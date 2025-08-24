ETV Bharat / state

ମା' ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲା ନୁଆଁଖାଇ ପାଇଁ ଷାଠିଆ ଧାନ - NUAKHAI NUA DHANA

ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ନୂଆଁ ଧାନ । ନୁଆଁଖାଇ ଦିନ ସମ୍ବଲପୁରର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା’ ସମଲେଇଙ୍କଠାରେ ହେବ ନବାନ୍ନ ଅର୍ପଣ ।

New paddy for Maa Samaleswari
New paddy for Maa Samaleswari (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 24, 2025 at 3:23 PM IST

3 Min Read

New paddy for Maa Samaleswari ସମ୍ବଲପୁର: ନୁଆଁଖାଇ ପାଇଁ ମା' ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ପୀଠକୁ ପହଞ୍ଚିଲା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସରିଆ ବା ଷାଠିଆ ଧାନ । ଆସନ୍ତା 28 ତାରିଖରେ ମା' ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ଠାରେ ନବାନ୍ନ ଲାଗି ହେବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ଆଜି ଦିନ 10ଟା ସମୟରେ ବଲବସପୁର ଗାଁର ସୁବାଷ ବେହରାଙ୍କ ଘରଠୁ ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଧାନ ଆଅଛି । ଆସନ୍ତା 28 ତାରିଖରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶାର କୃଷିଭିତ୍ତିକ ଗଣପର୍ବ ନୂଆଁଖାଇ । ଏଥିପାଇଁ ସମ୍ବଲପୁରର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଜୋର ସୋରରେ ଚାଲିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତି ।

New paddy for Maa Samaleswari (ETV Bharat Odisha)

ମା’ ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଁଚିଛି ନୂଆଁ ଧାନ

ପରମ୍ପରା ମୁତାବକ ଧାନକୁ ବଲବସପୁରର ସୁବାଷ ବେହେରା ଆଣିଛନ୍ତି

ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ନୂଆଁ ଧାନ ଆଣିଥାନ୍ତି ସୁବାଷ ବେହେରା

New paddy for Maa Samaleswari
New paddy for Maa Samaleswari (ETV Bharat Odisha)

ନୂଆଁଖାଇ ହେଉଛି ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶା ର କୃଷିଭିତ୍ତିକ ଗଣପର୍ବ । ଏଥିପାଇଁ ନୂଆଁଖାଇ ଅବସରରେ ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ଠାରେ ନୂଆଁ କରି ଉତ୍ପାଦିତ ଧାନର ଚାଉଳ ନବାନ୍ନ ଲାଗି ହେବାର ପରମ୍ପରା ରହିଛି । ତେଣୁ ଏହି ନୂଆଁ ଧାନ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଜଣେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ । ଏହିଭଳି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଲେ ସମ୍ବଲପୁର ସହର ନିକଟରେ ଥିବା ବଲବସପୁର ଗାଁର ସୁବାଷ ବେହେରା । ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଭଳି ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଦିନ 10 ଟାରେ ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ପୀଠକୁ ଆସି ମୂଖ୍ୟ ପୂଜକ ଅମ୍ବିକା ରାୟଙ୍କୁ ଏହି ନୂଆଁ ଧାନ ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଧାନ ଏବେ ମୂଖ୍ୟ ପୂଜକଙ୍କ ଘରେ ରହିବ ଓ ଏହାକୁ ଶୁଖାଇ ଏଥିରୁ ଚାଉଳ ବାହାର କରାଯାଇ ନୂଆଁ ଚାଉଳର ଖିରି ଓ ଭୋଗ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ ।

New paddy for Maa Samaleswari
New paddy for Maa Samaleswari (ETV Bharat Odisha)

କଣ ରହିଛି ଏହି ଧାନର ବିଶେଷତ୍ୱ-

ଏହି ଧାନକୁ ଷାଠିଆ ଧାନ ବା ସରିଆ ଧାନ କୁହାଯାଏ । ଏହି ଧାନ 60 ଦିନରେ ଅମଳ ହୋଇଥାଏ ତେଣୁ ଏହାକୁ ଷାଠିଆ ଧାନ କୁହାଯାଏ । ଏହି ଧାନ ଚାଷ କରୁଥିବା ସୁବାଷ ବେହେରା କୁହନ୍ତି, "ଏହି ଧାନକୁ ଆମେ 12 ବର୍ଷ ହେଲା ମାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରି ଆସୁଛୁ । ଏହି ଧାନର ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଲା ଏହା 60 ଦିନରେ ଅମଳ ହୋଇଥାଏ । ଏହି ଧନରେ କୌଣସି ରାସାୟନିକ ସାର କି କୀଟନାଶକ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇନାହିଁ । ମାଙ୍କ ପାଇଁ 40 ରୁ 50 ଡେସିମିଲ ଜମିରେ ଏହି ଚାଷ କରିଥାଉ l ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ହେଲା ମାଙ୍କ ଠାରେ ଏହି ପ୍ରଜାତିର ଧାନର ନବାନ୍ନ ଭୋଗ ଲାଗିଥାଏ । ଏହି ଚାଷ କରିବାକୁ ଆମକୁ 3 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଜମିକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ପଡିଥାଏ । ତେବେ ଏହି ଧାନ 60 ଦିନରେ ଅମଳ ହୋଇଥାଏ । ଏହି ଧାନ କିଆରୀରେ ଯେମିତି କୌଣସି ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ସ୍ପର୍ଶ ନ କରିବେ ତା ଉପରେ ନଜର ରଖିବାକୁ ପଡିଥାଏ । ଏହା ସହ ଧାନରେ ଚାଉଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ତିଆରି ହେବା ପୂର୍ବରୁ, ମାନେ ଧାନ ଭିତରେ ଗୋରସ ଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଏହାକୁ କଟାଯାଇ ମନ୍ଦିରକୁ ଅଣା ଯାଇଥାଏ । ତେବେ ଯେଉଁ ଦିନ ଏହି ଧାନ କଟାଯାଏ ଧାନ କିଆରୀରେ ଵିଧି ପୂର୍ବକ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଇ ଦୁଗ୍ଧ ଢାଳି ଏହାକୁ କଟାଯାଏ l"

New paddy for Maa Samaleswari
New paddy for Maa Samaleswari (ETV Bharat Odisha)

ପରମ୍ପରା ମୁତାବକ ମା' ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ଠାରେ ନବାନ୍ନ ଲାଗି ହୋଇଥାଏ-

ଏହା ପରେ ଏହି ଧାନ ମୂଖ୍ୟ ପୂଜକଙ୍କ ଘରେ ରହିଥାଏ । ମୂଖ୍ୟ ପୂଜକ ଅମ୍ବିକା ରାୟଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, "ଏହି ଧାନ 60 ଦିନରେ ଅମଳ ହୋଇଥାଏ । ତେବେ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅମଳକ୍ଷମ ବା ପରିପକ୍ୱ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ଥାତ ଧାନରେ କ୍ଷୀର ଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଏହାକୁ କଟାଯାଏ କାରଣ ଧାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅମଳକ୍ଷମ ହୋଇଗଲେ ଏହାକୁ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ସ୍ପର୍ଶ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ । ତେଣୁ ଏହାକୁ ପୂର୍ବରୁ କଟାଯାଇ ଅଣାଯାଏ । ଏହି ଧାନ ଆମ ଘରକୁ ଆସିବା ପରେ ଏହାକୁ ଶୁଖାଯାଏ । ଏହା ଶୁଖିଲା ପରେ ଏହାର ଚୋପା ଛଡ଼ାଯାଏ । ଏହା ପରେ ନୂଆଁଖାଇ ଦିନ ଏହାକୁ ଗୁଣ୍ଡ କରି ଚୁନା କରାଯାଇ ଏଥିରେ ଗାଈଘିଆ, ମହୁ, ଗୁଡ଼, ଗୋରସ ଦେଇ ନବାନ୍ନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ । ପରମ୍ପରା ମୁତାବକ ମା' ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ଠାରେ ସରିଆ ଅଥବା କଳାହଂସ ଧାନର ନବାନ୍ନ ଲାଗି ହୋଇଥାଏ l"

New paddy for Maa Samaleswari
New paddy for Maa Samaleswari (ETV Bharat Odisha)

ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- Nuakhai Festival 2024: ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ନୁଆଁ ଧାନ, ନୁଆଁଖାଇ ଦିନ ସମ୍ବଲପୁରର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା’ ସମଲେଇଙ୍କଠାରେ ହେବ ନବାନ୍ନ ଅର୍ପଣ - new crop reached samaleswari temple - NEW CROP REACHED SAMALESWARI TEMPLE

New paddy for Maa Samaleswari
New paddy for Maa Samaleswari (ETV Bharat Odisha)

କିପରି ପାଳନ ହୁଏ ନୂଆଖାଇ-

ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ପର ଦିନ ଅର୍ଥାତ ନନ୍ଦଉତ୍ସବ ଦିନ ନୂଆଖାଇ ପାଇଁ ଶୁଭଲଗ୍ନ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବାର ପରମ୍ପରା ରହିଛି । ଏହି ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ, ନନ୍ଦୋତ୍ସବରେ ନୂଆଖାଇ ଲଗ୍ନ ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି ପଣ୍ଡିତ ମହାସଭା । ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ନୂଆଖାଇ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପର୍ବ । ଏହି ପର୍ବରେ ବର୍ଷର ଅମଳ ପ୍ରାରମ୍ଭରୁ ଉତ୍ପାଦିତ ହେଉଥିବା ଧାନରୁ ଯେଉଁ ଅନ୍ନ ବାହାରେ ସେହି ଅନ୍ନକୁ ନିଜ ଇଷ୍ଟ ଦେବଦେବୀଙ୍କୁ ପାରମ୍ପରିକ ରୀତିନୀତିରେ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ । ଏହାପରେ ତାହାକୁ ପ୍ରସାଦ ଭାବେ ନିଜେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି । ନୂଆଖାଇ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର କୃଷିଭିତ୍ତିକ ଗଣପର୍ବ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଚାଷୀଠୁ ନେଇ ଜାତି, ଧର୍ମ, ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତେ ଏହି ନୂଆଖାଇ ପର୍ବ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସରେ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି । ଏହି ପର୍ବରେ ସାମାଜିକ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ଝଲକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର

New paddy for Maa Samaleswari ସମ୍ବଲପୁର: ନୁଆଁଖାଇ ପାଇଁ ମା' ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ପୀଠକୁ ପହଞ୍ଚିଲା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସରିଆ ବା ଷାଠିଆ ଧାନ । ଆସନ୍ତା 28 ତାରିଖରେ ମା' ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ଠାରେ ନବାନ୍ନ ଲାଗି ହେବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ଆଜି ଦିନ 10ଟା ସମୟରେ ବଲବସପୁର ଗାଁର ସୁବାଷ ବେହରାଙ୍କ ଘରଠୁ ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଧାନ ଆଅଛି । ଆସନ୍ତା 28 ତାରିଖରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶାର କୃଷିଭିତ୍ତିକ ଗଣପର୍ବ ନୂଆଁଖାଇ । ଏଥିପାଇଁ ସମ୍ବଲପୁରର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଜୋର ସୋରରେ ଚାଲିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତି ।

New paddy for Maa Samaleswari (ETV Bharat Odisha)

ମା’ ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଁଚିଛି ନୂଆଁ ଧାନ

ପରମ୍ପରା ମୁତାବକ ଧାନକୁ ବଲବସପୁରର ସୁବାଷ ବେହେରା ଆଣିଛନ୍ତି

ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ନୂଆଁ ଧାନ ଆଣିଥାନ୍ତି ସୁବାଷ ବେହେରା

New paddy for Maa Samaleswari
New paddy for Maa Samaleswari (ETV Bharat Odisha)

ନୂଆଁଖାଇ ହେଉଛି ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶା ର କୃଷିଭିତ୍ତିକ ଗଣପର୍ବ । ଏଥିପାଇଁ ନୂଆଁଖାଇ ଅବସରରେ ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ଠାରେ ନୂଆଁ କରି ଉତ୍ପାଦିତ ଧାନର ଚାଉଳ ନବାନ୍ନ ଲାଗି ହେବାର ପରମ୍ପରା ରହିଛି । ତେଣୁ ଏହି ନୂଆଁ ଧାନ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଜଣେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ । ଏହିଭଳି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଲେ ସମ୍ବଲପୁର ସହର ନିକଟରେ ଥିବା ବଲବସପୁର ଗାଁର ସୁବାଷ ବେହେରା । ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଭଳି ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଦିନ 10 ଟାରେ ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ପୀଠକୁ ଆସି ମୂଖ୍ୟ ପୂଜକ ଅମ୍ବିକା ରାୟଙ୍କୁ ଏହି ନୂଆଁ ଧାନ ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଧାନ ଏବେ ମୂଖ୍ୟ ପୂଜକଙ୍କ ଘରେ ରହିବ ଓ ଏହାକୁ ଶୁଖାଇ ଏଥିରୁ ଚାଉଳ ବାହାର କରାଯାଇ ନୂଆଁ ଚାଉଳର ଖିରି ଓ ଭୋଗ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ ।

New paddy for Maa Samaleswari
New paddy for Maa Samaleswari (ETV Bharat Odisha)

କଣ ରହିଛି ଏହି ଧାନର ବିଶେଷତ୍ୱ-

ଏହି ଧାନକୁ ଷାଠିଆ ଧାନ ବା ସରିଆ ଧାନ କୁହାଯାଏ । ଏହି ଧାନ 60 ଦିନରେ ଅମଳ ହୋଇଥାଏ ତେଣୁ ଏହାକୁ ଷାଠିଆ ଧାନ କୁହାଯାଏ । ଏହି ଧାନ ଚାଷ କରୁଥିବା ସୁବାଷ ବେହେରା କୁହନ୍ତି, "ଏହି ଧାନକୁ ଆମେ 12 ବର୍ଷ ହେଲା ମାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରି ଆସୁଛୁ । ଏହି ଧାନର ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଲା ଏହା 60 ଦିନରେ ଅମଳ ହୋଇଥାଏ । ଏହି ଧନରେ କୌଣସି ରାସାୟନିକ ସାର କି କୀଟନାଶକ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇନାହିଁ । ମାଙ୍କ ପାଇଁ 40 ରୁ 50 ଡେସିମିଲ ଜମିରେ ଏହି ଚାଷ କରିଥାଉ l ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ହେଲା ମାଙ୍କ ଠାରେ ଏହି ପ୍ରଜାତିର ଧାନର ନବାନ୍ନ ଭୋଗ ଲାଗିଥାଏ । ଏହି ଚାଷ କରିବାକୁ ଆମକୁ 3 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଜମିକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ପଡିଥାଏ । ତେବେ ଏହି ଧାନ 60 ଦିନରେ ଅମଳ ହୋଇଥାଏ । ଏହି ଧାନ କିଆରୀରେ ଯେମିତି କୌଣସି ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ସ୍ପର୍ଶ ନ କରିବେ ତା ଉପରେ ନଜର ରଖିବାକୁ ପଡିଥାଏ । ଏହା ସହ ଧାନରେ ଚାଉଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ତିଆରି ହେବା ପୂର୍ବରୁ, ମାନେ ଧାନ ଭିତରେ ଗୋରସ ଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଏହାକୁ କଟାଯାଇ ମନ୍ଦିରକୁ ଅଣା ଯାଇଥାଏ । ତେବେ ଯେଉଁ ଦିନ ଏହି ଧାନ କଟାଯାଏ ଧାନ କିଆରୀରେ ଵିଧି ପୂର୍ବକ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଇ ଦୁଗ୍ଧ ଢାଳି ଏହାକୁ କଟାଯାଏ l"

New paddy for Maa Samaleswari
New paddy for Maa Samaleswari (ETV Bharat Odisha)

ପରମ୍ପରା ମୁତାବକ ମା' ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ଠାରେ ନବାନ୍ନ ଲାଗି ହୋଇଥାଏ-

ଏହା ପରେ ଏହି ଧାନ ମୂଖ୍ୟ ପୂଜକଙ୍କ ଘରେ ରହିଥାଏ । ମୂଖ୍ୟ ପୂଜକ ଅମ୍ବିକା ରାୟଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, "ଏହି ଧାନ 60 ଦିନରେ ଅମଳ ହୋଇଥାଏ । ତେବେ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅମଳକ୍ଷମ ବା ପରିପକ୍ୱ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ଥାତ ଧାନରେ କ୍ଷୀର ଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଏହାକୁ କଟାଯାଏ କାରଣ ଧାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅମଳକ୍ଷମ ହୋଇଗଲେ ଏହାକୁ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ସ୍ପର୍ଶ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ । ତେଣୁ ଏହାକୁ ପୂର୍ବରୁ କଟାଯାଇ ଅଣାଯାଏ । ଏହି ଧାନ ଆମ ଘରକୁ ଆସିବା ପରେ ଏହାକୁ ଶୁଖାଯାଏ । ଏହା ଶୁଖିଲା ପରେ ଏହାର ଚୋପା ଛଡ଼ାଯାଏ । ଏହା ପରେ ନୂଆଁଖାଇ ଦିନ ଏହାକୁ ଗୁଣ୍ଡ କରି ଚୁନା କରାଯାଇ ଏଥିରେ ଗାଈଘିଆ, ମହୁ, ଗୁଡ଼, ଗୋରସ ଦେଇ ନବାନ୍ନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ । ପରମ୍ପରା ମୁତାବକ ମା' ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ଠାରେ ସରିଆ ଅଥବା କଳାହଂସ ଧାନର ନବାନ୍ନ ଲାଗି ହୋଇଥାଏ l"

New paddy for Maa Samaleswari
New paddy for Maa Samaleswari (ETV Bharat Odisha)

ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- Nuakhai Festival 2024: ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ନୁଆଁ ଧାନ, ନୁଆଁଖାଇ ଦିନ ସମ୍ବଲପୁରର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା’ ସମଲେଇଙ୍କଠାରେ ହେବ ନବାନ୍ନ ଅର୍ପଣ - new crop reached samaleswari temple - NEW CROP REACHED SAMALESWARI TEMPLE

New paddy for Maa Samaleswari
New paddy for Maa Samaleswari (ETV Bharat Odisha)

କିପରି ପାଳନ ହୁଏ ନୂଆଖାଇ-

ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ପର ଦିନ ଅର୍ଥାତ ନନ୍ଦଉତ୍ସବ ଦିନ ନୂଆଖାଇ ପାଇଁ ଶୁଭଲଗ୍ନ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବାର ପରମ୍ପରା ରହିଛି । ଏହି ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ, ନନ୍ଦୋତ୍ସବରେ ନୂଆଖାଇ ଲଗ୍ନ ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି ପଣ୍ଡିତ ମହାସଭା । ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ନୂଆଖାଇ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପର୍ବ । ଏହି ପର୍ବରେ ବର୍ଷର ଅମଳ ପ୍ରାରମ୍ଭରୁ ଉତ୍ପାଦିତ ହେଉଥିବା ଧାନରୁ ଯେଉଁ ଅନ୍ନ ବାହାରେ ସେହି ଅନ୍ନକୁ ନିଜ ଇଷ୍ଟ ଦେବଦେବୀଙ୍କୁ ପାରମ୍ପରିକ ରୀତିନୀତିରେ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ । ଏହାପରେ ତାହାକୁ ପ୍ରସାଦ ଭାବେ ନିଜେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି । ନୂଆଖାଇ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର କୃଷିଭିତ୍ତିକ ଗଣପର୍ବ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଚାଷୀଠୁ ନେଇ ଜାତି, ଧର୍ମ, ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତେ ଏହି ନୂଆଖାଇ ପର୍ବ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସରେ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି । ଏହି ପର୍ବରେ ସାମାଜିକ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ଝଲକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର

For All Latest Updates

TAGGED:

SAMBALPUR NUAKHAI FESTIVALMAA SAMALESWARI TEMPLENUAKHAI FESTIVAL 2025SAMALESWARI NEW PADDY CROPNUAKHAI NUA DHANA

Quick Links / Policies

ଫିଚର

କଦଳୀ ପତ୍ରରେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ମିଳେ ଏହି ସବୁ ଲାଭ, ଜାଣିଲେ ହେବେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ

କୋଲେଷ୍ଟ୍ରୋଲ ପରୀକ୍ଷାରେ ଅବହେଳା କରୁଛନ୍ତି କି, କେବେ କରିବା ଉଚିତ୍‌ ? ଜାଣନ୍ତୁ

ଛତୁର ଏସବୁ ଫାଇଦା ଜାଣିଛନ୍ତି କି ? କର୍କଟ ରୋଗ ଆଶଙ୍କା କମ୍‌ କରେ

ମହାକାଶଚାରୀଙ୍କ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ବୁଝିବ AI ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ; ଟୁଲ୍‌ ଉପରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ନାସା ଓ ଗୁଗଲ୍‌

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.