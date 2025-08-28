ETV Bharat / state

ପବିତ୍ର ନୂଆଁଖାଇ; ମା' ସମଲେଇଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଗି ହେଲା ନବାନ୍ନ, ଉଠୁଛି ପଡୁଛି ସମ୍ବଲପୁର - NUAKHAI 2025

ନୂଆଁଖାଇ ଅବସରରେ ସମ୍ବଲପୁର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା'ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ପୀଠରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆୟୋଜନ ହୋଇଛି ।

Nabanna offered to Maa Samalei
Nabanna offered to Maa Samalei (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 28, 2025 at 3:47 PM IST

3 Min Read

ସମ୍ବଲପୁର: ଆଜି ହେଉଛି ପବିତ୍ର ନୂଆଁଖାଇ । ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶାର କୃଷି ଭିତ୍ତିକ ଗଣପର୍ବ । ଏଥିପାଇଁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ସମ୍ବଲପୁର ସହର । ନୂଆଁଖାଇ ଅବସରରେ ସମ୍ବଲପୁରର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା' ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ପୀଠରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆୟୋଜନ ହୋଇଛି । ନୂଆଁଖାଇ ଅବସରରେ ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ପୀଠରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାର ପରମ୍ପରା ରହିଛି । ବର୍ଷ ତମାମ ଯେଉଁ ରୀତିନୀତିରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ହୋଇଥାଏ ନୂଆଁଖାଇ ଦିନ ଏଥିରେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହୋଇଥାଏ ।

Nabanna offered to Maa Samalei (ETV Bharat Odisha)

ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳ 5 ଟାରୁ ମାଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ହେଉଥିବା ବେଳେ ନୂଆଁଖାଇ ଦିନ ଏହା ହୋଇ ନଥାଏ । ଏଥିପାଇଁ ଆଜି ନୂଆଁଖାଇ ଦିନ ଭୋର 4 ଟାରୁ ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ପୂଜକ ମାନେ ଖୋଲି ମାଙ୍କ ସ୍ନାନ କରି ମାଙ୍କୁ ପାଟବସ୍ତ୍ର ଓ ଅଳଙ୍କାରରେ ସୁସଜ୍ଜିତ କରିଥିଲେ । ଏହା ପରେ ମନ୍ଦିରକୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇ ଥିଲା ଓ ବସ୍ତ୍ର ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା । ପରେ ନବାନ୍ନ ଲାଗିର ଶୁଭ ଲଗ୍ନ ପୂର୍ବରୁ ମୂଖ୍ୟ ପୂଜକ ଅମ୍ବିକା ରାୟଙ୍କ ସହ ଅନ୍ୟ ପୂଜକଙ୍କ ଘରୁ ମାଙ୍କ ପାଇଁ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ନବାନ୍ନ ଓ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିଥିଲା ।

Nabanna offered to Maa Samalei
Nabanna offered to Maa Samalei (ETV Bharat Odisha)

ସମ୍ବଲପୁରର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା' ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଗି ହେଲା ନବାନ୍ନ

ମା' ସମଲେଇଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଗି ହେଲା ନବାନ୍ନ

ଧାର୍ଯ୍ୟ ଶୁଭଲଗ୍ନ ଅନୁସାରେ ଲାଗି ହେଲା ନବାନ୍ନ

ସକାଳ ୧୦ଟା ୩୩ରୁ ୧୦ଟା ୫୫ ମଧ୍ୟରେ ଶୁଭଲଗ୍ନ ଥିଲା

ଏହା ପରେ ପୂର୍ବରୁ ନିର୍ଧାରିତ ସମୟ 10 ଟା 33 ରୁ 10 ଟା 55 ମଧ୍ୟରେ ମାଙ୍କ ଠାରେ ବିଧିପୂର୍ବକ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଇ ନବାନ୍ନ ଲାଗି ହୋଇଥିଲା । ପରେ ପରେ ମନ୍ଦିରର 115 ପାର୍ଶ୍ଵ ଦେବା ଦେବୀଙ୍କ ଠାରେ ନବାନ୍ନ ଲାଗି ହେବା ପରେ ମାଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ହୋଇଥିଲା । ଏହା ପରେ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିଥିବା ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କୁ ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଛଡା ଯାଇଥିଲା ।

Nabanna offered to Maa Samalei
Nabanna offered to Maa Samalei (ETV Bharat Odisha)

ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆଜି ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ଧାଡି ଦର୍ଶନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା । ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମାନେ ନିଜ ନିଜ ଘରୁ ଆଣିଥିବା ନବାନ୍ନ ଭୋଗ ମାଙ୍କ ଅର୍ପଣ କଲାପରେ ସେହି ଭୋଗକୁ ଘରକୁ ନେଇ ନିଜ ଘରେ ନିଜର ଇଷ୍ଟ ଦେବା ଦେବୀ ତଥା ପୂର୍ବ ପୁରୁଷଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରି ନବାନ୍ନ ଅର୍ପଣ କରି ପରେ ଘରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ଏକାଠି ବସି ନୂଆ ଚାଉଳର ଭୋଗ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ।

Nabanna offered to Maa Samalei
Nabanna offered to Maa Samalei (ETV Bharat Odisha)

ଏହା ପରେ ପରମ୍ପରା ମୁତାବକ ଘରର କନିଷ୍ଠ ମାନେ ବରିଷ୍ଠ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଥିଲେ ଓ ଆଶୀର୍ବାଦ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ଏହି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବାର ପରମ୍ପରାକୁ ହିଁ ଜୁହାର ଭେଟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ । ଅପରାହ୍ନରେ ଲୋକେ ଘରୁ ବାହାରି ନିଜର ସାହି ପଡିଶା ଲୋକଙ୍କୁ ଭେଟି ଜୁହାର କରିଥିଲେ । ରାଗରୋଷ ଭୁଲି ଲୋକେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୁହାର ହେବାର ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥାଏ ନୂଆଁଖାଇ ପର୍ବ ।

Nabanna offered to Maa Samalei
Nabanna offered to Maa Samalei (ETV Bharat Odisha)

ସମ୍ବଲପୁରର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା' ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିରର ମୁଖ୍ୟ ପୂଜକ ଅମ୍ବିକା ରାୟ କହିଛନ୍ତି, "ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳ 5 ଟାରୁ ମାଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ହେଉଥିବା ବେଳେ ନୂଆଁଖାଇ ଦିନ ଏହା ହୋଇ ନଥାଏ । ଏଥିପାଇଁ ଆଜି ନୂଆଁଖାଇ ଦିନ ଭୋର 4 ଟାରୁ ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ପୂଜକ ମାନେ ଖୋଲି ମାଙ୍କ ସ୍ନାନ କରି ମାଙ୍କୁ ପାଟବସ୍ତ୍ର ଓ ଅଳଙ୍କାରରେ ସୁସଜ୍ଜିତ କରିଥିଲେ । ଏହା ପରେ ମନ୍ଦିରକୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇ ଥିଲା ଓ ବସ୍ତ୍ର ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା । ପରେ ନବାନ୍ନ ଲାଗି ନୀତି ହୋଇଥିଲା ।"

Nabanna offered to Maa Samalei
Nabanna offered to Maa Samalei (ETV Bharat Odisha)

ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ଗଣପର୍ବ ନୂଆଁଖାଇ: ସମ୍ବଲପୁରର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା' ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଗି ହେଲା ନବାନ୍ନ - NUAKHAI FESTIVAL 2025


ନୂଆଁଖାଇ ଅବସରରେ ଘରେ ଘରେ ପିଠା ପଣା ଖିରି ଆଦି ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟର ମଜା ନେଇଥିଲେ ଲୋକେ । ଏହା ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ।

Nabanna offered to Maa Samalei
Nabanna offered to Maa Samalei (ETV Bharat Odisha)

ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କଠୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଶୁଭେଚ୍ଛା-

ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ ହେଉଛି ଗଣପର୍ବ ନୂଆଖାଇ । ଏହି ଅବସରରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ନୂଆଁଖାଇର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି । ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା ଓ ବିକଶିତ ଭାରତ ଗଠନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି । ଏହାସହିତ କୃଷିଭିତ୍ତିକ ଗଣପର୍ବ ପବିତ୍ର ନୂଆଁଖାଇ ଅବସରରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି ।

Nabanna offered to Maa Samalei
Nabanna offered to Maa Samalei (ETV Bharat Odisha)


ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ନୂଆଁଖାଇ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପର୍ବ-

ଏହି ପର୍ବରେ ବର୍ଷର ଅମଳ ପ୍ରାରମ୍ଭରୁ ଉତ୍ପାଦିତ ହେଉଥିବା ଧାନରୁ ଯେଉଁ ଅନ୍ନ ବାହାରେ ସେହି ଅନ୍ନକୁ ନିଜ ଇଷ୍ଟ ଦେବଦେବୀଙ୍କୁ ପାରମ୍ପରିକ ରୀତିନୀତିରେ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ । ଏହାପରେ ତାହାକୁ ପ୍ରସାଦ ଭାବେ ନିଜେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି । ନୂଆଖାଇଁ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର କୃଷିଭିତ୍ତିକ ଗଣପର୍ବ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଚାଷୀଠୁ ନେଇ ଜାତି, ଧର୍ମ, ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତେ ଏହି ନୂଆଖାଇଁ ପର୍ବ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସରେ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି । ଏହି ପର୍ବରେ ସାମାଜିକ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ଝଲକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ ।

Nabanna offered to Maa Samalei
Nabanna offered to Maa Samalei (ETV Bharat Odisha)

ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର

ସମ୍ବଲପୁର: ଆଜି ହେଉଛି ପବିତ୍ର ନୂଆଁଖାଇ । ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶାର କୃଷି ଭିତ୍ତିକ ଗଣପର୍ବ । ଏଥିପାଇଁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ସମ୍ବଲପୁର ସହର । ନୂଆଁଖାଇ ଅବସରରେ ସମ୍ବଲପୁରର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା' ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ପୀଠରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆୟୋଜନ ହୋଇଛି । ନୂଆଁଖାଇ ଅବସରରେ ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ପୀଠରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାର ପରମ୍ପରା ରହିଛି । ବର୍ଷ ତମାମ ଯେଉଁ ରୀତିନୀତିରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ହୋଇଥାଏ ନୂଆଁଖାଇ ଦିନ ଏଥିରେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହୋଇଥାଏ ।

Nabanna offered to Maa Samalei (ETV Bharat Odisha)

ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳ 5 ଟାରୁ ମାଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ହେଉଥିବା ବେଳେ ନୂଆଁଖାଇ ଦିନ ଏହା ହୋଇ ନଥାଏ । ଏଥିପାଇଁ ଆଜି ନୂଆଁଖାଇ ଦିନ ଭୋର 4 ଟାରୁ ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ପୂଜକ ମାନେ ଖୋଲି ମାଙ୍କ ସ୍ନାନ କରି ମାଙ୍କୁ ପାଟବସ୍ତ୍ର ଓ ଅଳଙ୍କାରରେ ସୁସଜ୍ଜିତ କରିଥିଲେ । ଏହା ପରେ ମନ୍ଦିରକୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇ ଥିଲା ଓ ବସ୍ତ୍ର ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା । ପରେ ନବାନ୍ନ ଲାଗିର ଶୁଭ ଲଗ୍ନ ପୂର୍ବରୁ ମୂଖ୍ୟ ପୂଜକ ଅମ୍ବିକା ରାୟଙ୍କ ସହ ଅନ୍ୟ ପୂଜକଙ୍କ ଘରୁ ମାଙ୍କ ପାଇଁ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ନବାନ୍ନ ଓ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିଥିଲା ।

Nabanna offered to Maa Samalei
Nabanna offered to Maa Samalei (ETV Bharat Odisha)

ସମ୍ବଲପୁରର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା' ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଗି ହେଲା ନବାନ୍ନ

ମା' ସମଲେଇଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଗି ହେଲା ନବାନ୍ନ

ଧାର୍ଯ୍ୟ ଶୁଭଲଗ୍ନ ଅନୁସାରେ ଲାଗି ହେଲା ନବାନ୍ନ

ସକାଳ ୧୦ଟା ୩୩ରୁ ୧୦ଟା ୫୫ ମଧ୍ୟରେ ଶୁଭଲଗ୍ନ ଥିଲା

ଏହା ପରେ ପୂର୍ବରୁ ନିର୍ଧାରିତ ସମୟ 10 ଟା 33 ରୁ 10 ଟା 55 ମଧ୍ୟରେ ମାଙ୍କ ଠାରେ ବିଧିପୂର୍ବକ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଇ ନବାନ୍ନ ଲାଗି ହୋଇଥିଲା । ପରେ ପରେ ମନ୍ଦିରର 115 ପାର୍ଶ୍ଵ ଦେବା ଦେବୀଙ୍କ ଠାରେ ନବାନ୍ନ ଲାଗି ହେବା ପରେ ମାଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ହୋଇଥିଲା । ଏହା ପରେ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିଥିବା ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କୁ ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଛଡା ଯାଇଥିଲା ।

Nabanna offered to Maa Samalei
Nabanna offered to Maa Samalei (ETV Bharat Odisha)

ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆଜି ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ଧାଡି ଦର୍ଶନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା । ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମାନେ ନିଜ ନିଜ ଘରୁ ଆଣିଥିବା ନବାନ୍ନ ଭୋଗ ମାଙ୍କ ଅର୍ପଣ କଲାପରେ ସେହି ଭୋଗକୁ ଘରକୁ ନେଇ ନିଜ ଘରେ ନିଜର ଇଷ୍ଟ ଦେବା ଦେବୀ ତଥା ପୂର୍ବ ପୁରୁଷଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରି ନବାନ୍ନ ଅର୍ପଣ କରି ପରେ ଘରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ଏକାଠି ବସି ନୂଆ ଚାଉଳର ଭୋଗ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ।

Nabanna offered to Maa Samalei
Nabanna offered to Maa Samalei (ETV Bharat Odisha)

ଏହା ପରେ ପରମ୍ପରା ମୁତାବକ ଘରର କନିଷ୍ଠ ମାନେ ବରିଷ୍ଠ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଥିଲେ ଓ ଆଶୀର୍ବାଦ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ଏହି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବାର ପରମ୍ପରାକୁ ହିଁ ଜୁହାର ଭେଟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ । ଅପରାହ୍ନରେ ଲୋକେ ଘରୁ ବାହାରି ନିଜର ସାହି ପଡିଶା ଲୋକଙ୍କୁ ଭେଟି ଜୁହାର କରିଥିଲେ । ରାଗରୋଷ ଭୁଲି ଲୋକେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୁହାର ହେବାର ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥାଏ ନୂଆଁଖାଇ ପର୍ବ ।

Nabanna offered to Maa Samalei
Nabanna offered to Maa Samalei (ETV Bharat Odisha)

ସମ୍ବଲପୁରର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା' ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିରର ମୁଖ୍ୟ ପୂଜକ ଅମ୍ବିକା ରାୟ କହିଛନ୍ତି, "ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳ 5 ଟାରୁ ମାଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ହେଉଥିବା ବେଳେ ନୂଆଁଖାଇ ଦିନ ଏହା ହୋଇ ନଥାଏ । ଏଥିପାଇଁ ଆଜି ନୂଆଁଖାଇ ଦିନ ଭୋର 4 ଟାରୁ ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ପୂଜକ ମାନେ ଖୋଲି ମାଙ୍କ ସ୍ନାନ କରି ମାଙ୍କୁ ପାଟବସ୍ତ୍ର ଓ ଅଳଙ୍କାରରେ ସୁସଜ୍ଜିତ କରିଥିଲେ । ଏହା ପରେ ମନ୍ଦିରକୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇ ଥିଲା ଓ ବସ୍ତ୍ର ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା । ପରେ ନବାନ୍ନ ଲାଗି ନୀତି ହୋଇଥିଲା ।"

Nabanna offered to Maa Samalei
Nabanna offered to Maa Samalei (ETV Bharat Odisha)

ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ଗଣପର୍ବ ନୂଆଁଖାଇ: ସମ୍ବଲପୁରର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା' ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଗି ହେଲା ନବାନ୍ନ - NUAKHAI FESTIVAL 2025


ନୂଆଁଖାଇ ଅବସରରେ ଘରେ ଘରେ ପିଠା ପଣା ଖିରି ଆଦି ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟର ମଜା ନେଇଥିଲେ ଲୋକେ । ଏହା ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ।

Nabanna offered to Maa Samalei
Nabanna offered to Maa Samalei (ETV Bharat Odisha)

ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କଠୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଶୁଭେଚ୍ଛା-

ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ ହେଉଛି ଗଣପର୍ବ ନୂଆଖାଇ । ଏହି ଅବସରରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ନୂଆଁଖାଇର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି । ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା ଓ ବିକଶିତ ଭାରତ ଗଠନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି । ଏହାସହିତ କୃଷିଭିତ୍ତିକ ଗଣପର୍ବ ପବିତ୍ର ନୂଆଁଖାଇ ଅବସରରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି ।

Nabanna offered to Maa Samalei
Nabanna offered to Maa Samalei (ETV Bharat Odisha)


ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ନୂଆଁଖାଇ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପର୍ବ-

ଏହି ପର୍ବରେ ବର୍ଷର ଅମଳ ପ୍ରାରମ୍ଭରୁ ଉତ୍ପାଦିତ ହେଉଥିବା ଧାନରୁ ଯେଉଁ ଅନ୍ନ ବାହାରେ ସେହି ଅନ୍ନକୁ ନିଜ ଇଷ୍ଟ ଦେବଦେବୀଙ୍କୁ ପାରମ୍ପରିକ ରୀତିନୀତିରେ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ । ଏହାପରେ ତାହାକୁ ପ୍ରସାଦ ଭାବେ ନିଜେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି । ନୂଆଖାଇଁ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର କୃଷିଭିତ୍ତିକ ଗଣପର୍ବ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଚାଷୀଠୁ ନେଇ ଜାତି, ଧର୍ମ, ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତେ ଏହି ନୂଆଖାଇଁ ପର୍ବ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସରେ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି । ଏହି ପର୍ବରେ ସାମାଜିକ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ଝଲକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ ।

Nabanna offered to Maa Samalei
Nabanna offered to Maa Samalei (ETV Bharat Odisha)

ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର

For All Latest Updates

TAGGED:

SAMBALPUR NUAKHAI CELEBRATIONNABANNA OFFERED TO MAA SAMALEISAMALESWARI TEMPLE SAMBALPURNUAKHAI JUHAR 2025NUAKHAI 2025

Quick Links / Policies

ଫିଚର

କଦଳୀ ପତ୍ରରେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ମିଳେ ଏହି ସବୁ ଲାଭ, ଜାଣିଲେ ହେବେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ

କୋଲେଷ୍ଟ୍ରୋଲ ପରୀକ୍ଷାରେ ଅବହେଳା କରୁଛନ୍ତି କି, କେବେ କରିବା ଉଚିତ୍‌ ? ଜାଣନ୍ତୁ

ଛତୁର ଏସବୁ ଫାଇଦା ଜାଣିଛନ୍ତି କି ? କର୍କଟ ରୋଗ ଆଶଙ୍କା କମ୍‌ କରେ

ମହାକାଶଚାରୀଙ୍କ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ବୁଝିବ AI ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ; ଟୁଲ୍‌ ଉପରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ନାସା ଓ ଗୁଗଲ୍‌

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.