ବାଲେଶ୍ୱରରେ କର୍ଫ୍ୟୁ ନୁହେଁ, ପାର୍ବଣ କଟକଣା; ରାତି ୧୦ଟା ପରେ ବନ୍ଦ ଦୋକାନ ବଜାର
ଅସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ରୋକିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ରାତି 10ଟାରେ ସବୁ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ରହିବ ବୋଲି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ନାମା ଜାରି କରାଯାଇଛି।
Published : October 8, 2025 at 11:26 AM IST
ବାଲେଶ୍ୱର: ରାତିରେ ସପିଂ କରିବାକୁ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ ସାବଧାନ । କାରଣ ରାତି 10ଟାରେ ସବୁ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ । କେବଳ ଜରୁରୀ କାଳୀନ ସେବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ବାକି ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ, ଦୋକାନ ବଜାର ବନ୍ଦ ରଖିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ମୟୁର ବିକାଶ ।
ପାର୍ବଣରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି ତଥା ଅସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ରୋକିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ନାମା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମାରେ କୁହାଯାଇଛି, ରାତି ୧୦ଟା ପରେ କୌଣସି ଦୋକାନ ଖୋଲା ରହିବ ନାହିଁ । କେବଳ ଜରୁରୀ କାଳୀନ ସେବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ବାକି ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ, ଦୋକାନ ବଜାର ବନ୍ଦ ରହିବ । ଏନେଇ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ମଙ୍ଗଳବାର ଏକ ପ୍ରେସ ରିଲିଜ ଜାରି ହେବା ସହ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ମୟୁର ବିକାଶ ଏକ ଚିଠି ମାଧ୍ୟମରେ ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକ୍ଷକ ପ୍ରତ୍ୟୁଷ ଦିବାକରଙ୍କୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି।
କର୍ଫ୍ୟୁ ନୁହେଁ କଟକଣା
କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଦୋକାନ ବଜାର ରାତି ୧୨ କିମ୍ବା ୧ଟା ଯାଏ ଖୋଲା ରହୁଥିବାରୁ ସେଠାରେ ଅସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଏମିତି କି ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ଯାଏ ଦୋକାନ ବଜାର ଖୋଲା ରହିଲେ ସେଠାରେ କିଛି ଗଣ୍ଡଗୋଳ କିମ୍ବା ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହୁଛି । ଏବେ ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ଚାଲିଥିବାବେଳେ ଆଗକୁ ଆସୁଛି ଦୀପାବଳି । ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଏପରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆ ଯାଇଛି । ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଅନୁଯାୟୀ, ଆଗାମୀ ୨୧ ତାରିଖ ଯାଏ ରାତି ୧୦ ଟା ସୁଦ୍ଧା ଦୋକାନ ବଜାର ବନ୍ଦ ରଖିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି।
କଟକରେ ଭସାଣୀ ଗଣ୍ଡଗୋଳକୁ ନେଇ କର୍ଫ୍ୟୁ ଲାଗୁ ହୋଇଥିବାବେଳେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ମଧ୍ୟ କର୍ଫ୍ୟୁ ଲାଗୁ ହୋଇଛି ବୋଲି ଏକ ଗୁଜବ ପ୍ରଚାରିତ ହୋଇଥିଲା । ୬ ତାରିଖ ରାତିଠାରୁ ଏମିତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ନାମା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଏହା ରାତ୍ରି କାଳୀନ କର୍ଫ୍ୟୁ ବୋଲି ଧାରଣା ରହିଥିଲା। ଏହାକୁ ନେଇ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ମଙ୍ଗଳବାର ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦିଆଯାଇ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ଏହା କୌଣସି କର୍ଫ୍ୟୁ ନୁହଁ ବରଂ ଏହା ଏକ ଗାଇଡଲାଇନ । ଅପରାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ରୋକିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହାକୁ କିଛିଦିନ ପାଇଁ ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି ।
ରାତିରେ କ'ଣ ଖୋଲା ରହିବ
ଏନେଇ ଅଧିକ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରି ବାଲେଶ୍ୱର ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସୁଧାକର ନାୟକ କହିଛନ୍ତି ଯେ," ଯାହା ଦେଖାଯାଉଛି ଅନେକ ଦୋକାନ ରାତି ୧ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଲା ରହୁଛି। ଏବେ ପାର୍ବଣ ଋତୁ ଚାଲିଛି, ଲୋକ ଭିଡ଼ ହେବା ସ୍ବାଭାବିକ କଥା । ଅନେକ ସମୟରେ ଦେଖାଯାଏ, ଲୋକ ଭିଡ଼ ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ଅସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଚାଲେ। ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ଆଗାମୀ ୨୧ ତାରିଖ ଯାଏ ଏପରି କଟକଣା ଜାରି କରିଛୁ । ଏହି କଟକଣା ଅନୁଯାୟୀ, ରାତି ୧୦ରୁ ସକାଳ ୬ ଯାଏ ଦୋକାନ ବଜାର ବନ୍ଦ ରହିବ । ଜରୁରୀ କାଳୀନ ସେବା, ହୋଟେଲ ଆଦି ବନ୍ଦ ରହିବ ନାହିଁ। ରାତିରେ ଅଧିକ ସମୟ ଦୋକାନ ଖୋଲିବା ଦ୍ୱାରା ଅସାମାଜିକ ଗ୍ରୁପ ସେଇଠି ଏକଜୁଟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏବେ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ଡକାୟତି ବଢ଼ିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ। ସେସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି । "
ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ନାମା ସମ୍ପର୍କରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଏସପି ପ୍ରତ୍ୟୁଷ ଦିବାକର ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ," ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର କର୍ଫ୍ୟୁ ନାହିଁ। ଆମ ନଜରକୁ ଆସିଲା ଯେ ରାତି ୧ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି କିଛି ଦୋକାନ ଖୋଲା ରହୁଛି । ସେଠାରେ କିଛି ପିଲା ଠିଆ ହେଉଛନ୍ତି। କିଛି ଅସାମାଜିକ ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହୋଇଛି। ବାଲେଶ୍ୱରବାସୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛୁ ଯେ, ସମସ୍ତେ ଏହି ଗାଇଡ଼ ଲାଇନ ପାଳନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନକୁ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ।”
ଅପରାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ରୋକିବ ଏହି ଗାଇଡ଼ଲାଇନ
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ଆମ ଥାନାର ନିତିଦିନିଆ ପାଟ୍ରୋଲିଂ ସହ ଅଧିକ ଚାରୋଟି ପାଟ୍ରୋଲିଂ ଗାଡ଼ି ଟାଉନ ଥାନା, ସଦର ଥାନା ଓ ସହଦେଵଖୁଣ୍ଟା ଅଞ୍ଚଳରେ ବୁଲିବ । ଲୋକଙ୍କ ମନରେ କିଛି ଦ୍ଵନ୍ଦ ଥିଲା, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ବାଲେଶ୍ୱର ସହରରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର କର୍ଫ୍ୟୁ ନାହିଁ। ରାତି ଅଧିକ ଯାଏ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ରହିବ, ଅପରାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ରୋକିବାକୁ ଏହା ଏକ ଗାଇଡ଼ ଲାଇନ। ଯେଉଁମାନେ ବି ଏ ନିୟମ ଉଲଂଘନ କରିବେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଉଚିତ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ। ଯେଉଁମାନେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି କରିବୁ ନାହିଁ । ଯଦି ଅଧିକ ରାତିରେ କିଏ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି ତାର କାରଣ ଆମେ ଜାଣି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବୁ। ଯଦି ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ରହିବ ତେବେ ଅନାବଶ୍ୟକ ଭିଡ଼ ହେବନାହିଁ। ଅସମୟରେ ଯଦି କେଉଁଠି କିଛି ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ତେବେ ପୋଲିସ ତା ଉପରେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ କାହିଁକି ଲୋକ ସେଠି ଭିଡ଼ ଜମାଇଛନ୍ତି।"
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବାଲେଶ୍ୱର
