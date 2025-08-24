New paddy for Maa Samaleswari ସମ୍ବଲପୁର: ନୁଆଁଖାଇ ପାଇଁ ମା' ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ପୀଠକୁ ପହଞ୍ଚିଲା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସରିଆ ବା ଷାଠିଆ ଧାନ । ଆସନ୍ତା 28 ତାରିଖରେ ମା' ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ଠାରେ ନବାନ୍ନ ଲାଗି ହେବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ଆଜି ଦିନ 10ଟା ସମୟରେ ବଲବସପୁର ଗାଁର ସୁବାଷ ବେହରାଙ୍କ ଘରଠୁ ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଧାନ ଆଅଛି । ଆସନ୍ତା 28 ତାରିଖରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶାର କୃଷିଭିତ୍ତିକ ଗଣପର୍ବ ନୂଆଁଖାଇ । ଏଥିପାଇଁ ସମ୍ବଲପୁରର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଜୋର ସୋରରେ ଚାଲିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତି ।
ମା’ ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଁଚିଛି ନୂଆଁ ଧାନ
ପରମ୍ପରା ମୁତାବକ ଧାନକୁ ବଲବସପୁରର ସୁବାଷ ବେହେରା ଆଣିଛନ୍ତି
ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ନୂଆଁ ଧାନ ଆଣିଥାନ୍ତି ସୁବାଷ ବେହେରା
ନୂଆଁଖାଇ ହେଉଛି ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶା ର କୃଷିଭିତ୍ତିକ ଗଣପର୍ବ । ଏଥିପାଇଁ ନୂଆଁଖାଇ ଅବସରରେ ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ଠାରେ ନୂଆଁ କରି ଉତ୍ପାଦିତ ଧାନର ଚାଉଳ ନବାନ୍ନ ଲାଗି ହେବାର ପରମ୍ପରା ରହିଛି । ତେଣୁ ଏହି ନୂଆଁ ଧାନ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଜଣେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ । ଏହିଭଳି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଲେ ସମ୍ବଲପୁର ସହର ନିକଟରେ ଥିବା ବଲବସପୁର ଗାଁର ସୁବାଷ ବେହେରା । ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଭଳି ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଦିନ 10 ଟାରେ ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ପୀଠକୁ ଆସି ମୂଖ୍ୟ ପୂଜକ ଅମ୍ବିକା ରାୟଙ୍କୁ ଏହି ନୂଆଁ ଧାନ ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଧାନ ଏବେ ମୂଖ୍ୟ ପୂଜକଙ୍କ ଘରେ ରହିବ ଓ ଏହାକୁ ଶୁଖାଇ ଏଥିରୁ ଚାଉଳ ବାହାର କରାଯାଇ ନୂଆଁ ଚାଉଳର ଖିରି ଓ ଭୋଗ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ ।
କଣ ରହିଛି ଏହି ଧାନର ବିଶେଷତ୍ୱ-
ଏହି ଧାନକୁ ଷାଠିଆ ଧାନ ବା ସରିଆ ଧାନ କୁହାଯାଏ । ଏହି ଧାନ 60 ଦିନରେ ଅମଳ ହୋଇଥାଏ ତେଣୁ ଏହାକୁ ଷାଠିଆ ଧାନ କୁହାଯାଏ । ଏହି ଧାନ ଚାଷ କରୁଥିବା ସୁବାଷ ବେହେରା କୁହନ୍ତି, "ଏହି ଧାନକୁ ଆମେ 12 ବର୍ଷ ହେଲା ମାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରି ଆସୁଛୁ । ଏହି ଧାନର ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଲା ଏହା 60 ଦିନରେ ଅମଳ ହୋଇଥାଏ । ଏହି ଧନରେ କୌଣସି ରାସାୟନିକ ସାର କି କୀଟନାଶକ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇନାହିଁ । ମାଙ୍କ ପାଇଁ 40 ରୁ 50 ଡେସିମିଲ ଜମିରେ ଏହି ଚାଷ କରିଥାଉ l ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ହେଲା ମାଙ୍କ ଠାରେ ଏହି ପ୍ରଜାତିର ଧାନର ନବାନ୍ନ ଭୋଗ ଲାଗିଥାଏ । ଏହି ଚାଷ କରିବାକୁ ଆମକୁ 3 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଜମିକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ପଡିଥାଏ । ତେବେ ଏହି ଧାନ 60 ଦିନରେ ଅମଳ ହୋଇଥାଏ । ଏହି ଧାନ କିଆରୀରେ ଯେମିତି କୌଣସି ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ସ୍ପର୍ଶ ନ କରିବେ ତା ଉପରେ ନଜର ରଖିବାକୁ ପଡିଥାଏ । ଏହା ସହ ଧାନରେ ଚାଉଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ତିଆରି ହେବା ପୂର୍ବରୁ, ମାନେ ଧାନ ଭିତରେ ଗୋରସ ଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଏହାକୁ କଟାଯାଇ ମନ୍ଦିରକୁ ଅଣା ଯାଇଥାଏ । ତେବେ ଯେଉଁ ଦିନ ଏହି ଧାନ କଟାଯାଏ ଧାନ କିଆରୀରେ ଵିଧି ପୂର୍ବକ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଇ ଦୁଗ୍ଧ ଢାଳି ଏହାକୁ କଟାଯାଏ l"
ପରମ୍ପରା ମୁତାବକ ମା' ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ଠାରେ ନବାନ୍ନ ଲାଗି ହୋଇଥାଏ-
ଏହା ପରେ ଏହି ଧାନ ମୂଖ୍ୟ ପୂଜକଙ୍କ ଘରେ ରହିଥାଏ । ମୂଖ୍ୟ ପୂଜକ ଅମ୍ବିକା ରାୟଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, "ଏହି ଧାନ 60 ଦିନରେ ଅମଳ ହୋଇଥାଏ । ତେବେ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅମଳକ୍ଷମ ବା ପରିପକ୍ୱ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ଥାତ ଧାନରେ କ୍ଷୀର ଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଏହାକୁ କଟାଯାଏ କାରଣ ଧାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅମଳକ୍ଷମ ହୋଇଗଲେ ଏହାକୁ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ସ୍ପର୍ଶ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ । ତେଣୁ ଏହାକୁ ପୂର୍ବରୁ କଟାଯାଇ ଅଣାଯାଏ । ଏହି ଧାନ ଆମ ଘରକୁ ଆସିବା ପରେ ଏହାକୁ ଶୁଖାଯାଏ । ଏହା ଶୁଖିଲା ପରେ ଏହାର ଚୋପା ଛଡ଼ାଯାଏ । ଏହା ପରେ ନୂଆଁଖାଇ ଦିନ ଏହାକୁ ଗୁଣ୍ଡ କରି ଚୁନା କରାଯାଇ ଏଥିରେ ଗାଈଘିଆ, ମହୁ, ଗୁଡ଼, ଗୋରସ ଦେଇ ନବାନ୍ନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ । ପରମ୍ପରା ମୁତାବକ ମା' ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ଠାରେ ସରିଆ ଅଥବା କଳାହଂସ ଧାନର ନବାନ୍ନ ଲାଗି ହୋଇଥାଏ l"
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- Nuakhai Festival 2024: ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ନୁଆଁ ଧାନ, ନୁଆଁଖାଇ ଦିନ ସମ୍ବଲପୁରର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା’ ସମଲେଇଙ୍କଠାରେ ହେବ ନବାନ୍ନ ଅର୍ପଣ - new crop reached samaleswari temple - NEW CROP REACHED SAMALESWARI TEMPLE
କିପରି ପାଳନ ହୁଏ ନୂଆଖାଇ-
ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ପର ଦିନ ଅର୍ଥାତ ନନ୍ଦଉତ୍ସବ ଦିନ ନୂଆଖାଇ ପାଇଁ ଶୁଭଲଗ୍ନ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବାର ପରମ୍ପରା ରହିଛି । ଏହି ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ, ନନ୍ଦୋତ୍ସବରେ ନୂଆଖାଇ ଲଗ୍ନ ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି ପଣ୍ଡିତ ମହାସଭା । ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ନୂଆଖାଇ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପର୍ବ । ଏହି ପର୍ବରେ ବର୍ଷର ଅମଳ ପ୍ରାରମ୍ଭରୁ ଉତ୍ପାଦିତ ହେଉଥିବା ଧାନରୁ ଯେଉଁ ଅନ୍ନ ବାହାରେ ସେହି ଅନ୍ନକୁ ନିଜ ଇଷ୍ଟ ଦେବଦେବୀଙ୍କୁ ପାରମ୍ପରିକ ରୀତିନୀତିରେ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ । ଏହାପରେ ତାହାକୁ ପ୍ରସାଦ ଭାବେ ନିଜେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି । ନୂଆଖାଇ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର କୃଷିଭିତ୍ତିକ ଗଣପର୍ବ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଚାଷୀଠୁ ନେଇ ଜାତି, ଧର୍ମ, ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତେ ଏହି ନୂଆଖାଇ ପର୍ବ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସରେ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି । ଏହି ପର୍ବରେ ସାମାଜିକ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ଝଲକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର