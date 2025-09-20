NITରେ ଚର୍ମ କର୍କଟ ମହୌଷଧି, କଖାରୁ ଫୁଲ ଓ ଟସର ଲାଳରୁ ଔଷଧ
ଏନଆଇଟି ରାଉରକେଲା ଗବେଷକ ଡକ୍ଟର ବିସ୍ମିତା ନାୟକ ଏବଂ ଡକ୍ଟର ଦେବାଶିଷ ନାୟକଙ୍କ ସ୍କିନ କ୍ୟାନସର ଡ୍ରଗ୍ ଉଦ୍ଭାବନକୁ ମିଳିଛି ପେଟେଣ୍ଟ ।
Published : September 20, 2025 at 2:13 PM IST|
Updated : September 20, 2025 at 2:34 PM IST
ସ୍ପେଶାଲ ରିପୋର୍ଟ: ବିକାଶ କୁମାର ଦାସ
SKIN CANCER DRUG ଭୁବନେଶ୍ବର: ଏଣିକି ମାରାତ୍ମକ ଚର୍ମ କର୍କଟ ରୋଗର ଚିକିତ୍ସା ହେବ ସହଜ । ରୋଗ ନିରାକରଣ ପାଇଁ ଗବେଷଣାରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲା ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ଔଷଧ (ଏକ ପ୍ରକାର ଜେଲ) । ନାନୋ-ଫର୍ମୁଲେସନ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଟସର ପୋକ ଓ କଖାରୁ ଫୁଲରୁ ଚର୍ମ କର୍କଟ ରୋଗର ଚିକିତ୍ସା ବିକଶିତ କରାଯାଇଛି । କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏହାକୁ ପେଟେଣ୍ଟ ମିଳିଛି । NIT ରାଉରକେଲାର ଦୁଇ ଗବେଷକ ଡକ୍ଟର ବିସ୍ମିତା ନାୟକ ଓ ଡକ୍ଟର ଦେବାଶିଷ ନାୟକ ଏହାକୁ ଉଦ୍ଭାବନ କରିଛନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ହ୍ୟୁମାନ ଟ୍ରାଏଲ ହୋଇନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ପାର୍ଶ୍ୱ ପତିକ୍ରିୟା ପ୍ରଭାବ କିଛି ପଡୁନଥିବା ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଦୁଇ ଗବେଷକ । ଚର୍ମ କର୍କଟ ପାଇଁ ଉଦ୍ଭାବନ ହୋଇଥିବା ଏହି ଔଷଧକୁ କିଭଳି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି ? କର୍କଟ ପ୍ରତିରୋଧ ପାଇଁ କେତେ ସଫଳ ? ଜାଣନ୍ତୁ ଏହି ରିପୋର୍ଟରୁ...
ନାନୋ-ଫର୍ମୁଲେସନ (ଜେଲ) ବ୍ୟବହାର ପରେ କେମୋ ଥେରାପିର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ:
ନାନୋ-ଫର୍ମୁଲେସନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରାକୃତିକ ଓ ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ଭାବରେ କରାଯାଇଛି । ଟସର ପୋକର ଲାଳ (SILK PROTEINS)ଓ କଖାରୁ ଫୁଲ(PUMPKIN PETALS)ରୁ ଏହାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି । ଏଥିର କୌଣସି କେମିକାଲର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇନାହିଁ । ଏହା ଏକ ପ୍ରକାର ଜେଲ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସ୍କିନ ଉପରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ଚର୍ମ କର୍କଟ ରୋଗୀ । ଯାହା କେମୋ ଥେରାପିର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ପଡିବ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଏନଆଇଟି ରାଉରକେଲାର ଗବେଷକ ଡାକ୍ତର ଦେବାଶିଷ ନାୟକ ।
କିଏ ଏହି ଦୁଇ ଗବେଷକ ?
ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କର୍କଟ ରୋଗରେ ପୀଡିତ ହେଉଛନ୍ତି । ଥରେ କର୍କଟ ରୋଗ ଶିକାର ହେଲେ ବଞ୍ଚିବା ଏକ ପ୍ରକାର ମୁସକିଲ । କିଭଳି ଭାବରେ କର୍କଟକୁ ପ୍ରତିହତ କରିହେବ ସନେଇ ଚାଲିଛି ଗବେଷଣା । ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଏନଆଇଟି ରାଉରକେଲାର ଦୁଇ ଗବେଷକ ଆଣିଛନ୍ତି ଖୁସିର ଖବର । ଯାହାକୁ ନେଇ ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାୟରେ ଏଭଳି ଏକ ଔଷଧ ଅର୍ଥାତ (ଜେଲ) ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି । ଯାହା ଚର୍ମ କର୍କଟରୁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରତିରୋଧ କରିପାରେ ବୋଲି ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଗବେଷକ । ଏନଆଇଟି ରାଉରକେଲାର ଜୀବନ ବିଜ୍ଞାନ ବିଭାଗର ଗବେଷଣା ସ୍ନାତକ ଡକ୍ଟର ବିସ୍ମିତା ନାୟକ ଏବଂ ଡକ୍ଟର ଦେବାଶିଷ ନାୟକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଚର୍ମ କର୍କଟର ପ୍ରତିରୋଧ ପାଇଁ ନାନୋ-ଫର୍ମୁଲେସନ ଉଦ୍ଭାବନ କରାଯାଇଛି ।
କେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲା ଔଷଧ?
ସାଧାରଣତଃ ଟସର ପୋକରକୁ ସୁତା ବାହାର କରି ଶାଢୀ ତିଆରି କରାଯାଏ ଓ କଖାରୁ ଫୁଲ, ପତ୍ର ଓ ଫଳକୁ ଖାଦ୍ୟ ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ । କିନ୍ତୁ ଏଥିରୁ ପ୍ରାକୃତିକ ଭାବେ ଚର୍ମ କର୍କଟ ପାଇଁ ଔଷଧ କିପରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ ସେନେଇ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ ଏନଆଇଟିର ଦୁଇ ଗବେଷକ । ତେଣୁ କଖାରୁ ଫୁଲ ଓ ଟସର ଲାଳକୁ ନେଇ ଗବେଷଣା କରିବା ପରେ ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ଜଣାପଡିଥିଲା ।
ଗବେଷକ ଡକ୍ଟର ଦେବାଶିଷ ନାୟକ କହିଛନ୍ତି, "2012ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏହି ଗବେଷଣା । ମୂଳ ଲକ୍ଷ ଥିଲା ଯେ, କିଭଳି ଭବରେ ପ୍ରାକୃତିକ ଭାବରେ ଘରେ ଓ ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ ମିଳିପାରିବ ସ୍କିନ କ୍ୟାନ୍ସର ଔଷଧ । ଗବେଷଣାରେ ପ୍ରଥମେ କଖାରୁ ଫୁଲ ନିଆଯାଇଥିଲା । କଖାରୁ ଫୁଲରେ କ'ଣ କ'ଣ ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ରହିଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହା ଜଣାପଡିଲା । ସେହିପରି ଭାବରେ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଟସରକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣାଇଯାଇଥିଲା । ସେଥିରୁ ବାହାରୁଥିବା ଏକ ଲାଳ ଭଳି ପଦାର୍ଥ (ସେରିସିନ୍ )କୁ ଗବେଷଣା କରାଯାଇଥିଲା । କାରଣ ଏହି ଲାଳ ପଦାର୍ଥକୁ ନେଇ ଅନେକ ଦେଶରେ ଆଣ୍ଟି ଏଜିଂ କ୍ରିମ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି । ତେଣୁ ଟସର ପୋକରୁ ସେରିସିନ୍ ପ୍ରୋଟିନ ଓ କଖାରୁ ଫୁଲରୁ ସିଲଭର ନାନେପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ୍ସକୁ ନେଇ ଏକ ଜେଲ ବନାଇଲୁ । ଯାହାର ନାମ ଇଥୋଜିମ୍ । ଏହାକୁ ନେଇ ଏକ ଫରମୁଲେସନ ହେଲା । ଏଥିରେ କୌଣସି କେମିକାଲ ବ୍ୟବହାର ହୋଇନାହିଁ । ସେଥିରୁ ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ଭାବରେ ଜେଲ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିଲା । ଯାହାର ପାର୍ଶ୍ୱ ପତିକ୍ରିୟା ପ୍ରଭାବ କିଛି ପଡୁନାହିଁ । ଆଗକୁ ମଣିଷଙ୍କ ଉପରେ ଟ୍ରାଏଲ କରିବାର ରହିଛି । ଏହା ବହୁତ ବଡ ଚାଲେଞ୍ଜ ରହିଥିଲା ।"
ଚର୍ମ କର୍କଟ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏହି ଔଷଧକୁ ପେଟେଣ୍ଟ ପାଇଁ 2018ରୁ ଆବେଦନ କରାଯାଇଥିଲା । 2025 ଅଗଷ୍ଟରେ ପେଟେଣ୍ଟ ମିଳିଥିଲା । ଦୁଇ ଗବେଷକ ମିଳିତ ଭାବେ ଏହି ଜେଲକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ । ଏହି ଔଷଧ ଜେଲ ଭଳି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇ ପାରିବ । ବିଶେଷ ଭାବରେ ଚର୍ମ କର୍କଟ ବେକ ପଛରେ, ଆଖି ଉପରେ, ନାକରେ ଓ କାନ ପଛ ପାଖରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ । ଯାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସ୍କିନକୁ ବିକୃତ କରିଦେଇଥାଏ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଗବେଷକ ।
ଗବେଷକମାନେ ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ସାମଗ୍ରୀକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ନାନୋ ଫର୍ମୁଲେସନ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏକ ନୂତନ ଚର୍ମ କର୍କଟ ଚିକିତ୍ସା ବିକିଶିତ ଓ ପେଟେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି । ଗ୍ରୀନ ସିଥ୍ଥେସିସ୍ ମେଥଡ ମାଧ୍ୟମରେ କଖାରୁ ଫୁଲରୁ ସିଲଭର ନାନୋପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ୍ସ (AgNPs) ଏବଂ ଟସର ପୋକର ଲାଳ (ସେରିସିନ୍) ବ୍ୟବହାର । ଏହି ଫର୍ମୁଲେସନ ଅଣ-ବିଷାକ୍ତ (Non-toxic) , ଅଣ-ଇମ୍ୟୁନୋଜେନିକ (Non-immunogenic) ବାୟୋଡିଗ୍ରେଡେବଲ (Biodegradable),ହେମୋକମ୍ପାଟିବଲ (Haemocompatible) ଏବଂ ଆଣ୍ଟିମାଇକ୍ରୋବାୟଲ (Antimicrobial Properties) ଗୁଣ ସହିତ ଏହାକୁ ଏକ ମଲମ ଭାବରେ ସାମୟିକ ପ୍ରୟୋଗ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ଯାହା ସୁବିଧାଜନକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ।
ଚିଲିକା ଦଳରୁ ସ୍କିନ କ୍ୟାନ୍ସର ସଲ୍ୟୁସନ, ରେଭେନ୍ସା ଗବେଷକଙ୍କୁ ମିଳିଲା ପେଟେଣ୍ଟ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ-ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ବଡ଼ ସଫଳତା, ସିଲିକା ନାନୋଜେଲ ଇନଜେକ୍ଟର ଡିଭାଇସକୁ ମିଳିଲା ପେଟେଣ୍ଟ ମାନ୍ୟତା
ରେଭେନ୍ସାରେ ହ୍ରାଇଡ୍ରୋପୋନିକ ଗହମ ଚାଷ, ମାଟିଠୁ ଶୀଘ୍ର ଉତ୍ପାଦନ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର