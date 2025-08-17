Farmer Registration ଭୁବନେଶ୍ବର: ଓଡ଼ିଶା ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର । ଏଣିକି ଆଉ ଦେବାକୁ ପଡିବନି ବଂଶାବଳୀ ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର । ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ବିଳମ୍ବ ହେଉଥିବାରୁ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ ନେଲା ନିଷ୍ପତ୍ତି । ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଖାଦ୍ୟ ଓ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର ।
ଆଉ ଲୋଡା ନାହିଁ ବଂଶାବଳୀ ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର:
୨୦୨୫-୨୬ ଖରିଫ ପଞ୍ଜୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସରଳ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ନେଲେ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ । ଚାଷୀଙ୍କୁ ଆଉ ଦେବାକୁ ପଡିବନି ବଂଶାବଳୀ ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର । ବଂଶାବଳୀ ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର ବଦଳରେ ଏଥର ଚାଷୀଙ୍କୁ ସ୍ବ-ଘୋଷଣା ଦେବାକୁ ପଡିବ । ଏନେଇ ଖାଦ୍ୟ ଓ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, ‘ପଞ୍ଜୀକରଣ ସରଳୀକରଣ କରାଯାଇଛି । ସେଲ୍ଫ ଡିକଲାରେସନ(ସ୍ବ-ଘୋଷଣା) ଫର୍ମ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ପଠେଇ ଦିଆଯାଇଛି । ଚାଷୀଙ୍କୁ ଆଉ RI ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବନି । ଚାଷୀ ସେଲ୍ଫ ଡିକଲାରେସନ ଫର୍ମରେ ଦସ୍ତଖତ କରି ରେଜିଷ୍ଟେସନ କରିବେ ।’
ବଢିଲା ପଞ୍ଜୀକରଣ:
ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଅଗଷ୍ଟ 20 ଯାଏଁ ଥିଲା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବଢାଇ ଅଗଷ୍ଟ 25 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିଛନ୍ତି । ବିଗତ ବର୍ଷ ଆଜିର ଦିନରେ 13 ଲକ୍ଷ 79 ହଜାର 66 ଜଣ ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଥିଲେ । ଏ ବର୍ଷ ଆଜି ଦିନ 11ଟା ସୁଦ୍ଧା 13 ଲକ୍ଷ 34 ହଜାର 28 ଜଣ ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର ।
ଡିଜିଟାଲାଇଜେସନ ପାଇଁ 5 ଦିନ ବଢିଲା:
ଆଉ 5 ଦିନ ବଢିଲା ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଅବଧି । ପୂର୍ବରୁ ଅଗଷ୍ଟ 20 ତାରିଖ ଶେଷ ତାରିଖ ଥିବାବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏହାକୁ 25 ତାରିଖ ଯାଏଁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି । ଏହାସହ ଡିଜିଟାଲାଇଜେସନ ଆଉ 5 ଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ 30 ତାରିଖ ଯାଏଁ ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି ସରକାର ।
ବିଜେଡି ଅଭିଯୋଗ ଠିକ୍ ନୁହେଁ:
ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, ‘ବିଜେଡିର ଚାଷୀ ପ୍ରତାରଣା ଅଭିଯୋଗ ସତ୍ୟ ଉପରେ ଆଧାରିତ ନୁହେଁ । ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଗତ ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା ବଢିଛି । ପଞ୍ଜୀକରଣ ଅବଧି ମଧ୍ୟ ବଢାଯାଇଛି । ପଞ୍ଜୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସରଳୀକରଣ କରାଯାଇଛି । ଏଥର ଟାର୍ଗେଟ 17 ଲକ୍ଷ 50 ହଜାରରୁ ଅଧିକ ପଞ୍ଜୀକରଣ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି । ବିଜେଡିର ଅଭିଯୋଗ ଠିକ୍ ନୁହେଁ ।’
କେବେଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ପଞ୍ଜୀକରଣ ?
ରାଜ୍ୟରେ ଖରିଫ ଧାନ ବିକ୍ରୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାଷୀମାନେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରୁଛନ୍ତି l ଯାହା ଗତ ଜୁଲାଇ 19 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା l ଏହାର ଶେଷ ତାରିଖ ଚଳିତ ମାସ 20 ତାରିଖ ଥିଲା l ହେଲେ ସରକାର ଏହାର ଅବଧିକୁ ବଢାଇଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର, ବଢିପାରେ ଧାନ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ପଞ୍ଜିକରଣ ଡେଡଲାଇନ
ଗୋବିନ୍ଦ ଭୋଗ ଚାଉଳରେ ଜଗାର କୋଠଭୋଗ, ନିଆଳି-ବାଲିପାଟଣାରେ ଜୈବିକ ଧାନ ଚାଷ
ବ୍ରହ୍ମଗିରିର 14 ଗାଁର 170 ଚାଷୀଙ୍କ ଜୈବିକ କୃଷି, କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଧିକ ଲାଭ
ଭାଗଚାଷୀ ବି ପାଇବେ ଲାଭ:
ପୂର୍ବରୁ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ, ‘ଭାଗଚାଷୀ ମାନେ ଏହି ପଞ୍ଜୀକରଣରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରିବେ l ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଆବଶ୍ୟକ କାଗଜପତ୍ର ଦାଖଲ କରି ଏହାର ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରିବେ l ଯେଉଁମାନେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ ନାମମାତ୍ର ଚାଷୀ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ହେଲେ ସରକାର ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ l’
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର