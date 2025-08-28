ବଲାଙ୍ଗୀର: ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶା ଗଣପର୍ବ ନୂଆଁଖାଇ ଆଜି ଧୁମଧାମରେ ପାଳିତ ହେଉଛି। ସାରା ଅଞ୍ଚଳରେ ଖେିଳି ଯାଇଛି ଆନନ୍ଦ, ଉଲ୍ଲାସ । ପରିବାର ସହ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ଖାଇଛନ୍ତି ନୂଆଁ । ଏହି ଅବସରରେ ବଲାଙ୍ଗରରେ ମଧ୍ୟ ଧୁମ ମଚଉଛି ନୂଆଁଖାଇ । ଅମୃତ ବେଳାରେ ନୂଆ ଧାନରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଚୁରାଗୁଣ୍ଡା ଇଷ୍ଟ ଦେବୀଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଗି ହୋଇଛି । ଏହା ପରେ ରାଜାରୁ ପ୍ରଜା ସମସ୍ତେ ନୂଆ ଖାଉଛନ୍ତି।
ବଲାଙ୍ଗୀର ରାଜ ପରିବାରରେ ଧୁମଧାମରେ ପାଳିତ ହୋଇଛି ନୂଆଁଖାଇ । ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହ ଦେଓ ଓ କଲିକେଶ ନାରାୟଣ ସିଂହଙ୍କ ଦେଓ ପରିବାର ଏକାଠି ରାଜପ୍ରାସାଦରେ ନୂଆ ଖାଇଛନ୍ତି। ଚାଷୀ ଦ୍ୱାରା ଅମଳ ହୋଇଥିବା ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଅନ୍ନ ଆଜି ଅମୃତ ବେଳାରେ ନିର୍ଧାରିତ ଲଗ୍ନରେ ମା’ ସମଲେଇଙ୍କ ଲାଗି ହୋଇଥିଲା । ଏହା ପରେ ସମଗ୍ର ବଲାଂଗୀର ବାସୀ ନୂଆ ଖାଇଥିଲେ ।
ରାଜ ପରିବାରରେ ନୂଆଁଖାଇ
ପାଟଣା ମହାରାଜା ତଥା ରାଜ୍ୟ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହ ଦେଓ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ବଲାଂଗୀର ସାଂସଦ ସଂଗୀତା ସିଂହ ଦେଓ, ଦିଅର ତଥା ବଲାଂଗୀର ବିଧାୟକ ବିଜେଡି ନେତା କଲିକେଶ ସିଂହ ଦେଓ ଓ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଏକାଠି ନୂଆ ଖାଇଛନ୍ତି। ଚାଲି ଆସିଥିବା ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ କୁରେଇ ପତ୍ରରେ ଆଜି ସମସ୍ତେ ନୂଆ ଖାଇଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କୁ ନୂଆଖାଇ ପାଳନ ପାଇଁ ଶୁଭେଛା ଦେବା ସହ ମା’ ସମଲେଇ ଓ ମା ପାଟଣେଶ୍ୱରୀଙ୍କଠାରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଶୁଭ କାମନା ମନାସିଛନ୍ତି । ସେହିପରି ଉଭୟ ପରିବାରର ରାଜନୀତି ଦଳ ଓ ଚିନ୍ତା ଭିନ୍ନ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏମାନେ ଏକାଠି ନୂଆ ଖାଇ ଭାଇଚାରା ଓ ଏକତାର ସନ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସମଲେଇ ମା’ଙ୍କ ପୂଜକ ଅକ୍ଷୟ ଦିଶ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ‘ଆଜି ଅମୃତ ବେଳାରେ ମା'ଙ୍କଠାରେ ନୂଆ ଧାନରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଚୁରାଗୁଣ୍ଡା ଲାଗି ହୋଇଛି। ଆଜି ମା’ଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଁ ମନ୍ଦିରରେ ଭିଡ଼ ଅଛି ।‘
ଏକାଠି ଖାଇଲେ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ, କଲିକେଶ
ସେହିପରି ବଲାଙ୍ଗୀର ମହାରାଣୀ ତଥା ସାଂସଦ ସଂଗୀତା କୁମାରୀ ସିଂହ ଦେଓ କହିଛନ୍ତି, ‘ଆମ ପାଇଁ ନୁହେଁ , ସାରା ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶା ପାଇଁ ନୂଆଖାଇ ଏକ ବଡ ପର୍ବ ଅଟେ। ଆମେ ଏଥର ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ନୂଆ ଖାଇଛୁ। କିଛି ସଦସ୍ୟ ଏଥର ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ପାରି ନାହାନ୍ତି। ତେବେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆମକୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି’ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।
ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ମନାସିଲେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
ସମାନ ଭାବରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହାରାଜା କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହ ଦେଓ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ‘ଏହି ନୂଆଁଖାଇ ଅବସରରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଏହି ପର୍ବ ଭାଇଚାରାର ପର୍ବ ଅଟେ । ଏଥିରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଏକାଠି ନୂଆ ଖାଇଛୁ। ରାଜନୀତିକୁ ଆମ ପରିବାର ଭିତରେ ନ ପୁରାଇ ଆମେ ପର୍ବପର୍ବାଣୀକୁ ଏକାଠି ପାଳନ କରିଛୁ । ମା’ ଦସମତି, ମା’ ସମଲେଇ, ମା’ ପାଟଣେଶ୍ୱରୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲରେ ରଖନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧ ଭରି ଦିଅନ୍ତୁ’ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବଲାଙ୍ଗୀର
