ETV Bharat / state

'କୋଭିଡକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସତର୍କତା ପାଇଁ ଏମାନେ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ମାସ୍କ' - ODISHA CORONA VIRUS HEALTH UPDATE

NILAKANTHA MISHRA ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Odisha Team Published : May 23, 2025 at 4:48 PM IST | Updated : May 23, 2025 at 5:24 PM IST 2 Min Read

" ଏହା ସହିତ ଯେଉଁ ମାନଙ୍କର କୋମରବିଟ ରହିଛି ସେମାନେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଏହା ସହିତ ବହୁବିଧ ରୋଗୀ, ଗର୍ଭବତୀ, ଛୋଟ ପିଲା ଓ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ସତର୍କ ରହିବା ଉଚିତ୍। ଏମାନେ ସବୁବେଳେ ସତର୍କ ରହିବା ସହିତ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ଆବଶ୍ୟକ । "



"କୋଭିଡକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ହେବାର କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ" ଚଳିତ ବର୍ଷ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଥମ କୋଭିଡ ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ମାମଲାକୁ ରାଜ୍ୟ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱର ଭାବରେ ନେଇଛି । କୋରୋନା ପଜିଟିଭିକୁ ନେଇ କୌଣସି ଭୟଭୀତ ନହେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି । ଏବେ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଦେଖା ଦେଉଥିବା କୋଭିଡ୍ ଭାରିଆଣ୍ଟ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅଧିକ ହେଉନାହିଁ । ତେଣୁ ଏହାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ହେବାର କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ। ଏହାକୁ ନେଇ ଭାରତ ସରକାର କିମ୍ବା ନ୍ୟାସନାଲ ସେଣ୍ଟର ଫର୍ ଡିଜିଜ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବା NCDC ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ନୂଆ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରାଯାଇନାହିଁ । ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ କୋଭିଡ୍କୁ ନେଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଜାଗ ରହିଛି। ଏଥିପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କଠାରୁ ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଆସିବ ସେ ଆନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ ।



ଏପଟେ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ତଥ୍ୟ କହୁଛି, ଚଳିତ ମାସ ୧୨ ତାରିଖ ଠାରୁ ୧୯ ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ସପ୍ତାହକ ମଧ୍ୟରେ ଦେଶରେ ୨୫୭ ଜଣ ସକ୍ରିୟ କୋଭିଡ୍ ରୋଗୀ ରହିଛନ୍ତି। ତେବେ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ କହିବା କଥା,ଏହା ହେଉଛି ମହାମାରୀ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଲହର। କୋଭିଡ୍ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଦେଲେ ମେଡିସିନ୍ ଖାଇଲେ ଭଲ ହୋଇଯିବେ।

"ରୋଗୀ ବଢିଲେ ଟେଷ୍ଟିଂ ବଢାଯିବ"

ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ୨୦୨୪ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ରାଜ୍ୟରେ ଜଣେ କୋଭିଡ୍ ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିଲେ। ସେହି ମାସରେ ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ ୩ ଜଣ ରୋଗୀ କରୋନା ପଜିଟିଭରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ତେବେ ଏହା ପରଠାରୁ ରାଜ୍ୟରେ ଦୈନିକ ହାରାହାରି ୨୫୦ ଜଣ ଲୋକଙ୍କ କୋଭିଡ୍ ପରୀକ୍ଷା ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ନୂଆ କୋଭିଡ୍ ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସି ନାହିଁ । ଯଦି ରାଜ୍ୟରେ ଅଧିକ ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ ହୁଅନ୍ତି ତେବେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଟେଷ୍ଟିଂ ବଢାଯିବା ସହିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ସଜାଗ ରହିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ନୀଳକଣ୍ଠ ମିଶ୍ର।



ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

Odisha Corona virus Health Update ଭୁବନେଶ୍ବର: ରାଜ୍ୟରେ କୋଭିଡ ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ପରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ତତ୍ପରତା । କୋଭିଡ ସଂକ୍ରମିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନମୁନା ଜିନମ ସିକ୍ବେସିଂ ପାଇଁ ପଠାଯାଇଛି। ଏହା କୋଭିଡର କେଉଁ ପ୍ରଜାତି ତାହା ଜିନମ ସିକ୍ବେସିଂ ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପରେ ଏହା କୋଭିଡର ପୁରୁଣା ସଵ ଭାରିଆଣ୍ଟ ନା ଆଉ କିଛି ନୂଆ ତାହା ଜଣାପଡିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ନୀଳକଣ୍ଠ ମିଶ୍ର। ସମ୍ପୃକ୍ତ କୋଭିଡ ସଂକ୍ରମିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥା ସ୍ଥିର ରହିଛି। ସଂକ୍ରମିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଘରେ କିମ୍ବା ଆଖପାଖରେ ଆଉ କାହା ପାଖରେ କୋଭିଡ ଲକ୍ଷଣ ନାହିଁ ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି । "କୋଭିଡ ପାଇଁ ହସ୍ପିଟାଲ ଗୁଡିକ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି " ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ନୀଳକଣ୍ଠ ମିଶ୍ର ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, " କୋଭିଡ ପାଇଁ ହସ୍ପିଟାଲ ଗୁଡିକ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି । ସବୁ ହସ୍ପିଟାଲର କୋଭିଡ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଚେକ କରାଯାଉଛି। ଆଇସିୟୁ ଓ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି। କୋଭିଡ ସଂଖ୍ୟା ବଢିଲେ ବେଡ଼ ବଢ଼ିବ । ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ହସ୍ପିଟାଲ ଗୁଡିକ ସହ ଯୋଗାଯୋଗରେ ରହିଛି । କୋଭିଡ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କତ ଟ୍ରାଭେଲ ଇତିହାସକୁ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି । ଯାହା ଫଳରେ ଜଣା ପଡିବ ସେ କାହା କାହା ସହିତ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ କେଉଁ ଆଡେ ଯାଇଥିଲେ ।" NILAKANTHA MISHRA (Etv Bharat) ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ-ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ; ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ତତ୍ପରତା, ଏମିତି କହିଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସଚିବ - BHUBANESWAR FIRST COVID 19 CASE ଏମାନେ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ମାକ୍ସ: " ଏହା ସହିତ ଯେଉଁ ମାନଙ୍କର କୋମରବିଟ ରହିଛି ସେମାନେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଏହା ସହିତ ବହୁବିଧ ରୋଗୀ, ଗର୍ଭବତୀ, ଛୋଟ ପିଲା ଓ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ସତର୍କ ରହିବା ଉଚିତ୍। ଏମାନେ ସବୁବେଳେ ସତର୍କ ରହିବା ସହିତ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ଆବଶ୍ୟକ । "



"କୋଭିଡକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ହେବାର କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ" ଚଳିତ ବର୍ଷ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଥମ କୋଭିଡ ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ମାମଲାକୁ ରାଜ୍ୟ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱର ଭାବରେ ନେଇଛି । କୋରୋନା ପଜିଟିଭିକୁ ନେଇ କୌଣସି ଭୟଭୀତ ନହେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି । ଏବେ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଦେଖା ଦେଉଥିବା କୋଭିଡ୍ ଭାରିଆଣ୍ଟ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅଧିକ ହେଉନାହିଁ । ତେଣୁ ଏହାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ହେବାର କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ। ଏହାକୁ ନେଇ ଭାରତ ସରକାର କିମ୍ବା ନ୍ୟାସନାଲ ସେଣ୍ଟର ଫର୍ ଡିଜିଜ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବା NCDC ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ନୂଆ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରାଯାଇନାହିଁ । ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ କୋଭିଡ୍କୁ ନେଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଜାଗ ରହିଛି। ଏଥିପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କଠାରୁ ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଆସିବ ସେ ଆନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ ।



ଏପଟେ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ତଥ୍ୟ କହୁଛି, ଚଳିତ ମାସ ୧୨ ତାରିଖ ଠାରୁ ୧୯ ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ସପ୍ତାହକ ମଧ୍ୟରେ ଦେଶରେ ୨୫୭ ଜଣ ସକ୍ରିୟ କୋଭିଡ୍ ରୋଗୀ ରହିଛନ୍ତି। ତେବେ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ କହିବା କଥା,ଏହା ହେଉଛି ମହାମାରୀ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଲହର। କୋଭିଡ୍ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଦେଲେ ମେଡିସିନ୍ ଖାଇଲେ ଭଲ ହୋଇଯିବେ।

"ରୋଗୀ ବଢିଲେ ଟେଷ୍ଟିଂ ବଢାଯିବ"

ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ୨୦୨୪ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ରାଜ୍ୟରେ ଜଣେ କୋଭିଡ୍ ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିଲେ। ସେହି ମାସରେ ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ ୩ ଜଣ ରୋଗୀ କରୋନା ପଜିଟିଭରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ତେବେ ଏହା ପରଠାରୁ ରାଜ୍ୟରେ ଦୈନିକ ହାରାହାରି ୨୫୦ ଜଣ ଲୋକଙ୍କ କୋଭିଡ୍ ପରୀକ୍ଷା ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ନୂଆ କୋଭିଡ୍ ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସି ନାହିଁ । ଯଦି ରାଜ୍ୟରେ ଅଧିକ ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ ହୁଅନ୍ତି ତେବେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଟେଷ୍ଟିଂ ବଢାଯିବା ସହିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ସଜାଗ ରହିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ନୀଳକଣ୍ଠ ମିଶ୍ର।



ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

Last Updated : May 23, 2025 at 5:24 PM IST