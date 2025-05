ETV Bharat / state

ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଘୁରୁଛି ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ରେଜଲ୍ଟ ଫେକ୍ ନୋଟିସ, ଜାଣନ୍ତୁ କେବେ ଆସିବ ଫଳାଫଳ - CHSE RESULTS FAKE NOTICE

Published : May 3, 2025 at 7:54 PM IST

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ପରୀକ୍ଷା ରେଜଲ୍ଟକୁ ନେଇ ବଜାରରେ ଘୁରୁଛି ଫେକ୍ ନୋଟିସ । ମେ’ ମାସ ୬ ତାରିଖରେ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ପ୍ରକାଶ ହେବା ପାଇଁ ମିଛ ନୋଟିସ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ଏହି ନୋଟିସ CHSE ନଜରକୁ ଆସିଛି ।ଏନେଇ ପରୀକ୍ଷା ନିୟନ୍ତ୍ରକ ପ୍ରଶାନ୍ତ ପରିଡ଼ା କହିଛନ୍ତି, "ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରୁ ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତିର ସୂଚନା ପାଇଛି CHSE । ଯାହାକୁ CHSE ପକ୍ଷରୁ ଖଣ୍ଡନ କରାଯାଇଛି । ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଛ ଚିଠି । ଯାହା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଏଭଳି ଅନେକ ନକଲି ଚିଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ।"

No CHSE plus two result 2025 on may 6:

ଏପଟେ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ରେଜଲ୍ଟକୁ ନେଇ ଏବେ ଖାତାଦେଖା ସରିଛି । ଚଳିତ ବର୍ଷ ଖରା ଯୋଗୁଁ ସାମାନ୍ୟ ବିଳମ୍ବରେ ଖାତାଦେଖା ସରିଛି । ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ମେ ୧୫ ତାରିଖରେ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇଁ ଟାର୍ଗେଟ କରାଯାଇଥିଲା ତାହା ସେହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ । କେବେ ଫଳାଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ, ତାହା ଏବେ ମଧ୍ୟ କହି ହେବ ନାହିଁ । ଏହାର କାରଣ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ରହିଛି ମୂଲ୍ୟାୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ । ୧୪୮ ଜୋନରୁ ଅନଲାଇନରେ ମାର୍କ ଆସି ସାରିଛି । ଦୁଇ ଦିନ ଭିତରେ ଅଫଲାଇନ ମାର୍କ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯିବ ।

"ଅନ୍ୟପଟେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆଉ କପିରେ ବୁକିଂ ହୋଇଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଫଳାଫଳ ପାଇଁ ଚାରି ମାସ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ । ଚାଳିତ ଥର ଯୁକ୍ତ ଦୁଇରେ ୪୨୯ ଜଣ କପି କରି ଧରା ପଡ଼ିଥିଲେ । ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ୍ସପର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କାଉନସେଲିଂ କରାଯିବା ସହ ସେମାନଙ୍କୁ ପକ୍ଷ ରଖିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ଯେଉଁଥିରୁ ଜଣାପଡିଲା ଯେ ୩୭୨ ଜଣ କପି କରି ନାହାଁନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ । ହେଲେ ବାକି ୫୭ ଜଣ କପି କରିଛନ୍ତି । ଯେଉଁ ମାନଙ୍କୁ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ପୁଣି ଥରେ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ପଡିବ," ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପରୀକ୍ଷା ନିୟନ୍ତ୍ରକ ଡକ୍ଟର ପ୍ରଶାନ୍ତ ପରିଡା ।