ମାଣିକେଶ୍ୱରୀଙ୍କୁ ଲାଗି ହେଲା ନବାନ୍ନ, ନୂଆଁଖାଇ ପାଳିଲା ଗଡଜାତ ଅଞ୍ଚଳ - NUAKHAI FESTIVAL 2025

ଦୁଲୁକିଲା କଳାହାଣ୍ଡିର ଗଡ଼ଜାତ ଅଞ୍ଚଳ, ପାଳନ ହେଲା ନୂଆଁଖାଇ । ଆଜି କଳାହାଣ୍ଡିର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା' ମାଣିକେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ଠାରେ ନବାନ୍ନ ଲାଗି ହୋଇଛି ।

nuakhai festival in kalahandi
nuakhai festival in kalahandi (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 2, 2025 at 8:29 PM IST

2 Min Read

ଭବାନୀପାଟଣା: ନୂଆଁଖାଇ ପାଇଁ ଉତ୍ସବମୁଖର କଳାହାଣ୍ଡିର ଗଡ଼ଜାତ ଅଞ୍ଚଳ । ନୂଆଁଖାଇ ପାଇଁ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ପରମ୍ପରା ରହିଛି । ସବୁଠି ପଞ୍ଚମୀ ତିଥିରେ ନୂଆଁଖାଇ ପାଳନ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏଠାରେ ପ୍ରତିପଦ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଦଶହରା ଦଶମୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥାଏ । ତେବେ ଆଜି ସମଗ୍ର ଗଡ଼ଜାତ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଳିତ ହେଉଛି ନୂଆଁଖାଇ ପର୍ବ ।

nuakhai festival in kalahandi (ETV Bharat Odisha)

ଗଡ଼ଜାତ ଅଞ୍ଚଳରେ ନୂଆଁଖାଇ ପାଳନ:

ଭାଦ୍ରବ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଦଶମୀ ତିଥିରେ କଳାହାଣ୍ଡିର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା' ମାଣିକେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ସକାଳ ୮.୪୫ ମିନିଟରେ ନବାନ୍ନ ଲାଗି ହୋଇଛି । ଦିନ ୯ ଘଟିକା ଠାରୁ ମା'ଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଦ୍ଵାରା ଖୋଲା ହେବା ପରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ମା' ମାଣିକେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ଠାରେ ଲାଗି ହୋଇଥିବା ନୂଆଁ ଚୂଡା, ଧାନ, ଗୁଡ଼କୁ ନେଇ ଘରେ ଘରେ ନିଜ ଇଷ୍ଟଦେବତାଙ୍କୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ପରେ ସକାଳ ୧୦ ଘଣ୍ଟାରୁ ୧ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ନୂଆଁ ଖାଇଛନ୍ତି ଗଡ଼ଜାତ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ । ଘରେ ଘରେ ସୁସ୍ୱାଦୁ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ସହ ପିଠାପଣାରେ ମହକି ଉଠୁଛି ଗଡ଼ଜାତ ଅଞ୍ଚଳ ।

ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟ ରାଜା ରାଜୁଡ଼ା ଅମଳରୁ ଜିଳ୍ଲାର ଗଡ଼ଜାତ ଅଞ୍ଚଳ ଯାହାକି ମଦନପୁର, ରାମପୁର, ଲାଞ୍ଜିଗଡ, ଜୟପାଟଣା ଓ ମା'ଙ୍କ ମୂଳ ପୀଠ ଥୁଆମୂଳ ରାମପୁରରେ ବେଶ୍ ଧୁମଧାମର ସହିତ ନୂଆଁଖାଇ ପାଳନ ହୋଇଛି । ନୂଆଁଖାଇ ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଜୁହାର ଭେଟଘାଟ୍ । ଲୋକ ଗୀତ ଓ ଲୋକ ନୃତ୍ୟର ତାଳେ ତାଳେ ସମଗ୍ର ଗଡ଼ଜାତ ଅଞ୍ଚଳ ଦୁଲୁକିଥିବା ବେଳେ ସାନମାନେ ବଡମାନଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରିଥିଲେ । ଯାହା ବିଭିନ୍ନତା ମଧ୍ୟରେ ଏକତାର ବାର୍ତ୍ତା ବହନ କରିଥିଲା ।

nuakhai festival 2025
nuakhai festival 2025 (ETV Bharat Odisha)

ଏପରି କହିଲେ କଳାହାଣ୍ଡିବାସୀ:

ଏନେଇ ଭବାନୀପାଟଣା ବାସିନ୍ଦା ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ପଣ୍ଡା କହିଛନ୍ତି," ଆଜି ଆମର ପୁରା ପଣ୍ଡା ପରିବାର ଏକା ସଙ୍ଗାରେ ମିଶି ନୂଆଁ ଖାଇଛୁ । ଘରର ଇଷ୍ଟଦେବୀଙ୍କ ଠାରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ପରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ନୂଆଁ ଖାଇଥିଲୁ । ଏହାପରେ ଜୁହାର ଭେଟ ହୋଇଥିଲା । ଆଜି ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହେଉଛୁ ,ଯାହା କି ସବୁ ସମୟରେ ସମ୍ଭବ ହୁଏ ନାହିଁ । କିନ୍ତୁ ନୂଆଁଖାଇ ହେଉଛି ଏମିତି ଏକ ପର୍ବ ଯେଉଁଠାରେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହେବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି, ବହୁତ୍ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ।"

nuakhai festival 2025
nuakhai festival 2025 (ETV Bharat Odisha)

ଆଉ ଜଣେ ଭବାନୀପାଟଣା ବାସିନ୍ଦା ଶୁଭଶ୍ରୀ ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି," ଆଜି ହେଉଛି ଆମର ନୂଆଁଖାଇ । ଆମର ମହାପାତ୍ର ପରିବାର ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ନୂଆଁ ଖାଇଛୁ । ପ୍ରଥମେ ନିଜ ନିଜ ଘରେ ଇଷ୍ଟଦେବୀଙ୍କୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଥିଲୁ, ପିଠାପଣା ସହ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ପରେ ସମସ୍ତେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ନୂଆଁ ଖାଇବା ପରେ ଜୁହାର ଭେଟଘାଟ୍ ହୋଇଥିଲା ।"

ସେହିପରି ସଂସ୍କୃତି ଗବେଷକ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି,"ନୂଆଁଖାଇ ହେଉଛି କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଳ୍ଲାର ଭିନ୍ନ ଏକ ପରମ୍ପରା ରହିଛି । ଏଠି କୌଣସି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତିଥିରେ କଳାହାଣ୍ଡିବାସୀ ନୂଆଁଖାଇ ପାଳନ କରିନଥାନ୍ତି । ଏଠାରେ ପର୍ଯ୍ୟକ୍ରମେ ୫ଥର ନୂଆଁଖାଇ ପାଳନ ହୋଇଥାଏ । ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ ପ୍ରତିପଦା ତିଥିରେ କେସିଙ୍ଗା ଅଞ୍ଚଳର ପଥର୍ଲା, ବାହାଦୁର ପଦର, ଓ ପଲ୍କକା ପଡ଼ା ଗାଁରୁ । ଏହାପରେ ଋଷି ପଞ୍ଚମୀରେ ସମଗ୍ର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ନୂଆଁଖାଇ ପାଳନ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଆଜି ଦଶମୀ ତିଥିର ଜିଳ୍ଲାର ପୁରାତନ ଜମିଦାରୀ ଅଞ୍ଚଳ ଯଥା ମଦନପୁର ରାମପୁର, ଥୁଆମୂଳ, ଲାଞ୍ଜିଗଡ, ଜୟପାଟଣା, ଭବାନୀପାଟଣା ଆଦି ଅଞ୍ଚଳରେ ନୂଆଁଖାଇ ପଳନ କରାଯାଇଛି।"

nuakhai festival in kalahandi
nuakhai festival in kalahandi (ETV Bharat Odisha)

manikeswari temple kalahandi
manikeswari temple kalahandi (ETV Bharat Odisha)

ଇଟିଭି ଭାରତ, କଳାହାଣ୍ଡି

