NIRF Ranking 2025 ଭୁବନେଶ୍ବର: କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ତରଫରୁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ (NIRF ) ରାଙ୍କିଂ ତାଲିକା । NIRF ରାଙ୍କିଂ ତାଲିକାରେ ଶୀର୍ଷରେ ରହିଛି IIT ମାଡ୍ରାସ । ସେହିପରି IISC ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିଶ୍ବ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଟପ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ତାଲିକାରେ IIM ଅହମ୍ମଦାବାଦ ଶୀର୍ଷରେ ଥିବା ବେଳେ କଲେଜ ତାଲିକାରେ ଶୀର୍ଷରେ ରହିଛି ହିନ୍ଦୁ କଲେଜ । ସାମଗ୍ରିକ ରାଙ୍କିଂର ଟପ୍-୧୦୦ ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ୫ ପ୍ରମୁଖ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ରହିଥିବା ବେଳେ ‘ସୋଆ’ ଆଗରେ ରହିଛି ।
ଟପ୍ ୧୦୦ରେ ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ?
ଟପ୍ ୧୦୦ ସାମଗ୍ରିକ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ରାକିଂରେ ଓଡ଼ିଶାର ଶିକ୍ଷା ଓ ଅନୁସନ୍ଧାନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ୨୫ ତମ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ବେଳେ କିଟ୍ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ୨୭ ତମ ଓ ଏନ୍ଆଇଟି ରାଉରକେଲା ୩୪ ତମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି । ସେହିପରି ଭାବରେ IIT ଭୁବନେଶ୍ୱର ୩୪ ରାଙ୍କରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ଏମ୍ସ ଭୁବନେଶ୍ୱର ୧୦୦ ତମ ରାଙ୍କରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି ।
ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିଶ୍ଵବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନାହିଁ ଓଡ଼ିଶାର କୌଣସି ସରକାରୀ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ:
ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ବର୍ଗରେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁର ଇଣ୍ଡିଆନ ଇନ୍ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ଅଫ ସାଇନ୍ସ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ଦିଲ୍ଲୀର ଜେଏନୟୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି । ତେବେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ବର୍ଗରେ ବି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ୧୦୦ ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାର କୌଣସି ସରକାରୀ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ସ୍ଥାନ ପାଇନାହିଁ । ଏଥିରେ ଘରୋଇ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଭାବରେ ଶିକ୍ଷା ଓ ଅନୁସନ୍ଧାନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ୧୫ ଏବଂ କିଟ୍ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ୧୭ ତମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିବା ବୋଲି ଏନଆଇଆର୍ଏଫ୍ ରାଙ୍କିଂରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ।
ଷ୍ଟେଟ୍ ପବ୍ଲିକ ୟୁନିଭରସିଟିରେ ଖସିଲା ଉତ୍କଳର ରାଙ୍କ:
ଷ୍ଟେଟ୍ ପବ୍ଲିକ ୟୁନିଭରସିଟି କ୍ୟାଟାଗୋରୀରେ କଲିକତା ସ୍ଥିତ ଜାଭେଦପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ୪୮ ତମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି । ତେବେ ଗତବର୍ଷ ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ୪୨ ରାଙ୍କରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲା । ସେହିଭଳି ଦେଶର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ୧୦୦ କଲେଜ ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶାର କୌଣସି ଗୋଟିଏ ବି କଲେଜ ସ୍ଥାନ ପାଇନାହିଁ ବୋଲି ଏନଆଇଆର୍ଏଫରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ।
ଗବେଷଣା ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ଓଡ଼ିଶାର ୩ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ:
ଅନ୍ୟପଟେ ଗବେଷଣା ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ବର୍ଗରେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁର ଇଣ୍ଡିଆନ ଇନ୍ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ଅଫ ସାଇନ୍ସ ୧ ନମ୍ବରରେ ରହିଛି ।
- ଓଡ଼ିଶାର NIT ରାଉରକେଲା ୩୦ ତମ ସ୍ଥାନ
- କିଟ୍ ୪୩ତମ ସ୍ଥାନ
- ଶିକ୍ଷା ଓ ଅନୁସନ୍ଧାନ ୪୯ ତମ ସ୍ଥାନ
ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା ବର୍ଗ:
ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ବର୍ଗରେ ତାମିଲନାଡୁର ଆଇଆଇଟି ମାଡ୍ରାସ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି ।
- ଓଡ଼ିଶାର ଏନ୍ଆଇଟି ରାଉରକେଲା ୧୩ତମ ସ୍ଥାନ
- ଶିକ୍ଷା ଓ ଅନୁସନ୍ଧାନ ୨୨ତମ ସ୍ଥାନ
- କିଟ୍ ୩୬ତମ ସ୍ଥାନ
- ଆଇଆଇଟି ଭୁବନେଶ୍ୱର ୩୯ତମ ସ୍ଥାନ
- ସି.ଭି. ରମଣ ଗ୍ଲୋବାଲ ବିଶବ୍ୱିଦ୍ୟାଳୟ ୯୫ ତମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିବା ଏନଆଇଆର୍ଏଫ୍ ରିପୋର୍ଟରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି।
ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଶିକ୍ଷା:
ସେହିପରି ଭାବରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ୧୦୦ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶାର ଇଣ୍ଡିଆନ ଇନ୍ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସମ୍ବଲପୁର ୩୪ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ଏକ୍ସଆଇଏମ୍ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ୪୫ତମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି । ଶିକ୍ଷା ଓ ଅନୁସନ୍ଧାନ ୬୬ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିବା ବେଳେ କିଟ୍ ରହିଛି ୬୮ ସ୍ଥାନରେ । ସେହିପରି ଭାବରେ ଆଇଏମଆଇ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ୯୪ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି ।
ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଫାର୍ମାସି ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ଓଡିଶା ନାହିଁ:
ଅନ୍ୟପଟେ ଫାର୍ମାସୀ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ବର୍ଗ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ୧୦ ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶାର କୌଣସି ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ସ୍ଥାନ ପାଇ ନ ଥିବା ରିପୋର୍ଟରୁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ତେବେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ୧୦ ଆର୍କିଟେକ୍ଚର ଆଣ୍ଡ ପ୍ଲାନିଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟରେ ଏନ୍ଆଇଟି ରାଉରକେଲା ୭ମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି । ଅନ୍ୟପଟେ ଆଇନ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ଶିକ୍ଷା ଓ ଅନୁସନ୍ଧାନ ୧୦ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ବେଳେ କିଟ୍ ୧୪ତମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି । କଟକ ସ୍ଥିତ ଜାତୀୟ ଆଇନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ୧୫ ତମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି ।
ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ଭୁବନେଶ୍ଵର ଏମ୍ସ:
ସେହିଭଳି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ୫୦ ମେଡିକାଲର କଲେଜ ଭିତରେ ଏମ୍ସ ଦିଲ୍ଲୀ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର ଏମ୍ସ ଭୁବନେଶ୍ୱର ୧୪ତମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି । ଶିକ୍ଷା ଓ ଅନୁସନ୍ଧାନ ୧୫ତମ ସ୍ଥାନ, କିଟ୍ ୨୪ ତମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି । ସେହିଭଳି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ୪୦ ଡେଣ୍ଟାଲ ଇନ୍ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ଶିକ୍ଷା ଓ ଅନୁସନ୍ଧାନ ନବମ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ବେଳେ କିଟ୍ ୨୬ ତମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି । ଏଗ୍ରିକଲ୍ଚର ଆଣ୍ଡ ଆଲାଏଡ୍ ସେକ୍ଟର ବର୍ଗରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ୪୦ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶାର କୃଷି ଓ ବୈଷୟିକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ୧୯ ତମ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିଛି ।
