ୟ ଦିନରେ ମିଳେ ନାହିଁ । ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ନୂଆ ଖାଇବାର ମଜା ଠାରୁ ଆଉ ଅନ୍ୟ କିଛି ମଜା ନାହିଁ ।’

ମା’ ସମଲେଇଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ରାଜସ୍ବମନ୍ତ୍ରୀ:

ଆଜି ନୂଆଁଖାଇ ଅବସରରେ ରାଜ୍ୟ ରାଜସ୍ବ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ସମ୍ବଲପୁରର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା’ ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ପୀଠକୁ ଆସି ମାଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ଓ ନୂଆଁଖାଇ ଅବସରରେ ରାଜ୍ୟ ତଥା ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ନୂଆଁଖାଇର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣେଇଛନ୍ତି l

ନିଆରା ପର୍ବ ନୂଆଁଖାଇ:

ଏହି ଅବସରରେ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ କହିଥିଲେ, ‘ସବୁ ପର୍ବପର୍ବାଣୀଠୁ ନୂଆଁଖାଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଅଲଗା ଅଟେ l ଏହା ଏମିତି ଏକ ପର୍ବ ଯେଉଁ ପର୍ବରେ ଏହାକୁ ପାଳନ କରୁଥିବା ଲୋକେ ନିଜ ବାବଦରେ ନୁହେଁ ବରଂ ସଂସାର ଓ ମାନବ ସମାଜ ବାବଦ ରେ ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥାନ୍ତି l ଏହି ପର୍ବରେ ଚାଷୀ ନିଜର ପ୍ରଥମ ଉତ୍ପାଦିତ ଅନ୍ନକୁ ପ୍ରଥମେ ଇଷ୍ଟ ଦେବୀଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରୁଥାଏ ଓ ପରେ ନିଜେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ ଓ କେଵଳ ନିଜ ପାଇଁ ନୁହେଁ ସମାଜର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥାଏ l

Nuakhai 2025
ସମଲେଶ୍ବରୀ ପୀଠରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ (ETV Bharat Odisha)

ମା’ ସମଲେଇଙ୍କ ଆଶିଷ ନେଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ:

ଅପର ପକ୍ଷରେ ଆଜି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ମଧ୍ୟ ସମ୍ବଲପୁର ଆସି ନୂଆଁଖାଇ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି l ଆଜି ସେ ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ପୀଠକୁ ସପତ୍ନୀକ ଯାଇ ମା’ଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି l ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଗଣପର୍ବ ‘ନୂଆଁଖାଇ’ ଅବସରରେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ସାଂସଦ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ସମ୍ବଲପୁର ମାନେଶ୍ୱର ବ୍ଲକ ସିନ୍ଦୁରପଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳର ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ପତିଙ୍କ ବାସଭବନରେ ନବାନ୍ନ ଖାଇ ନୂଆଁଖାଇ ପର୍ବ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି ।

Nuakhai 2025
ସମଲେଶ୍ବରୀ ପୀଠରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ (ETV Bharat Odisha)

ସିନ୍ଦୁରପଙ୍କରେ ଖାଇଲେ ନବାନ୍ନ:

କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ନୂଆଁଖାଇର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବା ସହ କହିଛନ୍ତି, ‘ଆମ ରାଜ୍ୟର ମହାନ କୃଷିଭିତ୍ତିକ ଗଣପର୍ବ ‘ନୂଆଁଖାଇ’ ଅବସରରେ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଅଭିନନ୍ଦନ । ନୂଆଁଖାଇ ଚାଷୀ ଏବଂ ଚାଷର ଉନ୍ନତି ଓ ସମୃଦ୍ଧିର କଥା କୁହେ । ଏହି ପର୍ବରେ ନବାନ୍ନର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ରହିଛି । ଆଜି ଐତିହାସିକ ସିନ୍ଦୁରପଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆସିଥିଲି । ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ପତିଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହ ‘ନବାନ୍ନ’ ଖାଇ ନୂଆଁଖାଇ ପାଳନ କରିବା ମୋର ସୌଭାଗ୍ୟ । ନୂଆଁଖାଇ କେବଳ ଏକ ପର୍ବ ନୁହେଁ ବରଂ ଏକ ଭାବାବେଗ । ଏହି ଦିନ ଏକାଠି ହେବା ଓ ସାଥୀ ହୋଇ ନବାନ୍ନ ଖାଇବା ଏହି ପର୍ବର ବିଶେଷତା ।’

Nuakhai 2025
ସମଲେଶ୍ବରୀ ପୀଠରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ (ETV Bharat Odisha)

ଇଟିଭି ଭାରତ, ବୌଦ୍ଧ, କଳାହାଣ୍ଡି ଓ ସମ୍ବଲପୁର

